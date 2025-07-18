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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta parece que garrados.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Pois é.

Pois é, tantas perguntas. Vamos falar de confrontos políticos. O maior neste momento é entre o PS e o presidente do Parlamento.

Pelo menos no debate de ontem, o debate do Estado da Nação, foi a troca de palavras mais azeda.

E o momento mais tenso.

E o momento mais tenso, claramente. Além das críticas normais da oposição ao governo, da defesa do governo e até das críticas do governo à oposição, sobretudo ao PS e ao legado. Mas claramente foi este o momento mais tenso. Pedro Delgado Alves, deputado do PS, indignou-se, acusou mesmo José Pedro Aguiar-Branco de deixar a extrema-direita dizer o que quiser no Parlamento e ter validade de critérios. O deputado do PS foi aplaudido pela sua bancada, depois de ter dito mesmo que tinha vergonha, e a expressão é dele, vergonha da intervenção do presidente da Assembleia da República. O que é que se passou aqui? Tinha havido ali uma troca de argumentos. André Ventura tinha acusado a liderança do PS, José Luís Carneiro, de ser frouxa. José Pedro Aguiar-Branco nada disse em relação a isto, a este termo frouxa, e logo a seguir, o líder do PS, na resposta, disse que André Ventura era um fanfarrão, basicamente.

Nunca tinha visto o deputado mais fanfarrão.

O deputado mais fanfarrão naquele Parlamento como o daquela bancada, dirigindo-se obviamente à bancada do Chega. E logo a seguir, José Pedro Aguiar-Branco repreendeu o líder do PS dizendo que aquele termo fanfarrão saía um bocadinho fora daquilo que é a prática e da urbanidade do Parlamento. E logo aqui, por que é que é permitido o frouxo? Por que não é permitido o fanfarrão? E então Pedro Delgado Alves fez a sua intervenção muito aplaudida, em tom também muito pouco habitual em termos de dureza.

Sim, estava visivelmente ofendido.

Visivelmente irritado ou ofendido com esta indignação: "Tenho vergonha da intervenção do presidente da Assembleia da República". Portanto, há aqui uma fratura claramente entre o PS e José Pedro Aguiar-Branco, que se tem vindo a estender no tempo. A esquerda já era muito crítica em relação à permissividade que atribuía ao presidente do Parlamento sobre as intervenções da bancada de Chega, nomeadamente André Ventura. Enfim, isto não vai por bom caminho a esse nível. Não em termos de debate de políticas, mas nesta troca de argumentos que não serve rigorosamente para nada, e passa uma má imagem de Parlamento.

É, mas é uma palavra engraçada, fanfarrão, não é?

Fanfarrão, eu acho que é uma palavra muito...

Uma palavra autoexplicativa.

É, e até certo ponto é um eufemismo, em muitos casos é um eufemismo. É uma forma simpática de dizer algumas coisas.

Por acaso sabiam? Fanfarrão vem do farfar, quer dizer leviano.

Então foi por causa disso que André Ventura terá ficado sentido, coitado. Não, pois não, não foi por causa disso, certamente.

Paulo, e o PSD está a fazer tudo para voltar a ser o partido dos pensionistas.

Se não está, parece. E não é por falta de esforço financeiro, que é do Estado, obviamente, e dos contribuintes. Pela segunda vez, dois anos consecutivos, foi anunciado ontem. Adivinhava-se que esta podia ser uma das medidas ou a medida que o governo ia anunciar. Há sempre a expectativa de anúncios destes debates mais importantes. O tal suplemento extraordinário para os pensionistas. O modelo é igual ao do ano passado, portanto ou €200, ou €100, conforme o nível das pensões, vão receber mais aquelas que têm pensões mais baixas. E obviamente o PS tinha um eleitorado mais forte nesta faixa da população, dos mais idosos. Já recuperou uma parte deste eleitorado, isso ficou visível já nas últimas eleições, e a ideia obviamente é continuar a recuperar aqui num segmento da população que é fundamental para ganhar eleições, até porque é um segmento da população que tem cada vez mais peso com o envelhecimento da população. Somos cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. E vota mais do que muitas vezes os mais jovens.

E este suplemento cai mesmo ali antes de 12 de outubro.

Exatamente, porque são as eleições autárquicas e portanto obviamente que haverá aqui tentações eleitoralistas.

Eu ia dizer que era para ajudar no regresso às aulas, mas não, é para os pensionistas.

