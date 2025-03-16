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Estamos numa fase idêntica do ponto de vista de não queremos sair à noite, copos, etc. Que está tudo bem e está tudo certo, ir a um brunch de vez em quando.

Mas mesmo os temas de conversa.

Consegues falar de coisas tão simples como depois ter conversas profundas.

Curiosamente, somos as três do Porto e conhecemo-nos as três cá em Lisboa e agora tu vais para o Porto.

Por que vocês acham que deu certo conosco? O que é que bateu?

Eu acho que quando eu preciso de uma opinião, eu peço a vocês. E claro que a nossa amizade é super recente, mas eu sinto em vocês um colo profissional que não consigo sentir com outras amizades.

Mas inconscientemente tu começas a atrair também para ti as pessoas que fazem as mesmas coisas que tu, que gostam das mesmas coisas que tu.

Sinto que é difícil encontrar pessoas que celebram quando tu também tens uma vitória.

Mas eu senti uma fase na minha vida em que eu comecei a ficar triste por sentir que estava a me distanciar da fase de outras pessoas, que eu sempre gostei.

Sim, mas isso faz parte. Dói, mas eu acho que é normal. Se tu parares mesmo e fores racional e olhares para as pessoas, para o teu grupo, para as pessoas que sempre te acompanharam, vocês cresceram todos para lados diferentes.

Acabamos por alimentar as amizades que começam a dar certo logo desde o início, porque temos menos tempo e tu vais priorizar aquilo que te sabe bem no momento.

Tens de ser seletiva, ponto.

É mais fácil tu veres que um namoro é tóxico do que uma amizade, porque às vezes uma amizade ser tóxica pode ser mesmo só isso. Já não acrescentam, já não estão na mesma página.

Mas cobram.

Nós não demos conta, mas muitas vezes estamos a fazer fretes.

Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume? Eu vou deixar de gravar os solos em estúdio e vão passar a ser todas as quartas-feiras. Eu vou fazer dois episódios por semana.

Ela está enlouquecendo, eu não sei.

Sim, vou fazer dois episódios de podcast por semana, mas o de quarta vou gravar em minha casa.

Ok.

E os de domingo é que vão ser os convidados.

Na tua casa nova.

Na minha casa nova, no Porto.

Ao domingo é sempre convidado.

Sempre convidado. E o conceito disto, que se calhar não percebeste, "check-in de amigas", que se vai chamar. Por quê? Eu vi um conceito agora que existe amizade de idade adulta, é difícil de manter, é difícil tu também alimentares essas amizades. E em grupos grandes, para tu teres o check-in, existe um dia, um truque, que é dia semanal, sei lá, todas as terças existe o check-in. As pessoas têm de ir ao WhatsApp e mandar um áudio para contar as novidades.

Eu já vi isso.

Pronto, e eu pensei: "Vou fazer isto, vai ser o meu check-in de amigas, todas as quartas-feiras vou só dar updates de vida.

Mas depois vais ter de ter mais convidados, porque no fundo tens mais episódios.

Porque eu também tinha uma lista gigante de pessoas que eu queria convidar e nunca chegava lá, porque são só dois por mês.

Claro.

Então pronto, no fundo vai ser-

Queixam por mais, amiga, não é isso?

É isso.

Mais um dia, ela tem muito poder.

O que nós estamos aqui a fazer hoje? Basicamente, eu tinha uma convidada para hoje. Long story short, eu estava a chorar a ligar para ti.

Mas disfarçaste bem, que não parecia que estavas a chorar. "Não, eu vou fazer a drenagem. A dona Michelle lá drenar-me as pernas." Estava a libertar maus energias.

Eu em pânico. Eu preciso que me salvem. Quando tu me ligaste e eu não te atendi, eu achei: "Ah, vai me ligar por causa de ajuda para as mudanças."

E não atendeste?

Não podia.

Por isso que eu disse que era um podcast de amigas, eu preciso muito de ajuda.

Eu também achava que era para as mudanças.

Pois, porque a empresa de mudanças também falhou hoje, falhou a minha convidada e eu: "Vou ter que desenrascar isto", e lembrei-me de vocês duas. Nós temos também conversas super parecidas com aquilo que eu falo no podcast e queria, no fundo, trazer um bocadinho.

Eu sinto que eu precisava mais de vir a este podcast. É só terapia.

Mas acho que eu estava à zera hora. Mal eu pisei este estúdio, eu disse: "Tudo acontece por uma razão." E nós as duas, ainda não descobrimos qual é que foi esta, mas aqui estamos as duas.

Mas sabes um pensamento que eu tive logo? Foi tipo, eu não me despedi de Lisboa, não fiz uma despedida e duas das pessoas que eu queria mais ver antes de ir eram vocês. E depois foi tipo: "Olha, vou vê-las hoje."

Então já descobri por quê.

E curiosamente, somos as três do Porto e conhecemo-nos as três cá em Lisboa e agora tu vais para o Porto.

Fecharam o ciclo.

Despedida oficial.

Não, e nós podíamos as duas. Neste dia e nesta hora.

Tudo se alinhou.

Também não sei como é que foi possível.

E as mudanças também me falharam, o meu pai também já conseguiu vir me ajudar e também vem aqui.

Vai entrar aqui no estúdio?

Parece que foi as pessoas à minha volta que mostrou que tem o meu suporte.

E tens o meu suporte, amiga.

É isso. Nós as três, para dar também um contexto aqui a quem nos está a ouvir, nós as três conhecemo-nos também recentemente, apesar de já nos seguirmos há muito tempo, somos amigas há muito pouco tempo.

Verdade.

E eu hoje queria falar principalmente sobre amizades na idade adulta, amizades femininas, como é que muda o tipo de amizade ao longo do tempo que vamos crescendo, de que forma é que vamos alimentando estas amizades. E entrando neste tema, queria primeiro vos perguntar por que vocês acham que deu certo conosco, o que é que bateu? Que tecla que acham que bateu?

Eu acho que, sem dúvida, tu em idade adulta fazes, eu pelo menos faço, seleção muito mais, já não é só em relacionamentos. Quanto mais relacionamentos tu tens, mais seletiva tu és. Eu em amizades sou super mais seletiva atualmente. E só me faz sentido, e isto é estúpido, porque é inconsciente. Eu não penso: "Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Tchau, não vou falar mais com ela." Mas inconscientemente, tu começas a atrair também para ti as pessoas que fazem as mesmas coisas que tu, que gostam das mesmas coisas que tu. E eu sinto que nós temos imensas coisas em comum.

