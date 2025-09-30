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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parece que errados.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Pois eu só tenho uma pergunta, mas posso repeti-la: quantos são?

Quantos são os tarefeiros? Eu por acaso estava a pensar aqui no termo tarefeiros e estava a pensar que um dia os tarefeiros vão pedir para deixar de ser tratados por tarefeiros. Uma diminuição.

Achas que é pouco digno?

Tarefeiros dá a ideia que são uns mercenários. Enfim. Mas cada vez são mais. Atualmente já ultrapassam os 4 mil, o número de médicos tarefeiros, ou seja, que não pertencem aos quadros do SNS, e cada vez o Ministério da Saúde gasta mais com estes profissionais. Mesmo assim, no número de médicos tarefeiros, houve uma ligeira diminuição em relação a janeiro deste ano, de 4500 para pouco mais de 4000. O aumento foi mesmo no valor. Entre janeiro e maio de 2024, o valor gasto com os tarefeiros foi de 81 milhões, quase 82 milhões de euros, e este ano, no mesmo período, já ultrapassou, ou está quase a chegar mesmo, ou quase chegou aos 100 milhões de euros. Aqui a questão tem que ver, eu estava a dizer aqui, de não se saber, de haver aqui uma flutuação no número de tarefeiros, por exemplo, entre janeiro e maio, final de maio, e esse é um dos problemas da dependência do SNS em relação a estes profissionais. É que a relação profissional não é constante. Nem o SNS sabe quando é que os médicos vão estar disponíveis. De um mês para o outro, pode ter muito menos médicos disponíveis e isto cria uma grande instabilidade nos serviços. Mas o problema está identificado. A grande questão é saber como é que se vai resolvê-lo.

A próxima pergunta: há alguém a controlar as despesas do INEM, Paulo?

Pois, Rita, parece que não. Pelo menos parece que ninguém estava a olhar para as faturas que foram pagas entre 2022 e 2024. Isto está num relatório, numa inspeção da Inspeção-Geral de Finanças, que encontrou, de facto, no INEM, mais de 75 mil documentos por validar, relativamente a pagamentos feitos a bombeiros, e à Cruz Vermelha, que são fornecedores de serviços para o INEM, nós sabemos, muitas vezes chamamos o INEM, mas são ambulâncias de corporações de bombeiros e da Cruz Vermelha que depois têm que ser pagas, esse trabalho tem que ser pago pelo INEM. E portanto, esses 75 mil documentos por validar significa que foram pagos sem ninguém olhar para saber se aquilo correspondia, de facto, a serviços.

São oito horas de trabalho a validar isso. Eu já tive que validar para aí umas 100 e deu muito trabalho. Por isso, imagino 75 mil.

Demoraste quanto tempo a essas 100?

Muito tempo.

Então imagina o tempo às 75 mil. Mas é suposto as organizações terem isto previsto, de alguma maneira.

Claro.

A Inspeção-Geral de Finanças diz que aqui falta transparência, há uma deficiente prestação de contas, claro, e risco duplo de financiamento. Claro, de financiamento nosso. Podemos pagar a mesma fatura duas vezes. Não é suposto que as faturas que nos apresentam sejam conferidas e validadas antes de serem pagas. Vocês verificam a fatura no restaurante quando vos chega a conta ou não?

Depende. Acho que sim.

Regra geral, sim. Só para confirmar se está-

Se cobraram as azeitonas ou não.

Não, se está essas coisas todas. Se os valores estão corretos com aquilo que estava.

Há uma percentagem significativa aí de enganos. Às vezes também, a nosso favor.

Pode ser a nosso favor.

Às vezes até faço no supermercado, porque há promoções que não estão lá.

E as promoções que não estão lá.

Só o problema no supermercado é quando fazes muitas compras.

Assim não tens tempo.

Não tens tempo de estar ali a ver só quando chegas a casa.

Senão és maldito.

Pronto, mas isso é o nosso dinheiro. Neste caso, o do INEM, o contribuinte embolsa os fundos, sabemos, para pagar tudo e mais alguma coisa. E responsáveis por isto, não há, claro.

E a água, devia ser mais cara?

Essa é para mim, que a água é comigo. Pode parecer contraintuitivo.

Pois pode.