Pois, eu diria que para muitas famílias. Exatamente, é para ajudar o regresso às aulas dos netos. E há famílias que bem precisam disso. A medida em si é inatacável em termos financeiros, porque dizer que dar um suplemento de €200 a quem tem uma pensão de €200 ou €300 é um exagero, não é, de todo. A medida também tem alguma prudência orçamental.

400 milhões, não é?

Sim, mas é decidida ano a ano em função da execução orçamental, o que é um princípio de prudência.

Se há dinheiro, paga-se, se não há dinheiro, não se paga.

E não cria gastos estruturais.

Exatamente. Mas de qualquer maneira, obviamente que há aqui um piscar de olho também a um segmento importante da população.

Mas onde para a carta sobre a TAP? Aquela carta que vale €178 milhões.

Sabe-se que a carta, pelo menos há uma cópia da carta nas mãos da companhia brasileira Azul. Isto foi revelado pelo DN semana passada. O DN revelou, de facto, que esta companhia aérea brasileira, a Azul, tem uma carta que lhe garante a devolução de €178 milhões que emprestou à TAP em 2016. Na altura, 2016, David Neeleman era o dono da TAP e era também o dono da Azul. A TAP precisava urgentemente de financiamento, não tinha dinheiro para as despesas correntes e então David Neeleman pôs uma das suas empresas, neste caso a Azul, a emprestar dinheiro à TAP, estes €178 milhões. Ora bem, e ele queria obviamente ser ressarcido desse dinheiro caso deixasse de ser dono da TAP, como veio a acontecer. E então há uma carta assinada por Pedro Nuno Santos e por Miguel Cruz, Pedro Nuno Santos na altura ministro das Obras Públicas, tutela da TAP, Miguel Cruz, secretário de Estado das Finanças, na altura da negociação da saída de Neeleman, em que o Estado português garante que esse dinheiro será devolvido. Isto é, que esse dinheiro não foi perdido como suprimento, porque podia acontecer também, e isto muitas vezes acontece nas empresas, que os acionistas colocam dinheiro nas empresas como capital. Se acontecer alguma coisa à empresa, esse capital está lá, perde-se, não é devolvido. Outra coisa é a título de empréstimo, que tem que ser devolvido, e a garantia que ele quis é que esse dinheiro seria devolvido. Essa carta foi apresentada em tribunal já, a Azul está a reclamar esse dinheiro, foi apresentada em tribunal, mas Miguel Pinto Luz, agora o novo ministro, diz que não encontra essa carta no dossiê TAP no gabinete, no Ministério das Obras Públicas e dos Transportes. E portanto, onde é que para esta carta? Eu diria que era muito fácil, ou deveria ser fácil, que Pedro Nuno Santos e ou Miguel Cruz viessem agora confirmar que sim, que passaram essa carta, que vale os tais €178 milhões que vinculam ao Estado, mas há um silêncio de ambos.

Será que está na pasta dos documentos do WhatsApp?

Provavelmente terá sido uma garantia dada por WhatsApp também, não sabemos. Mas a carta, em princípio, vale e vai valer à Azul o recebimento dos tais 178 milhões de euros. A nota aqui é, de facto, mas que gestão é esta, em que se passam estes documentos que valem este montante e que depois desaparecem no ar?

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Vamos ter síntese das 7h30 daqui a um minuto e depois dicas de poupança e de investimento na dupla edição de Boa Moeda.

Estou com o João Costa e Silva, do Observador. Diz-nos, João, o que achas dos smartphones?

Um disparate. Um telefone só tem que dar para telefonar, não precisa de ser smart. Imaginei eu sem smartphone.

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Hoje temos conosco a Raspadinha. Diga-me, como é que se sente ao completar 30 anos?

Sinto-me fantástica!

E já sabe como é que vai celebrar?

Com muitos milhões em festa.

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7h30, a síntese de notícias com edição da Carla Jorge Carvalho.