Nós temos.

Ok, trabalhamos numa área semelhante, e eu acho que isso aproxima, e também sinto que, acho que sempre já falei convosco sobre isso, as nossas amigas, se calhar, mais antigas, também estão longe e se calhar trabalham em áreas muito distintas.

Completamente diferentes, sim, sem dúvida.

Eu sentia muito essa necessidade, e depois tu conseguires encontrar pessoas que falam a mesma língua que tu, profissional, e que fora o profissional, têm os mesmos gostos que tu.

Mas isso, por acaso, sinto 200%. Eu acho que quando eu preciso de uma opinião, eu peço a vocês. E claro que a nossa amizade é super recente, mas eu sinto em vocês um colo, entre aspas, profissional, que não consigo sentir com outras amizades, porque ninguém percebe. Ninguém que não trabalhe em criação de conteúdo, quer seja produzir, quer seja criar conteúdo próprio, ninguém percebe, é impossível explicar. Então eu acho que nós, enquanto criadores de conteúdo, produtores de conteúdo, o que seja, eu acho que Nos sentimos muitas vezes sozinhas e sozinhos, e incompreendidos, porque é muito difícil explicar. E em vocês eu encontro muito esse colo profissional, alguma opinião.

Eu acho que normalmente vê-se esse tipo de amizades como: "Isto não é possível, porque é competição e trabalha no mesmo meio, é as mesmas coisas". Mas eu acho que quando há amizade, e uma vez nós falamos sobre isso, não sei se falaste no teu Instagram ou só tu assumi que nós falamos as duas. Não sei, é a mesma coisa. Mas as amizades não estão lá só para quando tu estás mal, também estão lá para celebrar a vitória.

Sim, falámos disso.

E eu sinto muito isso com vocês, porque sinto que é difícil encontrar pessoas que celebram quando tu também tens uma vitória.

É muito.

Porque muitas vezes, eu acho que é isso que a Mariana diz. Eu sei que mesmo os nossos pais e os nossos avós muitas vezes não conseguem perceber o que é que são coisas pequeninas. Então não vais estar a ligar, dizer: "Fica muito feliz por mim, porque isto foi muito bom."

Claro, não vai ser uma descrição. É diferente. Acho que nós as três conseguimos festejar coisas diferentes do que outras pessoas que não percebem, que não estão neste meio e neste mundo.

Sim, e acho que não só profissionalmente, acho que também aquilo que estavas a dizer. Em idade adulta, nós fazemos logo a seleção de hobbies que gostamos e acaba por depois conectar logo muito mais rapidamente. E aquilo que estavas a dizer no início, acho que também acabamos por alimentar as amizades que começam a dar certo logo desde o início, porque temos menos tempo e tu vais priorizar aquilo que sabes no momento.

Claro, tens essa perspetiva, ponto.

Isto pode parecer um bocado egoísta, eu gosto de ir ao cycling, eu dou-me bem contigo, se tu fores ao cycling, eu provavelmente vou passar mais tempo contigo e vou tipo: "Bora ir ao cycling." Isto é um exemplo estúpido, mas do que se calhar uma amiga minha que tem gostos totalmente diferentes de mim.

Que ira beber um copo à sexta.

O tempo é curto e é tipo, bora conseguir juntar o útil ao agradável.

Era isso que eu ia dizer. Eu acho que nós estamos as três, ainda que ramos diferentes, coisas diferentes, vidas diferentes, estamos as três mais ou menos numa fase parecida, ou temos, como estavas a dizer, coisas em comum. Isso de, por exemplo, puxamo-nos uma à outra para fazer desporto. Obrigaste-me a ir para o Urban.

E agora é o oposto.

Exato. E acho que isso é giro. Estamos numa fase idêntica do ponto de vista de não queremos sair à noite e copos, etc, que está tudo bem e está tudo certo. Estamos numa fase em que se calhar valorizamos mais ir a um brunch de vez em quando, ir jantar. Sei lá, no outro dia fomos jantar ao não sei quoi, foi uma coisa assim superaleatória também.

Mas mesmo os temas de conversa.

Os temas de conversa também.

Eu sinto muita diferença.

São conversas que consegues falar de coisas tão simples como depois ter conversas profundas. Eu gosto disso.

Sim, e acho que estamos numa fase em que tentamos as três, concluir alguma coisa, aprender alguma coisa com as coisas que nos vão acontecendo.

Não é só passar tempo.

Não. Deixa de ser uma relação e conversas superficiais, sem te aperceberes, eu acho que é um bocado inconsciente, porque estamos na mesma vibe e na mesma fase.

E também existem as superficiais, também entram no meio.

Claro que sim, mas acho que fizemos match logo. Não sei. Mas é fixe.

Tu estavas a dizer uma coisa, o facto de às vezes não ficarem tristes. Nós por acaso temos a sorte, ok, conhecemo-nos e estamos muito na mesma vibe, mas eu senti uma fase na minha vida em que eu comecei a ficar triste por sentir que estava a me distanciar da fase de outras pessoas que eu sempre gostei.

Sim, mas isso faz parte. E dói, mas eu acho que é normal. Ao longo da vida, os anos passam e a verdade é que se tu parares mesmo e fores racional e olhares para as pessoas, para o teu grupo, para as pessoas que sempre te acompanharam, vocês cresceram todos, não sentem isso? Vocês cresceram todos para lados diferentes ou quase todos. E eu acho que é difícil. Por exemplo, eu tenho um grupo muito grande, nós éramos 16, 16 pessoas, éramos imensos. E a verdade é que todos crescemos para lados um bocado diferentes. E as pessoas com quem eu me identificava imenso, também deixei de me identificar tanto. Mas eu acho que é a ordem natural das coisas, não sentes isso?

É uma seleção natural, eu acho.

É. Há amizades que tu vais perdendo, entre aspas, mas que nem te dói muito, porque foi natural que aconteceu.

Eu tenho umas em que eu sinto isso, outras, principalmente aquelas mesmo de infância. Tu cresceste com a pessoa durante anos e anos e há aquele ditado que a partir dos sete anos de amizade, acho que é assim, é para sempre. Eu lembro-me de ser miúda e a partir dos sete anos é para sempre. E amigas minhas, sei lá, desde que eu tenho cinco anos, que depois passaram os anos, sempre nas mesmas fases, sempre a acompanhar. E parece que às vezes é quase nostálgico o sentimento da amizade.

Mas não achas que possa ser só uma fase e que depois voltem outra vez?

