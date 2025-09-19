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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta pare com um parecido de errados?

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Então e não é que guardar dinheiro debaixo do colchão já não é uma boa ideia?

Pois não é, Carla, já não é. Antigamente é que se usava muito esse método de poupança.

Nesse local em que nunca ninguém pensa.

Nunca ninguém pensava. Ou então dentro das latas do café, também era outra possibilidade. Mas claro que já não se usa, porque assim o dinheiro desvaloriza e eu julgo que não estou a fazer disto boa moeda, má moeda. Não vou dar aqui as duas. Não te quero substituir, Paulo, não vou aqui entrar nos teus domínios. Mas também queria lembrar que escolher outros lugares para guardar o dinheiro, não seja por exemplo, no banco, uma estante num gabinete, também é uma péssima ideia, como aliás se vê pelo caso de Vítor Escária, antigo chefe de gabinete de António Costa, que apesar de agora ser presidente do Instituto Superior de Gestão, no que toca a métodos de poupança, parece que ainda vive no passado ou vivia há alguns tempos. Teve a infelicidade de a PJ ter encontrado €75.800 no gabinete, uma infelicidade agora agravada porque o Tribunal da Relação não lhe permite reaver essa quantia, por muito que Escária até possa prometer que agora o depositava no banco, de certeza. Diz o tribunal que o dinheiro apreendido reveste uma dupla natureza, meio de prova e vantagem patrimonial suscetível de declaração de perda. Pensando bem, talvez tivesse sido melhor a Vítor Escária tê-lo guardado debaixo do colchão.

E começou a discussão do orçamento, Paulo. Cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém.

É verdade. Neste momento, parece ser mesmo essa a máxima do Ministro das Finanças. Ontem no Parlamento, já se estiveram ali a trocar argumentos e propostas entre as várias bancadas, obviamente com o olhar no orçamento. No fundo, agora todos querem ser os campeões da descida de impostos, embora apontando para caminhos e impostos diferentes, se quisermos. E o CHEGA é o que quer ir mais longe, por exemplo, nos cortes do IRC, o imposto que se aplica sobre as empresas, sobre os lucros das empresas. E além da descida da taxa normal, o Chega defende ainda um corte na derrama. A derrama é uma espécie de suplemento ao imposto que é pago por algumas empresas. Mas o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, já veio dizer que sim, lá mais pra frente vamos ver essa questão da derrama. Para já só se toca na taxa normal. E por quê? Porque ele diz que é preciso assegurar o equilíbrio das contas públicas. Portanto, ninguém quer regressar aos défices do Estado. Ninguém, pelo menos, com responsabilidades nas finanças. O Chega poderá ser outra história. Olha, pelo menos vale-lhes isso, não é?

Exato. Das finanças pra educação, Bruno, o concurso especial de acesso de licenciados à Faculdade de Medicina do Porto ainda não está resolvido.

Não, Maria João, pelo contrário. O caso está cada vez mais complicado. Há duas semanas, toda a gente se lembra, tivemos o reitor da Universidade do Porto a denunciar pressões para que homologasse o concurso e a entrada de 30 alunos que não tinham tido a nota mínima, os tais 14 valores que seriam necessários para entrar através deste concurso especial. Na altura, também o ministro Fernando Alexandre acusou António Sousa Pereira, o reitor, de mentir. E aquilo que parecia de início ser um problema burocrático, que alguém tinha passado uma informação incorreta, ganhou uma grande dimensão política, mas o caso ainda não morreu. O Ministério Público está a investigar o acesso ao curso e a Faculdade de Medicina veio agora dizer que foram os próprios serviços a participar a situação após terem recebido um e-mail a denunciar eventuais inconformidades neste concurso especial de acesso. Ora, começou como um caso burocrático, tornou-se um caso político e agora vai a caminho de ser um caso judicial. Parece que neste concurso não vai haver vencedores.

Não, está a dar muita saúde esse concurso. Entretanto, Paulo, as presidenciais estão transformadas num campeonato de independência.

Pelo menos para vários candidatos, que fazem do distanciamento aos partidos e de estarem ou não no sistema, de preferência para eles fora do sistema, parece ser de facto a característica que eles mais querem exibir. Coveiro e Melo, começou assim. Ventura agora também diz que não há ninguém mais fora do sistema do que eu. Mas também António José Seguro, que gosta de mostrar distanciamento partidário, alinhou nesse campeonato. Será que isto é de facto uma mais-valia eleitoral? Não faço ideia se os eleitores valorizam isso. Já Marques Mendes assume que é do sistema e até o disse ontem com orgulho. E Cavaco Silva traça um perfil que também aponta para alguém que venha dos partidos, diz que o futuro presidente deve ser alguém com experiência governativa, e isso obviamente será alguém que vem claramente do sistema. Olhando para o leque de candidatos, só dois é que encaixam neste perfil, que são Marques Mendes e António José Seguro, foram os únicos que fizeram parte de governos, no caso de Marques Mendes, até governos do próprio Cavaco Silva. O certo é que dos presidentes da democracia, só Eanes é que não vinha dos partidos. Bom, mas criou um assim que saiu de Belém, o que também é interessante.

Ainda estava em Belém.

À distância.

Estava a comandar, não é?

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta pare com um parecido de errados?

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.