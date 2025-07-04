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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder a essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.

Nunca digas nunca. É só o que eu vos digo. Nunca digas nunca.

Essa é do James Bond.

Coisas verdadeiramente importantes, relações abertas, mas hoje começamos pela protagonista do caso.

Então quem é a juíza, Bruno, que vai julgar o José Sócrates?

Eu acho que nos próximos meses vamos ouvir muito falar de Susana Seca, a juíza do caso da Operação Marquês, tem 52 anos e de facto nos próximos meses vai ter os holofotes apontados para si.

Largos meses, se calhar.

Pois, muito provavelmente. Como presidente do coletivo de juízes que vai julgar este caso, Susana Seca vai sentir como se o país inteiro a estivesse a observar ao microscópio. Aliás, já tivemos uma pequena amostra ontem do que irá acontecer. E este escrutínio não aconteceu quando, por exemplo, condenou uma jornalista da CMTV por divulgar um vídeo de um interrogatório judicial ao antigo ministro Miguel Macedo ou por ter condenado o homem que ameaçou Marcelo Rebelo de Sousa, quando já estava na Presidência da República. Num artigo aqui no Observador, do João Paulo Gudinho, podemos ler que quem conhece Susana Seca fala de uma magistrada muito disponível para o trabalho e que não se irá deixar afetar pela importância mediática, social e política da Operação Marquês. Capacidade de trabalho e capacidade de se isolar do ruído à volta do caso, ora aqui estão duas qualidades de que vai mesmo precisar, porque agora vai ser a doer.

Paulo, então o que é que se passa com o PS? Não quer alinhar numa relação a três?

Maria João, nem sei muito bem o que te diga sobre isto.

Um trisal.

É isso mesmo. Parece que os socialistas não estão cá para essas modernices e querem saber com quem é que o governo e a AD preferem sair. Não é andarem a sair com uns e com outros, assim à maluca. O governo reuniu ontem com o Chega e com o PS para discutir a alteração às regras da imigração, para tentar conseguir apoios para aprovar os diplomas, porque a AD, sabemos, não tem maioria no Parlamento e precisa ou de uma bancada, pelo menos, ou da outra para aprovar qualquer diploma. O PS saiu da reunião a dizer que até tem propostas para aperfeiçoar aquilo que dizem que é aperfeiçoar as ideias do governo, mas antes disso já Luís Carneiro desafia Luís Montenegro a dizer com quem quer dialogar. Afinal, vai alinhar com o Chega ou vai alinhar com o PS? Não há cá relações a três, triângulos políticos e relações abertas, até porque no entender do líder do PS, o que está em causa aqui é salvar o governo dos braços do Chega, para evitar dependências políticas. Mas não parece que o governo queira escolher um parceiro. Se pode ir tendo dois, para que limitar opções?

Já cantava o Marco Paulo. Enquanto ninguém sabe, somos felizes os três.

Exatamente. O problema aqui é que toda a gente sabe.

Bruno, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes.

É mesmo. E é pena que muitas vezes seja necessária uma tragédia como a que aconteceu com o Diogo Jota e com o irmão André Silva, e claro, por extensão à família, para que tenhamos consciência da futilidade de muitas discussões futebolísticas também, e de rivalidades que até um certo ponto são salutares, são boas, fazem falta, mas que muitas vezes acabam por se extremar. As reações à morte do jogador português, do mundo do desporto, mas não só, mostram que lá no fundo os adeptos, todos nós até sabemos aquilo que é mesmo mais importante. Por isso ontem até vimos essa coisa rara de ter adeptos dos grandes rivais do Liverpool, do Everton e do Manchester United a solidarizarem-se com o Liverpool, a partilharem a dor, a prestar homenagem a um grande jogador de futebol, mas acima de tudo a um ser humano, um pai, um marido, um filho, um irmão. Nestes momentos vemos tudo com outra lucidez. O futebol é de facto a coisa mais importante, mas das coisas menos importantes.

É verdade. Paulo, e também na corrida autárquica, o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Ora bem, Luís, essa velha máxima tem aplicação universal, como vemos. Veja-se neste caso a corrida autárquica a Vila Nova de Gaia. Durante meses falou-se da possibilidade de Luís Filipe Menezes, do PSD, voltar a entrar na corrida. Ele já liderou o município, já foi presidente da Câmara de Gaia, cargo que deixou há 12 anos, cumpriu três mandatos. E perante as notícias dos últimos meses, tanto o próprio Luís Filipe Menezes como o PSD negavam sequer que houvesse conversas, tenha havido convites. O próprio disse que não estava nada inclinado para regressar a esse lugar, onde já foi feliz, não estava mesmo disponível para entrar nessa corrida autárquica. E ontem veio a confirmação: Menezes vai ser mesmo candidato do PSD a Vila Nova de Gaia. Vai enfrentar João Paulo Correia, do PS, que quer suceder a Eduardo Vitor Rodrigues, que acaba de perder o mandato por decisão do tribunal. Portanto, a grande lição aqui é de facto, nunca digas nunca, é o conselho que aqui fica. É sempre um bom conselho.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder a essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.