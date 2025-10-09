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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Há uma pergunta que esta manhã muita gente estará a fazer, Paulo: o acordo sobre Gaza será para durar?

É a expectativa de muita gente e é a grande dúvida que toda a gente tem, incluindo os próprios signatários.

Os próximos passos deste acordo.

Claro. Estamos a falar de um acordo para uma primeira fase, que implica cessar-fogo, retirada de tropas israelitas da zona, também entrega de reféns, troca por prisioneiros. A partir daí é um caminho ainda por desbravar, o que vai acontecer a Gaza e o modelo de governação de Gaza. E nós sabemos, já passámos por aqui várias vezes ao longo da história também, os acordos de Oslo, há mais de 30 anos, talvez 93, 95, foram os mais firmes. Aliás, deram o prémio Nobel da Paz, na altura, a Yitzhak Rabin e a Yasser Arafat. E chegámos agora aqui também.

Também com o Nobel da Paz a ser anunciado.

Exatamente. Até porque depois de um lado e de outro há extremistas. Extremistas em relação a posições que por si já são extremas, de alguma maneira, quer em Israel, quer na Palestina, que por vezes eles próprios recusam acordos e olham para isto como: "Isto só acaba quando esmagarem o outro lado". E por vezes há atitudes desses extremistas que põem tudo a perder, no fundo, acendem o rastilho para mais uma ronda de guerra, se quisermos. Portanto, vamos ver.

Vamos ver um suspiro de alívio e mais do que reservas.

Para a população, sem dúvida, para a população de Gaza, um balão de oxigénio, para as famílias dos reféns, mas nunca fiando, neste caso.

Enfim, pelo menos hoje vamos tentar aqui esfriar um bocadinho. Por uns dias, pelo menos. E entretanto, e por cá, Paulo, alguém pode explicar o que se passou com as investigações ao juiz Ivo Rosa?

Pois, isto são problemas mais de primeiro mundo, não é? Mas também são problemas. Já passaram três dias desde que a TVI e CNN revelou que o juiz Ivo Rosa, que o país ficou a conhecer de alguma maneira, porque foi o juiz de instrução do caso da Operação Marquês, em que José Sócrates é o primeiro arguido. A revelação é que foi alvo de um inquérito-crime, por parte do Ministério Público, com base numa denúncia anónima, que também é um clássico, denúncias anónimas. O Ministério Público devassou, sabe-se agora, durante três anos a vida privada do juiz, quebrou o sigilo bancário, também teve acesso aos dados fiscais, acesso à faturação detalhada do telemóvel, fez vigilâncias no terreno, não foi encontrado nada de incriminatório. O juiz só soube disto agora quando foi confrontado pela notícia da TVI e CNN. Do Ministério Público, até agora, o silêncio absoluto. Mas ninguém vai esclarecer o que se passou. Será que neste momento há mais casos como este, juízes, eventualmente outros responsáveis da magistratura, que possam estar a ser investigados desta maneira sem que se saiba? Quais são esses casos? Sobre quem é que há essas investigações? Já que o Ministério Público não responde, PGR não responde a isto, podemos suspeitar de tudo, não é? Agora que há aqui uma enorme falta de transparência e motivações também pouco claras, isso me parece claro.

Paulo, então e quando é que Luís Montenegro se vai livrar do caso Pinolvida?

Não depende só dele. Depende também da Justiça. E será tanto mais rápido ou menos lento, se quisermos, porque falar em rapidez e Justiça em Portugal são contraditórios na mesma frase. Isto será menos lento quanto mais depressa o próprio primeiro-ministro fornecer os documentos que o Ministério Público vai pedindo e que vai aguardando. O tema tornou-se inevitavelmente um novo assunto, ou regressou como assunto de campanha eleitoral, agora das autárquicas. Luís Montenegro está indignado com notícias que referem uma alegada pretensão dos magistrados para a abertura de uma investigação formal. A oposição, obviamente, espera também e aguarda que tudo se esclareça. E pode ser que a sucessão de políticos que sofrem com os procedimentos e as demoras da Justiça os levem, de facto, a rever regras para que tudo seja mais rápido e mais transparente, sofrendo na pele. Pode ser que haja uma esperança para que se reforme a Justiça de alguma maneira.

Se reforme. O chamado país real pode ser uma caixinha de surpresas.

Pode, e muitas vezes é. Nós vamos assistindo aqui a algumas quando fazemos o zoom sobre alguns concelhos. As autárquicas ajudam-nos, de facto, a mergulhar nos problemas reais de muitas populações, que muitas vezes são esquecidas e só aparecem na televisão de quatro em quatro anos, precisamente nesta altura, mas os esquecimentos são grandes e podem ser mais vasos. Por exemplo, este caso bem contado pelo público. Vamos para a Câmara Municipal de Amenda, no Distrito da Guarda. Carla Sequeira é vereadora, ou era, não sabemos muito bem. Vereadora eleita pelo PSD/CDS. Deveria ter entregue a sua declaração de rendimentos até o final de 2021, como manda a lei. Entregar a declaração de rendimentos na Entidade para a Transparência. Não o fez, nunca o fez, foi várias vezes solicitada a isso. Acabou por perder o mandato em agosto por causa disso, mas não disse a ninguém que perdeu o mandato, porque a correspondência é, obviamente, a Entidade para a Transparência, é enviada à própria pessoa. Continua em funções, não disse a ninguém.

Um detalhe só.

Se calhar esqueceu de dizer, é daquelas coisas, uma pessoa recebe as cartas, vê e depois esquece de comunicar estas coisas. Agora volta a candidatar-se à autarquia, no segundo lugar da lista da coligação PSD/CDS, precisamente na Câmara de Amenda, e diz que se vier a ser eleita, a primeira coisa que faz é suspender o mandato até que tudo se esclareça. Então, mas por que se candidata? E portanto, temos aqui um perfeito caso de justiça, de falta de memória também, e no fundo, toda a gente a encolher os ombros na política. Também há aqui muito descaramento neste tipo de atitude.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer