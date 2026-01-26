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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Então, o silêncio de Luís Montenegro é cada vez mais audível, Bruno.

Cada vez mais audível e pode ser interpretado de duas maneiras, porque é um silêncio que está confrontado com o crescente número de apoios a António José Seguro por parte da direita, ou de dirigentes, ou de figuras relevantes da direita. A primeira interpretação é ver no silêncio de Montenegro uma indesculpável neutralidade ou, ainda pior, cobardia, quando é claro que a direita tradicional, que pertence ao PSD, mas também à iniciativa liberal ou CDS, está a preparar-se para votar em massa em António José Seguro. A segunda é ver no silêncio de Montenegro uma atitude de prudência, ainda para mais quando a direita mais próxima de si deixa claro qual vai ser o sentido de voto. Para que sujar as mãos no combate político quando a infantaria já declarou para onde vai? Pode ser este o pensamento de Montenegro e entre sujar as mãos no combate ou lavar as mãos como Pôncio Pilatos, sabendo que neste caso o povo não vai salvar Barrabás, Montenegro já fez a sua escolha, parece bastante óbvia, é ficar caladinho.

Em silêncio. Paulo, então e André Ventura continua a disputar a eleição em Braga.

Por tudo aquilo que ele diz ou vai dizendo que quer mudar, o líder do Chega está melhor como deputado do que estaria no Palácio de Belém. E ainda ontem, aliás, nos noticiários temos vindo a falar disso, André Ventura se atirava a subvenções vitalícias que alguns políticos ainda recebem e disse que quer mudar a Constituição para acabar com elas. Bom, aqui duas questões sobre isto. Primeiro é saber se é preciso alterar a Constituição para acabar com essas subvenções a políticos. Aliás, muitas já acabaram e bom, sabem quem foi, é melhor, não sei se André Ventura sabe, já foi José Sócrates, que acabou com as subvenções que existiam, nomeadamente para deputados depois do terceiro mandato. E foi durante o governo de José Sócrates. Mas a questão central tem a ver com a alteração da Constituição. São os deputados que podem fazê-lo, e só os deputados é que podem fazê-lo, não é o Presidente da República. Portanto, se Ventura diz que o fará como eventual presidente, das duas uma, ou está a enganar as pessoas e não conhece, ou então está a anunciar um golpe constitucional.

Bruno, os Estados Unidos estão à beira de uma guerra civil?

O que existe é um clima de pré-guerra civil, sem dúvida, sobretudo, claro, no Minnesota. Mais um cidadão morto pelas forças da autoridade, pela polícia de imigração, mais contestação, não só, mas também, principalmente da parte do governador democrata Tim Walz, cada vez mais gente a protestar nas ruas e Trump não desarma e está a usar aquele estado como uma espécie de laboratório para, por um lado, testar o grau de resistência, por outro, o grau de obediência. O envio dos agentes do ICE para aquele estado aconteceu em dezembro e foi o início de um teste que ainda ninguém sabe muito bem como é que vai acabar. Os americanos nunca parecem ligar muito à política externa, àquilo que se passa fora de portas. O eleitor médio não se deve preocupar muito com o futuro da Gronelândia ou sequer do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A pergunta é: será que também é insensível àquilo que se passa no Minnesota? Se a resposta for afirmativa, então é porque a polarização e o divisionismo na sociedade norte-americana já é muito mais grave do que poderíamos supor.

É pra acompanhar, não é? Paulo, há um grande mau ambiente entre os ministros da Agricultura e o Instituto de Conservação da Natureza.

Péssimo ambiente. Péssimo ambiente e o próprio instituto devia intervir nisto, porque tem como função também melhorar o ambiente, de alguma maneira.

Ainda não há leis pra isso.

Não há, certamente. E estamos aqui a falar num conflito, se quisermos, entre o ministro que tutela a entidade e a própria entidade. O ministro não gostou que dirigentes do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas tivessem torpado as suas palavras, sob anonimato, em declarações ao público. E nas redes sociais já escreveu que no ICNF, e agora citamos, há dirigentes, poucos, mentirosos, cobardes e realmente radicais. José Manuel Fernandes, o ministro, tinha enviado um depoimento em vídeo a uma reunião de técnicos do instituto. Ele não pode estar presencialmente. E nesse vídeo ele pedia bom senso na avaliação de projetos e pelos vistos alguns técnicos não gostaram. Daí até terem relatado ao público declarações que o ministro não disse, foi um passo. O público não tinha visto o vídeo ainda. Agora, como é que o ministério, o gabinete do ministro e uma entidade que tutela, podem trabalhar assim e vão trabalhar assim? Bom, não se sabe muito bem. Esse é o grande mistério para já.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.