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A questão é difícil.

Eu acho que a sua questão é muito importante.

Eu não vou responder essa pergunta, porque não me apetece.

Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Ainda bem que faz essa pergunta. Bruno, da Covilhã a Coimbra são cinco horas e meia de viagem?

Quase dá para fazeres uma canção.

Isto era para cantar. Como é que não cantaste?

Não canto, que o assunto é sério.

É sério, mas aqui tem desenvolvimentos rocambolescos. Sim, são cinco horas e meia de viagem, João, mas só se o caso for urgente. Se não for urgente, é menos. Se for urgente e implicar transporte por helicóptero, então aí são cinco horas e meia. Não é de viagem, mas é todo o processo. Visto que a famosa empresa Gulfmed, creio que é assim que se chama, que ganhou o concurso público e ainda não tem helicópteros, a Força Aérea tem sido a solução para estes casos, ou então tem sido parte do problema, depende de quem se pronuncia. O INEM e o Ministério da Saúde não se entendem. O diretor executivo do SNS estava a dizer que não tem nada a ver com o assunto, ouvimo-lo ontem. O Ministério da Saúde, por sua vez, empurrou as explicações para o INEM e entretanto, também ontem, durante o dia, foi mais uma vez o Ministério da Defesa a tentar explicar o que é de difícil explicação. Em comunicado, o ministério adiantou que entre a descolagem do helicóptero da Base Aérea do Montijo para recolher o utente na Covilhã até à entrega do doente no Hospital de Coimbra, passaram duas horas e 15 minutos. O problema parece que foi aquele tempo que demorou até o helicóptero descolar. E neste vaivém de explicações, continuamos sem saber quem é o responsável por este intervalo de tempo de cinco horas e meia, entre saber que havia a necessidade de transferir este doente e o momento em que ele chegou, de facto, ao Hospital de Coimbra. Só para vossa informação, se pesquisarem a distância entre Covilhã e Coimbra por carro, são duas horas e 10 minutos.

Ora bem. Bruno, e o Metro do Porto é muito acidentado?

É mais acidentado do que o metro subterrâneo, por razões óbvias. Eu não sabia isto, mas estive a informar-me. Dos 70 km da rede do Metro do Porto, apenas cerca de oito são subterrâneos. Em 10 anos, e isto foi relatado pelo Jornal de Notícias, registaram-se no Metro do Porto 800 acidentes, com um total de 1677 feridos, 26 dos quais graves, e 17 mortos. Não são números que não suscitem aqui alguma preocupação. Dezassete mortes em 10 anos ainda é muito significativo. Cento e oitenta e dois dos acidentes foram colisões com carros que se atravessaram na linha, 127 foram atropelamentos de peões, sendo que a principal causa do atropelamento de peões é a utilização de fones e auscultadores por parte dos peões. Eu lembro-me quando foi lançado o Metro Sul do Tejo, em Almada, como se falava do perigo para os peões, porque as pessoas não estavam habituadas a ter uma linha, um comboio a passar. Exatamente. E isso aconteceu também no Porto e pelos vistos, ainda há motivos para alguma preocupação. No ano passado, o mesmo JN relatava que nos cinco anos anteriores, ou seja, entre 2019 e 2024, metade dos 60 peões atropelados seguia com auscultadores. Portanto, há aqui um fator, de facto, de perigo. A Metro do Porto vai realizar iniciativas de sensibilização dos peões e apesar de a taxa de acidentes total não ser muito elevada, em comparação com o tráfego, há estes comportamentos perigosos que aumentam também no verão, como o chamado train surfing, que é no fundo andar à pendura nos comboios. Por isso é preciso cautela para evitar estes acidentes.

Bruno, vamos voltar a falar de saúde, porque na Rússia-

Ou acidentes.

Ou de acidentes, porque na Rússia os políticos continuam a morrer por causas naturais.

Na Rússia é muito natural que políticos caídos em desgraça caiam depois literalmente ou de uma janela, ou então também há outras possibilidades. Podem ser envenenados.

Naturalmente.

