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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta essa.

É pois.

É pois. Quem quer casar com a TAP?

Com a TAP. O pai, que é o governo, o Estado, quer despachar a filha.

Mas quer arranjar um bom casamento.

Um bom casamento, um bom partido, vamos ver. Mas isto parece aquele mal me quer, bem me quer, TAP pública, TAP privada. O governo ontem anunciou este plano de vender 49,9% do capital da empresa. Agora, haverá algum João Ratão? Vamos ver. José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, diz que não é contra este plano, desde que os compradores se comprometam a devolver, a prazo, os 3 mil milhões que o Estado investiu.

O Estado, nós.

Pois, claro, quem é o Estado? Nós.

O Estado somos nós.

Pois.

Mas o ministro das Infraestruturas e o ministro das Finanças vieram dizer que esse dinheiro é para dizermos adeus. Os 3 mil milhões investidos pelo Estado na empresa depois da pandemia já não regressam mais.

Já não são um dote.

Não. Isto pelo contrário, são uma maldição, quase. Para que esse valor regressasse ao Estado, a empresa teria de valer 6,4 mil milhões de euros e o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, deu o exemplo da Air France-KLM, que é muito maior que a TAP e vale em bolsa 3 mil milhões de euros. Portanto, é mesmo para esquecer aquele dinheiro. Foi, já não vem. Mas tudo isto é apenas o começo. O assunto está longe de estar fechado. Hoje, aliás, há debate de urgência no Parlamento. E mesmo que a TAP seja vendida agora, dependendo a quem, quem é que vai comprar, nunca se sabe se não poderá ocorrer uma nova crise e lá vai o Estado, lá vamos nós, João Miguel, socorrer a empresa novamente.

Pois é. A TAP parece aqueles livros que a gente empresta e depois nunca mais voltam.

E às vezes voltam um bocado rasgados.

Nunca mais voltam. E depois tu voltas a emprestar.

Pois. Olha, e a PSP está debaixo de fogo, Bruno?

Olha, João Miguel, há umas semanas, como se sabe, foi o envolvimento de elementos da PSP com um grupo neonazi, numa investigação da Polícia Judiciária. Desta vez foi uma investigação a partir de uma denúncia feita pela própria PSP, sobre a atuação de dois elementos, dois agentes da PSP, que agora são acusados de tortura, foram detidos. Ontem o Ministério Público emitiu mandados de detenção e estes dois agentes foram detidos e agora devem aguardar, ainda não se sabe, mas deverão aguardar em prisão preventiva. Foram feitas buscas em várias esquadras de Lisboa, também nas casas destes agentes, e estão acusados, há suspeitas de tortura e de outros crimes. Os responsáveis políticos, temos ouvido isto com frequência, têm repetido que não se deve confundir a árvore com a floresta, mas para usar até outra analogia de que gostam muito, é preciso mesmo estar atento às maçãs podres. Na área da segurança e em quaisquer outras áreas, mas nesta em particular. Apesar de todas as dificuldades conhecidas, de remunerações baixas, a polícia continua a ser vista pelos portugueses como uma instituição de confiança e ações como esta devem servir mesmo para reforçar essa confiança, em vez de a corroer. E lembro que, é bom sublinhar, que a denúncia partiu da própria PSP. Seria bom que os agentes da polícia tivessem noção da responsabilidade que é envergar uma farda e representar o Estado, lá está, todos nós. E já agora, os políticos também deviam ter essa noção da responsabilidade dos agentes da polícia.

Olha, e por falar nisso, os candidatos autárquicos querem mais polícias nas ruas.

Há pelo menos um que quer, já o fez saber. Falamos de Nuno Cardoso, candidato independente à Câmara do Porto. Aliás, que já ocupou o cargo, presidente da Câmara Municipal do Porto. Fez várias promessas na área da habitação, que estão todos a fazer. Isso tem sido habitual nos últimos tempos, mas fez questão de sublinhar o tema da segurança. Nuno Cardoso diz pretender rever o modelo e o estatuto da Polícia Municipal, um pouco o exemplo do que Carlos Moedas já tinha proposto em Lisboa, de forma a equiparar esta força à PSP. Também falou no reforço de meios tecnológicos, com o objetivo de retirar os polícias daquelas tarefas burocráticas de escritório e pôr os polícias onde eles são mais necessários.

Real action.

Nas ruas. Mais polícias, para Nuno Cardoso, significa policiamento de proximidade, agora, 24 horas por dia, em todas as freguesias do município. Isto não é fazer a coisa por menos. Com 11 candidatos, acho que são 10 ou 11?

Já são 11. Faltava o do Bloco de Esquerda que foi anunciado esta semana.

São muitos candidatos, é uma equipa de futebol. Com estes 11 candidatos já anunciados, já se vê que a corrida à Câmara do Porto vai ter um autêntico leilão de promessas e não vai ser só na área da segurança, vai ser também na habitação e muitas outras. São 11, são muitos.

Ui.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta essa.