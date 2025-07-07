Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Essa pergunta.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta essa.

E Bruno, há corrupção na Caixa?

Há corrupção na Caixa, João Miguel.

Não nos assustes.

Na caixa de esmolas e na Caixa Geral de Depósitos e noutras caixas. Há corrupção em todo lado. O relatório anual do banco público detectou 13 casos cujos factos indiciam a prática de crimes de corrupção ou infrações conexas e estes casos detectados nestes inquéritos internos da Caixa Geral de Depósitos envolvem 16 colaboradores. O banco denunciou quatro trabalhadores ao Ministério Público, suspeitos das práticas de vários crimes, mas entretanto já ressarcíu os clientes lesados com a verba em causa, acrescida de uma taxa de juro de 4%. Uma taxa de juro nada má, tendo em conta as taxas, a remuneração dos depósitos não está nada mal.

Como isto anda, é bom.

4% é bem bom. Este crescimento em relação ao relatório do ano passado, nos casos de corrupção ou similares detectados na Caixa, é um crescimento significativo em relação a anos anteriores, e em que há, nestes casos, uma preponderância de violação do dever de segredo profissional. Aparentemente, é um problema que os bancos têm de resolver. Houve sete casos, sendo que em seis destes casos houve acesso ilegítimo. Estamos a falar de funcionários que acedem a contas para ter alguma informação, às vezes por curiosidade e noutros casos pode ser por mais do que curiosidade. Não haverá mais corrupção na Caixa do que há noutras empresas, noutros setores, mas o banco, a Caixa Geral de Depósitos, parece que está atento a todos esses movimentos internos.

Pois, Big Brother is watching you.

É verdade.

Olha, e quem diria que afinal, Bruno, o futuro dos transportes são os autocarros?

São os autocarros.

Não era a ferrovia.

Era a ferrovia. Esteve mesmo para ser a ferrovia, mas a ferrovia parece que não sai do mesmo sítio ou os comboios é que não saem do mesmo sítio, ou quando saem, não saem a horas.

Ou então não saem do papel.

Muitas vezes não saem mesmo do papel. E isto com tanta conversa sobre transportes verdes acaba por ser estranho, ainda que estes também são verdes, são os autocarros da empresa Flixbus, que agora nós vemos muito quando circulamos pelas autoestradas a passar por nós. A empresa lançou os primeiros autocarros de dois andares a operar em Portugal para rotas domésticas, que vão assegurar o serviço entre Braga e Porto e o Algarve. E isto é um investimento também significativo por parte da empresa, o que quer dizer que há boas perspetivas para o transporte rodoviário. A quota de mercado desta empresa tem vindo a subir. O investimento, claro, também significa que há uma grande procura.

Claro.

E o que significa também que a oferta alternativa não está a captar ou convencer os utentes. Porque, de facto, se há algo de negativo a retirar daqui é a qualidade da oferta ferroviária neste momento.

Não há milagres com uma linha, não é?

Pois, os atrasos, os preços.

Sim, não tem nada a ver os preços.

Não tem, é uma diferença enorme e muitas vezes a relação qualidade-preço também não justifica e os clientes acabam por ser empurrados para a estrada. E há quem esteja à espera deles, mesmo ali na estrada, para os levar para onde eles querem.

O grande Sérgio Godinho já dizia: "À espera do comboio na paragem do autocarro."

E aparece o autocarro.

Muito bem. Olha, e o bipartidarismo, Bruno, vai chegar ao fim nos Estados Unidos?

É a ideia do Elon Musk. Vai fazer por isso com a criação do America Party. Musk já apoiou os Democratas há uns anos, já apoiou Trump. Parecia ser mesmo o melhor amigo do presidente dos Estados Unidos, mas agora regressa a esta ideia antiga, que ele já tinha manifestado noutras ocasiões, antes de ser muito próximo do presidente Trump e de ter ido para o governo para melhorar a eficiência dos serviços do Estado. E a ideia passava por esta necessidade de um partido mais moderado do que o Democrata e o Republicano e que, dizia Musk, representasse os 80% da população que não se revê nos grandes partidos. Mas será que Elon Musk estará preocupado com a democracia na América, com a representatividade dos partidos ou apenas com os apoios federais que a Tesla poderá perder agora com as novas medidas de Donald Trump? Historicamente, nos Estados Unidos, os terceiros partidos não conseguem fazer muito mais eleitoralmente do que estragar, às vezes, a festa a um dos dois maiores partidos, ou seja, entram para baralhar as contas, mas nunca se consolidaram politicamente, eleitoralmente e na sociedade. Donald Trump até já reagiu, disse que isto é tudo ridículo, que o Elon Musk não vai ter sorte nenhuma. Pode-se divertir, diz ele, mas é ridículo. Até aqui, um dos obstáculos para criação e afirmação de um terceiro partido era o dinheiro, o dinheirinho, mas parece que para Musk isso não é um grande problema.

Money talks.

Não, por aí não deve haver grande problema, porque dinheiro não lhe falta.

É verdade.

Agora, a questão é saber se vai conseguir mesmo convencer os cidadãos norte-americanos a aderir a este terceiro partido.

E será já para as intercalares?

Ele quer avançar o mais rapidamente possível. Provavelmente, só conseguirá ter aqui uma base suficiente depois já a pensar nas próximas presidenciais, porque as coisas também não acontecem de um dia para o outro. A verdade é que com tantas mudanças que têm acontecido e inesperadas nos últimos anos na política americana, basta olhar para a transformação que sofreu o Partido Republicano, não nos espantaria se o tango norte-americano agora fosse dançado a três, mas é esperar para ver.

Quem sabe? Olha, vamos ver. Para já, não se fala de outra coisa. Vamos já