Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Ainda bem que faz essa pergunta.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.

Pois é, é uma boa pergunta.

É uma boa pergunta. Quem quer ser português?

Não é quem quer ser milionário. Aliás, devem ser antónimos esses milionários. Há alguns milionários portugueses. Também há. Mas o que há também são 500 mil processos pendentes de pedido de nacionalidade. Repito, 500 mil, meio milhão de pessoas que querem ter a nacionalidade portuguesa, que não é o mesmo que quererem ser portugueses. Atenção. Isto tem aqui outras nuances.

Isso leva-nos para outras conversas.

Leva-nos. Mas devemos ou não estar orgulhosos com tanta gente a querer a nacionalidade portuguesa? Eu acho que sim. Temos aqui este dado impressionante. Impressionante é também o fato de apenas 20% destes processos, segundo o jornal Público, serem de imigrantes a viver em Portugal. Portanto, a maioria das pessoas que solicitam a nacionalidade portuguesa não são imigrantes, são descendentes dos judeus sefarditas, que constituem a maior parte dos pedidos de nacionalidade, cerca de um terço, mas também descendentes de portugueses que vivem no estrangeiro e os restantes pedidos são de pessoas casadas ou que vivem em união de fato com cidadãos portugueses. Ainda hoje foi notícia de uma rede de casamentos falsos para a obtenção da nacionalidade portuguesa, mas há muitos que não são falsos, há muitos que são genuínos. De uma maneira ou de outra, com mais ou menos ligação ao país. A verdade é que todos eles querem a nacionalidade portuguesa.

Isso leva-me à expressão os portugueses de aquém e de além-mar.

De aquém e de além-mar. E há também um ranking dos passaportes mais valiosos. O de Portugal não está mal classificado.

Olha, e Sampaio da Nova? Avança com toda a confiança.

Lembras que era o lema de António Costa aqui há uns anos. Se não tinha confiança, Sampaio da Nova com tantos apelos nestes últimos dias, se calhar o caso muda de figura e ganha alguma confiança, apesar de hoje termos ouvido aqui o médico Eduardo Barroso manifestar o seu apoio a Marques Mendes e dizer que Sampaio da Nova não terá o perfil, mas não é essa a opinião de muita gente dentro do PS e até do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, por exemplo. E são já várias as personalidades que desejam, até se calhar mais do que o próprio, que o antigo reitor da Universidade de Lisboa avance com toda a confiança. Serão boas as intenções? Acreditam mesmo que está ali um futuro presidente da República, ou será mais para pôr uma pedrinha na engrenagem de António José Seguro? Haverá espaço para tudo.

Também és muito maquiavélico.

Eu sou. Eu dedico-me sempre aqui às engrenagens, ao funcionamento interno das coisas. O que tu achas, João Miguel? Já te pergunto. Ainda vêm longe as presidenciais, só que o tempo começa a escassear para Sampaio da Nova se posicionar na grelha de partida. Por quê? Porque já estão lá outros bólidos prontos a arrancar. É que depois vêm as férias e a seguir mete-se o Natal e depois pode ser tarde demais.

Pois.

Pois, o tempo aqui é importante. Já os estudantes, será que vão dando lições de solidariedade?

Mais velhos, aprendam. A Federação Académica do Porto vai destinar 15% do resultado líquido de cada ano para atividades de cariz social. E onde é que estes jovens vão buscar estes lucros? Em grande medida é a organização da Queima das Fitas. Portanto, isto não é só borga, não é só festarola. Há aqui também propósitos de cariz social. Até agora, as direções da Federação Académica do Porto já canalizavam uma parte desta verba para projetos sociais, mas era um valor variável e dependia das decisões de cada direção. Agora, este valor passa a ser fixo, passa a ser obrigatório, mas de boa vontade e com espírito solidário e com os jovens a darem o exemplo à sociedade.

15%, não é?

15%, não é nada mau.

Portanto, por cada 15 minibebidas, uma-

Uma vai para o apoio social.

E águas das pedras também.

E águas e pizas.

E pizas. Ainda bem que faz essa pergunta.

Contracorrente nas manhãs 360.

Pode participar com a sua opinião.

