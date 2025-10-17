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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Bruno, ontem foi o dia I?

O dia I, não foi o dia D, foi o dia I, o dia em que o Presidente da República promulgou a chamada Lei dos Estrangeiros, mas vai ter um grande impacto na vida dos imigrantes. O governo finalmente respirou de alívio porque a novela não se prolongou para o Tribunal Constitucional. Mesmo assim, o governo não perdeu a oportunidade de criticar Marcelo por uma decisão que, segundo o executivo, peca por tardia. E desta forma está aprovada a lei que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter considerado que a revisão do diploma corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade. E aquele advérbio minimamente é muito marceliano e é tão penetrante quanto um punhal, apesar de ter aprovado. Advérbios à parte, ontem a AIMA confirmou que residem no país um milhão e meio de cidadãos estrangeiros. E esta é de facto a prova definitiva de que a realidade social portuguesa mudou bastante nos últimos anos e que só agora há uma resposta na lei, uma tentativa de responder às exigências dessa nova realidade. Os recursos é que continuam a ser poucos para dar resposta às necessidades. Basta ver as filas que todos os dias há na AIMA para regularizar os processos.

Paulo, quando as coisas acabam em Portugal, não tem problema, temos sempre a Europa.

Temos. Quem tem sempre Paris, não é?

Ó Paris.

Exato. E os políticos portugueses têm sempre a Europa. Durão Barroso foi para a Comissão Europeia, António Costa, presidente do Conselho Europeu, e o próximo a ter o bilhete carimbado.

Tem mais cabelos brancos.

Tem mais cabelos brancos e pode ser, de facto, Mário Centeno. Nós sabemos que ele deixou de ser governador do Banco de Portugal, não foi reconduzido para um segundo mandato por este governo. A coabitação no Banco Central Português com Álvaro Santos Pereira, o novo governador, pode não ser fácil. Já percebemos. Eles estão em desacordo em muitos temas, nomeadamente sobre a permanência do próprio Centeno no Banco de Portugal. Mas há um cargo que vai vagar, até há dois a vagar na Europa, um deles é no BCE, no próprio Banco Central Europeu. Centeno pode vir a ser vice-presidente do BCE, substituindo o espanhol Luis de Guindos, que está de saída agora no início do ano, acaba o mandato. Já tem alguns apoios para este cargo de países do sul da Europa.

E de Lagarde também, não tem?

A Christine Lagarde não sabemos muito bem qual a posição dela ainda. Mas do sul da Europa...

Tu não sabes, mas a Carla pode saber. Tem a linha directa. Sabes com quem é que eu almoço.

Com quem é que almoças a seguir. A Europa nestas coisas divide-se sempre muito entre países do sul, que fazem panelinha entre eles, e os do norte fazem panelinha entre eles também. E também está em aberta a presidência da Autoridade Bancária Europeia. Portanto, aqui entre os dois cargos, a preferência de Centeno parece claramente para a vice-presidência do BCE, até porque estou a ver naquelas cabeças todas, havia aqui aquela coisa perversa de ir agora para cima. Não é que haja aqui uma questão hierárquica em relação ao governador do Banco de Portugal, mas o vice-presidente do BCE, de alguma maneira, acaba por coordenar, de alguma forma, os bancos centrais todos.

É o chapéu dos bancos centrais todos.

Exatamente.

Achas que Mário Centeno está a fazer o currículo?

O currículo já tem. Acho que vamos ver se está a preencher a papelada toda para ir.

Bruno, será que Mário Centeno está entre os portugueses que comem muito e mal?

Eu diria que deve estar entre aqueles portugueses que comem relativamente pouco e muito bem.

E mal.

E muito bem.

Achas que é muito frugal?

Não, para se comer bem, de facto, quem come bem normalmente é quem tem mais recursos. E isso traduz-se.

No outro dia falávamos sobre isso. O comer bem sai caro.

Pois, e porque comer muito, ao contrário daquilo que era normal pensar, se eu cresci com essa ideia de comer muito é que era bom, de facto, não é. Mas isto tem a ver também com a nossa história e o facto de uma geração ou duas gerações atrás, as pessoas terem vivido com muita escassez e por isso criou-se aquela ideia de compensação, quase alimentar.

Não deixar nada no prato.

Não deixar nada no prato e comer muitas calorias para não ter aquela sensação de fome. E o Instituto Nacional de Estatística publicou agora a chamada Balança Alimentar Portuguesa para os anos entre 2020 e 2024. E a conclusão é de que consumimos, no geral, o dobro das calorias que um adulto com um peso saudável necessita. E comemos mal, porque comemos mais carne do que devíamos e menos legumes e frutos do que devíamos. Lá está, alimentos menos calóricos. E a má alimentação estende-se também ao consumo de bebidas alcoólicas, sendo que um português consome em média 121 litros de bebidas alcoólicas.

Por ano?

Por ano.

Dá 10 litros por mês. É imenso.

Corresponde a beber uma lata de cerveja todos os dias, todos os portugueses.

Todos, incluindo...

Alguém sabe beber duas.

Incluindo os menores. Quem esteja a beber muito mais.

Estou fora da minha.

Ora, onde é que isto vai dar? Vai desaguar numa sobrecarga do SNS, com muitos problemas de saúde evitáveis, sobretudo numa população cada vez mais envelhecida e sobretudo também quando os cuidados de saúde primários nem sempre funcionam da melhor maneira, até para um aconselhamento nestas áreas da alimentação. A alimentação é de facto a base de tudo e por vezes esquecemo-nos disso.

Sim. E a falta que faz um quadradinho no boletim de voto, aquele quadradinho.

É verdade, faz muita falta e andamos agora às voltas com isso. Andamos nós, enfim, anda a CNE e os partidos. Os 60 eleitores de Benfica, em Lisboa, que no dia 5 de outubro fizeram o voto antecipado, verificaram um erro num dos boletins de votos, no papel para votar para a Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica, precisamente. Esse papel, o boletim de voto, não tinha aquele quadradinho a seguir ao nome do partido Chega, o quadradinho onde se põe a cruz. E nos boletins de voto para a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo também faltava o quadrado, o quadradinho desta vez à frente da candidatura da CDU. Bom, podemos ter aqui, à conta disso, uma impugnação das eleições nestes locais. O caso de Lisboa é o mais crítico, porque o Chega e a CDU ficaram separados por 11 votos e foram estes 11 votos em Lisboa que deram o segundo vereador ao Chega, senão teria caído para a CDU. E vamos ver como é que as autoridades, nomeadamente a CNE, agora vai resolver isto e se os partidos vão ou não avançar para a impugnação. Mas lá está, faltava o quadradinho.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.