As medidas anunciadas pelo governo no debate do Estado da Nação são hoje aprovadas em Conselho de Ministros. São elas a criação de um suplemento extraordinário para as pensões até 1.567 €, a descida do IRC para 19% no próximo ano e apoio à deslocação para todos os professores a partir de setembro. O Conselho de Ministros começa daqui por duas horas, 9h30, na residência oficial do primeiro-ministro. O secretário-geral do PS acusa o governo de usar perceções para falar sobre cidadãos estrangeiros. José Luís Carneiro fala mesmo no uso de dados falsos e considera que há falta de estratégia no Executivo de Montenegro. A entrevista à CNN Portugal, o líder socialista fala num país mergulhado num apagão político. Ainda na política, a coligação de esquerda liderada por Alexandra Leitão, que vai concorrer à Câmara de Lisboa, é hoje formalizada. Vai ser ao meio-dia no Mirador de São Pedro de Alcântara. O acordo junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, o PCP fica de fora. A Câmara de Loures pede uma reunião urgente ao primeiro-ministro na sequência das demolições no bairro do Talude. Em comunicado, a autarquia diz que quer encontrar soluções com o governo para resolver o problema da habitação e da ocupação ilegal de terrenos. Há mais uma polémica a envolver o SNS. O Hospital de Braga fez contratos milionários com uma empresa privada detida pelo diretor do serviço de oftalmologia desta ULS. De acordo com a TVI e CNN Portugal, esta situação dura há 15 anos. Neste período, o Hospital de Braga pagou dezenas de milhões de euros em serviços de consultas, cirurgias e injeções à empresa Iberofthal, detida por Fernando Vaz em 30%. Na sequência das questões colocadas pela TVI e CNN de Portugal, o diretor de serviços apresentou a demissão. Venâncio Mondlane garante que não tem medo de ser preso quando voltar a Moçambique, afirma que era até um favor que lhe faziam a ele e à revolução. O ex-candidato presidencial passou os últimos dias entre Alemanha e Portugal, onde deu uma entrevista à Rádio Observador. Diz que há mandato de captura para o deter quando voltar a Maputo, mas garante que nada teme e que a revolução continua. Diz também que está desiludido com Marcelo Rebelo de Sousa por não o ter recebido numa audiência, ao contrário do que fizeram os partidos de direita.

7h33.

O Domínio da Guerra. A China quer uma nova ordem mundial. Para isso tem que destruir a que existe. A segurança é o mais precioso dos bens e os bens pagam-se.

Para além da rádio, também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador.

Quando Putin começa a falar dos valores, eu ouço violinos ou música. Violinos, violinos, violinos. O Domínio da Guerra. Todas as sextas-feiras às 21h30 com Maria João Simões e o major-general Arnaut Moreira.

Estamos a 26 minutos das 8h00. Já de seguida, como é habitual às sextas-feiras, Boa Moeda com dicas de poupança com o Miguel Ferreira. Sejam bem-vindos, este é o Boa Moeda Poupança, todas as semanas com Miguel Ferreira. Bem-vindo mais uma vez, Miguel. Hoje vamos falar de incumprimento de créditos, começando pelas causas mais comuns, certo?

Sim. Bom dia, Paul. Falámos aqui no episódio anterior da situação de sobre-endividamento e qual é o caso limite. O caso limite é depois, realmente, não conseguirmos lidar bem com a situação de sobre-endividamento e atrasarmos o pagamento ou falharmos totalmente o pagamento de prestações de crédito. Portanto, geralmente considera-se que há um incumprimento quando há um atraso superior a 30 dias no pagamento de uma prestação de crédito. Quais são as causas mais comuns que levam ao sobre-endividamento e depois, no limite, ao incumprimento? Há aquelas causas que nós chamamos naturais. E aqui há uma designação interessante que é os chamados três Ds do incumprimento, que são o desemprego, que implica uma quebra de rendimentos e consequentemente dificuldades em pagamento da prestação de crédito. O divórcio, que implica um aumento de despesas do agregado familiar, ou seja, um aumento da taxa de esforço no caso de divórcio. A doença, porque muitas vezes têm encargos elevados e cada vez os custos com tratamento de doenças são mais elevados.

E pode ter implicação nos rendimentos.

Sim. E isso dá origem àquilo que se chama os três Ds do incumprimento, desemprego, divórcio e doença. Obviamente, pode haver ainda outras razões, como sejam acidentes ou quebras de rendimentos em relação àquilo que normalmente tínhamos. Isto são as chamadas causas naturais.

Claro, depois há as comportamentais, não é?

E depois podemos ter ainda causas comportamentais, que têm a ver com falta de literacia financeira, como já falamos aqui em várias semanas, que implica uma má gestão do orçamento familiar e um mau planeamento ou total ausência de planeamento e de orçamento. Depois a chamada fuga para a frente, em que vamos contratar novos créditos para fazer face a créditos que já temos. E normalmente esses novos créditos vão ser mais caros, com taxas de juro mais elevadas, nomeadamente através do recurso ao cartão de crédito.

