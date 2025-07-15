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Essa pergunta.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui, olhos nos olhos.

Eu, às vezes, tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Olha, é novo.

Temos indicativo novo.

Indicativo novo, grande pinta. É muito giro.

Por ter vistas novas também.

Por falar em novidades, é desta que o problema da habitação na Europa vai ser resolvido, Paulo?

Segurem-se todos. Isto agora vai mesmo ao lugar.

É por isso que mudámos isto tudo.

Mudámos isto tudo.

Indicativo novo, jingle novo, tudo.

Agora isto vai arrancar a sério e o anúncio foi feito ontem pela Comissão Europeia. Bruxelas quer apresentar, imaginem, na primavera de 2026. O calendário está a contar, portanto falta meio ano. Quer apresentar então, no próximo ano, o primeiro plano para habitação acessível. Isto para quê? Para ajudar as cidades que têm maior pressão imobiliária a enfrentar o problema, que é cada vez maior, que não é exclusivo de Portugal.

São muitas na Europa.

Não é exclusivo de Portugal, nós sabemos disso. Vai haver um plano.

Um papel.

Vários papéis. O problema é esse.

Um PowerPoint.

Quem é que acredita, quem quiser, que isto vai resolver alguma coisa, que estes planos basicamente costumam ficar bem no papel. A Comissão Europeia é perita nestas coisas. O problema é saírem depois do papel. Agora a pergunta: por que só agora? O problema tem anos.

Pois.

Assim, com uma grande insegurança há dois, três anos. À vontade.

Vamos pensar. Houve eleições europeias o ano passado, há um ano, há um pouco mais de um ano, em que foi um dos temas discutidos.

E agora é que vai haver. Claro, e foi criado o posto.

Um pelouro.

Um pelouro da habitação na Comissão Europeia. Por que só na primavera? Enfim.

É o tempo de pensar na estratégia.

Mas o mercado da habitação não é propriamente um mercado complicado no sentido de é preciso ir estudar os fundamentos, o que leva à procura de casa. Os dados demográficos são conhecidos de toda a gente, aquilo que leva as pessoas a procurar casa, o turismo. Enfim.

Estás a lembrar o Alkeva: construam mais.

Exatamente. Vai haver este papel e eu acho que isto é mais uma vez Bruxelas a ser Bruxelas. Mas pronto, vamos lá.

Paulo, e quanto tempo é que demora a consertar um ar-condicionado?

Vamos falar do estúdio? Do nosso estúdio.

Não, aqui no estúdio não há um problema de ar-condicionado que funcione mal. Há um problema de ar-condicionado que funciona demasiado bem. E sobretudo para pessoas como eu, que querem sempre dois graus abaixo de vocês.

Exatamente. As pessoas têm termostatos diferentes aqui no estúdio.

Fica o aviso: se trabalharem alguma vez com o Paulo Ferreira, comprem um casaquinho de penas.

Uma malinha fica sempre bem. Sobre o tempo que demora a consertar um ar-condicionado, pode demorar quase tanto como resolver o problema da habitação na Europa. No mínimo um ano. E este caso passa-se no Centro de Saúde Rio Tinto, em Gondomar. A notícia está no JN, Jornal de Notícias. Há avisos por lá colados na Unidade de Saúde Familiar, isto agrega as freguesias de São Bento, São Bento nascido e Santa Maria, e nesses avisos pode ler-se: "O ar-condicionado já não funciona desde o verão de 2024." Portanto, há um ano, basicamente.

Pelo menos avisam as pessoas.

Avisam as pessoas. Não, avisam e justificam porque tu entras ali e podes apanhar uma doença logo à partida. Estas falhas e o calor excessivo, depois disto pode ser necessário, dizem os profissionais, as pessoas que lá trabalham, ponderar mesmo o encerramento da prestação de cuidados que estão programados ali, portanto deixarem de atender pessoas. Por quê? Porque não estão asseguradas as condições de segurança mínimas. É isso que se lê lá nos avisos. Este centro de saúde é gerido pela Câmara Municipal de Gondomar, que diz que está em curso um estudo para a renovação completa do sistema de climatização. Por quê? Porque agora temos um problema com calor, mas no inverno também é notícia, também não se pode lá com o frio, porque o sistema de climatização não funciona. Este inverno foi terrível.

Não vão mandar arranjar o ar-condicionado, vão fazer um estudo para mudar tudo.

Para mudar tudo.

Para mudar o sistema.

Estamos a falar de consertar um ar-condicionado. Entretanto, já gastaram dinheiro em ventoinhas, que distribuíram por lá. Não há ventoinhas para todas as salas e nós sabemos que as ventoinhas não resolvem o problema da mesma maneira. E eu pergunto: um ano para consertar um ar-condicionado? O homem foi à Lua há mais de 50 anos e isto ainda é uma ciência perdada. Há aqui grandes mås para serem dadas.

Ainda se houvesse aparelhos portáteis.

Se tivessem inventado isso.

Não existe ainda? Sei lá, para ultrapassar o verão.

Olha, abram as janelas.

Agora sim, e façam um carinho, tragam leques. Entretanto, as tarifas são uma arma?

São. A canção é uma arma, mas a tarifa também é uma arma. E nas mãos de Donald Trump, de facto, podem ser tudo e mais alguma coisa. É assim uma espécie de arma multiúso, que vai servindo para tudo. Basicamente, Donald Trump isto é cabeça dele. A economia americana está a crescer pouco. Solução: lançar tarifas. É preciso atrair investimento na indústria? Lançam-se tarifas. É preciso criar empregos nos Estados Unidos? Lançam-se tarifas. A China torna-se um colosso económico e vai aí disparar a grande velocidade. Para tentar travar, lançam-se tarifas. Os Estados Unidos têm um déficit comercial descomunal? Lançam-se tarifas.

Estão a tratar mal Jair Bolsonaro? Lançam-se tarifas.

Lançam-se tarifas, exatamente. Mais uma. E agora a última de ontem. A guerra na Ucrânia teima em continuar? Lançam-se tarifas também. Foi feito o anúncio ontem por Donald Trump, de facto, não só anunciou o reforço.

Houve uma viragem. Ontem houve uma viragem.

Uma viragem.

Ontem. Hoje não sabemos.

Enfim, houve mais uma viragem.

Hoje há conquilhas, amanhã não sabemos.

Amanhã não sabemos. É isso mesmo. E ameaçou também Trump lançar tarifas de 100% contra Moscovo se a Rússia não chegar a um acordo de paz em 50 dias. E Donald Trump diz que as trocas comerciais são ótimas para resolver guerras. Cá está, são ótimas para resolver tudo na ótica dele.

Pois.

Portanto, um imposto em cima e está feito. Vamos ver como corre. Aqui o caso é muito sério, porque envolve uma guerra em que morrem pessoas todos os dias. Era bom que funcionassem estas ameaças, mas não estamos seguros disso. Até porque, como a Carla diz, hoje é assim, amanhã logo se vê.

Logo se vê. Olha, não se fala de outra