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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta.

E esta terça-feira falamos de dar gás aos combustíveis, mal-entendidos dicionários, tratar dos fregueses, mas começamos com o homem de quem se fala em todo o mundo.

Todo o mundo. Donald Trump já deitou mãos à obra.

Já começou a assinar despachos, as ordens executivas, tal como o Exterminador Implacável prometia um "I'll be back" e cumpria, Donald Trump também voltou e cheio de energia e vontade de fazer coisas. Ontem, na tomada de posse, anunciou várias medidas executivas, como a declaração do estado de emergência na fronteira sul com o México e o restabelecimento do reconhecimento de apenas dois géneros por parte do Estado, masculino e feminino. Quem quiser outros, tem que recorrer ao privado. Mas há mais, Trump perdoou os 1.500 invasores do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, quer rebatizar o Golfo do México, que deverá passar a chamar-se Golfo da América. E eu pergunto o que é que acontecerá ao estado do Novo México, nos Estados Unidos, também irá mudar de nome? Não se sabe.

Tu mão dês ideias.

Não. Se ele me está a ouvir, acho que vai também querer mudar o nome do estado. Ele também quer recuperar o Canal do Panamá, já tinha anunciado isso antes, que diz estar a ser controlado pela China, mas quer ir mais longe e literalmente, quer mandar astronautas para Marte. Para já, não há planos de alterar o nome do planeta para América 2 ou Trumps.

Trumps não é novo. Ia pagar direitos a um certo espaço de expressão de autor no número 50.

Um certo espaço. Paulo, e por cá, Marcelo vai ser coerente e mandar os deputados pregar para outra freguesia?

Pois é, vamos ver o que faz o presidente. Essa lei que determina a criação de mais umas centenas de freguesias, que foi aprovada pelo Parlamento num raro alargado consenso, que foi desde o PSD até ao Bloco de Esquerda. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha avisado que não ia promulgar uma alteração do desenho das freguesias a poucos meses de eleições autárquicas, que hão de realizar-se lá pro final de setembro, princípio de outubro deste ano. Os deputados lá se apressaram para fazer esta contrarreforma que o PSD e CDS tinham feito há cerca de uma década, precisamente por causa do calendário, mas a Iniciativa Liberal, que esteve fora deste acordo e não aprovou, votou contra a lei, já pediu uma audiência ao presidente da República para pressionar a decisão. Além da confusão que o diploma vai levar a centenas de freguesias, vêm aí mais cargos e mais despesa pública. Vamos ver agora de que lado é que está Marcelo Rebelo de Sousa, depois dos avisos que fez contra esta alteração feita desta forma e neste calendário.

Bruno António, o diretor da Polícia Judiciária, foi mal entendido?

Sim, temo que sim. E vamos voltar às declarações de Luís Neves, o diretor da PJ, na semana passada, na sexta-feira, em que adiantou dados que, no entender dele, provam não existir uma relação direta entre criminalidade e imigração. A forma como essas declarações foram divulgadas dava a entender que Luís Neves teria dito que no universo de mais de 10 mil reclusos, só 120 são estrangeiros. E claro, 120 estrangeiros para um universo de 10 mil reclusos, gerou-se o pânico moral. "Ai, que o diretor da PJ está a mentir", e a coisa assumiu tais proporções que a Iniciativa Liberal queria ouvir Luís Neves, por este ter apresentado dados truncados, para lançar a confusão. A confusão foi lançada, sim, mas o que Luís Neves disse, quando se ouve a declaração completa, é que os 120 estrangeiros a que se referia são oriundos de outras regiões que não a América Latina, Europa, sobretudo a de Leste, e África. Ou seja, são cidadãos asiáticos, que é de onde tem chegado o maior número de imigrantes nos últimos anos. Muitos dos outros estrangeiros detidos, e são cerca de 16% do total da população reclusa, não são imigrantes, são estrangeiros que cometem crimes em Portugal, ou seja, crimes contra o património, assaltos a casas, por exemplo, ou tráfico de droga, mas não são imigrantes. Agora, não sabemos se Luís Neves foi mal entendido ou se alguém não quis mesmo entender o que ele disse.

Não vai acabar aqui, não é?

Não.

E há também um dilema. Vamos voltar aqui ao velho dilema, Paulo: intervir ou não intervir nos preços dos combustíveis.

É verdade, o que é que o governo deve fazer? Pode ser ainda precoce, de facto, essa intervenção, porque os preços ainda estão muito longe dos €2 por litro, que atingiram e ultrapassaram há cerca de dois anos. Nem sabemos se lá chegarão agora, depende muito da evolução das condições do mercado, sobretudo do preço do petróleo. Mas obviamente que já começou o debate político sobre o assunto, como é habitual. Sabemos que o Estado embolsa mais de metade do preço que pagamos na bomba de gasolina e por isso tem aqui margem para baixar impostos. A grande questão é se essa ajuda ao uso do automóvel a combustão, se é adequada no atual contexto de transição para a mobilidade limpa, que neste caso significa sobretudo elétrica. No fundo, somos a favor do ambiente às segundas, quartas e sextas, e depois somos a favor do uso dos combustíveis, e até os queremos mais baratos, às terças, quintas e sábados. Ou então, como dizia Ronald Reagan sobre a relação do Estado com a economia: "Se a coisa se move, taxe-a. Se continuar em movimento, regule-a. Se ela parar de se mover, subsidie-a." A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta.