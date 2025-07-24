Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Paulo, na Figueira tudo está bem quando acaba bem?

É o que parece.

Na Figueira e em todo lado.

Na Figueira, exato, mas sobretudo aqui na Figueira.

É lema, vamos tatuar.

É verdade, isto é a história de uma reconciliação. É bonito.

É bonito. Sobretudo neste clima tão crispado que temos em todo lado.

Sem dúvida. É quase amor em tempo de guerra. Pedro Santana Lopes, imaginem, vai encabeçar a coligação PSD/CDS à Câmara da Figueira da Foz. E de facto isto é um grande sinal de reconciliação. A confirmação foi feita ontem oficialmente e no fundo é um certo regresso a casa de Santana Lopes. Ele liderou o partido, foi primeiro-ministro pelo partido, pelo PSD e pela coligação, aliás, PSD/CDS, quando Durão Barroso, em meados dos anos 2000, 2005. 2004. 2004, 2005 já foram as eleições.

Sim, foi em 2000. Verão de 2004.

Exatamente. Assumiu o governo por alguns meses, depois o governo veio a ser demitido pelo então presidente da República, Jorge Sampaio. Mas no fundo, depois de desgosto com o partido, Santana Lopes fundou outro partido, o Aliança, que concorreu a umas eleições há meia dúzia de anos, europeias, não teve sucesso. Saiu do Aliança, candidatou-se à Figueira da Foz como independente, que venceu. Ele já tinha sido autarca da Figueira da Foz noutra vida. E agora, no fundo, aqui um bocadinho fruto das conveniências mútuas entre ele e o PSD, é o candidato da área à Câmara da Figueira. No fundo, dá jeito a todos. Mas no fundo também é uma certa reconciliação. Estão feitas as pazes entre ele e o PSD.

Há uma sensação de naturalidade no processo.

Isto é tudo impressionante. Isto vai bem.

Aliás, Santana Lopes apareceu em algumas ações da primeira AD, da AD que deu a primeira vitória a Luís Montenegro.

E também lá esteve num ou dois comícios. É verdade.

Paulo, e agora, já fizeste as contas, quanto vale uma barraca?

Pois, com a habitação aos preços a que está, até uma barraca vale dinheiro. E a denúncia foi feita por Ricardo Leão, presidente da Câmara Municipal de Loures. O caso já está no Ministério Público. Não é um caso, até são dois. São dois casos de moradores que compraram barracas por cerca de 2000 € do bairro do Taludo Militar de Loures, onde foram efetuadas as demolições polémicas das últimas semanas. São dois casos identificados. Num caso, estes 2000 € serviram para comprar os materiais, as chapas de zinco, os barrotes de madeira e por aí fora, com que são depois construídas as barracas, mas no outro terá sido mesmo uma espécie de chave na mão, portanto a barraca já construída com os materiais e com água e eletricidade ligadas, ilegais, obviamente.

Claro, ou com as puxadas.

Com puxadas. Aliás, tudo ilegal, obviamente, a própria barraca, a construção, que é feita num terreno particular, ainda por cima. Isto mostra, de facto, que até a pobreza extrema pode ser um negócio de alguma maneira. Aqui está uma utilização disso. Ainda não sabemos de tudo sobre estes casos. Haverá mais, certamente, mas o caso está entregue à Justiça. Mas respondendo à pergunta inicial, 2000 € é o preço, neste caso, que as famílias tiveram que pagar para ter uma barraca.

Uma barraca, terrível. Paulo, os políticos continuam com muita dificuldade sem dar más notícias.

Muita, eles fogem a sete pés.

Eu também não gosto, mas há quem tenha dias destes.

Há quem tenha que ajudar. Exatamente. Políticos são, sobretudo governantes com responsabilidades governativas ou autárquicas. Depois os pais também têm que dar más notícias aos filhos.

E às vezes os filhos aos pais.

Os filhos aos pais, exatamente. Pai, senta-te. Mãe, senta-te. Sentem-se.

Eu penso que eu preciso de falar.

Mas neste caso, os políticos não gostam nada. Este é mais um exemplo. José Pedro Selma é o CEO da EDI, a Empresa de Desenvolvimento do Alqueva, portanto, a empresa pública que gere todo aquele sistema de rega depois que sai do Alqueva, se quisermos. Ele dá uma entrevista ao Eco, critica o congelamento das tarifas da água, que é retirada do Alqueva. Desde 2017, que a tarifa, que é politicamente decidida, portanto, é decretada, que não é alterada. Ele diz que isto já obrigou o Estado a injetar quase mil milhões de euros na empresa para tapar os sucessivos prejuízos. Obviamente, a empresa tem custos. Se a receita não aumenta, alguém tem que pagar. Portanto, estão os contribuintes a pagar aquilo que deviam pagar os utilizadores daquela água, sobretudo empresas agrícolas, explorações agrícolas e por aí fora. E ele diz que os governos, e aqui citamos: "Os governos não querem dar a má notícia ao setor que o preço da água de Alqueva tem que subir." E portanto, onde andamos nós? À conta da falta de coragem dos políticos e de uma regra económica base, que é o princípio do utilizador-pagador, que se aplica e que é tão polémica no transportes, andamos todos contribuintes a subsidiar aquela água em nome dessa falta de coragem.

Embora politicamente se considere que isso é um bem nacional que tem que ser financiado por todos.

Mesmo assim haveria outra forma, que é a água ao preço normal e depois subsidiar de outra forma aquelas explorações, porque quando não se valoriza e não se paga o valor real das coisas, também não se dá o devido valor. Nomeadamente em poupanças de água, muitas vezes.

E nomeadamente na água, essa discussão é muito atual.

Absolutamente.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.