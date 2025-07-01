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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta, essa.

Tu é que és o verdadeiro Paulinho das Feiras.

Paulinho das Feiras.

Fartura aqui, fartura acolá, uma conspirice ali.

Uma bifana.

Ao baú da política.

Bifana ou corato?

Bifana ou corato.

É uma pergunta.

É quase íntima essa pergunta.

Bifana ou corato? Ou entremeada?

Entremeada.

Entremeada é ótimo, é um bom síntese.

É tão bom. É tão bom. Isto é muito hegeliano, antítese, síntese. Hoje falamos do elevador avariado, não é o telefone, é mesmo o elevador. Cerco ao cigarros, políticos presos, mas para começar, Bruno, de repente acordámos todos para o problema da habitação.

Já acordámos há algum tempo, Maria João, e alguns acordaram depois de dormirem num lugar sem teto. Mas quando acordámos, o problema já se tinha tornado incontrolável. Ou seja, se houve aqui uma falha, e parece que houve, foi em não termos conseguido todos antecipar o problema e a dimensão do problema. Mas ele aí está e cada solução prometida parece que o agrava ainda mais. E em ano de autárquicas não vai haver candidato que não apresente as suas modestas propostas para, já não dizemos resolver por completo, mas para mitigar um problema que pesa, e de que maneira, no bolso das famílias. Manuel Pizarro, que é o candidato do PS à Câmara do Porto, antigo ministro da Saúde, apresentou ontem um programa que prevê a construção de 5 mil casas para os jovens e as famílias de classe média. Um programa que tem nome e tudo, Habitar no Porto, e que é, na verdade, uma parceria público-privada. Eu repito, parceria público-privada. Vêm, quando os problemas são sérios, ninguém tem medo de papões.

Esquece-se a ideologia.

Exato.

Paulo, e em Espanha, santos da casa não fazem milagres?

Sánchez? Sánchez da casa.

Santos deste caso não fazem mesmo. Aliás, santos da casa do primeiro-ministro não só não fazem milagres, como até acabam por só arranjar problemas. E neste caso falamos de Santos Cerdán, ex-braço direito de Pedro Sánchez no PSOE, que ontem foi detido preventivamente por um juiz por suspeita de corrupção, crime organizado e tráfico de influências. Isto obviamente práticas relacionadas com a gestão do próprio partido, o PSOE, que ele ajudou, e também com ligações ao governo. O cerco aperta-se assim em torno de Pedro Sánchez, que vai basicamente de escândalo em escândalo, mas mantém-se sempre ali firme e hirto no poder. É impossível, neste caso, a polícia estar mais perto de Sánchez do que está agora, mais perto do que isto só se fosse mesmo o próprio primeiro-ministro a ser detido. E quando chegamos aqui, no fundo, são as instituições que são a primeira vítima.

Ainda haverá muito para saber do que se passa em Espanha. E de Espanha, Bruno, passamos para França. Vamos imitar os franceses? Bem, houve uma altura em que imitávamos tudo o que os franceses faziam, mas geralmente era mau e com várias décadas de atraso.

Aconteceu agora, não é? imitávamos mal.

Mas pronto, é assim.

É seguir em frente.

Ratatouille. Agora, França já não é uma influência tão marcante na sociedade portuguesa. Mas será que vamos copiar algo como as medidas antitabágicas que entraram agora em vigor esta semana no hexágono? Há quem considere que devíamos também adotar essas medidas, que o fumo passivo é um problema grave, que não há um nível aceitável de exposição ao fumo e que uma série de problemas de saúde poderia ser evitada se se tomassem medidas mais restritivas. É pouco crível que a breve prazo as medidas idênticas, como proibição de fumar em praias ou junto a paragens de autocarro, venham a ser implementadas em Portugal, mas perguntamo-nos se isto será por amor às liberdades individuais ou por falta de coragem política. Temos um espírito libertário ou é mais preguiça e receio dos problemas que possam resultar de uma fiscalização séria? Pelo sim, pelo não, é melhor continuarmos agora esta tradição das últimas décadas, que consiste em não imitar os franceses.

Mais oui.

Ba lá lá.

Ba lá lá.

Ba lá lá.

Balelas.

Pa que lê lê.

Paulo, então não há maneira de alguém consertar o elevador social.

Nós regularmente vamos tendo dados, estatísticas que mostram que o contexto financeiro das famílias ainda pesa muito, pesa demasiado e é muito determinante naquilo que é a carreira depois dos jovens dessas famílias. O INE diz agora que no ano passado cerca de 370 mil jovens entre os 15 e os 34 anos tinham abandonado os estudos em algum momento do seu percurso académico. Estes 370 mil jovens são 17% dos jovens do país deste escalão etário, e os dados mostram que essa desistência dos estudos tem sobretudo motivações financeiras ou então de difícil conciliação laboral entre estudos, obviamente, e trabalho, aqueles que já estão a trabalhar. E metade destes jovens que abandonaram, abandonaram quando estavam a tirar curso superior. Os outros abandonaram antes ainda desse passo em termos académicos. E obviamente não podemos continuar a viver num país onde as restrições financeiras impedem o jovem de ter acesso à formação superior.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta, essa.