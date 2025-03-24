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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.

E esta segunda-feira falamos de operação SNS, prioridades bem definidas, sem alternativas. Não há alternância. Mas para começar, Paulo, será que os madeirenses também assinam a frase: "À política o que é da política e à justiça o que é da justiça"?

A ideia é que sim. Uma das fragilidades eleitorais que eram apontadas a Miguel Albuquerque era o facto de estar constituído arguido na investigação sobre alguns atos e negócios do governo regional da Madeira, que aliás envolvem a ele e alguns membros do executivo local. E com esta votação reforçada desta noite e ontem, domingo, mesmo ali próxima da maioria absoluta, o PSD pode dizer que os problemas judiciais do líder regional não tiveram interferência na votação dos eleitores, ficaram ali à porta das assembleias de voto. É um dado a ter em conta num país onde os dois planos estão cada vez mais enredados. Isto não é necessariamente bom, como é evidente, mas é o que é. O povo é soberano, mesmo nestas questões.

Ao ponto de perguntarmos se alguma vez o conceito de alternância democrática chegará à Madeira, Bruno.

Para que isso acontecesse, era preciso haver alternativa e a verdade é que não há, o povo é soberano e o povo diz que não há. As maiores responsabilidades têm de ser assacadas ao que era até ontem o maior partido da oposição na Madeira, o Partido Socialista. Ao longo de quase 50 anos, o PS não aproveitou o desgaste natural do PSD no poder, não aproveitou a substituição do líder histórico, Alberto João Jardim, não aproveitou as suspeitas, as dúvidas sobre Miguel Albuquerque, não aproveitou o clima de ingovernabilidade, não aproveitou nada. Aliás, foi pior do que isso. Acabou por ser penalizado. Agora é a terceira força política na região, atrás do JPP. Naturalmente, o PS nacional não quer tirar daqui ilações do resultado regional, mas a ilação é óbvia, mesmo que não tenha um alcance nacional. Independentemente dos méritos do PSD, na Madeira, não há alternância, porque não há alternativa.

E uma noite tão rica em acontecimentos como o de ontem. Paulo, lá podia dispensar o comentário do Presidente da República?

É verdade, Carla, vamos lá ver, não era noite, nem era nada se assim não fosse. E então lá para as 22h30, apareceu Marcelo Rebelo de Sousa nas televisões a dar, obviamente, a sua leitura do que mais importante se passou nesse dia e nessa noite. Disse o presidente da República que era muito difícil dar a volta ao resultado, que não fomos abaixo, aguentámos. Acrescentou que temos a noção que podemos ir mais longe, que é um novo ciclo também que se abre. E por quê? Porque temos feito coisas inacreditavelmente boas, é uma boa nova fase, disse o presidente, e começar assim é o melhor que se pode desejar. Bom, Marcelo falava de quem? Dos madeirenses que votaram ontem? Dos portugueses que vão votar todos daqui a dois meses? Nada disso, Marcelo, obviamente, comentava a bola. Fazia ali a sua flash interview antes ainda de qualquer um dos intervenientes ali chegar e fazer o seu comentário. Depois, porque a jornalista perguntou, lá disse umas coisas irrelevantes sobre a Madeira, portanto, nada como ter as prioridades bem definidas e as do Presidente da República, obviamente, não deixam margem para dúvidas.

Bruno, nunca se operou tanto no SNS.

Nunca, Maria João. Em 2024, foram realizadas no SNS, atenção, 891.286 cirurgias, o que dá uma média de mais de 74 mil cirurgias por mês, das mais simples e rotineiras às mais inovadoras e complexas, das que estavam programadas às urgentes. Desde 2013 que o número de cirurgias no SNS não tem parado de aumentar, à exceção do ano da pandemia, 2020. Em 2013, foram realizadas à volta de 644 mil, o que significa que em 11 anos o SNS realizou quase mais de 40% de cirurgias. A notícia seria apenas maravilhosa se não viesse com uma adversativa, com um "mas", que pode inquietar os mais otimistas. É que apesar deste aumento significativo do número de cirurgias, cerca de um quarto dos inscritos que aguardam cirurgia já estão fora do tempo máximo de resposta garantido. Uma coisa é certa: o SNS, tantas vezes acusado de não produzir, dá provas com estes números de uma produtividade assinalável. Mas as necessidades dos utentes também são cada vez maiores.

A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar.

É uma boa pergunta, essa.