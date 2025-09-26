Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Então vamos a isto. Bruno, desta vez os candidatos à Câmara do Porto não têm de vir à capital do império?

Não têm. Vieram para mais um debate. Desta vez vão jogar em casa e merecem. E sem querer fazer um elogio em causa ou casa própria, merece a cidade do Porto, merecem os candidatos, merecem os portuenses este debate em casa. Vai ser uma das corridas mais animadas e mais renhidas. Esperamos que o debate ajude a esclarecer os eleitores.

Estou a falar do nosso debate das 21:00, que é feito no Porto. A Carla e o Miguel vão estar em direto lá.

Com os candidatos à Câmara Municipal do Porto. Isto porque depois de 12 anos com Rui Moreira à frente da autarquia, a eleição está muito aberta. A leitura nacional dos resultados também será inevitável. Uma vitória de Manuel Pizarro será um balão de oxigénio para um PS arredado das principais sedes do poder. Uma vitória de Pedro Duarte, alguém que saiu do governo para se candidatar à câmara, pode ser lida como uma validação do governo da AD. E não está excluída uma surpresa, não propriamente para a vitória, se olharmos para os números da sondagem que hoje é publicada pelo Expresso, mas será interessante ver finalmente quanto vale o Chega autárquico depois do segundo lugar nas legislativas. E temos o debate para nos ajudar a esclarecer.

É verdade, o debate depois das 21:00. E Paulo, há mais um pacote de medidas para habitação. A pergunta é: será desta?

Vamos ver. Prognósticos no fim de jogo, como dizia o outro. Não, as medidas são robustas, de facto, e têm uma amplitude razoável. Para os vários destinatários, aquilo pode fazer diferença. E isso é importante quando há esse tipo de incentivos para mudar comportamentos. Mas não há aqui milagres, muito menos imediatos, para um problema que se desenvolve há mais de uma década, sem que tivesse havido durante esse tempo políticas públicas durante muitos anos. Uma coisa é certa: por mais dinheiro que seja atirado para a crise da habitação, não há nenhuma forma de construir dezenas de milhares de casas, é disso que estamos a falar, são centenas, em meses. Ou mesmo num par de anos. A mão de obra é escassa, não existe mesmo, e a imigração tem dado um apoio importante a isto, apesar de tudo. A burocracia demora anos, de facto, e quem tenta licenciar construção com câmaras, sobretudo algumas, sabe disso, e a capacidade instalada no setor da construção também tem limites e já não é o que era. Qual será agora o impacto destas medidas? Bom, vai ser preciso esperar algum tempo, ou então bastante tempo mesmo. Não é até ao Natal que se vai perceber se funciona ou não, para que isto seja visível.

E Bruno, Álvaro Santos Pereira viu a luz, no caso, a luz verde.

A luz verde. Viu uma luz verde ontem. O Parlamento confirmou, votando favoravelmente o parecer relativo à audição parlamentar ocorrida há poucos dias, para o cargo de Governador do Banco de Portugal. Neste caso, sai Centeno, entra Santos Pereira, sai o antigo ministro das Finanças, entra o antigo ministro da Economia. PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS votaram a favor na Comissão de Orçamento. Chega, com algumas reservas quanto à composição da administração. O PS absteve-se e os restantes partidos não estiveram presentes na comissão. É verdade que a nomeação de Álvaro Santos Pereira não dependia desta aprovação, não era vinculativa, mas é diferente receber o visto da assembleia, mesmo que tenha sido por maioria. Mas mesmo assim, houve alguma polêmica. O PS recordou a opinião de Santos Pereira publicada em livro em 2011 sobre a filiação partidária de quadros da esfera pública e procurou garantir que não haveria limitações aos direitos de participação política de funcionários do Banco de Portugal. Mas parece que aqui foi só um esforço para pôr uma pedrinha na engrenagem. Aliás, o que seria da política em Portugal sem uma pequena lomba num processo basicamente pacífico.

Mesmo. Paulo, a flotilha ainda está longe de Gaza. Siga a Marinha, é a ordem que segue?

Depende um bocadinho dos países. A Espanha e Itália, por exemplo, já anunciaram, os governos destes dois países, que vão fazer seguir dois navios das respetivas marinhas para prestar algum apoio que possa ser necessário à flotilha, que segue lentamente em direção a Gaza. Penso que ontem estavam na Sicília ainda. Não é propriamente uma escolta militar, obviamente, mas sim estarem lá por perto para alguma eventualidade que seja necessária, resgatar pessoas, eventualmente algum apoio. O Bloco de Esquerda, no caso português, quer que as autoridades do país façam o mesmo em relação à missão que integra, entre outras pessoas, Mariana Mortágua, mas o governo tem estado em silêncio em relação a esses apelos públicos. Neste caso, não sei, fica aqui uma sugestão: poderíamos Portugal fazer uma vaquinha aqui com os espanhóis ou italianos, de alguma maneira. Isso acontece em muitas operações destas, em que os países se prestam.

Arrastam a conta.

É isso, arrastam a conta, porque pode não ser necessário nada também.

É o Justin Case.

Exatamente. E os países europeus ainda por cima cooperam uns com os outros neste tipo de operações muitas vezes, e depois, quando é preciso às vezes tirar nacionais europeus de países onde há conflitos, muitas vezes apanham boléias uns dos outros, de alguma maneira, nos aviões das respetivas companhias. Neste caso, podia ser a mesma coisa. Fica a ideia.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.