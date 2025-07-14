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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder a essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta.

É sim, senhor. Ainda bem que faz essa pergunta com o Paulo Ferreira. Paulo, e das casas devolutas do Estado? Ninguém fala, pois não?

Ninguém fala. Há tanto tempo que este problema se vai desenhando. Estamos a falar da habitação e há uma série de casas de que ninguém fala. Mas de qualquer maneira, sabe-se agora que há 250 mil casas vazias em Portugal, fora do mercado de venda ou de arrendamento. Portanto, são casas que não estão ali transitoriamente no mercado para serem vendidas.

Mas são segundas casas?

Não se sabe. Há vários casos aqui, desde segundas casas, claro, casas que não estarão em bom estado e que precisam de ser renovadas. Casas que estão em processo de partilha e há muitas mesmo. Nós sabemos que os processos de partilha em Portugal demoram muito tempo e, portanto, são casas vazias, à espera que a burocracia basicamente se desenvolva. Mas sabe-se, há este número agora que foi apurado pelo IHRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, estas 250 mil casas vazias, e o próprio IHRU recomenda, de facto, que se faça, a expressão é de um instituto público, um aprofundamento do conhecimento sobre este universo. Lá está, para saber o que é concretamente.

Um retrato mais profundo.

Quando se fala deste tema, o que os organismos do Estado nunca sugerem e nunca conseguem fazer é o inventário dos seus próprios imóveis, os imóveis do Estado. Quantos é que têm, onde estão, que tipo de imóveis é que são, em que estado é que estão, e por aí fora. Nós vamos tropeçando com alguns nas nossas vidinhas, pelas cidades fora. Prédios inteiros, continua vazio a ex-sede do Ministério da Educação na Avenida Cinco, Dr. Bem, Lisboa, centro de Lisboa, há quase 10 anos. Era para ser uma residência estudantil. O Estado não consegue fazer lá nada. O que é feito dos ministérios que ficaram desocupados com esta centralização agora na João XXI, na sede da Caixa Geral de Depósitos? Recordo, isto para falar só de Lisboa, o Hospital Militar da Estrela, ao lado da Basílica, está vazio há anos. Passa-se lá e aquilo está a degradar-se. É do Estado. Outras instalações militares e por aí fora, a cair aos bocados, do Estado, não se consegue fazer nada dali, não há sequer um inventário sobre isso. Portanto, eu diria que é sempre mais fácil nestas questões, os institutos públicos apontarem o dedo, olharem para os imóveis dos outros, terem grandes ideias sobre o que se podia lá fazer, quando nem conseguem sequer olhar para os seus próprios.

Surgir a instalação da aplicação Devolutus. Uma aplicação desenvolvida por cidadãos para identificar-

Mas existe mesmo?

Existe mesmo. Para identificar prédios devolutos, para já só está disponível em Lisboa.

Senhora boa ideia.

Vive do contributo dos cidadãos. Portanto, olha Paulo, instala e vai por aí. Procura ministérios.

Já que o Estado não consegue fazer esse retrato, que cá aí essa colaboração.

Que os cidadãos, depois de pagarem impostos, façam o trabalho que o Estado é que deveria fazer.

Olha, Paulo, vamos ao Porto também. Será que há algumas verdades que têm que ser ditas sobre o trânsito?

No Porto, seguramente, sobre Lisboa também, mas neste caso, no Porto, parece que há algumas verdades. E pelo menos um candidato está a mostrar que tem coragem para o dizer. Pedro Duarte, candidato do PSD, admite portajar, e a expressão do próprio é portajar bastante, portanto, carregar nas portagens na VCI, a Via de Circunvalação Interna, que diz Pedro Duarte, é um cancro no meio da cidade. No fundo, trata-se aqui da ideia de incentivar o uso da CREP, a Circular Regional Externa do Porto, por oposição à VCI. Por quê? Pedro Duarte diz que a VCI, de facto, é um cancro no meio da cidade, diz que sobretudo o trânsito de pesados ali deve ser bastante portajada. Ora bem, isto é uma atitude absolutamente contracorrente numa campanha eleitoral. Nós, nas campanhas eleitorais, e tivemos uma há bem pouco, e antes disso medidas no Parlamento no ano passado, os partidos querem todos é abolir portagens e falam sempre em baixar impostos, aumentar subsídios, cortar portagens e por aí fora. E, portanto, é uma atitude de coragem e de verdade, de alguma maneira, e politicamente é raro que em Portugal alguém vá para uma campanha eleitoral dizer: "Atenção, com este objetivo concreto, eu acho que devemos colocar ali uma portagem", no fundo, onerar a circulação numa via, neste caso. E nós sabemos que o caminho nas nossas cidades é cada vez mais esse. O trânsito no Porto está caótico, em Lisboa caótico está. Entram cada vez mais carros na cidade, sabemos que há um problema de transportes públicos deficientes, com horários pouco fiáveis.

Muitas vezes tem a ver com esse excesso de trânsito, que faz com que seja muito difícil a circulação.

Isto é uma bola. Mas o caminho será esse.

Mas a questão do trânsito no Grande Porto vai marcar muito a campanha. Se nos recordarmos a semana passada, Luís Filipe Menezes diz que quer introduzir o trânsito rodoviário na Ponte Dom Luís. Isto significa que vamos ter grandes discussões sobre o Grande Porto.

E bem que devem discuti-lo, de facto, porque aquilo não é fácil de circuler.

E ó Paulo, e o mundo está mais perigoso para os humoristas?

Está perigoso, e está perigoso judicialmente também. Nós sabemos, é uma discussão também que se faz em Portugal, que os limites do humor têm sido testados um pouco por todo lado. Enfim, veja-se este caso que ainda está por conhecer o desfecho de Joana Marques e dos Anjos. E agora na Alemanha, uma piada sobre a tentativa de assassinato contra Donald Trump, na campanha eleitoral, foi há cerca de um ano, está a levar um comediante ao banco dos réus num tribunal alemão. Atenção, isto não tem a ver com a justiça norte-americana. Ele chama-se Sebastian Hod, estará a ser condenado a três anos de prisão, em tribunal acusado de, e a ofensa é esta, se quisermos, perdoar atos criminosos. É sobre isto que ele está a ser acusado, porque a piada foi feita logo depois da tentativa de assassinato de Trump. Aquela bala de resquício na orelha. No começo de 13 de julho, aliás, fez ontem um ano. E na rede social X, no Twitter, logo a seguir, este comediante, Sebastian Hod, comparou o ataque falhado àquele momento em que alguém perde por muito pouco o autocarro que queria apanhar. Escreveu ele: "Bom, infelizmente perdeste", disse ele em relação ao atirador. No fundo, estava a dizer que ele falhou por pouco, e que não devia ter falhado.

É forte.

É forte. É a vida.

Mas é o que é.

É a vida, neste caso, a vida que não se perdeu ali, basicamente. Mas isto para dizer que este é um debate que corre muito lado.

Não é só por acaso.

Não é só por acaso. Vamos ver o que este tribunal alemão vai decidir. Vamos ver.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder a essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta.

É essa.