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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.

Esta quinta-feira falamos de beijos UPA-UPA, dos caros, Porto Seco, menores e vacinados, mas começamos por princípios à medida. Podemos dizer que os partidos estão assentes em bases muito frágeis, Paulo?

As bases, as queridas bases dos partidos. Sim, falamos neste caso das concelhias e das distritais, que estão na base da pirâmide hierárquica dos partidos, onde muitas vezes tudo começa, o bom e o mau. E onde, neste caso, começam os maus hábitos. Neste caso concreto, envolve Vítor Hugo Salgado, que é presidente da Câmara Municipal de Vizela e que seria naturalmente o recandidato ao cargo. Mas acontece que Vítor Hugo Salgado é alvo de uma investigação judicial por suspeitas de violência doméstica, sobre as quais, aliás, há bastantes indícios. A Direção Nacional do Partido Socialista, e bem, decidiu retirar o apoio político ao autarca, que desta forma não deverá ser novamente candidato em Vizela, mas as bases não aceitam esta decisão e querem que ele se mantenha na corrida, apesar da investigação judicial. Falamos, neste caso, das estruturas socialistas de Vizela e também da distrital de Braga. Andam a fazer muita pressão sobre a Direção Nacional para que esta reveja a sua posição. Já vieram a Lisboa tentar convencer Carlos César, que, no entanto, se mantém irredutível. Portanto, são bases muito frágeis estas, não é?

Então, e Bruno, somos ou não somos os melhores do mundo?

Alô, alô, presidente da República. É verdade, somos os melhores do mundo. Quando se trata de vacinas, estamos no topo. E aí está um ranking de que nos podemos mesmo orgulhar numa matéria que é mesmo importante. Não é da carica, do jogo do berlinde, é na vacinação. Quando em muitos lugares do mundo a desinformação vai fazendo o seu caminho e baixando as taxas de cobertura vacinal, o Plano Nacional de Vacinação continua a ser uma das joias da nossa coroa, um daqueles assuntos em que dizer: "Só neste país", é afinal uma coisa boa. A taxa de cobertura vacinal em crianças até um ano está entre os 98 e os 99%, o que significa não só que fica garantida a chamada imunidade de grupo, mas também que dessa forma não se sobrecarrega o SNS com internamentos de crianças daquela faixa etária. Isto também é muito relevante, sabendo nós que há um cada vez maior número de filhos de imigrantes que chegam ao país. Portanto, também ver que as taxas se mantêm extraordinariamente altas.

Significa que entram no sistema.

Entram, exatamente. Isso também é um excelente sinal. O relatório relativo a 2024 inclui também as reações adversas às vacinas. Sim, existem, não é preciso fazer disso um papão. E a adesão da população portuguesa às vacinas talvez explique por que aquele senhor almirante, Henrique Gouveia e Melo, partiu com tanta vantagem nas sondagens.

Isto às vezes anda mesmo tudo ligado.

Tudo ligado. É isso mesmo.

Temos lei seca no Porto?

É parcialmente seca, com aguaceiros alcoólicos em locais específicos. Não é uma proibição total ao álcool, mas desde ontem a venda de bebidas alcoólicas para consumo na rua, na cidade do Porto, não é permitida entre as 21h e as 8h. Estabelecimentos como lojas de conveniência ou supermercados não podem mesmo vender bebidas alcoólicas nessa janela horária. E quem quiser uma cerveja ou um copo de vinho, ou bebe em casa ou terá de o fazer em restaurantes, bares ou discotecas. A ideia, até um pouco como neste caso das vacinas, passa pela aposta na prevenção. O consumo de bebidas alcoólicas na rua, à noite, potencia situações de violência, insegurança, e estas restrições visam precisamente controlar estes comportamentos. Com o fim do chamado botellón, não se quer impedir o divertimento de ninguém, mas, afinal de contas, reforçar a segurança de todos.

Paulo, então quanto é que pode custar um beijo não solicitado?

Ora bem, cotações atuais, preço de Espanha, Bolsa de Madrid, se quisermos, são € 10.800.

Índice.

Nesse caso, o índice. É o IBEX 35.

€ 10.800.

€ 10.800. É o famoso caso Rubiales, que chegou agora ao fim.

Portanto, é o índice Rubiales.

O índice Rubiales, exatamente. Chegou ao fim este caso, agora depois de vários recursos, o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, tinha sido condenado a essa tal multa de € 10.800 pelo beijo imposto à jogadora Jenni Hermoso no mundial ou no final do mundial 2023. Ele recorreu da sentença, alegou que o juiz era parcial e exigia, por isso, um novo julgamento. Nada disto foi obviamente concedido e a sentença foi homologada. Todos nós nos recordamos. Rubiales já tinha perdido o emprego na sequência daquele beijo.

Agora perde mais qualquer coisa.

Dado à jogadora. Estavam na fase de celebração.

Estavam na fase de celebração do Campeonato do Mundo.

E agora, depois de ter perdido o emprego, perde a reputação e perde algum dinheiro.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.

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