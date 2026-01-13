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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

E não há como não falar sobre isto. O lugar ao sol de Cotrim pode queimar, Bruno.

Pode, e por razões diferentes. A verdade é que nos últimos dias, Cotrim de Figueiredo teve o seu momento dourado do lugar ao sol, que lhe foi dado pelas sondagens, mas também pela dinâmica da própria campanha. Mas comecemos pelo hipotético apoio de Cotrim de Figueiredo a André Ventura numa segunda volta. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal foi obrigado a esclarecer que aquilo que disse é que não se comprometia com o apoio a nenhum candidato na segunda volta e depois fez questão de afirmar que não quer André Ventura como presidente. Mas só a necessidade de explicar e num período tão curto tempo, porque as declarações as primeiras foram de manhã e rapidamente teve de se vir explicar, tem o seu significado. E num primeiro momento Cotrim disse mesmo que não excluía o apoio a Ventura e até disse que o Ventura dos últimos quatro dias era um político diferente, mais moderado. São palavras de Cotrim de Figueiredo e ele teve de se justificar e isso tem um peso. Mais complicada, claro, é a acusação de assédio sexual por parte de uma antiga assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Cotrim negou a acusação, ameaçou com processo por difamação. Já hoje foi noticiado o apoio de 30 mulheres numa carta aberta a defender Cotrim de Figueiredo, mas uma vez mais o candidato da IL viu-se obrigado a jogar à defesa e isso numa campanha muito intensa, curta, pode ter custos para a candidatura.

Bruno, andamos a morrer muito.

Olha, Maria João, morre-se muito em Portugal, mais do que seria expectável. O jornal Expresso noticiou que desde 10 de dezembro, Portugal atravessa um período de excesso de mortalidade. São 31 dias com mais óbitos do que seria de esperar para este período, sendo que na última semana de 2025, Portugal registava um excesso de mortalidade bastante elevado, enquanto a maioria dos outros países europeus já estava dentro do normal. O jornal questionou o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, que disse que é preciso cautela, não haver precipitações, são coisas que acontecem, que só daqui a uns tempos é que será possível analisar os dados, perceber as causas. E nós pensamos: bem, oxalá fosse assim, porque significaria que aprendemos com os erros, que os relatórios serviam para alguma coisa, que o interesse pelos temas, como acontece com os picos de mortalidade, não morre de morte natural, como tantas vezes acontece. Mas há aqui motivos de preocupação, e um deles é saber se, de facto, vamos analisar como deve ser estes números. Hoje também há a divulgação de um inquérito sobre o estado da saúde dos portugueses, e estas coisas podem não estar assim tão desligadas quanto isso. Em Portugal, pior do que a morte é só mesmo o esquecimento e também o desleixo. O desleixo de não se procurar as causas, porque se não percebermos as causas, também não há forma de resolvermos os problemas.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.