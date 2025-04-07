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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.

E esta segunda-feira falamos de divisões na Casa Branca, estupidez genial, quem dá mais? Mas começamos a espreitar para o teste do colega.

É tão Bruno.

E o PS. Vocês copiavam muito?

Não.

Eu tinha medo de ser apanhada. Bolas, também era sempre apanhada. Das poucas vezes que fiz cábulas, fui apanhada.

Por causa disso é que eu não copiava mais.

Eu também fui.

Também eu copia por todo lado.

Agora tenho de te contar esta, porque das poucas vezes que fiz cábulas, foi no sétimo ano em Matemática.

Sétimo ou oitavo?

Sétimo. E fui esclarecer uma dúvida com as cábulas metidas no meio do teste. Claro que fui logo apanhado. É falta de prática.

E eu foi. Levava um casaco e colei a cábula do lado de dentro do casaco com fita-cola.

E foste apanhada?

Sempre que eu mexia na cábula. Acho que a única vez que usei saias na escola foi para ter as cábulas debaixo da saia.

E não foste apanhada?

Não. Mas não sei se usei. E o PS também anda a mandar cábula, não é?

É cabulinha.

Cabulinha.

É aquele cábula que copia o essencial da ideia do colega, mas depois dá uns toques pessoais para ver se ninguém repara. Só que esta medida era demasiado livre. É uma daquelas ideias disruptivas sobre as quais toda a gente tem opinião e que tem a vantagem de pôr toda a gente a pensar. Rui Tavares apresentou-a no ano passado com o nome de Herança Social. Cada criança nascida em Portugal teria direito a € 5000, valor que poderia movimentar a partir dos 18 anos. Anteontem, na apresentação do programa eleitoral do PS, Pedro Nuno Santos apresentou o pé-de-meia, não confundir com raspadinhas. Que em comparação com a medida proposta pelo LIVRE, é mais um pé-rapado do que pé-de-meia. São € 500 em certificados de aforro para todos os bebés nascidos em Portugal. Trata-se de um décimo da medida de Rui Tavares, que enquanto autor da ideia, também teria um décimo dos direitos de autor, mas assim não tem. Porque no PS ninguém reconheceu a paternidade da medida.

E essa é apenas uma das propostas. Paulo, já entrámos na grande feira eleitoral.

Entrámos, e em força com o programa eleitoral do PS. É o primeiro, depois virão os outros todos também. Além deste pezinho-de-meia de que o Bruno acaba de falar, os socialistas prometem: IVA zero em produtos básicos, menos IVA na eletricidade, aumentar em 50% o abono de família, um ano zero no IRS jovem, mais salários e menos horas de trabalho. Isto só assim para começar, para começo de conversa. O PSD já disse que isto é prometer tudo a todos, o PS já respondeu que o programa é, de facto, para todos, e não apenas para alguns. Portanto, estamos ainda no início desta corrida eleitoral, mas se o tom geral vai ser este, estamos a entrar num capítulo da "Alice no País das Maravilhas". Mas obviamente sem o génio literário do Lewis Carroll. Porque ler programas eleitorais também é pesado. Atenção.

Bruno, as tarifas são um golpe de génio ou uma prova de estupidez?

Maria João, isto é incrível, mas ninguém tem a certeza. Já muitas vozes de conceituados economistas, e não só, disseram que as tarifas impostas por Donald Trump vão conduzir os Estados Unidos a uma recessão, ao aumento da inflação e a uma crise económica sem precedentes. Mas há também quem diga que os objetivos de Trump, e serão vários, podem ser alcançados, desde logo, obrigar os parceiros comerciais a negociações que acabem por ser vantajosas do ponto de vista norte-americano. Mas também, por exemplo, forçar a Reserva Federal a baixar as taxas de juros. A recuperação de postos de trabalho no setor industrial é capaz de ser um objetivo mais difícil, mas também aqui ninguém sabe ao certo qual poderá ser o resultado. É que isto não é uma ciência exata, não é o mesmo que misturar duas substâncias e obter uma terceira ou obter uma reação explosiva. É tudo muito imprevisível, aliás, como o Trump gosta. E no final, até pode-se dar o caso de ele ser mesmo o génio da história.

Mas será que essa genialidade é tanta que nem Elon Musk a está a atingir?

Pelo menos é a conclusão a que vamos chegando. Poucos dias depois de Trump ter anunciado essas tarifas alfandegárias, no caso concreto da União Europeia, são tarifas de 20%, o conselheiro Elon Musk veio dizer que espera que a Europa e os Estados Unidos avancem idealmente para uma situação de tarifas zero. Isto para criar uma zona de comércio livre entre os dois blocos. Isto foram declarações feitas este fim de semana numa videoconferência do dono da Tesla com Matteo Salvini, o vice-primeiro-ministro italiano. Portanto, Elon Musk defende precisamente o trajeto contrário ao que foi iniciado agora pelo presidente dos Estados Unidos. Temos na Casa Branca alguém que não quer que a América seja great again, como Trump. Ou então Elon Musk está a fazer continhas ao impacto que tudo isto vai ter nos seus próprios negócios e que já começa a ter.

A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.