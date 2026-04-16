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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta pare um princípio de errados?

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente. Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Tudo negociado, tudo combinado. Então e agora, Bruno, o público não aprova o Provedor de Justiça?

Ainda não é a Provedora de Justiça. Parece que havia um acordo entre lideranças dos partidos, mas o voto do público, ou seja, dos deputados, é decisivo e pode baralhar as contas. Acontece normalmente nos concursos televisivos que pedem a votação do público. O nome de Tiago Antunes foi proposto pelo PS e também havia aqui um acordo com o PSD, o que à partida é um indício de que a escolha será aprovada. Só que, de facto, não garante a aprovação esse acordo, porque temos aqui um problema aritmético. O Provedor de Justiça precisa de uma maioria de dois terços no Parlamento e isso implica mais do que esse entendimento entre os dois partidos. Se alguns deputados se desviam, quer seja por convicção, estratégia ou simplesmente usando a prerrogativa do voto secreto, a eleição pode falhar. Já não seria a primeira vez que o nome aparentemente consensual fica pelo caminho e entretanto o que temos é o cargo vago ainda desde a saída da anterior Provedora, o que acrescenta também aqui alguma urgência ao processo, mas tudo vai depender da votação do público e aparentemente também, mesmo dentro da bancada do PS, o nome de Tiago Antunes não é consensual.

E o voto secreto, como disseste.

O voto secreto aqui...

Dificulta muito.

Claro.

Porque pode-se anunciar um acordo entre os partidos, mas a verdade é essa liberdade e o voto secreto dá aqui uma maior margem aos deputados.

Paulo, então e o radicalismo pode estar onde menos se espera?

Pode estar até em partidos que são moderados, que são institucionais e com bons pergaminhos democráticos. Veja-se este caso do indivíduo que lançou o cocktail Molotov contra manifestantes de uma marcha contra o aborto. O homem, sabe-se agora, aliás, é notícia esta manhã, tem 39 anos, foi detido, sabe-se que é professor de Belas Artes e militante do PS. Sim, do PS, e não de qualquer grupo anarquista ou partido radical, como se poderia suspeitar. O PS já confirmou o facto e deverá expulsar do partido este alegado, continuamos a ter que dizer alegado, criminoso, se os factos se vierem a confirmar. Faz bem, muito bem o PS em demarcar-se imediatamente, em ser margem para dúvidas deste tipo de práticas e de ataques. Mas o caso deixa-nos de facto um alerta sobre onde pode afinal o radicalismo esconder-se. Em sítios insuspeitos a este nível.

Bruno, o que começa mal poderá algum dia endireitar-se?

Esperamos todos que sim, sobretudo quem vive na margem sul e terá de recorrer.

Até suspiraste.

É verdade. É verdade, porque toca-me particularmente. E quem será obrigado a partir de agora, terá de recorrer à nova urgência centralizada de obstetrícia na Península de Setúbal. Espera que sim, espera que as coisas funcionem a partir de agora. E esta urgência arrancou com o objetivo claro de concentrar recursos para ter uma urgência a funcionar com garantias, em vez de ter várias urgências a funcionar a meio gás, funcionar de forma intermitente. E na prática, isso significa juntar equipas, incluindo profissionais do Hospital do Barreiro, no Hospital Garcia de Orta, em Almada. E aqui começam logo os problemas, porque para já as escalas estão asseguradas, mas dizem os serviços estão no limite, o que não é exatamente uma expressão tranquilizadora ou animadora para o que aí vem. Ou seja, na prática, o que os serviços dizem é que bastará a indisponibilidade de um médico para o serviço de urgência regional entrar em déficit. A solução para o problema parece já ter aqui um aspeto de remendo e em cima desse remendo vai-se pôr outro remendo, o dos médicos tarefeiros. E isto até um dia a bolha rebentar de vez.

Paulo, será que na Europa o dinheiro cai do céu? E confirmamos, estamos na Europa, não estamos?

Estamos na Europa, exato.

Então diz-me, cai ou não cai?

Claro.

E a que horas cai?

Pois, os eurodeputados já vêm pensar que sim, pelo menos muitos deles. Aqueles que votaram maioritariamente, portanto, foram muitos. Foi aprovado por maioria um pedido de aumento de 10% do financiamento no próximo orçamento comunitário. Os eurodeputados entendem que o financiamento previsto pela Comissão Europeia, pelo executivo de Ursula von der Leyen, que é insuficiente face aos desafios que a União Europeia enfrenta e, por isso, reclamam esse aumento de 10%. Bom, mas de onde é que vem afinal este dinheiro? Claro que vem dos contribuintes europeus, sobretudo os países que têm as maiores fatias de contribuições líquidas para o orçamento comunitário. E, no fundo, é fácil defender aumentos de despesa de 10% quando depois estes eurodeputados não têm que dar a cara diretamente aos contribuintes que vão pagar essa fatura. Aqui a responsabilidade é muito diluída, porque eles estão lá em Bruxelas, em Estrasburgo, e dificilmente lhes cabe a fatura política ter que aumentar impostos nos seus países. Portanto, são sempre muito bons a encontrar ótimos destinos para o dinheiro dos outros.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta pare um princípio de errados?

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente. Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.