À partida, todos nós diríamos que a água já é cara ou pelo menos não devia ser mais cara. Mas lá está, porque também há essa diferença de concelho para concelho. Há uma grande diferença entre o município onde a água é mais barata e aquele em que é mais cara. E de facto, não há nenhum serviço essencial cuja disparidade entre o preço mais baixo e o mais alto seja tão grande. Mas há quem ache que se devia pagar mais pela água, mesmo lá está, que em alguns concelhos, o caso do Fundão é ilustrativo disso, que é aquele em que se paga mais pela água, mesmo que em alguns concelhos já de facto se pague muito. O Público fez uma reportagem, ouviu alguns especialistas e contrariam aquela que é a perceção dos consumidores. Claro que existem essas diferenças a nível municipal, mas, em média, as pessoas pagam 30 cêntimos por dia por cada pessoa. Ou seja, fazendo uma média do país, claro que há essas diferenças.

Principalmente as taxas.

Nas taxas, que lá está, que os especialistas também dizem que não deviam ser indexadas ao valor do consumo de água. Aquelas dos resíduos e essas coisas não deviam estar indexadas, porque são coisas diferentes. Mas, de facto, nós não temos esta perceção de que, em média, uma pessoa em Portugal paga 30 cêntimos por dia pela água. E se pensarmos que a água é cada vez um bem mais escasso e que é um serviço que é prestado também pelos municípios, ficamos com a ideia que se calhar Em alguns casos é pouco. Como é o exemplo que dá um dos especialistas, é muito menos que um café por dia. Mas a nossa tendência é olharmos para a água como um serviço que deveria ser gratuito.

É um direito. Água é até um direito. Paulo, explica-me, o mundo está a ficar cada vez mais vertical.

Está, e não tem nada a ver com a nossa coluna vertebral.

Até porque há quem não tenha.

Até porque há quem não tenha.

É isso mesmo. Nem tem nada a ver com o formato da Terra, que como toda a gente sabe, é plana.

Claro.

Atenção, crianças que vão lá no banco de trás do carro, isto não é verdade. Isto é brincadeira. A Terra é redonda. Aquilo que o professor diz nas aulas é que é a lei.

E a vida é um moinho.

Não se confunda com estas coisas. Não, esta questão da verticalidade tem a ver com o formato em que produzimos e vemos conteúdos visuais, como é evidente, vídeos e filmes. Até há bem pouco tempo, o formato horizontal era o vencedor. Aliás, pedir a um fotojornalista de uma redação de um jornal uma foto ao alto, obrigava-nos a ter que justificar bem, porque ele dizia: "Bem-

Isso é a lesa pátria.

É lesa pátria. E tu sabes muito bem como é que as pessoas das imagens lidam com isso.

As pessoas das imagens sofrem muito com essa coisa do vertical.

Por isso, nós vemos na horizontal, porque os nossos olhos estão um ao lado do outro e não um por cima do outro.

É essa a explicação.

É essa a explicação. Mas quem é que veio mudar isso tudo? Os telemóveis, os smartphones vieram mudar isso tudo. Agora nós filmamos na vertical, as imagens são mais altas do que largas e a Globo, a grande produtora brasileira, vai produzir uma telenovela vertical. É aqui que está a notícia. É isso mesmo, é filmado ao alto para ser transmitida no TikTok e na Globoplay, que é a plataforma de streaming da Globo, que também tem formatos ao alto. Outra novidade e mais um sinal dos tempos, vai ter o ex-concorrente do Big Brother Brasil, não me perguntem quem, como protagonista. E nós vamos ter que nos habituar agora a ver as séries e os filmes também cada vez mais ao vertical.

É para vermos o outfit, porque às vezes-

Vamos ter que virar o ecrã da nossa televisão. Vai acontecer.

É isso mesmo, a imagem da televisão. Não percebo como é que isto vai funcionar esse tempo.

Não vai.

Não vai no televisor.

É claramente para ver no telemóvel. Mas o mundo está a mudar e a nossa noção de estética daquilo que é a imagem-

Está a mudar e a girar.

E está a virar 90 graus.

E foi: ainda bem que faz essa pergunta. Já a seguir temos: "Não se fala de outra coisa."

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte com um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.