Naturalmente, são causas naturais. O antigo ministro dos Transportes, Roman Starovoyt, foi demitido ontem e poucas horas depois apareceu morto no próprio carro. Alegadamente, terá sido um suicídio. E este é apenas mais um nome numa longa lista de empresários e políticos que morreram nos últimos anos em circunstâncias consideradas suspeitas, alegados suicídios, as tais quedas de varandas, acidentes também de viação e aviação. Basta lembrar Prigozhin, aquele grande amigo de Putin. Desde 2022, há uma página da Wikipédia que podem consultar com a lista destes malogrados ex-políticos e empresários próximos de Putin. Foram 74 empresários e políticos que morreram em circunstâncias suspeitas. Na Rússia, já se sabe, as zangas com o regime não fazem muito bem à saúde. Depois podem acontecer os acidentes.

Pois, naturais.

Naturais.

Foi o Ainda Bem que faz essa pergunta com o Bruno Vieira Amaral. Já de seguida, histórias com muito buzz. É o Não Se Fala de Outra Coisa, uma nova rubrica das manhãs 360, mais ou menos a esta hora, 07h30 39, 7h40. Olha, eu não sabia, mas há pouco estava aqui a ouvir a história do dia com o Bruno Vieira Amaral no estúdio e o Ricardo Conceição fez-nos o favor de nos dizer que hoje é o Dia Mundial das Alergias.

Tu tens alergias, João?

Eu não tenho alergias. Tenho algumas fobias, mas deixemos isso para outro programa.

Tu tens fobias a abelhas, não digas.

A abelhas, não, mas há pessoas que têm alergias a abelhas e outras têm medo e outras ganharam medo porque houve um caso insólito que aconteceu numa cidade francesa, um ataque fulminante de abelhas. É descrita nas notícias como uma cena um pouco assustadora, na cidade de Aurillac. Aconteceu este domingo, por volta das 10:00, uma manhã de domingo, em França.

Quando as abelhas deviam estar a descansar de uma semana longa de trabalho.

Exatamente, nem mais. Portanto, a cidade foi invadida por um enxame de abelhas e 24 pessoas, entre elas três bombeiros, foram picadas pelos insetos. Muitas tiveram de ser encaminhadas para os serviços de emergência. Três pessoas ficaram feridas, possivelmente tinham alergia a abelhas. E há até o caso de uma pessoa que sofreu uma paragem cardíaca, mas enfim, depois conseguiu ser reanimada. As autoridades francesas estão à procura de explicações para este ataque. Ao que consta, parece que há colmeias no topo dos hotéis da cidade e parece que há uma grande competição entre as abelhas de Aurillac e as vespas asiáticas.

Claro, isto é imigração. A imigração é um problema até com as abelhas.

É, é o multiculturalismo.

As vespas asiáticas estão naquela do reagrupamento familiar.

Opa!

E depois dá nessas coisas. Mas estamos aqui a brincar com coisas sérias, porque aqui há poucas semanas viram aquele caso estranhíssimo, que tinha um lado cômico. Era trágico, mas tinha um lado cômico, do amigo do Príncipe William, que morreu ao engolir uma abelha. Estava a jogar polo.

Foi.

Sim, e engoliu uma abelha.

Há quem morra a engolir um sapo.

Os sapos, eu acho que não é mortal. Custa um bocadinho, mas depois a pessoa habitua-se.

A pessoa habitua-se, é isso. Pronto, e então parece que tem a ver com isso, com a competição feroz entre abelhas e vespas asiáticas. E portanto, olha, para já o autarca lá da cidade já resolveu o problema. Estão proibidas as colmeias no município.

Claro.

Vai tudo abaixo.

Muito bem. Temos tempo. Eu ainda vou continuar em França. Para a época balnear mais curta da história. No rio Sena, os banhos no rio Sena foram reabertos ao público e foram suspensos no dia seguinte.

Olala!

Por quê?

Vou te explicar.

Explica, Carla.

O problema da poluição nas águas.

Há um tubarão no Sena. Não, não viste esse filme? É um filme que está na Netflix, Um Tubarão no Sena.

No Sena?

Tubaralhas-nos.

Não, é verdade. É um filme que estreou ano passado, é um filme de terror em que acho que é por causa da poluição.

