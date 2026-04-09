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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta parece garrada.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Bruno, então como é que é? Uma pessoa regressa ao trabalho para depois perceber que já não vai ouvir Mário Centeno.

É verdade. O PSD queria o antigo governador do Banco de Portugal no Parlamento e também a presidente do Conselho de Finanças Públicas para explicarem o desvio nas previsões das duas entidades em relação ao que acabou por ser um excedente orçamental. Dizem as más línguas que o desejo do PSD de ouvir Centeno também estará relacionado com uma certa obsessão do partido pelo que ficou conhecido como CR7 das finanças, mas isso são as más línguas. Ou talvez não, porque houve mesmo quem acusasse diretamente o PSD e CDS dessa obsessão. Foi o caso do deputado do Chega, Eduardo Teixeira, nem foi ninguém do Partido Socialista. Mas perante este desejo muito forte do PSD de ouvir Mário Centeno, PS e Chega uniram-se e chumbaram essa audição, e com alguma razão. Por trás do requerimento do PSD, havia uma ideia de conspiração para tramar o governo através de previsões, quando o próprio governo se enganou nas previsões, não tanto como o Banco de Portugal e o Conselho de Finanças Públicas, mas também não acertou propriamente nos números. Isto parece um bocadinho infantil ou talvez seja mesmo uma obsessão com Mário Centeno.

Bruno, e há mais uma polémica com o Chega?

Parece que sim, e aqui também não é exatamente uma surpresa. Desta vez a questão envolve um assessor ligado a Bruno Mascarenhas, o vereador do Chega na Câmara Municipal de Lisboa, e uma discussão de financiamento municipal para coletividades desportivas, que envolvia também o apoio a um clube que é presidido pelo próprio assessor de Bruno Mascarenhas, que participou na discussão da proposta e que levou ao adiamento desta votação na Câmara de Lisboa. O caso, que foi suscitado pelo deputado municipal do Partido Socialista, levanta aqui questões sobre conflitos de interesse, sobre a separação entre funções públicas e as ligações associativas. Mas mais do que o episódio em si, é o facto de ser mais um de uma longa lista de casos que se vão sucedendo. O Chega, neste caso em particular, defende-se e fala de uma perseguição por parte do PS. Claro que cada caso é um caso, não são todos iguais. Temos aqui muitos casos e casinhos, mas está criado um contexto em que a polémica deixa de ser a exceção para passar a ser o novo normal e cada vez se torna mais difícil ligar todos estes casos e casinhos.

Eu acho que o que está a fazer falta é uma greve, não achas, Bruno?

Se é o que faz falta...

Ou um feriado ou uma greve.

É uma greve, então temos aí uma greve, desta vez é do metro, do Metropolitano de Lisboa. Também não são novidade as greves. Sucedem-se há anos. Os problemas de fundo não desaparecem e às vezes nem se sabe bem quais são os problemas, o que é que motiva as greves. Desta vez, a paralisação volta a ser total, hoje e na próxima terça-feira, sem serviços mínimos e com impacto direto, claro, em milhares de passageiros. Os trabalhadores apontam questões como a organização interna, funções e condições de segurança, mas o histórico também levanta uma dúvida inevitável. Se as greves se repetem e as reivindicações também, o que é que efetivamente tem mudado? Também aqui temos mais do mesmo, só que neste caso não é o novo normal, é o velho normal das greves.

E os russos vêm aí?

Talvez já cá estejam. Esse é que é o problema e nós não tínhamos dado por isso. É o alerta do Serviço de Informações de Segurança, que aponta para uma operação de ciberespionagem à escala global, conduzida pelo serviço militar russo, com foco em routers e comunicações digitais. O objetivo não é ocupar território, como na Ucrânia, mas aceder a informação, dados governamentais, militares e até comunicações privadas podem estar em risco. Também isto não é propriamente novo, são operações que decorrem há anos, cada vez mais sofisticadas e que já terão comprometido dados e privacidade em vários países. Este alerta lembra-nos aquilo que já acontece, que não há propriamente um perigo ou um momento de invasão, mas o que existe é uma tentativa de aceder a informação muito sensível por parte dos russos. E por isso a pergunta talvez precise de ser reformulada. Não é se os russos vêm aí, mas há quanto tempo é que eles já estão cá sem que ninguém tenha dado por isso.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta parece garrada.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer