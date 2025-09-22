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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parece um pouco garrada.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

E parece mesmo que se antecipa que o reconhecimento do Estado da Palestina pode criar uma crise no governo, Bruno.

À partida, sim, Carla, visto que o CDS terá ficado desconfortável com a decisão. Isto seria suficiente para, noutros tempos, termos uma minicrise dentro do governo, quando os dois parceiros não concordam com uma decisão tão importante. Só que, de facto, já não estamos no tempo de um CDS forte, com capacidade para fazer braço de ferro com o primeiro-ministro, com o resto do governo, como aconteceu noutras ocasiões no passado e de que nos lembramos ainda bem, aquela que culminou no irrevogável de Paulo Portas. Agora, pode-se questionar o timing da decisão do governo no reconhecimento do Estado da Palestina, ser-se contra o reconhecimento nas atuais circunstâncias e pode-se ser até completamente contra o reconhecimento do Estado da Palestina. O que é inegável é que ao CDS pouco mais resta do que aceitar a decisão e não criar muitas ondas, porque com o mar agitado, o primeiro a saltar fora pode mesmo ser o partido do ministro da Defesa.

Por falar em agitação, Paulo, quem disse que uma campanha eleitoral não é uma atividade de risco? Alto risco.

Altíssimo risco. E se alguém disse isso não foi certamente Paulo Núncio. Porque este dirigente e deputado do CDS, que é candidato agora, e foi nessa qualidade que isto aconteceu, candidato à presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, como aficionado da chamada festa brava, participou este fim de semana numa garraiada e como estava anunciado, o candidato pegou a um bezerro, ou melhor, tentou pegar um bezerro. Se quisermos aplicar aqui um brasileirismo, foi o bezerro que o pegou a ele. Foi colhido, felizmente sem gravidade, foi só um empate.

Mas as imagens estão em todo lado. O vídeo está em todo lado.

Está em todo lado, não estaríamos aqui com estas brincadeiras.

Não sabemos se as urgências de Vila Franca estão abertas.

Era para testar, se calhar era esse o intuito.

Mal também que estavam quando era uma PPP. Mas isto já são outras conversas. Foi sem gravidade. Ele, aliás, logo a seguir prestou declarações, disse que está bem e Paulo Núncio diz que foi uma tarde bem passada.

Depende do conceito.

Exato, depende do conceito.

Eu não gosto de comparar assim como o rim na barriga. Se calhou bem passado era isso. As palavras não são minhas.

Nas touradas, a defesa das pessoas que as defendem é que o touro a seguir é morto.

Isto não foi uma tourada.

Isto não foi uma tourada, foi uma garraiada.

Foi uma palhaçada.

Era mesmo um animal pequeno, via-se pelas imagens. Mas tudo isto mostra aqui muita coerência. Primeiro, dar o corpo às causas, e praticar o slogan da campanha, que é pegar os problemas com coragem. Isto lembra-nos o velho pegar o touro pelos cornos aqui, neste caso, ou o bezerro pela cara. Não aconteceu, mas pronto, ainda bem que tudo acabou bem e as melhoras para Paulo Núncio.

Ainda bem. Bruno, não há condições nos postos e nas esquadras da polícia.

O panorama que foi traçado pela Inspeção-Geral da Administração Interna não é animador. Há uma inspeção que é feita sem aviso prévio, ou várias inspeções são feitas sem aviso prévio ao longo do ano, e no relatório do ano passado, destas inspeções sem aviso prévio feitas a 69 postos da PSP e esquadras da GNR, apenas 42 destas instalações tinham espaço para atendimento à vítima. Sabendo que o crime de violência doméstica é o mais reportado, é também preocupante saber que nestas inspeções, apenas 9% do efetivo tinha formação em violência doméstica e apenas 14,8% tinha formação no estatuto da vítima. Também é preocupante o baixo número de polícias do sexo feminino, também apurado nesta inspeção, apenas 6,4%. Portanto, isto no momento em que foram feitas estas inspeções sem aviso prévio. É isto, junto às outras faltas, por exemplo, de equipamento informático, também de mobiliário adequado. E a questão que se pode pôr é: como é que se pode pedir à polícia que cumpra a sua missão quando faltam condições básicas? Não estamos a falar de condições extraordinárias, estamos a falar do mínimo dos mínimos.

Paulo, tenho um desafio pra ti. Dá-me boas razões para trocar o carro pelo transporte público urbano. Diga-me uma.

Boas razões. Diga-me uma. Digo-te uma, mas se calhar é a única. Se quisermos ser muito pragmáticos, é o custo só.

Mas é importante.

É importante, claro, é mais barato andar de transportes públicos do que andar de automóvel, isto de uma forma genérica, como é evidente. E estamos a falar de transportes urbanos, não estamos a falar de grandes deslocações. Nas grandes deslocações, o automóvel pode ser mais barato quando leva mais do que um ou dois ocupantes. De Lisboa a Porto, quatro pessoas num automóvel fica muito mais barato o combustível e portagens do comboio, por exemplo. Mas pronto, vamos focar-nos nos urbanos, é disso que falamos. O custo, se formos pragmáticos, é a única vantagem, porque há um estudo da Zero, associação ambientalista, que diz que o carro continua a ser mais rápido do que os transportes públicos, isto nas zonas urbanas de Lisboa e do Porto. Quase tudo funciona nos transportes públicos de forma medíocre, deslocações demoradas, muitos transportes necessários para chegar do sítio A para o sítio B, e assim, obviamente, não há mobilidade amiga do ambiente que resista. São pouco fiáveis nos horários, pouco confortáveis também, os transportes públicos, portanto é muito difícil, lá está, com essas razões que tu pedes, é difícil trocar o carro individual pelo autocarro, pelo metro ou comboio urbano. E isto não são nada boas notícias nesta semana em que se comemora, mais uma vez assinala, a Semana Europeia.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parece um pouco garrada.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.