Isto só adia o problema de alguma maneira, só cava mais o poço.

Exato. Vai aumentar o valor das nossas prestações e os encargos com juros. E depois o deixar andar, esperando que a situação de incumprimento se resolva sozinha, quando isso geralmente não vai acontecer. Os credores normalmente tentam ajudar quando há este tipo de situação, porque não é do seu interesse terem um incumprimento, mas eles não desistem. Eles não vão simplesmente esquecer a dívida.

Claro. Há recursos e mecanismos que os consumidores de alguma forma endividados possam recorrer para tentar resolver isto?

Sim, hoje em dia há bastantes recursos para apoiar famílias que estejam sobreendividadas e em situações de incumprimento. Há a chamada rede de apoio ao consumidor endividado, que consiste em aconselhamento e mediação com os bancos quando estamos nessa situação de incumprimento e que pode ser bastante útil, um apoio bastante significativo para uma família nesta situação.

Claro, com conhecimentos técnicos também, perceber como é que se fala com os bancos.

Exatamente. Pode ser muito útil e, como eu já referi, é de interesse dos bancos também tentar resolver a situação e não chegar a uma situação de crédito mal parado, que tem encargos também para o próprio banco. Depois temos o plano de ação para o risco de incumprimento, que é um protocolo que existe entre as instituições financeiras para lidar com os clientes que estão nessa situação de sobreendividamento e risco de incumprimento. Há um processo definido de como é que as instituições financeiras podem renegociar, reestruturar a dívida e ajudar para evitar situações-limite. E finalmente, temos o procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento.

O PERSI, claro.

O PERSI, que é um mecanismo já legal, mas que visa evitar processos judiciais e encontrar soluções viáveis ainda sem ir para a situação-limite.

Que é mais complicada, mais custosa, demora mais.

Que é mais complicada, mais custosa, demora mais tempo e que tem um impacto mais adverso na vida de uma família.

Claro, e aqui já é uma forma oficial também de lidar com isto, não é?

Exatamente.

Como é que nós podemos, de alguma forma, ir cuidando disto desde a juventude para evitar estes sobreendividamentos?

Sim. É realmente importante as famílias saberem como é que podem evitar o sobreendividamento e o incumprimento. E uma resposta importante para fazer face a este desafio é a educação financeira, é a literacia financeira. Eu trazia aqui até um exemplo de um estudo recente que vi, que achei muito interessante, realizado no Peru, que tem um contexto diferente, mas que tem muitas semelhanças e aplicabilidade também no caso português, em que eles foram fazer formação em sala de aula sobre literacia financeira no ensino secundário, portanto, numa idade ainda jovem, de pessoas que não têm ainda crédito.

Claro.

E o que eles encontraram? Encontraram que esta formação em literacia financeira para alunos do secundário teve realmente um impacto muito positivo nos conhecimentos financeiros desses alunos. E depois acompanharam esses alunos durante vários anos e verificaram que havia melhorias imediatas, não só na autonomia financeira e na gestão financeira dos alunos nessa altura em que tiveram a formação, mas também nos três anos subsequentes.

Claro.

E o que eles encontraram? Encontraram que havia uma redução de cerca de 20% nos atrasos de pagamentos entre aqueles que depois tiveram créditos passados uns anos.

Comparavam os que tiveram a formação com aqueles que não tiveram a formação.

Exatamente. Alunos na mesma escola, uns tiveram formação, outros não tiveram, e viram que esses alunos que tinham tido formação, depois já em vida adulta, quando tiveram créditos, era 20% menos provável de terem atrasos no pagamento desses créditos. E só para terminar, para além disso, encontraram que havia também efeitos indiretos para os pais dos alunos que tinham tido formação. Há uma melhoria também nos conhecimentos financeiros e nas probabilidades de incumprimento e de situações de sobreendividamento para os próprios pais. E engraçado, especialmente para o caso de raparigas. Quando o aluno era uma rapariga, então encontram-se efeitos mais fortes de melhorias de literacia financeira e melhoria de situações de sobreendividamento dos pais das raparigas que tiveram as formações no ensino secundário.

Curioso. E mostra também que a formação é muito importante e produz resultados.

A literacia financeira dá resposta a muitos dos problemas, realmente, que temos falado aqui.

