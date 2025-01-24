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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.

E esta sexta-feira olhamos lá para fora para ver que não se passa nada. Meninos do coro, mas começamos com um mea-culpa.

Mea-culpa. Afinal, o Bloco de Esquerda admite que cometeu erros nos despedimentos de alguns funcionários?

No fundo, a força dos factos é grande e os testemunhos de pessoas que foram despedidas não deixaram ao Bloco grande margem para tentar explicar porque é que defende politicamente uma coisa e faz o contrário quando se trata da gestão do próprio partido. Ontem, Mariana Mortágua admitiu: "Cometemos erros que lamentamos e que hoje teríamos evitado." Fê-lo numa mensagem enviada aos militantes do partido, mas atenção, esta não foi a primeira reação do Bloco de Esquerda. Há dois dias, quando a revista Sábado denunciou que o partido tinha despedido mulheres em período de amamentação, o Bloco de Esquerda ainda ensaiou aquela reação tradicional: é tudo mentira e isto é um ataque político. Afinal, o ataque político foi feito pelo partido ele próprio.

Exatamente. Então e o Chega? Tenta mostrar-se assim exemplar a lidar com o caso de Miguel Arruda. Será que vai conseguir, Paulo?

Nestas coisas eu acho que só cai quem quer, na argumentação de André Ventura. Sim, o partido empurrou ontem para fora da bancada parlamentar o deputado, que tem uma predileção especial por malas de viagem de outras pessoas. Miguel Arruda deixou a bancada do Chega, passa agora a ser deputado não inscrito em qualquer grupo parlamentar, mas o Chega não pode mostrar-se exemplar a lidar com estes casos, porque na sua bancada ainda tem vários deputados a braços com processos judiciais e aí basicamente não fez nada. São menos mediáticos e aí parece estar a diferença. Ventura não atuou neste caso por imperativos morais e éticos, mas por uma questão de popularidade. Este caso é tão estranho e tão baixo que não podia ser colocado na gaveta do esquecimento.

O certo é que andamos distraídos com estes casos, mas, Paulo, na frente externa está tudo tranquilo?

Tudo tranquilo, Miguel. Desculpa, Luís. Tudo tranquilo, Luís. Apenas alguns detalhes. Nas últimas horas, Trump foi a Davos avisar as empresas, basicamente, ou produzem nos Estados Unidos, isto é, levam para lá as fábricas, ou então pagam taxas com os produtos à entrada, quando exportam para os Estados Unidos. O presidente americano também disse ontem que chegou a hora de acabar com a guerra ridícula, a expressão é dele, obviamente, entre a Rússia e a Ucrânia, e ameaçou com mais sanções contra a economia russa. Enquanto isso, um bocadinho na nossa área diplomática, a Guiné-Bissau aprofunda relações com a Rússia e o tema das migrações voltou a estar em destaque na campanha para as eleições antecipadas na Alemanha, onde a extrema-direita aparece bem colocada. Portanto, nada disto são assuntos que nos devam preocupar ou distrair destes nossos casos. Estes nossos casos que de tão tristes até acabam por se tornar divertidos, não é?

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.