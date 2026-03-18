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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder linearmente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Paulo, vamos a um tema de que nunca se falou.

Então.

Os advogados de Sócrates.

É um tema novo. O que se passa com os advogados de Sócrates?

Não há fome que não dê infartura.

Estás a trazer o assunto aqui por quê? Há alguma coisa nova?

Não. Lembrei-me só. Acordei e pensei nisto.

Pois, mas é mesmo isso. Não há fome que não dê infartura. Durante alguns períodos dos últimos meses, nós sabemos que Sócrates esteve sem advogado. Entre as entradas e saídas, eles iam entrando e saindo com grande velocidade. E ontem, assim uma espécie de passe de mágica, Sócrates não tinha um, não tinha dois, mas tinha três advogados. Humberto Monteiro, que se encontrava de escala no tribunal, ia passar à porta do corredor da sala e anda jogar. Como é que é o concurso? Você venha jogar, não é? Uma coisa assim.

Você.

Você é concorrente?

Você é concorrente.

Humberto Monteiro, você é concorrente. Portanto, na hora errada, no sítio errado. Ou talvez não. E portanto, ele estava lá, advogado oficioso, e estava na sala a fazer a defesa do ex-primeiro-ministro. Luís Esteves, que tinha sido indicado também horas antes pela Ordem dos Advogados, que estava igualmente na sala, e entretanto Filipe Batista, que Sócrates escolheu, mas sem dizer nada ao tribunal. Portanto, o tribunal não sabia ainda que havia um outro advogado escolhido e já com procuração passada por José Sócrates. Portanto, foi mais um momento único, de um julgamento que não para de ir somando episódios caricatos que ficam para a história, mas que estão ao mesmo tempo a fazer da Justiça gato de sapato. Já serão 12 ou 13, já perdi um pouco a conta, aos advogados que Sócrates teve em três meses. É obra.

Já toda a gente perdeu a conta.

Eu acho que sim, o próprio também.

Bruno, as luzes fazem muito barulho.

É, o barulho das luzes às vezes incomoda bastante.

Não estás a falar dos Oscars?

Não estou a falar dos Oscars. Podia estar, mas não estou. Aqui as luzes são outras e são luzes que também movimentam muito dinheiro. O negócio das iluminações de Natal, que nenhuma grande autarquia dispensa, dá luz às cidades e dá gás a algumas empresas. Ou se calhar não dá assim a tantas empresas quanto deveria, isto a julgar pela investigação da Judiciária, que envolveu buscas em 10 autarquias e que resultou na detenção de quatro pessoas, incluindo o secretário-geral da Câmara de Lisboa, por suspeitas de um esquema tendente à viciação de procedimentos de contratação pública. Balzac dizia que por trás de uma grande fortuna havia sempre um crime esquecido. Ora, em negócios públicos que envolvem muito dinheiro, o que se esconde muitas vezes é a tentação de o desviar, às vezes canalizando para as empresas de amigos. Depois, o trabalho da Judiciária é até relativamente simples: é seguir o dinheiro ou, neste caso, ir atrás das luzes.

Pois é. Sigam as luzes. E o Chega, Paulo, o Chega está com dificuldade em descalçar a bota.

Está, isso acontece com calçado apertado e mal escolhido. O problema do Chega em Lisboa mantém-se. De facto, Bruno Mascarenhas é neste momento o único vereador do partido em Lisboa. A outra vereadora já bateu com a porta há dois meses, saiu do partido, mas manteve o cargo. E Bruno Mascarenhas está envolvido naquela polémica sobre a sua namorada, que aluga alegadamente casas clandestinas a imigrantes sem condições de habitabilidade. A namorada já foi demitida dos serviços sociais, mas Bruno Mascarenhas mantém o lugar. Isto apesar da pressão intensa que o Chega está a fazer. O Chega quer que ele, claro, evidente, no seu próprio interesse, o partido quer que ele abdique do lugar de vereador, para não perder a representação em Lisboa. No fundo, o Chega depois indicava o outro nome na lista que foi a eleições. Os deputados municipais do Chega já lhe tiraram o tapete também, já vieram dizer que Bruno Mascarenhas não os representa, mas a última decisão será sempre do próprio. Ele aqui tem faca e queijo na mão, até porque estes mandatos são pessoais. Portanto, o Chega aqui com problemas iguais àqueles que critica nos outros partidos.

Então Bruno, e quando é que vamos ter um novo diretor da PJ?

Olha, Maria João, brevemente é capaz de ser a resposta mais segura, ainda que o brevemente depois possa alongar durante muito tempo. Já passou quase um mês desde que Luís Neves saiu da direção da PJ para o Ministério da Administração Interna e ainda não se conhece o nome do seu sucessor. Segundo o jornal Expresso, este vazio de liderança estará a incomodar alguns inspetores, que se dizem perplexos, até porque há vários dossiês iniciados ainda por Luís Neves que precisam de ser fechados. E de facto, não é caso para menos. É estranho que ao fim de um mês ainda não haja um novo diretor da PJ. Luís Montenegro tirou um coelho da cartola com a escolha de Luís Neves, mas parece agora óbvio que não pensou no coelho da segunda cartola, se calhar a cartola não tinha coelho. Há vários nomes na calha, mas pode-se dizer que, para já, o processo está é encalhado.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder linearmente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.