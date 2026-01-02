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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta para um princípio de errados?

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Que estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Ora, passo a passo, o PS vai-se rendendo a Seguro?

É verdade. Devagar, devagarinho, um dia após o outro, isto com calma.

Um nome de cada vez.

Exatamente. Sabemos que António José Seguro, de facto, acabou por avançar com a sua candidatura contra aquilo que era a vontade, pelo menos de uma boa parte do partido, o partido que ele já dirigiu. Augusto Santos Silva, por exemplo, chegou a escrever que ele não reunia os mínimos para a função, que é o máximo que se pode dizer para, no fundo, pôr para um canto uma pessoa. Mas agora um a um, de facto, os ex-dirigentes lá vão anunciando o apoio. Agora foi Ferro Rodrigues a fazê-lo. Já antes Pedro Nuno Santos tinha anunciado o seu voto e o próprio Augusto Santos Silva já veio, entretanto, dizer na semana passada, aliás, aqui na Rádio Observador, que Seguro é, apesar de tudo, o mais indicado para o cargo. Pode ser uma lógica de mal menor, mas pronto, pelo menos já cumpre os mínimos. Dos líderes do PS deste século, só José Sócrates não apoia, prefere Govêa e Melo, supostamente para combater André Ventura. E António Costa, que alega o conveniente cargo europeu que ocupa agora para não se pronunciar, para ficar em silêncio. Nem apoia, nem deixa de apoiar. Isto tudo pode ser apenas por pragmatismo, mas o certo é que Seguro acabou por se impor ao PS.

E Bruno, em 2026, vamos andar à nora ou à roda com o IUC?

À roda. Se pudermos. Mas não necessariamente. Para já, as datas de pagamento mantêm-se: mês da matrícula para automóveis e motas, janeiro para proprietários de embarcações de recreio e aeronaves.

Não sabia que as aeronaves também pagavam.

Também pagam o imposto único de circulação, é verdade.

Circulação aérea.

O pagamento no mês da matrícula serviu, na altura, para descongestionar os pagamentos, para não ficar tudo concentrado na mesma altura. Agora, o Estado quer evitar os esquecimentos, que com o prazo a depender do mês da matrícula, se tornaram bastante frequentes. Em 2027, então sim, entram em vigor as mudanças anunciadas pelo governo. Valores iguais ou inferiores a €500 têm de ser pagos obrigatoriamente em outubro e o IUC divide-se em dois meses, julho e outubro, para os valores superiores a €500. Nesse caso, a mudança será válida para todos os veículos, incluindo embarcações de recreio e aeronaves. Em 2028, ainda faltam dois anos, mais mudanças. Aí, independentemente do valor, o IUC passa a ter de ser pago em abril. Portanto, este ano ainda podem estar descansados. Depois, se calhar, é melhor começar a prestar atenção aos prazos.

Já diz o ditado: "Em abril, impostos mil".

Impostos mil.

Paulo, e ainda sabemos o que ardeu no verão passado?

Os registos existem sobre isso, certamente. Mas já estamos em janeiro e só agora é que foi promulgada pelo Presidente da República, ou foi promulgado, se quisermos, o diploma que vai criar uma comissão técnica independente para avaliar os incêndios que aconteceram em agosto de 2025. No fundo, isto é tudo muito lento. A proposta para a criação desta comissão foi do Partido Socialista no Parlamento, o governo e o PSD acabaram por concordar. Em setembro, o Parlamento aprovou o diploma que deverá criá-la e agora recebeu, três, quatro meses depois, a luz verde de Belém. No fundo, é positivo que o país se preocupe com os fogos em pleno inverno e não apenas quando eles já ardem nas matas, por regra, no verão. Mas, de facto, isso também mostra que o sentido de urgência devia obrigar a uma rapidez na criação da comissão e que isso não existiu. Agora há que constituir formalmente o grupo, iniciar os trabalhos depois. Agora mete-se o Carnaval, depois mete-se a Páscoa, como sabemos. Isto são umas coisas atrás das outras.

E as quartas-feiras são sempre outra vez.

Exatamente. E vamos ver, de facto, o que esta comissão vai concluir e que utilidade, sobretudo, terá isso para os anos seguintes, porque já agora houve uma comissão técnica independente também depois de Pedrógão, em 2017, mas os ensinamentos parece que não chegaram.

Estamos já no novo ano, acabou o ano anterior. Bruno, o balanço de 40 anos na União Europeia é positivo?

O melhor que se pode dizer, Luís, é que é difícil imaginar o que seria de Portugal se não tivesse sido a adesão à então Comunidade Económica Europeia, que teve efeitos a partir de 1 de janeiro de 1986. Passaram ontem 40 anos. Ao longo desses anos, houve muitas vozes críticas em diferentes momentos, oriundas dessas vozes de diversas áreas políticas, mas a verdade é que com o tempo a pertença à União Europeia tornou-se um dos grandes consensos nacionais. Mesmo quem é contra a União Europeia ou tem algumas reservas, modera as críticas, porque lá no fundo sabe que o povo sabe que isto sem a União Europeia seria muito mais complicado, para dizer o mínimo. A União Europeia está longe de ser um paraíso político, muitos terão sonhado com esse paraíso, mas paraísos políticos são mesmo em sonhos, porque na realidade esses paraísos acabam quase sempre em pesadelo.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta para um princípio de errados?

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Que estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer