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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta.

Esta segunda-feira falamos de saúde, sem tréguas. Certo, mas não abuses. O senhor que se segue, mas começamos com toda a pontualidade.

É caso para perguntar, Paulo: o PCP é o relógio suíço da política portuguesa?

Ora bem, há quem pegue nessa metáfora para dizer que basicamente o PCP não adianta nem atrasa, como os relógios suíços. Ou então que o partido está sempre certo, estando parado, está sempre certo duas vezes por dia. Mas aqui não nos referimos a isso, mas à previsibilidade rigorosa e mecânica do PCP. Há eleições presidenciais, então certamente que o PCP vai escolher um dos seus quadros, com maior ou menor visibilidade, depende dos casos, para protagonizar a candidatura do partido. Desta vez a tarefa cabe então a António Filipe, soube-se ontem, um dos nomes mais midiáticos do PCP neste momento. Vai cumprir a agenda, certamente, vai dar sinal de vida do partido num momento eleitoral que é difícil e, no fim, vai dizer que a missão foi cumprida e que só a polarização do eleitorado e algum enviesamento da comunicação social a passar a mensagem deles é que comprometeram um resultado melhor. E lá vamos andando até à próxima eleição.

Então, Bruno, e José Luís Carneiro teve assim uma vitória morna?

Apesar do calor, da onda de calor, foi uma vitória morna, ou pelo menos assim pareceu, dada a recepção que teve no sábado. Os cínicos dirão que o conto é alcançar o objetivo e, nesse sentido, José Luís Carneiro teve uma vitória retumbante, 95%. Uma vitória anunciada, mas que nem por isso tem menos valor, porque, verdade seja dita, quem imaginaria que o antigo ministro da Administração Interna chegaria à liderança do partido pouco mais de ano e meio após ter perdido as eleições internas para Pedro Nuno Santos? Portanto, ele chegou lá, mas será que entusiasmou alguém? Exceto os que lhe são mais próximos, o que se viu foi um partido que acolheu o novo líder com um encolher de ombros. Parece que era preciso ter alguém a comandar o PS. Será José Luís Carneiro. E isto é um dilema para os socialistas. O partido rejubilou com Pedro Nuno Santos, e foi o que se viu. Agora tem um candidato presidencial da sua área, que não anima, e um líder que parece que não entusiasma. Será que o problema são os candidatos, o líder ou o partido?

Da política para os tribunais. Paulo, terminou hoje o julgamento mais midiático do ano.

Tudo indica que sim. É a última sessão do julgamento de Joana Marques, processada pelos Anjos por alegados prejuízos provocados por um vídeo banal colocado no Instagram de Joana Marques. É a última sessão, atenção, depois temos que ficar à espera, uns dias pelo menos, à espera da decisão da juíza. É para já, de facto, o caso mais midiático, mas atenção, vem aí concorrência forte. Tem o julgamento dos Anjos esta semana que deverá arrancar. São obviamente casos muito diferentes, exceto nesta questão do mediatismo. O caso Anjos contra Joana Marques é daqueles que para muitos nem devia ter chegado aos tribunais. Provavelmente, até a dupla de artistas já se terá arrependido desta litigância, porque não vai sair daqui melhor, vai sair sempre pior do que entrou em termos de imagem pública. Mas é um sinal. Há direitos de que convém não abusar e este direito do recurso à Justiça, que é universal, como é evidente, é um desses direitos. Tenham muito cuidado quando pensarem em avançar com algum processo.

Bruno, e Ana Paula Martins está novamente baixo de fogo? Luís, é o destino de qualquer ministro da Saúde. Assim que entra no ministério, fica com a cabeça a prêmio. E Ana Paula Martins, até pela forma como entrou no ano passado, no outro governo, também facilitou a tarefa aos críticos. Luís Montenegro desde então usou a ministra para passar uma mensagem: não demite ministros a pedido. Isto até faz lembrar alguém, outro primeiro-ministro que esteve lá há pouco tempo. E aliás, percebeu-se que quanto mais pedirem a demissão, maiores as probabilidades de Ana Paula Martins continuar no lugar. Ainda por cima uma ministra que, ao contrário do que aconteceu com Margarida Blasco, a anterior ministra da Administração Interna, parece não ter problemas de comunicação e não foge às polémicas. O primeiro-ministro renovou a confiança, mas com a revelação do relatório da IGAS na semana passada, que responsabilizava o INEM pela morte de um homem que sofreu um enfarte e não foi socorrido a tempo durante a greve do INEM, Ana Paula Martins voltou a ser o alvo número um da oposição. Para já, diz que obviamente não se demite, mas não há sinal de tréguas.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta.

Muitos parabéns ao Observador, uma rádio que descobri por acaso.

Como diria Paulo Ferreira, hoje o dia acordou assim, a caminho do Observador.

Foi uma rádio que cresceu com base no conhecimento e que nos mantém informados e capazes de fazer decisões.

Uma rádio diferente, uma rádio independente e uma rádio que dá voz aos ouvintes.

Muitos parabéns pelo vosso excelente trabalho.

Muito obrigado pela vossa companhia, pela vossa isenção, pela vossa informação.

Parabéns a toda a equipa de profissionais dessa casa e espero comemorar convosco muitos mais anos em múltiplos seis.

Parabéns à Rádio Observador. Muito obrigado por tudo.

Muitos parabéns, Rádio Observador. Muitos beijinhos da Carinha.

Muitos parabéns.

Parabéns.

Muitos parabéns.

E muitos parabéns.

Muito obrigada pela companhia ao longo destes seis anos. São sete