Ah, filme de terror.

Aparece um tubarão no Sena e a devorar pessoas. Bem, enfim.

Não sei se o tubarão resiste à qualidade da água.

À qualidade.

Porque esse é o problema. Porque há um problema grande com a qualidade da água no Sena. Aliás, vimos todos os esforços no ano passado nos Jogos Olímpicos para que pudesse haver competição naquelas águas.

Mas mesmo assim houve problemas.

E continua a haver. O sistema de esgotos de Paris, construído no século XIX, tende a transbordar quando chove intensamente, que foi o que aconteceu nos últimos dias. Como as águas residuais e as águas pluviais circulam no mesmo sistema, quando há água a mais, o excesso é despejado no Sena como mecanismo de segurança, porque a alternativa seria os esgotos transbordarem pelas ruas de Paris e ninguém queria Paris suja desta forma.

Ninguém quer andar de galochas em Paris.

Exatamente. Para os Jogos Olímpicos foi gasto 1,4 mil milhões de euros para tornar o rio apto à prática de desportos náuticos. Houve sistemas avançados de desinfeção, novas ligações de saneamento para as casas flutuantes, a construção de um grande reservatório para reduzir a contaminação durante as chuvas. Nada disto está garantido. Sempre que chove, há este risco. A água é analisada diariamente. Há um sistema de bandeiras, como nós conhecemos as bandeiras na praia. Ali não tem a ver com a água ou risco da água, mas sim com a qualidade da água.

Não são bandeiras para as marés.

Não são para as marés, é isso que me faltava. O que se prevê é que, apesar da época balnear ter aberto entre 5 de julho e 31 de agosto, o que se prevê é que isto vá fechar muitas vezes, porque com as chuvas, isto vai continuar muito complicado. Desde 1923, que era ilegal banhar-se nas águas e se calhar ainda não vai ser legal.

Agora também não é legal. Não é muito legal.

Mas vem o 14 de julho e os franceses vão dar ao litro.

E vão ignorar.

Vão dar ao litro para limpar a água toda. Ou então, olha, vão ignorar.

Ou então venham para cá, venham para as nossas praias fluviais, que são muito boas.

É verdade.

Ainda temos tempo de ir aqui a uma receita?

Então vamos a isso.

Então vamos aqui a uma receita. Gostam de cogumelos?

Adoro.

Adoram cogumelos. Vejam lá quem é que vos faz a refeição.

Daqueles para o estômago.

Exato. Dos outros, não. Tu és um rapaz bem comportado.

Isso.

Bem, esta notícia tem sido tratada já nos últimos meses, o julgamento de uma mulher australiana que estava acusada do homicídio dos ex-sogros e da tia do ex-marido, por lhes ter servido um belo de um bife Wellington, uma especialidade inglesa, mas juntou-lhe um dos cogumelos mais venenosos à face da Terra.

Mas sem querer?

Qual é?

Pois, isso é que estava em julgamento e agora foi considerada culpada pelo júri que julgou este caso. Foi considerada culpada pelas três mortes dos dois ex-sogros e da tia do ex-marido, e também pela tentativa de homicídio do tio, do marido desta tia do ex-marido, que foi o único sobrevivente. Ian, que foi este sobrevivente, foi uma das mais de 50 testemunhas que prestaram depoimento num tribunal da cidade de Morwell, no estado de Victoria. Durante o julgamento, Erin sempre se defendeu a dizer que este envenenamento tinha sido acidental.

Acidental?

Foi acidental, tipo na Rússia.

Caíram na sopa.

Foi tipo na Rússia. Eu acho que ela deve ter aprendido algumas coisas com os serviços secretos da Rússia. Mas o Ministério Público australiano destacou as relações tensas entre esta mulher e o ex-marido, e reuniu provas indiretas de que Erin tinha sido mesmo culpada da morte destas três pessoas. Quer dizer, não foi culpada de cozinhar mal. Cozinhou demasiado bem, para o bem dela. E foi considerada culpada. A sentença agora vai ser anunciada mais tarde, mas Erin Peterson, é o nome desta mulher, pode mesmo vir a ser condenada à pena de prisão perpétua. Portanto, muita atenção quando vão a casa da ex-mulher, do vosso filho.

E aparece um cogumelo.

Cuidado com os cogumelos, sobretudo com os cogumelos.

Aqueles encarnados com pintinhas brancas.

É, aquele é o death cap.

São tão bonitos.

São bonitos.

Amanita muscaria.

É daqueles cogumelos que são comestíveis, mas só uma vez.

É isso mesmo. Olha, vocês são pessoas generosas?

Está bem, sim.

Pronto, vamos dar bilhetes. Vamos dar. Então estamos a oferecer bilhetes duplos para o Nós Alive e hoje vamos entregar o quarto, é para o dia 12. Pedimos aos ouvintes nos últimos dias para cantarem o refrão de uma banda ou de um cantor que vá ao Nós Alive, mas um refrão adaptado com os nomes dos elementos. Caramba, isto está difícil.

Não têm de ser todos.

Recuperei a voz, mas perdi a língua.

Não, basta o do Bruno.

Basta o meu. Se for o meu, ganham logo.

Estou a assistir a uma crise de ciúmes.

Não. De todo.

Olha que eu ouvi aqui umas participações que destacavam, e muito, a Carla, e estavam muito boas também.

Pediste aos amigos, foi?

Só que o apelido do Bruno é muito musical.

É musical.

Porque é Amaral.

É Amaral, musical.

Ainda bem que fazem rimas com o teu apelido.

Olha, se começarem a fazer rimas com o teu, Carla.

Não, é melhor o teu.

Fiquei a pensar. Chegaram-nos muitas contribuições. Agradecemos a todos os ouvintes que nos enviaram, que deram o litro e que deram tudo para nos enviar um refrão de uma música de uma banda que vá ao Nós Alive.

Mas só um pode ganhar.

Só um pode ganhar. E hoje quem ganha, vamos ouvir.

"Bruno Vieira, Amaral, faz-me ir ao festival, para a festa total. Bruno Vieira, Amaral, quero ir ao festival, mas impostos tão altos em Portugal." Abraço para todos.

Abraço. Bom dia, João Martim Malaquias.

Bom dia.

Bom dia. Parabéns!

Muitos parabéns.

Já pode ir ao festival com o Bruno Vieira Amaral.

E não se importar com a carga fiscal.

Pois, exatamente. Vou ter que ir de transportes públicos, porque os impostos são muito altos.

Cuidado com isso.

O campo de golfe é ali ao lado. Não é mau.

Parabéns, João Martim Malaquias.

Obrigado.

Diga-nos lá, cantou muitas vezes? Foi à primeira? Saiu à primeira ou não?

Sinceramente, não foi à primeira. Foi à terceira vez. Fiz os audites a titular à terceira vez.

Nem mais.

E gosta muito mais do Bruno do que do resto da equipa, não é? Confessa lá.

Não, gosto de todos igual.

Pronto, ok.

Gosta de todos igual, politicamente correto.

Eu gosto das mães do Pai, eu também, gosto dos dois. Pronto, mas muito bem. Mas devo dizer que esta rima valeu-lhe mesmo o prémio, porque está top.

Eu só precisava mesmo do Amaral a acabar em "al".

Claro. Ajuda bastante.

Muito bem.

Tem algum artista que queira ver em particular no dia 12?

Sim. Foster The People é mesmo dos meus artistas favoritos.

Boa, já os viu ao vivo?

Não, por acaso, não.

Boa, então tem muito a agradecer-nos. Não tem nada. Nós é que temos de agradecer. João Martim Malaquias, foi um gosto. Muito obrigado por ter participado.

Parabéns.

Parabéns. E pronto, quando estiver a ver Foster The People, já sabe, carregue no microfonezinho lá do WhatsApp.

E lembre-se do Bruno.

Exato.

Eu vou me lembrar.

João Martim Malaquias. Muito bem, João Martim Malaquias, que vai ao Nós Alive com a Rádio Observador. Vai no dia 12 com um bilhete duplo, um presente do Novo Banco. Estamos a nove minutos das 8:00, três toques