Muito bem, falamos hoje do incumprimento de créditos com Miguel Ferreira neste "Boa Moeda Poupar". Todas as sextas-feiras por aqui e voltaremos para a semana. Até lá.

Obrigado, Paulo.

"Boa Moeda" dedicado à poupança e, a caminho das 08h, "Boa Moeda" dedicado ao investimento. Bem-vindos, este é o "Boa Moeda Investir", todas as semanas com o Pedro Lino. Pedro, vamos falar hoje de PPR, Planos Poupança Reforma, uma sigla que toda a gente conhece, muita gente tem certamente, mas vamos aqui explicar melhor e conhecer algumas características dos PPRs. O que é um PPR, antes de mais?

Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bem, o PPR é um fundo de investimento, como vimos no podcast anterior, que permite investir de uma forma diversificada e com baixo risco, porque não existe um risco de concentração e permite às pessoas aplicarem o seu dinheiro. E muitas vezes perguntamos: "Ah, mas o PPR é algo só para a reforma? Se eu tiver 50, 60 ou 70 anos, ainda posso investir em PPRs?" Bem, posso dizer que a minha mãe tem 78 anos e ainda tem PPRs, e tem vários PPRs. Por isso, sim, é um bom investimento. E o PPR é uma poupança de longo prazo, que é pensada para complementar a reforma, mas pode servir para outros objetivos, porque o nome é um pouco enganador. Pode servir, por exemplo, para pagar a prestação do crédito à habitação, para ajudar a universidade dos filhos, para uma poupança pessoal para o futuro, para fazer uma viagem grande dentro de alguns anos, para o que quisermos.

Claro.

O problema é que às vezes associa só à reforma, mas não. Como nós vamos ver, tem uma versatilidade muito grande.

E tem vantagens também. E que tipos de PPRs é que existem, Pedro?

Existem dois grandes grupos de PPRs, que são os PPRs sob a forma de seguros e sob a forma de fundos. Os sob a forma de seguros são vendidos por seguradoras e oferecem capital garantido e têm sempre um perfil conservador.

Capital garantido significa que aquele dinheiro que lá foi investido nunca é perdido.

Exatamente. Se eu investi € 1.000, eu vou ter sempre € 1.000. Mesmo que os mercados desvalorizem, eu não tenho risco de perda. Esse é assumido pela seguradora. Mas também tem o reverso da medalha. Como o risco é assumido pela seguradora, a rentabilidade também é muito limitada e, por isso, o que as companhias de seguros fazem é as contas e se assumem o risco, também garantem pouco ou muitas vezes há um rendimento nulo. No caso dos PPRs de fundos, investem em ações, em títulos de dívidas, no fundo, investem em títulos que são cotados no mercado financeiro. São mais rentáveis a longo prazo, mas também têm o risco e não têm capital garantido, porque como investem em títulos que são cotados, eles variam diariamente. Por isso, se eu vender o meu PPR amanhã, posso efetivamente perder dinheiro relativamente ao dia anterior, porque os títulos podem desvalorizar. E normalmente são geridos por sociedades gestoras.

Certo. Sobretudo, este tipo de fundos PPR, no curto prazo, têm um risco de volatilidade maior e de eventualmente haver uma perda.

Sim, é como fundos de investimento.

É como fundos de investimento. A longo prazo, por regra, isso está de alguma forma assegurado, certo?

Sim, e a longo prazo, há uma parte dos PPRs em Portugal que infelizmente tem sido mal gerida e que não tem dado sequer para compensar a inflação. Mas há muitos, e basta as pessoas procurarem, que têm superado largamente a inflação a longo prazo. Por isso, é questão do horizonte temporal.

Muito bem. Como é que se escolhe entre estes dois tipos de PPR, Pedro, para investir?

Bem, aqui tem muito a ver com o perfil do investidor. Se o investidor for muito avesso ao risco e quiser segurança absoluta do seu capital, então tem que ir para um PPR de capital garantido, porque os outros, como referi, não garantem capital. Quem conseguir ter uma capacidade de tolerância ao risco, mas querer uma valorização do seu capital a longo prazo, então tem que ser os fundos PPR, porque esses, sim, têm rentabilidades que podem superar em anos 20, 25%.

Claro.

E esses existem no mercado. Agora, aqui a questão do perfil de risco, a maior parte dos PPRs em Portugal, infelizmente, estão nas seguradoras, porque o perfil de risco do investidor português, tal como vemos nos depósitos a prazo, existe ainda um grande montante nos depósitos a prazo, é muito conservador. Ou então, às vezes, estão associados às vendas que os bancos fazem, que é para ter um spread no crédito à habitação mais barato, tem que fazer aqui o PPR, mas é aquele PPR que não dá nada.

Claro, só mesmo para ter mais um produto a subscrever.

Exatamente.

Claro. São conhecidos também os PPR em Portugal por terem vantagens fiscais.

Sim, normalmente há a corrida do fim do ano nos PPRs.

Subscrever que é para poder deduzir no IRS.

Deduzir do IRS. E as vantagens são no máximo até € 400, depende da idade. Se tiver menos de 35 anos, pode usufruir até € 400 e depois vai diminuindo o benefício até € 300 por ano. Mas tem outra vantagem, e por isso eu tenho PPRs mais por conta disso, é o resgate. Ou seja, quando eu levantar o meu PPR, em vez de pagar 28%

Sobre a rentabilidade.

Sobre a rentabilidade. Se eu mantiver o PPR mais de oito anos, eu só vou pagar 8% ou 8,6%, dependendo se é dentro ou fora das condições da lei, sobre as mais-valias.

A grande vantagem é mais à saída do que à entrada.

É mais à saída. E por isso é que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber quanto é que vão poupar no futuro, porque é algo mesmo no futuro, mas só pagam 8% ao invés dos 28 em depósitos a prazo ou dos certificados de aforro, que é dinheiro que está ali parado e a perder.

Conseguimos dar um exemplo sobre isso?

Sim. Já agora, só mais uma vantagem. Os PPR permitem a troca entre PPRs, ou seja, se eu tiver um PPR mais agressivo, quero trocar por um mais conservador, posso fazê-lo sem pagar mais-valias. É o único produto em Portugal que eu posso alterar as estratégias dentro do PPR e não pago mais-valias.

Muito bem.

Um exemplo é quem tenha 35 anos e aplique 100 € por mês, ou seja, 1.200 € por ano, num fundo PPR com 5% ao ano, pode chegar aos 65 anos, ou seja, 30 anos de poupança, com 90 mil € acumulados, tendo investido apenas 36 mil.

Esta é a magia do juro composto. Os 5% ao ano, sempre a capitalizar.

Exatamente. Trinta anos, 1.200 € por ano, investi 36 mil, mas tenho quase o triplo, que é 90 mil, e por isso é que é muito importante nós investirmos, porque é este efeito capitalização.

Entendo. E já agora, os 5% ao ano não é nada de outro mundo.

Nada. Não.

Não é extraordinário.

Não.

Para concluir, Pedro.

Para concluir, acho que as pessoas devem escolher o PPR que mais se adequou ao seu perfil de investimento e ao perfil de risco. Faz sentido começar aos 50 ou até mais tarde. Aliás, como referi, a minha mãe tem 78 anos e tem vários PPRs e acho que no próximo episódio eu lanço aqui um desafio que é: os PPRs são mesmo só para a reforma? E acho que a resposta vai nos surpreender.

Muito bem, vamos ficar atentos a isso, porque de facto há esse viés, as pessoas acham que é só para a reforma. Este foi o Bom Moeda Investir, todas as sextas-feiras com o Pedro Lino. Voltamos então para a semana com o tema já anunciado. Até lá.

Boa tarde, bom fim de semana.

Estamos a 11 minutos das 08h, daqui a meio minuto o Não Se Fala de Outra Coisa.

Última chamada para as conversas do fim do mundo.

Abrimos o álbum de viagem.

Reflexões mais estranhas, talvez uma taranzulazinha frita no Camboja.

João Miguel Santos conversa com viajantes portugueses.

Algemam, jogam contra a viatura, levam para a esquadra da polícia e lá começa o interrogatório. Cabeça dentro da água.

Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo.

Conversas do Fim do Mundo, aos sábados, à 13h da tarde, na Rádio Observador e sempre em podcast.

Este programa tem o apoio da Samsonite. Viajar é sonhar, é seguir o instinto, mudar de planos e descobrir novos lugares. Com a mala Proxis e a mochila EcoDiver da Samsonite, cada destino começa com elegância, durabilidade e termina com histórias para contar. Pronto para fazer as malas?

Estamos a 10 minutos das 08h, vai para aí um bruá. Não Se Fala