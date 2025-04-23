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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta, essa.

E esta manhã falamos de política ruinosa, limpar o sarampo, a minha alegre pequenina casinha, mas começamos assim roidinhos de inveja.

Roidinhos. Então a galinha da vizinha é sempre mais gorda do que a minha.

É a nossa inveja que engorda. São os nossos olhos.

Os nossos olhos é que engordam.

Engordam a galinha da vizinha. E se há coisa a que um português não consegue resistir, é a espreitar aqui para o lado para ver como é que andam as coisas e aqui para o lado é Espanha, bem entendido. Mas da Eurovisão ao salário mínimo, avaliamo-nos sempre por comparação com nuestros hermanos. Mas se a comparação é mesmo para levar a sério, então temos de dar ao pedal, porque o primeiro-ministro espanhol garantiu que Espanha vai alcançar já este ano a famosa meta dos 2% do PIB investidos em defesa. Por cá, andamos a ver se passamos entre os pingos da chuva, se ninguém dá por nós, até porque não hão de ser os nossos 2% a fazer diferença se houver guerra. Mas que os nossos vizinhos podiam ter sido um pouquinho mais solidários com a nossa resistência em abrir os cordões à bolsa, lá isso podiam. Assim ficamos muito expostos e nota-se muito que não estamos a colaborar.

Paulo, aquilo foi um debate ou o querido encolhi a casa?

Pois, pelo menos parece que foi isso mesmo. No debate com Mariana Mortágua, André Ventura, dado passe, disse que vivia numa casa com 30 metros quadrados e não, citamos, num palacete como os do Bloco de Esquerda. Quis dar aquele ar de pessoa muito remediada. Remediada, remediada mesmo, porque 30 metros quadrados é demais. Com um remendo muito pequeno, ainda por cima, porque 30 metros quadrados são uma área relativamente pequena para uma habitação. Mas Ventura encolheu a sua própria casa e antes de ser apanhado em falso, o próprio líder do Chega corrigiu a área numa nova ida à televisão. Ontem, afinal, o T1 onde mora tem 70 metros quadrados, mais do dobro, e não 30 metros quadrados.

E tem closet.

E tem closet.

Também não é muito grande, diz André Ventura.

Para um T1 não é mau, 70 metros quadrados.

Não, o closet.

E então, porque é uma boa área para um T1, por acaso até é num condomínio privado, que tem piscina.

Só por acaso.

Só por acaso. Nada contra isso, como é evidente, as pessoas devem com o seu dinheiro fazer aquilo que bem entenderem, mas fica apenas o registo de mais uma má relação com a verdade por parte de André Ventura. É que por vezes fica a ideia que a verdade dele cabe mesmo em 30 metros quadrados.

Era uma casa de Lego.

Sarampo, sarampilo, vens outra vez ao pilo.

Olha, se fosse um filme, Maria João, seria uma sequela. Sequelas de saúde. O regresso do sarampo. Se pensavam que lhe tínhamos limpado o sarampo, limpar o sarampo ao sarampo, pensem melhor. Depois de dois anos sem casos de sarampo, no ano passado foram detetados no nosso país 35 casos de sarampo e só em janeiro deste ano já foram identificados 14 casos, um na região Centro e 13 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Felizmente, são apenas casos importados ou relacionados com casos importados e aqui não há tarifas que nos valham. Só a vacinação, e a cobertura vacinal em Portugal é bastante boa, só a vacinação nos livra de surtos mais preocupantes. E é precisamente aquilo a que a OMS chama de hesitação vacinal noutros países, que explica que o regresso do sarampo seja tão evidente quando julgávamos que o tínhamos mandado desta para melhor.

E por falar em hesitação, a política está a ser ruinosa para os negócios de Elon Musk.

Está a ser ruinosa e de que maneira. A Tesla anunciou ontem os resultados do primeiro trimestre deste ano e não deixam margem para dúvidas. Os resultados líquidos, o lucro por ação, se quisermos, da empresa, caiu 71% em termos homólogos e as vendas caíram 20%. O patrão da empresa basicamente tem andado entretido a cortar despesa pública. Tem agora que dar explicações aos acionistas, que não têm nada a ver com as suas aventuras políticas. A Tesla é uma empresa cotada em bolsa, portanto, tem largos milhares de acionistas que acharam que era um bom investimento e obviamente que esses acionistas agora querem o retorno dessa sua poupança. E isto não deixa de ser curioso, porque todos apostaríamos no início que a proximidade de poder só podia beneficiar os negócios de Musk, mas não necessariamente os negócios de uma marca automóvel que compete no mercado global. É a vida.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta, essa.