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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Olha, então vamos lá nisso, Bruno. Temos uma solução para a crise na habitação?

Neste momento, Carla, estamos naquela fase de vale tudo, menos barracas. E barracadas também não. Tendas, casas, construções modulares, por módulos, pode ser uma solução. José Luís Carneiro acha que sim. Ontem visitou uma das empresas líderes nesta solução para construção e ficou encantado, pelos vistos. E diz que pode ser uma solução para resolver problemas de curto prazo, desde que isso não signifique um desinvestimento nas soluções de longo prazo.

Isso é que é o pior. Porque o provisório em Portugal torna-se definitivo.

Não há nada mais definitivo do que algo provisório.

Exato. Vai-se a essas escolas fora e a quantidade de pavilhões pré-fabricados.

Sim, os pré-fabricados.

Que fazem gerações, que educam gerações.

Mas estas soluções não são más. Há um certo preconceito em relação.

Não, sem dúvida. Há países em que é quase habitação corrente.

Exatamente. E foi essa a ideia que José Luís Carneiro quis transmitir. Uma casa pré-fabricada de 100 metros quadrados pode custar à volta de € 100 mil, ou seja, andará a menos de metade do valor de uma casa da construção normal. E é, sem dúvida, um preço bastante acessível pra realidade atual. Pelo caminho, também José Luís Carneiro voltou a defender Ricardo Leão e, como se sabe, nestas circunstâncias, todas as palavras têm a sua importância, como também já vimos pelas declarações, pelo reaparecimento de Pedro Nuno Santos. É, no fundo, isto, quando não se tem cão, caça-se com gato, mas convém não esquecer que o melhor pra caça é mesmo o cão.

Exato. Ou então o leão.

Ou o leão.

Ou o leão. Paulo, então e o silêncio político de Pedro Nuno Santos durou apenas dois meses?

Dois mesitos, e bem mesitos. Foi há praticamente dois meses que se realizaram as eleições. Desde aí que Pedro Nuno Santos estava em silêncio e ontem o ex-líder do PS já começou a comentar nas redes sociais. A tentação é sempre muito grande. Começou a comentar assuntos da atualidade política. Primeiro indignado com as alterações propostas pelo governo ao luto gestacional, e aqui alinhando com aquilo que foram as críticas do PS, mas também com palavras muito fortes a criticar o acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia. Ele diz que é uma colossal derrota e é uma humilhação da União Europeia. Neste caso, está desalinhado com aquilo que foi a posição de José Luís Carneiro, o líder do PS, que no fundo disse que não é o melhor acordo, mas nas circunstâncias atuais é o possível. E é melhor assim porque pelo menos permite estabilizar as expectativas e acabar com a incerteza. E isto também me permite pensar que começam a aparecer demasiadas sombras a José Luís Carneiro no Partido Socialista. O regresso do ex-líder, o ex-líder recente Pedro Nuno Santos.

Que continua deputado. Sentado lá no último lugar.

Na fila de trás. A fila de trás é como a banca de trás nas discussões da escola.

É mais divertido.

É mais divertido.

Alguém vai andar por aí.

Exato. E depois há Mário Centeno também. Atenção, daqui a dois meses sai do lugar do Banco de Portugal e também vai andar por aí, certamente.

Nos bancos de trás?

Exato.

Ou não.

Centeno é mais banco da frente. É mais o que está sempre atento à aula.

Bruno, então conta-nos lá do que é que se queixam os portuenses.

Olha, Maria João, segundo Maria José Azevedo, que é a Provedora do Munícipe no Porto, os portuenses queixam-se sobre a qualidade dos passeios e das vias, do ruído, do lixo e do policiamento. Portanto, queixam-se basicamente de duas coisas. É tudo e nada. Não, agora a sério, as pessoas queixam-se daquelas pequenas coisas que no fundo fazem uma grande diferença no dia a dia, que podem parecer assuntos menores, mas que têm esse impacto no dia a dia dos portuenses. Mas pelo menos tem uma provedora. Não é caso único, existem vários provedores municipais no país. No Porto existe desde 2022, foi aqui uma criação de Rui Moreira, e ter quem nos oiça é, de facto, o primeiro passo para resolver os problemas. O trabalho da Provedoria é o de mediar a comunicação entre os munícipes e a autarquia. Ou seja, quando há alguma queixa e não há alguma resposta por parte do município, entra em ação a Provedora do Munícipe para fazer aqui a mediação. É que quando não nos podemos queixar, os problemas pesam duas vezes.

Olha que bem pensado, que bem dito isto.

Não é verdade? É uma bela frase.

É verdade.

Eu ontem estive a pensar nisto à tarde. Imagine lá.

Desabafar. Tu chegas aqui de manhã com estas coisas.

Mas é verdade, os problemas, quando não podemos desabafar.

Reclamar, desabafar, claro.

Desabafar. Eu tenho uma teoria sobre o desabafo.

Descarregar para cima dos outros muitas vezes.

Que outros países têm filosofia e a nossa filosofia é do desabafo.

A nossa portuguesa?

A nossa portuguesa. Nós somos os filósofos do desabafo.

Estava um bom ensaio.

Estava. Vou pensar nisso.

Não está nada mal visto, mas diz-se ainda aqui nas autárquicas, o Chega vai a todas.

Vai a todas. A todas as autarquias, entenda-se. André Ventura disse ontem isso mesmo na apresentação do candidato a Lisboa, que o Chega vai candidatar-se a todos os 308 municípios portugueses nas eleições de 12 de outubro, e diz que o Chega só concorre com um objetivo, que é ganhar. Em Lisboa, onde quer que seja, 308 municípios são para ganhar. Eu digo que não será fácil encontrar candidatos, mas a promessa está feita, o que significa que alguns destes candidatos, e de outros partidos também, vão enriquecer aquilo que são os tesourinhos deprimentes da campanha eleitoral, certamente. Quanto aos objetivos, vamos ver. Ventura também disse que ia ganhar as legislativas, não ganhou, embora tivesse tido um bom resultado, como é evidente, mas no fundo é mais um daqueles partidos que não tira nunca ilações dos objetivos que fixa e que falha. Portanto, diz sempre que vai ganhar, não ganha, mas depois continua sempre tudo bem. Ok.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parte de um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.