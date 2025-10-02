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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Paulo, conta-nos tudo então. A corrida eleitoral em Lisboa está renhida?

O que é que queres saber, Maria João?

Quero saber tudo.

Estiveste 24 horas.

48.

Foram dois dias fora, pronto.

Eu contei os minutos.

Feio. Está muito renhida, Maria João, tu nem imaginas. Aquilo está pronto para um photo finish. Vamos ver. Neste momento, o desfecho, de facto, parece imprevisível. Aliás, como uma boa corrida eleitoral.

Assim é que é bom.

A equipa do PSD e de Carlos Moedas estão confiantes numa vitória, claro, e até discutem se hão de ou não falar neste momento em maioria absoluta. Não desta maneira, mas o reforço das condições de governação.

Uma maioria alçada, como dizia. Quem dizia? Era o António Costa.

António Costa, talvez.

Mas António Costa.

Exatamente. Inventam-se depois, vão-se buscar muitos adjetivos para não utilizar o termo absoluta. Mas ontem, de facto, a sondagem SIC/Expresso mostra um empate entre Moedas e Alexandre Leitão. Há quatro anos, é preciso recordar, a vitória de Moedas foi uma surpresa por 2300 votos, que é muito pouco, e na altura contrariou todas as sondagens. Isto significa que vamos ter campanha e competitividade até ao fim. Sem vencedores antecipados. E a candidatura de João Ferreira, da CDU, pode vir a ser o fiel da balança de alguma maneira. Sabemos que nas autárquicas basta um voto a mais, portanto, não há possibilidade de geringonças pós-eleitorais, isto é, de alianças entre partidos pós-eleitorais. O vencedor, nem que seja por um voto, é o presidente da Câmara. Agora, as condições de governabilidade é que podem ser diferentes. Portanto, vamos ver como é que corre aqui em Lisboa.

Sim, vamos acompanhar até ao fim e vamos perceber que vai haver aqui muita presença em Lisboa. Já no Parlamento, abusa da paciência de muita gente.

Abusa, inclusivamente da paciência de juízes do Tribunal Constitucional que já terminaram o mandato e não são substituídos. Em poucos dias, dois juízes renunciaram aos cargos, precisamente no Constitucional, por se fartarem, no fundo, de esperar que os deputados escolham os seus substitutos. Trata-se de Gonçalo Almeida Ribeiro, que era vice-presidente, e de Teles Pereira. Soubemos ontem da renúncia de Teles Pereira. Os mandatos de ambos tinham terminado em julho. Eles estão à espera, em funções. Esperaram até agora em funções, à espera que o Parlamento eleja os seus substitutos. Isso não aconteceu, nem está previsto para já. Não há um calendário do Parlamento para essa eleição. Fartaram-se, têm todo o direito, querem ir à vida deles e foram-se embora. Provavelmente, é aquilo que muita gente, mais pessoas neste tipo de cargos, que o Parlamento demora meses, às vezes anos, a escolher substitutos. Há pessoas que ficam um e dois anos em funções para lá do mandato oficial, à espera que lhe digam quem é que as vai substituir. E aqui há um grande sentido de Estado e de responsabilidade dessas pessoas ao manterem-se lá.

Mas é muito estranho.

É tudo muito estranho, mas é o país dos atrasos, que não cumpre calendários, que acha sempre que há outras coisas mais importantes. Cá está, é este. Os maus exemplos chegam de cima, chegam do Parlamento. Como é que não há um calendário lá que diga: "Até à data Y vamos ter que votar e escolher pessoas para o cargo Z, porque o mandato vai acabar." Deviam fazer a votação antes e escolher as pessoas antes, como é evidente, de os mandatos acabarem. Mas é assim. E no fundo, isto passa uma imagem de degradação das instituições que era perfeitamente escusada. Responsabilidade exclusiva dos deputados e do Parlamento, neste caso.

Paulo, então e o Chega? Começa a ter problemas idênticos aos dos maiores partidos.

É verdade, tão novinho e já tão parecido com os mais crescidos. Quase todos os dias vão surgindo notícias, informações, daqueles vícios que são comuns, mas que o Chega diz que não é nada com ele. Desta vez, o deputado João Dotti tem uma empresa que fez um ajuste direto de €35 mil com uma junta de freguesia. Convenientemente, o seu nome foi ocultado na minuta do contrato que foi publicada na base pública dos contratos públicos, por lapso, certamente. Mas também foi um lapso que só aconteceu neste contrato, porque o Expresso foi ver outros contratos publicados por aquela junta de freguesia e os nomes dos contraentes aparecem lá, desta vez não. Qual é o problema aqui? O problema é que os deputados são impedidos por lei de celebrar negócios, eles ou através de empresas que tenham, de celebrar negócios com entidades públicas, isto é, não podem ser fornecedores de entidades públicas. E no fundo, isto aparentemente viola essa lei. Vamos ver como é que se descalça esta bota, quer o próprio deputado João Dotti, quer o Chega. E enquanto isso, Gabriel Mithá Ribeiro também renunciou ao cargo de deputado, já sabíamos há uns dias, e agora desistiu, a notícia de ontem é que desistiu da candidatura à presidência da Câmara Municipal de Pombal, no distrito de Leiria. Por quê? Por divergências com o chefe, com o André Ventura, que não são explicadas pelo partido. O partido diz que isto são razões pessoais. No fundo, aplicam-se sempre as mesmas frases, os mesmos tiques e a mesma falta de transparência que se aponta aos outros partidos. Portanto, para quem quer limpar o sistema e trazer moralismo, isto não está nada mal, não.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.