Inscreva-se a partir das 08h30 através do número

910 002 41 85.

Olha, eu inscrevi-me efetivamente porque o tema do Contracorrente para mim é bastante interessante.

Obrigada pela disponibilidade de estar conosco e de se juntar a esta discussão. O Contracorrente arranca depois do jornal das 10h.

Como jornalistas e comentadores, temos aquela facilidade de poder dizer o que pensamos, quando pensamos e em função daquilo que nós achamos que é melhor para o espaço público.

É preciso termos em estúdio quem saiba, quem possa explicar melhor, quem possa ter perspectivas diferentes. José Manuel Fernandes e Helena Matos nas manhãs da Rádio Observador e sempre em podcast.

7h40, não se fala de outra coisa. Olha, e não se fala de outra coisa a não ser da Barbie nas redes sociais. Não sei se aparece no vosso feed.

No meu aparece. Vi ontem. Já sei do que é que vais falar, mas não vou dizer.

Já?

Não.

Sim, mas também.

Também? Então pronto, vou deixar a minha história.

Porque não se fala de outra coisa mesmo. Não, a tua história está muito bem escolhida, João Miguel, porque de fato não se fala de outra coisa. Toda a gente tem a opinião sobre esta Barbie.

É verdade, sobre esta Barbie, a boneca mais famosa do mundo, que agora tem diabetes tipo 1. Portanto, depois de andar de cadeira de rodas, eu já vou explicar melhor. A Barbie agora tem diabetes tipo 1 e quer aproximar-se das crianças com esta doença crônica É uma Barbie normal, como as outras todas. Tem duas pernas, dois bracinhos.

De plástico.

É de plástico, é bonita.

Estás-te a meter por caminhos muito escorregadios.

Sim, eu quero ver como isto vai acabar.

E tem uma bomba de insulina à cintura e um leitor de glicemia no braço. Aquela espécie de selo. Como é que se chama aquilo? Um patch. Tem um patch no braço. Mas não só. O outfit da Barbie, o coordenado da Barbie, é constituído por um top e uma saia azul com bolinhas brancas. No fundo, são os símbolos globais da consciencialização para a diabetes. É um lançamento global, esta Barbie existe em todo o mundo, mas em Portugal conta com o apoio da Associação Protetora dos Diabéticos, que argumenta que é essencial para promover a autoestima e também o bem-estar das crianças com diabetes tipo 1. A associação que representa os diabéticos em Portugal patrocina, de alguma forma, esta iniciativa da Mattel, que escolheu uma embaixadora em Portugal. A Barbie Diabetes tem como embaixadora, apresentadora e personal trainer, Inês Abrantes, que também vive com diabetes. Como dizia há pouco, não é a primeira vez que a Barbie se adapta a circunstâncias ou a condições de pessoas diferentes.

Para criar essa facilidade de identificação entre as crianças.

Já foi lançada a Barbie cadeira de rodas, também a Barbie com síndrome de Down ou com uma perna prostética. A Mattel tem feito aqui um esforço.

Um esforço para vender mais.

Exato, para vender mais. É precisamente aí que eu vou chegar, porque no Reino Unido têm sido distribuídas Barbies gratuitamente pelas escolas numa tentativa de ensinar às crianças a importância da empatia. Mas há muitas associações que criticam a fábrica das Barbies, a Mattel, de possuir uma estratégia de marketing enganador e estão preocupadas com o impacto que brincar com estas bonecas perfeitas pode ter nas crianças no futuro, uma vez que elas promovem muito os estereótipos de beleza. Sim, é bom manifestar empatia pelas crianças doentes, mas isto levanta muitas dúvidas.

Isto resolvia, sabem como? Com um filme sobre a Barbie.

Pois é. Ainda ninguém fez.

Avança com toda a confiança.

Se calhar é fácil de encontrar.

É, não é?

E é bem simpático o filme.

Eu gostei muito.

Sim, eu também achei interessante. E a minha jovem filha também.

E o teu bebé?

