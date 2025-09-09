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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

E tantas perguntas, não é? Ainda vai correr muita tinta sobre o acidente do elevador da Glória.

Só agora é que está a começar, Carla. Há muitas perguntas, muitas dúvidas que ainda não têm resposta. Tem-se falado de algumas responsabilidades, eventuais responsabilidades políticas, mas ainda se sabe pouco sobre, por exemplo, o contrato entre a Carris e a empresa que assegurava a manutenção, um contrato que vigorou durante três anos. Agora em setembro, na altura do acidente, já não estava em vigor. Tinha sido feito um contrato por ajuste direto e todas essas dúvidas estão no ar enquanto não houver uma resposta ou por parte da administração da Carris ou da Câmara de Lisboa. De acordo com o jornal Página Um, a Carris aceitou empresas no concurso público que não tinham certificação na altura em que concorreram, isto em 2022, e a empresa que ganhou o concurso e que prestava o serviço de manutenção, nem tinha experiência neste setor de prestação deste tipo de manutenção deste tipo de equipamentos. Tinha, por exemplo, na área das piscinas, da manutenção de piscinas, mas não deste tipo de equipamentos. Ontem a Câmara Municipal de Lisboa conduziu uma reunião extraordinária, centrada precisamente nesta tragédia. Discutiram-se medidas de apoio às famílias das vítimas, incluindo a criação de um fundo municipal, a disponibilização de apoio psicológico, mas há muitas dúvidas ainda por esclarecer em relação às causas desta tragédia.

Vamos até ao Porto?

Vamos.

Vamos dar um saltinho. A Câmara vai acabar com os licenciamentos das lojas de souvenir.

Souvenir.

Recordas?

É uma bela canção do Carlos Paião, Souvenir. Para já, a Câmara não pode, não tem esse poder, mas o PSD apresentou uma moção a pedir que o governo reveja o regime jurídico do licenciamento zero e que as autarquias recuperem esta capacidade, este poder de validar o tipo de uso dos imóveis, porque neste momento não podem fazer nada em relação a isso. Rui Moreira, ainda presidente da Câmara, quase a acabar o seu mandato.

É mais do que uma encabeça-quina, várias na mesma rua.

Sim, muito mais.

Importa sim, importa não. João. Não precisamos estar cá as duas, dizemos a mesma coisa eu e a Mariana.

Pois é, isso poupa 50%, é uma redução. Rui Moreira diz que é benéfico que as Câmaras recuperem competências em áreas que depois afetam muito a cidade e os munícipes. E verdade seja dita, esta proliferação de lojas de souvenirs, sobretudo nos centros históricos das principais cidades, também com uma grande pressão do turismo, é um problema que até pode esconder depois problemas mais graves. Tem a ver também com redes de imigração ilegal. E não é só uma questão estética, também do ruído estético que estas lojas provocam. Rui Moreira até se referiu a branqueamento de capitais, dinheiro resultante do tráfico de droga. A verdade é que há aqui suspeitas sobre estas lojas.

O modelo de negócio é estranho.

É, o modelo de negócio é estranho porque muitas destas, pelo menos em alguns casos, as rendas ultrapassam os 10 mil euros.

O preço dos ímanes.

É preciso vender muito íman e muita caneca para se pagar uma renda dessa.

Vou ficar calada agora, Carla. João foi ao Porto. Vamos a França.

França.

La Baguette.

La Baguette, le croissant.

E la crise.

La crise.

La crise.

La crise, la grève. Normalmente em França é la grève, mas agora é a crise. Já havia crise. A França está a atravessar um período difícil em termos de finanças públicas, de dívida pública. Agora, com a queda do governo, a crise aumentou. O primeiro-ministro levou uma moção de confiança à assembleia, que já se sabia que dificilmente iria passar. Há quem tenha falado num suicídio político de François Bayrou. Ele queria garantir o apoio para a votação do orçamento de Estado, em que provavelmente aquilo que se vai decidir é o aperto do cinto. A França está com este problema de despesa pública, da dívida pública bastante elevada, mas a oposição, que também está muito fragmentada, não foi em cantigas, não apoiou François Bayrou e agora o primeiro-ministro irá apresentar hoje a demissão. A batata quente tinha passado para as mãos do presidente da República, Macron, que tinha aqui duas hipóteses: ou convocava eleições, e neste momento a Assembleia Nacional da Marine Le Pen é, segundo as sondagens, o partido com vantagem, ou então nomeava um novo primeiro-ministro, e Emmanuel Macron foi isso que optou. Ainda não se sabe quem vai ser. Não vai ser uma tarefa fácil, seja como for, mas lá está, é a França.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.