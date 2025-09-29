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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Não gostava de perguntar isto, Paulo, mas é um facto, o ambiente no Parlamento está cada vez mais degradado.

Cada vez mais degradado e cada vez mais degradante. E tudo tem a ver com o comportamento de alguns deputados. Há partes que são cada vez mais insultos, gestos e gritos. Gritos e atitudes que não aceitaríamos aos nossos filhos, por exemplo, ou que não se aceitaria numa aula de adolescentes. O episódio de Filipe Melo, o deputado do Chega, que enviou beijos à deputada do PS, Isabel Moreira, enquanto exercia funções de vice-secretário na mesa do Parlamento, é apenas o episódio mais recente. E aqueles que chegaram, dizem eles, para limpar o país e a imagem dos políticos são, afinal, os que mais têm contribuído para sujar essa imagem, para degradar o Parlamento. E de alguma forma isso também não surpreende.

É mais um episódio. Enquanto isso, Montenegro continua a fazer as pazes com os idosos?

Continua a tentar. Aliás, foi uma das grandes promessas, objetivos, na primeira campanha para as legislativas de Montenegro, fazer as pazes com o eleitorado que estaria de cadeias às avessas com o PSD.

Com medo, e até com medo.

E sim, do que poderia aí vir. Mas apesar de tudo o que aconteceu depois, Montenegro ainda parece que quer ir mais longe ou quer continuar neste clima de pazes com os idosos. Disse que virá aí um novo aumento do complemento solidário para idosos e que, caso exista folga orçamental, haverá também o já célebre suplemento, o bombom, para os mais velhos, neste caso, para as pensões mais baixas. José Luís Carneiro, que também está atento e percebe que há ali um filão eleitoral, não perdeu a oportunidade para pressionar o primeiro-ministro. Não quer um suplemento. Desafia o primeiro-ministro a aumentar as pensões mais baixas. Irá o esforço de reconciliação do primeiro-ministro ao ponto de investir 400 milhões todos os anos, porque o aumento, de acordo com as contas de José Luís Carneiro, representaria um esforço desta ordem. E não é uma vez, ao contrário do que acontece com o bombom.

Era uma despesa fixa.

Aqui é uma despesa fixa.

Entretanto, Luís Montenegro teve um confronto com uma senhora este fim de semana, assim muito tenso.

É verdade.

Sobre rendas.

Sobre rendas.

É de aproveitar talvez momentos de embora, não se sabe.

E tenho a certeza que o preço é o maior obstáculo ao uso dos transportes públicos. De certeza que é isto.

Pois, é uma boa questão e é uma questão que deve ser feita sobretudo a candidatos a câmaras municipais, sobretudo de maiores centros urbanos, onde a questão se coloca e que prometem esses candidatos transportes públicos gratuitos. Está na moda, é uma política pública, neste momento, que está na moda, que é garantir isso ou prometer isso, pelo menos. Mas a pergunta é esta: será que mesmo que os transportes públicos fossem gratuitos, será que muita gente iria trocar o automóvel individual pelo autocarro, pelo metro ou pelo comboio? Ou o funcionamento dos transportes públicos é tão mau, tão lento, tão irregular e incerto nos horários, que nem de borla é uma opção viável. Bom, aquilo que tem sido o comportamento das pessoas e os inquéritos feitos pelo INE colocam o preço muito abaixo na lista de obstáculos aos transportes públicos, isto é, sétimo e oitavo lugar em Lisboa e no Porto é que aparece referenciado como eu não ando mais transportes públicos porque são caros, de alguma maneira. Antes disso há as questões de conforto, não servem os trajetos que eu faço, não dão para os horários, o tempo.

O tempo de espera.

O tempo de espera, exatamente, os trajetos e por aí fora. Exatamente. E, portanto, o preço é uma questão que poderá ser importante nalguns casos, mas enfim, está longe de ser a mais importante. Portanto, no fundo, estas promessas de muitos candidatos pretendem dar uma resposta errada, eventualmente até popular, a um problema real. E, portanto, provavelmente não vai ser por aqui que o problema se resolve.

Bruno, então e Sampaio da Nova. Não foi a jogo, mas agora quer rachar lenha.

Quer rachar lenha. E deu uma entrevista e tudo. Afinal, parece que deve ter antecipado uma candidatura com poucas hipóteses de ganhar e daí não ter avançado, o que não o impede de comentar candidatos e analisar o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República. Foi numa entrevista à TSF, ao JN, aquele que foi o mais desejado e ainda continua a ser desejado por uma certa esquerda, admitiu que o almirante parecia um candidato interessante. Nem Sampaio da Nova resistiu à farda do almirante. Num primeiro momento, ele fez questão de dizer isso, destacou a forma como Gouveia e Melo tratou das questões da Covid, da vacinação, enfrentou os negacionistas, portanto, pontos a favor, mas diz que ao longo de 2025, Gouveia e Melo tem revelado inconstância nas suas posições e agora avalia-o de forma mais crítica. Portanto, é provável que Gouveia e Melo não conte com o voto de Sampaio da Nova. Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, Sampaio da Nova acha que dissolveu demais, que ele próprio não teria dissolvido tanto. Mas atenção que aqui Marcelo Rebelo de Sousa também já fez questão de se defender. E até com alguma razão. Diz ele que enquanto esteve em play, só teve dois primeiros-ministros. É verdade, ele dissolveu muito, mas eram indissolventes.

Outras formas de fazer as contas.

É verdade. Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.