Não se fala também de outra coisa. Faz hoje uma semana que morreu Diogo Jota e o irmão num acidente de viação em Espanha, como sabemos. E desde então, uma semana depois, têm rolado muitas teorias e muitas tentativas de explicação para o acidente. As autoridades espanholas já têm uma versão inicial que aponta para excesso de velocidade, mas o mais recente vídeo que se tornou viral é um vídeo seguinte àquele primeiro, eu creio que nas primeiras horas que foi divulgado, em que se via o carro em chamas. Há agora um vídeo de um homem que diz que é o autor desse vídeo, que é um camionista português que filmou o carro e que agora se apresentou publicamente a dizer que é o autor do vídeo inicial. Explicou que ia passar pelo local do acidente, parou o camião para tentar apagar o fogo com o extintor, mas sem sucesso. É um vídeo que tem cerca de quatro minutos. Começa por desmentir as alegações que se fizeram ouvir também logo nas primeiras horas, que diziam que ele não prestou os primeiros socorros. Garante que sim, que o fez, que tentou ajudar, mas que já era tarde demais, já não havia nada a fazer. E depois nega a teoria oficial das autoridades espanholas. Diz que eles passaram por ele supertranquilos, não iam em excesso de velocidade. Diz que conhece muito bem aquela estrada, passa por lá muitas vezes e dá a palavra de honra de que eles não iam com velocidade a mais. Diz que é uma estrada escura, que conseguiu ver a marca e a cor do carro, tudo direitinho, portanto, não havia esse excesso de velocidade e que dá agora a cara precisamente para desmentir a teoria oficial. Apesar de tudo isto, o jornal "El Mundo" escreve que as autoridades espanholas continuam à procura do autor deste vídeo, do homem que gravou o incêndio, para que o possam identificar e proceder às diligências necessárias para a investigação. Passou uma semana, mas de facto as teorias e as explicações ainda faltam.

Pois, e nesses casos, o que não falta, de facto, são teorias e às vezes algumas teorias da conspiração. Vamos esperar pelos resultados da investigação oficial. Eu trago aqui uma situação que não é das coisas que se esteja a falar mais nas redes sociais, mas que me despertou a atenção, porque foi uma grande tragédia que aconteceu há quase 50 anos na Guiana. A seita liderada por Jim Jones, em que houve um suicídio coletivo de cerca de 900 pessoas, a 18 de novembro de 1978. Jonestown foi o nome dado àquele terreno comprado por esta seita norte-americana, do líder norte-americano, que levou para lá os seus seguidores, os seus fiéis. E depois de problemas com autoridades, em que até foi morto um congressista americano que estava de visita ao local e mais três pessoas, Jim Jones conseguiu convencer, e alguns à força de armas Os seus fiéis a um suicídio coletivo. Qual é a notícia agora? É que o local onde esta seita estava instalada vai ser transformado num site turístico, num local de visitas turísticas. E há aqui uma grande polêmica na Guiana, porque aquilo não tinha nada a ver com a sociedade da Guiana. Eles dizem que era uma seita norte-americana transplantada pra Guiana por várias razões, por ser até mais barato comprar ali o terreno e por também não terem vigilância das autoridades, beneficiarem de mais liberdade. E agora há esta polêmica de saber se é lícito fazer deste local um sítio turístico.

Portanto, depois do turismo de catástrofe, agora temos o turismo de massacres.

De massacres, de suicídio coletivo. Dizem os promotores desta iniciativa que pretendem esclarecer os turistas sobre os perigos das seitas.

Alguma apologia.

Há sempre aqui, pelo menos na fachada, uma intenção nobre, mas se calhar é um pouquinho de mau gosto, até porque não há muita coisa pra ver. Quase nada sobrou daquela instalação inicial e das instalações da seita. E portanto, gerou-se esta polêmica, mas é verdade que está em funcionamento o pagamento para a visita. O preço do bilhete é de cerca de $750, é mais ou menos o mesmo. Não é só o bilhete, inclui também estadia para ficar lá durante uns dias e para conhecer melhor. Haverá pessoas interessadas neste tipo de turismo. Mas há, de facto, uma grande polêmica na sociedade da Guiana, até por despertar feridas que já estavam saradas nesta sociedade. Como eu disse, não falo de outra coisa, mas interessou-me.

Muito bem, Jonestown é essa cidade então que agora é turística