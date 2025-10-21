Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Então, Paulo, a eleição autárquica de Lisboa vai ser decidida pelo foto finish?

É verdade. Foto finish, enfim, toda a tecnologia, o VAR.

O VAR também pode ser chamado. Sim.

Pode ser chamado. Aliás, já está a ser chamado.

Eu vi no outro dia o João Ferreira a fazer o gesto do VAR.

Já estão ali a...

Do ecrã.

Ou então o sistema do ténis, o olho de falcão, que vai buscar se a bola bate fora ou dentro do campo. Já estamos nessa fase, de facto, está a ser difícil. Aliás, está hoje nas notícias este tema. Está a ser difícil fechar a contagem de votos definitiva. A primeira colocou o Chega à frente da CDU por 11 votos. A primeira é aquela que é divulgada logo na noite eleitoral. Depois há recontagens para se verificar que está tudo ok, são verificados os nulos, que é importante a questão dos nulos aqui, e a vantagem do Chega para a CDU passou para apenas três votos.

De 11 para três.

De 11 para três. A questão dos nulos é essencial. Aliás, a CDU vai agora recorrer ao Tribunal Constitucional, vai pedir uma nova verificação, até por causa desta flutuação. Há que ter certezas. E vai pedir uma nova verificação de critérios de votos. Em causa está, sobretudo, a freguesia de São Domingos de Benfica. E porque é que isto é muito importante? Não é só saber quem é que fica em segundo ou terceiro. Não, em terceiro ou quarto, neste caso, em Lisboa. Estamos a falar de Conselho de Lisboa, o impacto que tem em todo o conselho, não é só na junta de freguesia. E há a questão da indicação do segundo vereador.

Exatamente, é muito importante.

É muito importante. Isto não é feijões, só. E a CDU contesta, sobretudo, divergências entre o valor dos votos no ata e o edital, que foi publicado numa freguesia, e também a tal divergência nos critérios para contabilizar votos, sobretudo os nulos. Porque há nulos que depois são analisados, à partida seriam nulos, mas depois acaba por se considerar que é um voto favorável a uma das candidaturas, porque há de alguma forma uma indicação muito precisa e clara de que há uma cruz numa candidatura, mesmo que há pessoas que assinam o boletim de voto, por exemplo, que acham que devem fazê-lo de alguma maneira.

E como a CNE disse ao Observador, já ontem ao final do dia, se houver aqui um empate, a única solução é repetir.

Penaltis.

Repetir penaltis. A repetição da eleição.

É a segunda volta, não é?

É a segunda mão.

Ou prolongamento.

Portanto, vamos ver o que isto vai dar. Mas não está fechada a eleição.

Pois não. Não está. É esse vereador que ainda falta. E entretanto, parece que temos uma epidemia de violência silenciosa, Bruno.

Em parte sim, Carla, porque a violência de pais contra filhos muitas vezes continua a ser silenciada, não é denunciada por razões que até se compreendem. Não é fácil para os pais denunciarem os filhos, passar também por essa vergonha, que é natural, de serem vítimas dos próprios filhos. E entre 2022 e 2024, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registou um aumento de 27% no número de pais agredidos pelos filhos e que pediram ajuda. A associação ajudou 2800 pessoas, o que dá em média 2,6 casos por dia. O único lado positivo destes números, também sublinhado pelos responsáveis da APAV, é que podem representar também um aumento do número de pessoas que procuram ajuda, que ganham coragem para falar, para denunciar estas situações. Mas também podemos ver aqui um lado menos positivo neste aumento, que é que também podem estar a aumentar, ao mesmo tempo, os casos de violência que permanecem silenciados. Mas é uma situação bastante grave, que ganha dentro dos crimes de violência doméstica cada vez mais peso. E ontem até tivemos essa infeliz coincidência de uma notícia.

É que depois há essa coincidência.

Exatamente. De José Manuel Anes, o criminologista que terá sido atacado pela própria filha. E é apenas um dos casos que ilustram, de facto, esta epidemia, na maior parte dos casos, silenciosa.

Mas entretanto, ó Paulo, parece que há um Portugal incrível que se constrói a bom ritmo.

É verdade. Contra aquilo que é a nossa perceção geral.

Casas?

Sim, casas.

Esse país existe, não é? E aposto que todos os conhecemos. De certeza que já lá estiveram, acho eu, não sei. Para quem tem crianças, então. É verdade, no meio de uma crise de habitação e de dificuldades, como sabemos, em construir, vão nascer cinco novos edifícios ali num bairro de Coimbra, mesmo junto à Ponte de Santa Clara. São edifícios muito próprios, em tamanho pequeno e é no Portugal dos pequenitos. Aí não há problemas de habitação. E quais são as novas construções em curso, que começam em janeiro? Vão ser réplicas, desta vez, da arquitetura contemporânea, aquilo que como sabemos, é quase um mostruário da arquitetura tradicional e regional portuguesa. E agora, o que é que vai aparecer por lá? Vai aparecer a Casa da Música do Porto, o Terminal do Porto de Leixões, a Casa das Histórias de Paula Rego, de Soutomora, o Pavilhão de Portugal, também de Soutomora.

Com uma Paulazinha.

Com uma Paulazinha, imagino. E o Bar à Margem, eu não sabia que estava aqui o à Margem em Algés, em Lisboa, junto ao rio. Não sabia que estava aqui incluído também na lista da arquitetura portuguesa.

Já fomos lá.

Já.

Pois já.

É um poiso frequente para mim, moro perto.

Sim, o teu Instagram dá conta disso.

E pronto, vão aparecer ali. Portanto, Portugal dos pequenitos está a bombar. Precisam de habitação, vão para lá.

Aprendam. Então, Bruno, o que se passa entre a PSP e a PJ? Estão de cadeias às avessas.

O que eu costumo dizer aqui, nem quando as coisas correm bem, correm bem. Em primeiro lugar, parabéns à PSP, realizou uma das maiores apreensões de droga do ano. Em segundo lugar, calma, rapazes, não se atropelem um de cada vez. E eu passo a explicar: a PSP fez uma apreensão entre seis a sete toneladas de droga, sobretudo haxixe, na Margem Sul, armas de fogo, milhares de euros, até aqui tudo bem. A operação foi o resultado de uma investigação que durou meses, só que a operação terá sido lançada à revelia da PJ, como revela o jornal Público, visto que a PJ, no que respeita ao tráfico de droga, tem de ser sempre avisada pelos outros órgãos de polícia criminal. E aqui a PSP defende-se que às vezes começam com uma investigação mais pequena e que está dentro do raio de ação da PSP, só que por vezes dão com o tráfico de droga, um crime maior, com ligações a redes internacionais de tráfico de droga, e por isso acabam por ter de agir, e esta falta de comunicação resulta daí. É porque o crime que se começa a investigar não é depois o crime que se vai revelar existir, de facto.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.