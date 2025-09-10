Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Ela, há coisas que há. O que é que passa pela cabeça de certas pessoas, Bruno?

Carla, nada. Ou seria melhor que não passasse nada, mas às vezes passa alguma coisa e o problema é esse. Há dias, não sei se viram, depois acabou por se tornar viral, houve um vídeo publicado no TikTok por um indivíduo que oferecia 500 € pela cabeça de cidadãos brasileiros. Na sequência da divulgação do vídeo, a padaria onde este indivíduo trabalhava despediu-o, mas o caso não ficou por aqui, felizmente, diria eu. E João Paulo Silva Oliveira foi detido ontem pela Polícia Judiciária. Segundo a PJ, este indivíduo já estaria a ser investigado antes de a polícia ter recebido denúncias, que foram feitas, mas estas queixas que entretanto foram feitas apressaram a ação das autoridades. É provável que daqui a uns tempos este senhor se apresente como mártir da liberdade de expressão, mas por enquanto fica como um triste símbolo da boçalidade que as redes sociais vieram incentivar, por um lado, e por outro, vieram destapar.

Pois. Bruno, então e quem é que não gosta de uma boa aposta?

Maria João, eu aposto que gostas de uma boa aposta. Quem não deve gostar muito é a vereadora do PS na Câmara Municipal de Coimbra, Rosa Isabel Cruz, que fez uma aposta com o presidente da autarquia e perdeu. E como perdeu, demitiu-se. Foi a consequência. Já viram, é interessante fazer política assim com base em apostas. Olha, se isto acontecer e tal, tu demites-te.

Jogar à sardinha.

E até transmitir isso em direto era capaz de ter muita audiência. Ora, toda esta aposta aconteceu a propósito de umas declarações atribuídas pela vereadora ao presidente da Câmara, José Manuel Silva. Disse a vereadora que o presidente teria dito que todas as freguesias do Conselho de Coimbra eram servidas pelo serviço municipalizado de transportes urbanos. Atenção, isto é uma questão importante. José Manuel Silva disse que não disse e desafiou a vereadora a apostar. Se ele não tivesse dito o que ela dizia que ele tinha dito, perdia a aposta e demitia-se. Confirmado que o presidente não disse o que a vereadora disse que ele tinha dito, Rosa Isabel Cruz disse que se demitia, demitiu-se, mas agora ela e o PS voltaram atrás e a aposta fica sem efeito. Vai uma aposta que esta vereadora nunca mais mesmo se mete em apostas.

O que queres apostar?

Quanto é que vale uma aposta? Se ela não voltar a fazer apostas, demites-te tu, senão demito eu.

Olha, agora. E ficamos a saber mais uma coisa, Bruno. Este país é para professores velhos.

Velhos são os trapos, atenção. Deve-se valorizar a experiência, mas é de facto preocupante que 56% dos professores do ensino primário e secundário tenham mais de 50 anos e que este número tenha duplicado em 10 anos. O problema não é que haja professores mais velhos, mas que o seu peso no sistema seja tão grande, que significa que a médio prazo, a falta de professores que já hoje se sente, se venha a sentir ainda mais. Além da idade que deve preocupar o sistema de ensino, há também a questão dos salários, que no caso dos professores do ensino primário, sofreu uma diminuição real, ao contrário do que aconteceu na maioria dos países da OCDE. Será que desta forma se consegue atrair jovens e professores mais jovens para a profissão? Esta parece ser uma receita para o desastre. Misturar professores mais velhos, cada vez mais velhos, uma classe docente cada vez mais envelhecida e salários aparentemente que cada vez estão mais baixos.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.