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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.

E esta quinta-feira falamos de pensões, de ilusão, urgência, urgentes, mas começamos por um grupo parlamentar com uma lapata.

Com o quê, João?

Uma lapata. Mala, pata. Pois é, será que os deputados do Chega afinal também são todos iguais?

Se nós aplicarmos o sistema métrico do Chega, que tem o sistema métrico próprio para valer estas coisas, essa pode ser, de facto, uma boa medida. É que para o Chega, todos os grupos sociais, profissionais, seja o que for, são iguais. Os imigrantes são todos iguais, os criminosos são todos iguais, os outros políticos são todos iguais e por aí fora. Agora que o deputado Miguel Arruda está envolvido nesse bizarro caso das malas roubadas, é altura de perguntar a André Ventura se os seus deputados, aqueles 50, também são todos iguais. Sobretudo quando quase um quinto dos parlamentares do Chega teve ou tem problemas com a Justiça. O público fez as contas e são nove numa bancada de 50, portanto é quase um em cada quatro, ou quase um em cada cinco, assim é que é. Os deputados que têm ou já tiveram processos na Justiça, será que é caso para encostá-los à parede, como diz Ventura?

E como é que só agora é que o problema das urgências motivou um debate de urgência?

É uma boa questão, João. É uma boa questão, porque afinal, qual é a pressa para um problema que se arrasta há anos sem grande evolução? Esse debate ocorreu ontem no Parlamento, foi requerido pelo Partido Socialista horas antes. É urgente debater a questão do SNS, das urgências, da abertura intermitente e da instabilidade da direção executiva. E não foi mal pensado. Assim, o Parlamento fica alinhado com o próprio Serviço Nacional de Saúde. É um caso urgente. Então daqui a uns tempos tratamos do assunto com urgência. Trataram ontem. Deste debate nem saiu nenhuma ideia nova. O PS diz que a responsabilidade é deste governo, o governo diz que o problema dura há anos, depois de oito anos de governação socialista. Basicamente, tanta urgência para quê? Para chegarmos a isto.

E andamos iludidos sobre as projeções anuais da Segurança Social.

Andamos, andamos iludidos, andamos provavelmente a tomar decisões e a fazer avaliações do estado da Segurança Social com base em dados que não são fiáveis. Quem o diz é o Tribunal de Contas, auditoria divulgada ontem. Todos os anos, no Orçamento de Estado, o governo em funções apresenta um relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social, onde se projetam as previsões para várias décadas à frente, a fim de averiguar se o sistema está equilibrado e até quando. E é com base nesse relatório que os governos apregoam ou que já ganhamos mais uns anos ou uma década ou outra de longevidade das pensões, ou então que as suas medidas, anunciam algumas medidas e dizem que são elas que reforçaram a sustentabilidade do sistema. Pois, desenganem-se todos. O Tribunal de Contas vem agora dizer que o relatório não é completo nem abrangente, prejudicando a compreensão dos riscos do sistema social. Portanto, basicamente andamos aqui a ver o filme errado e não sabíamos.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.