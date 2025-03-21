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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.

Hoje dizem que já começou a primavera. Mulher olímpica, malditas crises, mas começamos a medir o pulso à semana. Este é para Caijinho: quem tem sido o maior promotor do crescimento dos hospitais privados?

Essa é muito fácil, é um Caijinho muito fácil. O maior promotor tem sido o estado a que o Serviço Nacional de Saúde chegou. Os dados da atividade das unidades de saúde privadas foram ontem divulgados pela associação de setor. E de facto, em 2024 bateram-se novos recordes. São agora 131 hospitais e clínicas privadas que operam no país, que fizeram mais de 10 milhões de consultas no ano passado, e fazendo uma média, dá uma consulta para cada português. E isto é cerca de um terço da capacidade instalada no país, em termos de saúde. Significa que o setor público tem então dois terços. E por que os hospitais privados cresceram? Porque o SNS está como está e quem pode prefere recorrer aos privados, como é evidente. Por isso é que há também cada vez mais portugueses com seguro de saúde. O risco que corremos, se o SNS não melhorar significativamente, é que o setor público fique apenas a servir quem não pode pagar os privados. E isso é a pior coisa que pode acontecer, uma saúde para pobres e outra para ricos ou remediados, se quisermos.

E esta não é para Caijinho.

Não.

O que não mata, engorda, Bruno? Eu quando era pequenina dizia: "o tomate engorda". Era o que me parecia, pareciam uns crescidos, parecia-me que diziam: "o tomate engorda".

Me parecia era aquela-

Isso é tão fofo. E era o dedo mindinho.

Eu também. Eu vou pensar e vamos trazer aqui coisas que nós pensávamos que se diria de uma maneira e dizia-se de outra maneira.

Ouvíamos assim de uma maneira. Mas o que não mata, engorda?

No caso do efeito das crises políticas na economia é mais: elas não matam, mas moem. Há dias falámos aqui de um estudo de 2011 que apontava para perdas económicas a longo prazo resultantes das crises políticas, que obrigam o povo a ir a eleições. Não era nada que mandasse uma economia abaixo, mas causava alguma mossa. E foi mais ou menos isso que disse o governador do Banco de Portugal. Em três anos, de 2022 a 2025, esta já é a terceira crise política e Mário Centeno admite que bem não fez às previsões de crescimento. E ele deve acreditar mesmo nisso, porque sabemos que esteve disponível para resolver a crise política anterior. Seja como for, o Banco de Portugal prevê que a economia portuguesa cresça este ano 2,3%, uma décima a mais em relação à última previsão de dezembro do ano passado. Agora, imagine-se o que não poderia este país crescer se não fossem as crises políticas. Sei lá, se calhar estávamos nos 2,4 ou nos 2,5%.

Disparada. Isto para ir disparadíssimo.

Loucura. Já me anuncia. Essa hora já estávamos para ir na América.

Isso era mesmo incrível. O que é incrível é a liderança feminina. Está a chegar com força ao desporto?

A chegar em força e ao ponto mais alto. Há uma nova liderança no Comitê Olímpico Internacional, chama-se Kirsty Coventry e é a primeira a chegar até aqui em vários campos. Primeiro, é a primeira mulher, sempre, à frente da organização, portanto, do Comitê Olímpico Internacional. É também a primeira vez que alguém, uma pessoa, homem ou mulher, de África, lidera o COI. Coventry é de Zimbábue, é também a mais nova desde Pierre de Coubertin a chegar a este posto. Tem 41 anos e Coubertin, o pai dos Jogos Olímpicos modernos, tinha 33 quando foi eleito em 1986.

Oitocentos.

1886. Kirsty Coventry é a décima líder nos 130 anos de existência do comitê. Basta fazer uma média, são 13 anos de liderança, em média, por cada liderança. Como tempo de comparação, e aqui uso os dados do jornal Expresso, houve 11 papas no mesmo período. Portanto, lado a lado, o Comitê Olímpico e o Vaticano. Coventry é uma antiga nadadora que competiu nos Jogos Olímpicos desde 2000 a 2016. Portanto, como se vê, tem folga para estas coisas.

Bruno, então dizem que a primavera já começou.

É rumores, boatos.

Pois anda por aí. Não está confirmado.

Não está. Oficialmente, e apenas oficialmente, começou e foi ontem. Só que ninguém deu por isso. E a verdade é que já não se aguenta este tempo, é depressão atrás de depressão e quem fica deprimido somos nós. Será que o tempo cinzento, tanta chuva, tanto vento, tem um lado positivo? Sim, a chuva fazia falta. Este ano ninguém vai falar de seca, previsivelmente.

Esperemos.

Pois, nunca se sabe. E pronto, acaba-se aqui o lado positivo, o lado radioso da chuva. Se a vida já nos custa tanto com sol, sem sol é insuportável. É como viver na Escandinávia, sem nenhuma das vantagens de viver na Escandinávia. É que eu duvido que isto tenha algum efeito na economia. Podia ter um efeito, quer dizer, não temos tanta vontade de andar ao ar livre e a passear e íamos para o escritório e ficamos só a trabalhar. Mas sem vitamina D, sem energia solar, não dá mesmo vontade nenhuma de trabalhar.

Terrível.

E não se animem, porque o mau tempo ainda vai continuar.

E a economia vai outra vez disparar.

Esperemos nós que haja esse lado positivo.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.