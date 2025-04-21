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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.

E neste início de semana falamos de debater ou não, eis a questão, o meu caos na saúde era melhor do que o teu. A justiça entra em campo, mas começamos por conversas em família. Não é que Pedro Nuno Santos está a tentar dialogar com André Ventura?

Está, Carla, e ele lá saberá as razões. Ainda não o trata pelo nome, diz: "É o líder da extrema-direita", mas agora já não usa o partido apenas para embaraçar Luís Montenegro. Durante a inauguração de uma estátua de Mário Soares no jardim da sede do PS, no Largo do Rato, Pedro Nuno Santos desafiou André Ventura a dizer que preferia os 50 anos antes da revolução do que os 50 anos de democracia. "O que tiveram esses anos?", perguntou o secretário-geral do PS. Não sabemos se André Ventura vai responder ao repto de Pedro Nuno Santos, mas esta deixa inaugura uma nova época na política portuguesa e quem pergunta o que quer, arrisca-se a ouvir o que não gosta.

Paulo, então vamos ter eleições com influência do Ministério Público?

Certamente que sim. Não sabemos qual é o grau de influência das ações recentes do Ministério Público, com as averiguações preventivas abertas a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos, mas certamente que haverá alguma interferência na percepção de alguns eleitores. Nessa difícil relação entre a justiça e a política, já chegamos a um ponto em que um alto responsável partidário encontra motivos e à vontade para dizer que o Ministério Público, ou para acusar o Ministério Público de condicionar as eleições. Foi Marcos Perestrello, porta-voz da candidatura dos socialistas às legislativas, que acusa precisamente o Ministério Público de interferir no processo político. O problema é acharmos isto normal e não um sinal de que o pântano está instalado, sem sabermos muito bem como é que vamos inverter esta degradação.

AD, o PS, quem é que nos trata da saúdinha?

O único tratamento para a saúde, neste momento, é o de choque, e é o choque entre os principais partidos. A saúde é o tema que mais preocupa os portugueses e é também o setor que mais dores de cabeça tem dado ao governo, e eu arriscaria dizer, aos últimos governos. E esta é uma dor que não passa com o paracetamol. Neste fim de semana foram oito as urgências encerradas no sábado, 10 no domingo. O diretor executivo do SNS desvalorizou, disse que ninguém ficaria sem ser atendido, que eram encerramentos que já estavam previstos, mas o PS, através do ex-diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, veio logo dizer que a situação é mesmo grave, e disse-o aqui no Observador, mais grave do que no ano passado, e que, por exemplo, a região da Península de Setúbal não teve mesmo resposta ao nível dos blocos de partos. A campanha ainda não começou, mas é muito provável que nas próximas semanas o SNS volte a estar no centro das atenções. É que os portugueses dão muito valor àquilo que lhes falta.

E entretanto, já se ouvem as pipocas outra vez.

Já.

Já, não é? Estão todos prontos para a segunda volta do campeonato dos debates?

É verdade, temos que estar todos prontos. Antes de mais, os líderes partidários, os candidatos, que os protagonizam, têm que se preparar. E depois, todos os que os veem, quer na qualidade de eleitores ou de comentadores. Não faço ideia se os debates são esclarecedores e decisivos para os eleitores indecisos ou se servem apenas para fixar eleitorados dos que já estão cativos, das claques de sempre dos partidos. Seja como for, de falta de debate e de espaço para que os eleitores fiquem a conhecer melhor, quer os candidatos, quer aquilo que eles propõem, disso não nos podemos queixar. Mas queixamos. Que são debates a mais ou que é tempo a menos em cada debate, que há algazarra a mais e que há políticas e propostas a menos, que o problema são os comentários antes e depois dos debates. Enfim, se há debates é porque há, se não houvesse é porque não havia. Basicamente nunca estamos satisfeitos.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.