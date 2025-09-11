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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais o que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Bruno, e hoje temos que falar sobre o homem de quem se fala. Quem era Charlie Kirk?

Charlie Kirk não era muito conhecido fora dos Estados Unidos e para quem não acompanha normalmente a política norte-americana num sentido mais lato, mas era uma verdadeira celebridade.

Entre os jovens sobretudo.

Entre os jovens, nas redes sociais, e aliás, as duas coisas estão ligadas. Era uma figura de proa do movimento conservador. Aliás, ele foi fundador de um movimento muito popular entre os jovens norte-americanos conservadores, o Turning Point USA. Era um apoiante declarado de Trump, mas segundo se diz, ele preferiu continuar a ter esta influência fora de cargos de poder.

Era mais útil.

Sim, ele próprio considerava que poderia ter mais impacto, ter mais influência, se não estivesse dentro da administração Trump, porque o Trump tinha certamente vontade que ele fosse para o governo. Ontem estava a iniciar uma digressão por várias universidades norte-americanas, a exemplo do que já tinha feito anteriormente, porque Charlie Kirk também era muito conhecido por participar em debates e palestras com pessoas que não pensavam como ele, ou seja, de gostar deste tipo de intervenções e de discussão pública. E aliás, era isso que ontem estava precisamente a acontecer. No momento em que foi baleado, discutia-se precisamente a questão dos tiroteios nos Estados Unidos e da política e das regras sobre o uso e porte de armas nos Estados Unidos. Agora, claro, a sua morte pode ser aqui um rastilho com consequências ainda imprevisíveis. Para já, as reações dividem-se entre reações de pesar de todos os quadrantes políticos e alguma polarização, que nós já sabemos que infelizmente é normal nas redes sociais.

É isso mesmo. Olha, já por cá, pouco a pouco, os candidatos presidenciais regressam ao palco.

Regressam.

E uns aparecem.

Uns aparecem, já estavam mais ou menos anunciados. São crónicas de candidatos ou uma candidata anunciada, mas sim, a um mês e um dia das eleições autárquicas, os candidatos a Belém não perdem terreno. Sabem que durante algum tempo vai se falar mais nas autárquicas, mas também não querem desaparecer por completo. Gover e Mel continua a liderar as sondagens, tem consciência disso, e está a chegar àquela altura em que não se pode refugiar no silêncio. Tem mesmo de falar e falou, por exemplo, sobre Israel, defendendo que a Europa aplique sanções a Israel. Se não o fizer, será um anão dentro da ordem internacional, diz Gover e Mel. Alguém que diga ao almirante que na ordem internacional, a Europa é cada vez mais uma pessoa de muito baixa estatura. Gover e Mel também comentou o acidente no Elevador da Glória. De alguma forma, protegeu Carlos Moedas, dizendo que não é hora de tirar conclusões precipitadas e que em Portugal se faz muitas vezes baixa política e não se discutem os problemas e a forma de os evitar. António José Seguro também comentou o acidente no Elevador da Glória, exigindo a averiguação de tudo aquilo que se passou. E Catarina Martins não comentou estes assuntos, mas numa mensagem dirigida aos militantes do Bloco de Esquerda, confirmou que vai ser candidata a Belém contra os homens do costume, foi o que disse.

Bruno, então e depois da queda do governo, a França vai arder?

Já está a arder, pelas imagens que nos chegam de França. A palavra de ordem parece ser bloquear tudo. A expressão utilizada é um movimento inorgânico para parar o país. Mas também nada disto é estranho num país em que os protestos são um dos desportos com mais adeptos e praticantes. Portanto, já começou, em certo sentido, a arder. Há um grande receio do que possa vir aí em termos de orçamento. Os franceses que começaram a sair para as ruas dizem que não querem austeridade, mesmo que a dívida pública neste momento já comece a preocupar e muito, e em certos casos até a assustar. Dizem que é preciso manter o Estado social. Bem, e aqui é que se levanta uma questão muito curiosa, que nós, portugueses, o exemplo dos gregos, já passamos por ela. Austeridade ninguém quer. Na verdade, nenhum país quer austeridade, nenhum político deseja aplicar receitas de austeridade que vão fazer o povo sofrer. Nós, os gregos, também não queríamos, mas quando é com os outros, aplica-se aquela frase famosa da pimenta e do refresco. A continuar assim, veremos se o sol, quando se põe, também é para todos ou se há uns que levam com a austeridade e outros que conseguem passar incólumes.

Porque às vezes o tamanho importa, não é? Já no Porto, será que o futuro da habitação passa pelo campismo?

Olha, Carla, foi esse o sentido do protesto dos estudantes do ensino superior, da Federação Académica do Porto, que ontem montaram 18 tendas em frente da Câmara do Porto. O aumento previsto para as propinas acaba por ser uma gota de água no grande oceano das despesas de um estudante universitário, sobretudo se esse estudante estiver deslocado e tiver de pagar por um quarto. O plano nacional para o alojamento no ensino superior prometia 18 mil camas, mas o número está muito longe disso, muito mesmo distante. E se calhar este plano nem 18 mil sacos-cama conseguiria arranjar para os estudantes. E daí estes protestos da Federação Académica do Porto. Um protesto, eu diria, original e que chama a atenção para um problema que afeta grande parte dos estudantes.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais o que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.