Eu agora sinto que as fases começam a se encontrar outra vez.

Por exemplo, se calhar as tuas amigas são do Porto. Quando tu voltares ao Porto, se voltares ao Porto.

Foi cá um grito.

Tu voltas a reconectar com elas.

Há algumas pessoas que eu acho que sim. Eu acho que há diferentes tipos de amizades e há umas que de facto pode estar imenso tempo sem estar, sem falar e é supernatural e é como se nada tivesse acontecido, mas eu sinto que pode haver em alguns tipos de amizades quase uma mágoa do afastamento. Eu sinto às vezes isso com algumas amizades.

Mas se o afastamento foi da tua parte, pelo menos eu vejo desta forma, se foi do meu lado, porque eu sinto que já não me acrescenta e que já não cabe na minha vida hoje, não me deixa triste.

Pois.

Se não há espaço, é porque existem outras que fazem sentido agora.

Eu superconcordo. Eu quero sentir isso. Eu sei que isso é o que está certo, mas parece que há um sentimento de culpa. Eu pelo menos às vezes vou sentindo um sentimento de culpa, apesar de eu saber que é quase como, eu acho que também existe a toxicidade em amizades e não precisa de ser tão brusca E dolorosa eu acho como às vezes nos relacionamentos. É mais fácil tu veres que uma relação, um namoro é tóxico do que uma amizade, porque às vezes uma amizade ser tóxica pode ser mesmo só isso, já não acrescentam, já não estão na mesma página.

Mas cobram.

Mas cobram e tu cobras-te por não estar a acrescentar.

Uma coisa é tu cobrares, e aí é uma coisa que é tua. Outra coisa é quando tu sentes que te cobram. Quando sentes que a outra pessoa está a pôr a culpa em ti. E aí eu acho que é parar e pensares: "Ok, se eu estou a sentir isto por outra pessoa me estar a fazer sentir isto, então se calhar aquela pessoa também não a queira assim tanto na minha vida."

Eu acho que aí é mais fácil tipo: "Ya, estás-me a cobrar."

Mas também imagina, ao longo do tempo, a verdade é que nós seguimos a nossa carreira, profissão, seja o que for, toda a gente tem menos tempo hoje. Aos 27 tens muito menos tempo livre. E claro que é isso de sermos seletivos, como estávamos a dizer há bocado, mas também há outra coisa, que é muito mais difícil alimentar as amizades e manter, que era isso que também estavas a falar.

Ter 50 amizades não dá para manter.

Não dá.

Eu achava que sim.

Sim, claro, Mariana. Deixa-me fazer super mulheres.

Mas tu dás superbons conselhos, tu vês de uma forma mesmo racional.

Mas eu vejo assim tudo, se calhar é mau. Mas não vejo 100%, porque estava a lembrar-me agora, por exemplo, fiz anos há pouco tempo e por acaso não fiz um jantar de aniversário, porque não deu, mas estava a pensar fazer esse jantar e na altura estava a pensar nas pessoas que iria convidar. E eu lembro-me que o ano passado convidei tipo 60, 70 pessoas, que considerava todos meus amigos, e agora este ano estava a olhar para a lista e a pensar e até estava a falar com amigas, mas Mariana, tens 27 anos. Podes só escolher as pessoas que te fazem bem. E quando o meu shift muda para isto, ok, deixa-me focar o que me apetece, que energia que me apetece ter à minha volta.

É que nós não damos conta, mas muitas vezes estamos a fazer fretes.

Super.

Às vezes é tipo: "Opá, tenho que convidar esta pessoa, porque depois fica mal não convidar." Para mim, fazer listas de aniversário é uma tormenta.

Depois eu convido esta, depois tenho que convidar aquela, porque esta também vem, depois esta e depois o namorado daquela.

Mas o que é isto? É o teu aniversário ou aniversário da outra pessoa? E eu ano passado meti-me num avião e fui para Valência com as minhas melhores amigas e lá fui eu. Porque imagina, não queria ter de lidar com listas de convidados.

Eu acho que tenho uma boa dica para isso de listas de aniversário, porque eu sou muito assim. Eu sou bem-mescada à minha família e eu sempre fui de levar amigos para casa. Sempre foi muito assim. E eu hoje em dia, sempre que tenho aniversário, é muito tipo, se a festa fosse com a minha família, e muitas vezes eu junto, eu gosto mesmo.

Se iria dar...

Quem é que eu convidava para estar com a minha família?

Pois.

E eu acho que isso se torna mais fácil. Que é, ok, se calhar não vais convidar o...

Mas também é duro, porque depois tu fazes essa pergunta a ti própria e depois sobram-te, imagina, de 20 sobram-te para aí cinco.

Ok.

Ok.

Mas eu acho isso é ok.

Eu acho que é ok.

Por que tens de ter 20 amigos?

Não tens. Se não forem bons, para que vais ter tanto trabalho?

Sabes que eu tinha tantas amizades próximas, achava eu, que tentava alimentar todas e depois acabava. Imagina, vocês me tinham conhecido nessa fase. Até tinha gostado de vocês. Vocês só tinham espaço na minha agenda para estar uma vez comigo por mês. Não havia mais. Não havia mais, que eu tinha que picar os pontos.

Tinhas um Notion também por causa da amizade.

Quase.

Não duvido.

Eu nunca conheci alguém mais organizado que a Mariana. Enfim, continua.

Pronto, mas estás a perceber o meu ponto. Ou seja, não iriam ter espaço na minha vida para estar mais tempo comigo. E isto é mau.

E se calhar estarias a gastar tempo com pessoas que não te acrescentam.

E não estava a levar nada para a frente, não estava a evoluir nenhuma amizade, porque não estava a dar espaço para isso.

Tive no outro dia um mental breakdown sobre isso, porque eu estava muito frustrada comigo própria e com a minha organização de amizades.

Organização de amizades é um conceito. Agora é um conceito.

Organização de tempo para estar com amigos, porque me sentia frustrada. Ok, os meus amigos do Porto são os meus amigos de sempre, eu tenho aquele grupo de amigas e tenho aquelas amigas e eu quero estar com elas. E eu sinto que às vezes estou com elas e dizem: "Inês, já não te via há um ano, já não te via há seis meses". E eu estava frustrada com isso. E disseram-me assim: "Quantas vezes é que tu vens ao Porto por mês? Tu tens que estar com tua família, tens que estar com esta pessoa. Se tu estás X horas por mês, ou seja, é matemático, tu contas as vezes que vais ao Porto, uma vez por mês, são 12 vezes ao ano. Tu nas 12 vezes, metade delas ou 70% delas vais estar com tua família, porque são viagens curtas ou vais em trabalho. Se tu tens quatro vezes livre para estar com amigos e tu estás uma vez com esse grupo de amigos, não é mau."

Claro que não. Ai, mas isso dito assim.

Ai, olha, fiquei arrepiada.

Mas isso dito assim, vais 12 vezes ao Porto por ano. É assustador, é muito.

Mas foi mesmo, puseram-me à frente, eu estava mesmo a sentir-me mal comigo própria. É um bocado isso que eu estava a falar há bocado, eu a cobrar-me. Eu gosto destas pessoas, eu sei que estas pessoas me fazem bem, mas eu não estou a conseguir. E isto que acho que todas nós sentimos do viver em duas cidades e ter pessoas em duas cidades, é um bocado frustrante às vezes também em tu até queres e não consegues gerir.

Eu senti imenso quando vim para Lisboa em 2018, houve aí uma fase, uns dois ou três anos no início, nos primeiros trabalhos, não tens férias, não tens nada, e eu sentia-me, além de me sentir sozinha, sentia que estava a faltar a tudo que era importante. Faltei aos aniversários, todos as minhas amigas esse ano. Faltava a tudo. Tudo que era importante eu faltava. E isso é triste e põe as coisas um bocado em perspetiva. Mas a verdade é que eu acho que é uma fase também.

É isso. Imagina, eu tomei esta decisão também de ir para o Porto muito porque sentia isso. Aliás, houve momento que houve um clique em mim que estava a viajar, acho que não vos contei isso, mas estava a viajar com os meus pais e com a minha irmã, e eles estavam a ter uma conversa e eu sentia-me à parte

Eu não estou dentro desta conversa. Isso eu disse no outro dia quando fui almoçar com meu pai. Houve um momento que eu pensei: "Eu não tenho tema." É horrível. Tens tema, mas não é- Não foi por aí. Eu senti que eles estavam a ter uma conversa que eu não estava a fazer parte. Tu não fazes parte. Sabes? Outra coisa. Dói. E isso dos aniversários e das datas importantes, uma coisa que também me assusta é eu sinto que começa a normalizar eu não estar. E toda a gente da minha família já normalizou eu não estar. Exatamente. Isso é que é pior. Não contam comigo. Isso é que dói mais. Eu até me estava a rir. A minha mãe, fizeram obras em casa já há alguns anos, e estou aqui há sete anos. Fizeram obras em casa e a minha mãe comprou quatro cadeiras, nós somos cinco, minha mãe comprou quatro cadeiras para a mesa da cozinha. E eu: "Mãe, nem pensar!" Foi lá comprar a quinta, mas a minha mãe quando comprou, comprou quatro cadeiras, porque eu não estou lá. Sim, não é por mal. É horrível. Não é por mal. Mas é horrível. Pois é. A verdade é que eu acho que quem mora fora- Não é por escolha Não é. De estar longe. Quem mora fora, não é que tu queiras estar fora, exato. Tu queres estar aqui, mas não queres estar longe. Acho que é diferente. Sim, queres estar em todo lado. Eu acho que quem mora fora quer sempre estar em todo lado. Queres estar no aniversário da tua amiga no Porto na sexta, mas depois sábado queres vir aqui fazer não sei o quê. Queres estar em todo lado. Eu adorava contabilizar as vezes que já switchei. Ai, também eu. Era mesmo giro. Mas é tão cansativo. É. Eu penso tantas vezes: "Quem me dera que a minha família fosse aqui." Eu não faço. Não fazes? Pois eu uso roupa também da minha mãe, da minha irmã. Das malas? Já desisti. E tu gostavas que as pessoas estivessem aqui? Sim, eu penso tantas vezes nisso. Se a minha vida fosse toda cá, facilitava-me imenso. Mas ao mesmo tempo perdias o Porto. Ou gostavas que isso fosse no Porto? Ou então podia ser esta vida toda no Porto, indiferente. Mas se fosses a vida toda no Porto, não irias estar satisfeita, Mariana, porque não davas experienciar uma nova cidade. Não achas? Não, porque se fosse Vila do Conde, eu estou a meia hora, está tudo bem. Duas horas de viagem. Mas olha que eu gostava mesmo de experienciar a minha vida adulta no Porto. Eu não sei o que é ser adulta no Porto. Nem eu. Quando é que vem? Nem eu. Não sei. Eu não sei o que é trabalhar no Porto. Nunca trabalhei no Porto. Sim, eu não sei. Isto é mesmo estúpido, mas quando eu saí do Porto, eu tinha já acabado a faculdade, mas não tinha dinheiro, não era financeiramente realmente independente ao ponto de poder fazer atividades diferentes, poder ter a minha casa. Eu nunca tive uma casa minha no Porto, as minhas rotinas, o que eu gosto de fazer. E eu acho que adorava curtir a cidade hoje adulta. Vocês quando vão, não vão sempre a correr? Sempre, é impossível. Nunca aproveitaram aquilo que Porto é agora. Eu às vezes saio, já estou na camioneta a voltar para Lisboa e penso: "Eu nem fui ver o mar." É uma coisa que eu me queixo muito, porque em Lisboa nunca vejo o mar, porque eu não tenho carro, vocês sabem, amigas, obrigada. Não vou pegar um comboio para ir ver o mar, por favor. Um dia de semana. Eu vou chamar um Uber para atravessar a ponte num dia de semana para ver o mar. E isso era uma das coisas que me fazia mais falta em Lisboa, era o mar e o pôr do sol, sobretudo. E às vezes saio do Porto e penso: "Eu nem fui ver o mar." Sabem? Eu sinto muito. Há quanto tempo é que não vão à baixa? Sei lá, passear na Ribeira, coisas básicas. Eu no Natal, aconteceu uma coisa mesmo gira. Convidaram para ir conhecer um hotel, não sei o quê, havia em vários sítios do país e faltava um mês para as férias de Natal. Eu fui ver os vários destinos para conhecer uma nova cidade em Portugal, não sei o quê. E eu: "Eu vou para o Porto, eu vou para a baixa." Eu fui três dias para a baixa do Porto e disse aos meus pais: "Eu não vou a Leça". Adorei. Fui a sítios que estava farta de guardar no Instagram para ir, que aqui eu vou, mas lá não vou. O Porto está cheio de sítios novos, eu fico mesmo orgulhosa, eu juro. Imagina, abre lá um estúdio de cycling, eu: "Yes, orgulho!" Abre lá um pilares. Mas vocês sempre sentiram que ia ser o Porto para vocês? Eventualmente numa fase da vida? Como assim? Porque vocês têm essa vontade de voltar. Tenho. Calma. Não estou a dizer que é já. Sim. Mas eventualmente. Sim, eu nunca me imaginei voltar, mas eu acho que foi um bocado instinto de defesa. Eu vim para cá e pensei: "Bem, só sais daqui quando entrares em televisão e rádio, portanto não vais sair daqui." Foi eu. E bem. E nunca pensei voltar. Nunca. Só que amo o Porto e faz muita falta. Eu tenho de ir lá sempre. Agora já penso em voltar. É que eu nunca tive esse sentimento pelo Porto. Não? Não. Por que és Vila do Conde? Por Vila do Conde não tens esse sentimento. Mas eu não sou do centro do Porto, eu sou de Leça e eu tenho esse sentimento por Leça. Eu tive muito tempo no Porto. Estudei no Porto sete anos, mas nunca tive esse... Porque eu olhava para Lisboa, acho que era magia, uma nova cidade. Sentir era diferente. É muito pela minha infância. Eu sinto que eu sempre joguei handebol, sempre pratiquei desportos coletivos, essas coisas todas, sempre fui de autocarro para a escola e depois ia com os meus amigos para o treino e íamos para casa uns dos outros e íamos jogar não sei para onde, íamos para a praia sozinhos. E pelo que eu tenho sentido cá em Lisboa, pessoas com filhos e essas coisas, o trazer para casa, o andar, ir para a casa da amiga ou ir para aqui e para ali, não acontece aqui. A qualidade de vida é totalmente diferente. Pelo menos com as pessoas que eu tenho conhecido. E as pessoas, vocês não sentem? Sinto. Mas vamos agora conversar uma volta. Nós quando fomos jantar, dissemos isto, qual era a probabilidade. Primeiro, aos 27 anos, há muito aquela cena, mas acho que isto também podemos falar mais à frente, mas é muito aquela cena, e perguntam-me imensas vezes, acho que a vocês também: "Como é que se faz amizades?" Há imensa gente que me pergunta: "Como é que se faz amizades?" Primeiro é, nós que nos tornamos amigas, eu tenho 27 anos, vocês as vossas idades, portanto, tornámo-nos agora amigas. E depois já disse o que eu ia dizer com isto. Não, mas- Tu disseste que nós comentamos, foi quando nós estávamos à porta de não sei quê. Exato! E estávamos a comentar. Somos pessoas do Porto. Exato. E normalmente as amizades cá, normalmente são pessoas do Porto. Era exatamente isso que eu ia dizer. Ou seja, as amizades cá em Lisboa continuam a ser com pessoas do Porto, mesmo as recentes. Eu acho muito que isso vem dessa dificuldade em ter tempo. Ou seja, eu sinto que as pessoas de cá têm mais dificuldade em: "Ok, ya, olha, bora almoçar minha casa, anda cá ou bora, não sei o quê." Uma coisa que me lembrei

Se calhar as pessoas de cá também têm a família e já não precisam de tanto suporte. Nós sentimo-nos mais sozinhas porque não temos família cá.

Sim.

Também pode ser. Eu no Porto não fazia, tenho a certeza, mesmo agora adulta, se eu fosse para lá, eu não ia fazer tantas coisas sem ser com a minha família.

Sim.

Sabes?

Eu acho que é isso. Como nós precisamos também de nos rodear de pessoas, porque senão passamos a vida sozinhas, se calhar é por isso também temos mais disponibilidade mental e abertura para isso.

Tu se calhar ao domingo aqui vais ao cycling com uma amiga e a seguir vais ao brunch. Se calhar ias almoçar em casa com a tua família.

Claro.

Então eu acho que isso também pode acontecer, mas também acho que aqui a vida, sem dúvida, é muito mais acelerada, as distâncias são muito maiores, as pessoas não vivem no centro da cidade. Não existe também tanto tempo como eu acho que nós tivemos quando éramos mais miúdas no Porto, em que é uma aldeia e tudo é perto, em que tu consegues cultivar o teres tempo para o outro, teres tempo para estar ali e dizer umas piadas. Eu chego ao Porto, sei lá, saio do autocarro e vou ao café em frente, estou a morrer de fome. As pessoas estão lá com calma, dizem umas piadas, tu riste. E eu acho que tem a ver também com o tempo. Eu sinto que lá a qualidade de vida é maior nesse sentido.

As pessoas são diferentes, é inevitável. Sabes que eu ando muito de Uber, TVD, para trás e para a frente. E acontece sempre isto, pelo menos uma vez por semana, sempre, de eu entrar e dizer olá e não sei o quê, e obviamente, sei lá, contente, normal, simpática. E às vezes eu digo: "Olá, tudo bem?" Ou "boa tarde, tudo bem?" E toda a gente diz sempre: "É do Norte, a menina." Pelo menos uma vez por semana, isto acontece.

E não te dizem que adoram pessoas do Norte?

Sim, também.

Dizem sempre.

Toda a gente de Lisboa diz que adora o Norte. Também eu. "Vê-se logo que é do Norte. Está aí toda a falar comigo e não sei o quê, toda bem disposta." E eu, sei lá. "Ai, não, mas as pessoas de cá são carrancudas e ficam aí no banco de trás e não dizem nada e não abrem a boca."

Mas sabes que eu comecei a me habituar a isso. A entrar no banco de trás e não falo.

Claro, eu acho que sim.

Mas eu antes falava. E no Porto...

Eu contei-vos aquilo do cycling, que eu senti bué diferença de ir ao Studio Rise e ir ao HIIT Gym, por exemplo.

Não tem nada a ver.

Nada a ver.

Por favor.

No Studio Rise eu nunca falei com ninguém, eu vou lá há três anos.

Não tem nada a ver. Imagina, mesmo assim o Studio Rise ainda é diferente. O Amplify acho que ainda é mais impessoal, tem mais estrangeiros. Já foste ao Amplify?

Até mesmo as pessoas que trabalham lá.

É super impessoal. E de repente fazes ao cycling. Já foste ao HIIT Gym?

Já.

Já, mas eu falo com toda a gente nos três sítios, agora há umas que não me respondem.

Mas imagina, eu de repente vou ao HIIT Gym e estava habituada a cá. Primeiro, as aulas são todas em inglês, em todo lado, é só estrangeiros. Não tem nada a ver. No Porto, é toda a gente portuguesa, as aulas são em português, está tudo bem. E depois, outra coisa, eu acho que isto é um pequeno exemplo, mas que representa e que é uma boa demonstração do Porto no geral, que é o cuidado e a atenção. É tu entrares, sabiam o meu nome. Eu ia pela Urban, aliás, eles sabem o nome de toda a gente que se inscreve. E tem lá a minha foto. E chamam pelo nome. Depois: "Precisas de ajuda a montar a bicicleta?" Eu já lá fui ao HIIT Gym para aí três ou quatro vezes. E tem sempre lá professoras ou professores que não vão dar aula, a ajudar a montar a bicicleta, a correr. Onde é que aqui em Lisboa faziam isso? Monta a tua bicicleta. Se está atrasada, atrasaste. Se não estiver bem montada, não está bem montada.

Sim, eu senti também no balneário. Senti que as pessoas estavam mais abertas a falar, mais conversa de circunstância.

Eu isso, por acaso, senti nos dois, ajudaram-me imenso.

Ajudaram-te a montar a bicicleta, a mim também ajudaram.

Se calhar é pela minha lata de eu pedir ajuda e falar e não sei o quê. Não, eu sei, mas não sei, não senti.

Se tu chegasses um minuto atrasada, tu não entravas no Studio Rise ou em qualquer sítio aqui em Lisboa.

Não.

No Porto, entravas.

Entravas.

Até cinco minutos.

Aliás, aquilo até começa ali dois, três minutos porque estão à espera das pessoas.

Eu acho que é muito diferente.

Estamos a dar roast a Lisboa.

Não, nós adoramos Lisboa. Mas é o trato. Eu acho que nós temos as três, isso porque viemos do Porto, toda a gente. Não é do Porto, é do Norte, ponto. Braga, Guimarães, é igual. Não é do Porto, é do Norte. É o trato, é o cuidado, é o sorriso no fim, é o palavrão, se calhar, impulsivo, não sei o quê, mas depois o desculpa. É diferente.

Não sei se podemos continuar a dizer isto, mas eu acho mesmo graça que as pessoas aqui, os palavrões, elas ficam nervosas. Se alguém diz, eu senti imenso isso quando eu cheguei cá.

Mas eu própria já me tento conter.

Também eu.

Eu não. As pessoas aqui são púbicas, eu não.

Mas eu sinto isso. Quando cheguei, agora já me habituei, quando eu cheguei aqui, não podes ser tão bruto.

As pessoas são mais polidas.

Sabes que agora eu estou a pensar nisto. Quando eu me mudei para Lisboa, eu até na forma de falar, eu senti que eu tentava imitar os lisboetas para me sentir mais integrada.

Eu não fazia isso.

Mas eu era uma miúda com falta de confiança. Eu hoje em dia, estive para aí uma semana e meia no Porto e cheguei e disseram-me logo: "Estás com mais sotaque." Eu: "Ainda bem."

Ainda bem.

Eu tinha vergonha.

Eu também tinha.

Eu quando vim, vim estudar televisão e falam logo sobre o sotaque e dizem: "Não, não é preciso alterar o sotaque, mas olha, diz mais assim, e diz mais assim, é melhor fechares a vogal." Por isso.

Sim, houve uma altura na minha vida, mas isso eu ainda estava no Porto, Porto de transição para Lisboa, porque eu fazia teatro e tudo mais, e houve uma altura que eu queria e tinha a intenção de polir um bocadinho mais o sotaque para rádio e televisão. Porque a verdade é que agora há muito mais espaço para sotaques, eu acho, mas na altura...

Agora é giro.

Exato, agora até tem de ser. Tens de ter alguém do Norte.

Eu acho ótimo representatividade.

Tens de ter alguém negro. Exatamente, representatividade. E eu também acho, até porque se abrem muito mais oportunidades daí. Mas toda a minha vida eu ouvi: "Nunca percas o sotaque." E o mesmo senhor do TVD que diz: "Menina, vê-se logo que é do Norte", a seguir, na segunda frase, costuma sempre dizer: "Nunca perca o sotaque."

Sim, mas eu no início, quando diziam algo do sotaque, eu não sei se por insegurança também, eu sentia que era a gozar comigo.

Eu também, por isso é que eu disfarçava.

Eu sentia isso. Hoje em dia, se calhar, ainda é a gozar, mas eu não quero saber.

Eu acho que se tu avisas alguém com sotaque... Eu tenho uma coisa que é, eu já não distingo sotaques. Não é distinguir, claro que eu sei um sotaque de Lisboa e um sotaque do Porto, mas quando eu estou a ouvir, o meu inconsciente iguala

Eu também, mas é porque estamos habituadas às duas maneiras. Mas para eles não.

A mim antes incomodava muito o sotaque de Lisboa.

A sério?

Sim.

Não, ainda há pessoas que me incomodam.

Mas também há pessoas com o sotaque de Alfosa que incomodam. Ontem escutei um lá. Em Lisboa também, no Porto também.

Tudo o que é extremo incomoda.

Sim, tudo o que é extremo incomoda.

E vocês sentem-se muito sozinhas cá às vezes ou acham que estão totalmente instaladas e não sentem solidão? Eu vim para cá sozinha e agora vivo com o meu namorado. E foi uma diferença muito grande. Até foi estranho, porque estava tão habituada a estar sozinha. Eu no início sentia-me muito sozinha.

Eu no início também me sentia muito sozinha.

Há quanto tempo que vieste? E tu?

Eu vim em 2018, há sete anos.

Eu vim... Ai, credo!

Pois, é uma eternidade.

Três anos e tal. Então foi como eu.

Mas eu senti-me sozinha. Eu demorei muito tempo a gostar de Lisboa. Eu obriguei-me a gostar. Eu admito que eu me obriguei a gostar, porque era aqui que tinha as oportunidades todas, sobretudo na nossa área, mas eu demorei dois anos a habituar-me a não me sentir sozinha e a gostar de vir para aqui. Eu senti-me sozinha porque obviamente estava sozinha. Na altura, não havia quase ninguém do Porto aqui, agora é moda e ainda bem, porque estamos cá mais. Mas na altura não havia cá ninguém do Porto e eu sentia-me sozinha. Agora é engraçado perguntares isso, porque depois tu acabas por te tornar independente, acabas por ir te habituando à cidade. Mais do que gostar, acho que te começas a habituar. E depois de te habituares, é que começas a gostar. E a verdade é que eu não estava a gostar muito de Lisboa no início e se eu não tivesse insistido comigo própria, "tenta mais uma vez", lá pra décima, comecei a gostar. E se eu não tivesse dado essa segunda oportunidade, terceira, quarta, e tivesse ido para o Porto, provavelmente tinha me arrependido muito. Por isso eu acho que essa solidão, que acho que é super normal nós sentirmos, nós que não somos de cá, ou qualquer pessoa que muda de cidade ou de país, acho que é uma solidão, são dores de crescimento e acho que fazem parte. Acho que são obrigatórias.

Acho que também depois descobres outras coisas que tu até gostas de fazer sozinha, porque tens experimentado isso mais recentemente.

Eu não gostava de fazer nada sozinha.

E hoje em dia fazes imensa coisa.

Sim, ou seja, também já estou cá há muitos anos, mas a verdade é que eu venho de uma família, nós somos cinco pessoas em casa. Portanto, caos, confusão, um cão, tudo a acontecer. E de repente vais para uma realidade que és tu sozinha, que tens de cozinhar para uma pessoa. Ou seja, é que acaba por ser tudo muito solitário. Mas é isso, tu começas a aprender a gostar da tua companhia. E eu sinto mesmo que isso pra mim foi um processo. E quando eu comecei a gostar da minha companhia e a perceber, eu posso fazer absolutamente tudo o que eu quiser. Não há liberdade nenhuma maior no mundo do que estar sozinha. Em todos os sentidos. Não há maior liberdade no mundo. E quando tu começas a gostar da tua companhia e a perceber que podes ir ao cycling, que podes ir correr, que podes ir à discoteca, que podes fazer o que tu quiseres sozinha, é uma liberdade gigante. E eu acho que são fases. Depois, quando tu gostas da tua companhia, já não te sentes tão sozinha, porque tens-te a ti.

Eu, por acaso, quando vim pra Lisboa, eu já gostava. Eu já no Porto passava imenso tempo sozinha. Eu já fui a concertos sozinha, já fiz imensas coisas sozinha e fiz no Porto. Eu sempre gostei muito da minha companhia, se calhar por também ser uma família grande, sempre gente em casa. E eu sempre fiz coisas com pessoas, o andebol, a faculdade, tudo com pessoas. Eu sempre gostei de ir ver o mar sozinha. Dizem que os projetores, agora puxando ao human design, mas são pessoas que precisam estar sozinhas e agora faz um bocado de sentido conhecer um bocado mais de mim assim. Sempre gostei de estar sozinha. E quando eu cheguei a Lisboa, eu fartei-me foi de estar sozinha. Eu já estava farta de estar sozinha. Eu até gosto de fazer coisas sozinha, mas já chega.

É aborrecido. Chega a um ponto que é aborrecido. Eu por acaso estava a falar com uma amiga minha ontem ou anteontem e estava a comentar: "Olha, de duas semanas pra cá..." Eu gosto muito de estar sozinha, já sabe agora daí isso, eu a dizer-lhe, "mas eu lá de duas semanas pra cá que estou um bocado aborrecida." Então tenho me sentido, e é engraçado perguntares isso, porque às vezes há dias que eu me sinto mais sozinha que outros. Não é bem sozinha, mas é aborrecida.

É tipo, estás farta de estar sozinha.

É. E às vezes vou ao Pilatos.

O que é que fazem para combater isso?

Vou ao Pilatos.

Sozinha?

Sozinha. Sozinha, mas lá estou com pessoas.

Ok.

E sofro e estamos todas "ah".

Mas eu acho que é importante combinar os planos sociais durante a semana, alguns, para garantires que pelo menos tens.

Eu sei, amiga, mas nem sempre dá. As pessoas nem sempre estão disponíveis.

Não, mas tu foste-

Esta semana não tive, perdão.

Não, mas eu acho que isto é mesmo uma boa dica, que é seres pragmático também com a tua vida social. Como tu marcas os teus treinos.

É tipo, vou marcar três vezes por semana pra estar com amigas. Tipo, "olha, queres ir fazer isto?" Eu sei. Sim, e eu também faço isso, só que a verdade é que também não tenho assim tantas amizades aqui. E as pessoas cada uma tem a sua vida. A vida adulta é complicado.

E queres fazer mais amizades ou não?

Por acaso, eu sempre tive super um nicho de amigas e tenho um nicho muito forte de amigas.

Eu acho que tu foste muito fechada a fazer novas amizades. Não sentes isso?

Eu sempre tive as minhas.

Pois é, mas é por isso.

Eu sempre tive as minhas amigas.

Eu quando te vi, eu senti: "Ela não quer ser minha amiga." E eu: "Está tudo bem." Senti bué. Desculpa, senti bué.

A sério? Quando é que nós nos conhecemos?

Sei lá, pra aí há dois anos.

Em que contexto? Não me lembro do primeiro contexto.

Contexto digital, eventos.

Mas isso é diferente, Mariana. Agora eu estou diferente. Estou mente aberta, venha o que vier, vida é boa, estou diferente. Mas na altura, primeiro, estava sempre sozinha, não conhecia uma pessoa no digital. Ou seja, eu ia aos eventos, ia a todo lado sozinha. Pronto, enfim.

E tu se calhar até já ias aos eventos e como

Como sentias que não pertencias. Ou seja, não tinhas amigos, se calhar até colocavas essa barreira de gênero.

Imagina, eu sempre fui pragmática nessa parte que é: eu vou a um evento, mas não vou em lazer, eu vou em trabalho. Então chego ao evento, faço o story ou o conteúdo que eu tiver que fazer, que eu achar melhor. O meu foco quando eu ia aos eventos no início, não conhecia ninguém, a nível de criadores de conteúdo, e o meu foco era: "Ok, estrategicamente vou ao evento, crio conteúdos e extraio relação com a marca ou com a agência." Ou seja, quando eu ia para os eventos, o meu objetivo era falar com as pessoas da marca e com as pessoas da agência.

Na verdade, isso é o objetivo dos eventos.

Sim. Na verdade, não estás errada.

Não, mas há muita gente que vai lá para o cafezinho de amigas.

Mas é verdade. O que estás a dizer é verdade.

Pronto. Não é que eu acredito e aceito que possa ter estado mais fechada nessa parte, porque cá às tantas, para mim, eu via aquilo como trabalho e se eu não conhecia ninguém no digital, eu própria me sentia, não é que me sentisse excluída, mas porque eu via aquilo como um trabalho. Não via aquilo como um grupo de amigas. Só que depois chegava lá e toda a gente era super amiga.

Sim, mas isto é mesmo engraçado, eu não sei se as pessoas que veem o podcast, a maior parte se calhar nunca foi a um evento destes, com marcas. E eu lembro-me que a primeira vez que eu fui, eu estava tipo: "Um evento? Uau, que fixe!" E cheguei lá e literalmente parecia que toda a gente se conhecia, mas tu não conheces ninguém. E muitas vezes pode dar esse ar, que é de te sentires excluído.

Sim, se não conheces ninguém, parece que-

Como é que tu vais integrar? Ainda por cima o nosso mundo é, claramente, que eu agora que já estou mais que habituada, eu amo ir a eventos, sempre adorei, mesmo quando não conhecia ninguém. Eu amo ir a eventos. Tu não gostas, não é?

Eu detesto ir a eventos.

Eu amo ir a eventos.

Mas quem me segue já sabe.

Eu amo ir a eventos porque adoro falar com as pessoas e conhecer pessoas novas. Mas sempre fui assim. Só que agora que estou dentro, percebo que é tipo ok, cumprimento toda a gente, porque é assim. Também eu acho que este mundo nosso é um bocado de aparências e de ver e ser visto.

E é isso que eu detesto. Detesto isso.

É um bocado, tipo, tu se calhar nem segues aquela pessoa, mas claramente sabes quem ela é, porque nós fomo-nos conhecendo todos, e sabes os nomes.

Claro, aparece na "for you page". A verdade é esta, se aparece a pessoas normais, tipo a seguidores normais, aparece a toda a gente.

Sabes perfeitamente quem é aquela pessoa. E, portanto, eu acho que a base, e uma boa dica para quem está a começar no digital e vai a eventos, eu acho que a base é: finge que conheces toda a gente. Porque imagina, toda a gente finge que te conhece também.

"Fake it till you make it."

Mas já me aconteceu, isto é mesmo engraçado, eu seguir uma pessoa e tipo: "Olá!" Mas eu até acho que a conheço mesmo.

É porque tu segues.

É porque eu sigo.

Mas num evento, eu acho que isso é normalíssimo. Ainda no outro dia, num evento, uma rapariga veio ter comigo, eu nunca tinha falado com ela na vida. Nunca. Mas desde o olá até o adeus, parecíamos amicíssimas. Por quê? Porque nos seguimos no digital. Eu nem a sigo. Olha, esquece. Mas é mesmo "fake it till you make it." E não é no sentido pejorativo nem negativo. É, nós estamos lá todos para o mesmo, para criar conteúdo, toda a gente quer fotos e vídeos.

É "tough it up" e pá.

Exato, é o que é. E tens que entrar nesse espírito, que é tipo, não conheces, não interessa, vais lá na mesma. E eu acho que isso até te dá uma certa destreza para depois a tua vida real, que é tens que ter lata. Se queres, vai.

Mas eu também acho que há uma coisa que é bom também perceber e sermos essa pessoa também nesse contexto profissional. Eu sempre tive mesmo presente o não excluir.

Sim.

Muito. Eu tenho isso mesmo presente na minha vida e acho que isso em contexto de amizades e socialmente é mesmo importante, que é, se eu estiver num evento, e estamos a falar de um evento, mas em qualquer sítio.

Sim, e vires alguém de parte.

E eu vir que a pessoa está de parte, eu acho que é moral. Vai tu falar com a pessoa. Tu estás com a tua amiga, sentes-te mais confiante do que a pessoa que está ali sozinha e se calhar a primeira vez que está naquele contexto.

Se calhar sou eu a julgar, mas eu sinto que há muita gente neste meio que não tem esta capacidade e é por isso que eu não gosto, porque eu sinto que é muito de "eu vou-me dar com aquela, porque aquela tem mais números" e não sei o quê. Estás a ver?

Sento.

Eu nem quero pensar isso.

Eu nem penso nisso. Mas sentes isso nos eventos? Que as pessoas se dão mais ou menos por interesse?

Sinto que eu fui sempre muito ingênua nesse sentido e que me avisavam muitas vezes também de "tem cuidado, se as pessoas se tentam aproximar de ti, pode ser para se aproveitarem." E eu achei sempre o bem das pessoas. E depois fui vendo ao longo do tempo que não era bem assim.

A sério? Nunca me aconteceu, mas eu conheço algumas histórias. Mas é por saber, por me terem contado algumas histórias, não só do digital, mas da televisão e tudo mais, e sempre associei um bocado o mundo semelhante, pelo menos o espírito das pessoas semelhante. Era por isso também que eu no início também não me interessava, entre aspas, fazer amizades no digital, eu estava ali para trabalhar, não estava ali para ser amiga.

Mas voltando ao tema.

Sim.

Voltando atrás. Queres fazer novas amigas, não? Ias entrar nesse ponto.

Estou super disponível. Imagina, no outro dia, tu puxaste-me para um run club. Eu dizia chateada, primeiro dia de período, Mariana obriga-me a ir a um run club, lá vai a Mariana, a outra Mariana, ao run club. E uma seguidora mandou, eu disse que ia ao run club nos stories, e uma seguidora mandou mensagem: "Estava a pensar ir, vais a este?" Não sei o quê. E eu: "Sim, siga." "Ai, mas não me apetece." "Sim, siga." E ela veio e depois fugiu. Ficámos as três a correr.

E como é que acham que, porque isso é uma pergunta que eu recebo imenso, como é que se faz amizades em idade adulta?

Pois é isso.

Olha, eu acho que é um esforço coletivo.

Coletivo?

Não. Juro que é. Tu não podes querer fazer amizades e depois não estar disponível para quando o convite vem do outro lado. Eu sinto que As redes sociais ajudam a tu selecionares. Sinto um bocadinho isso. Tu consegues pelas redes sociais, se até for uma pessoa mais ativa e que partilha, não precisa de propriamente ser um criador de conteúdo, uma pessoa que partilhe muito, mas tu vais sentindo pelos sítios onde ela vai, pelas interações que ela pode ter contigo, fazes quase uma pré-seleção e podes tu próprio te ir aproximando através das redes sociais dessas pessoas. Ir comentando, ir interagindo.

Isso já aconteceu contigo?

Já aconteceu comigo começar a falar mais com uma pessoa e depois: "Olha, bora tomar um café", ou depois até encontrar a pessoa em algum sítio e evoluir mais a relação. E outra coisa que eu também acho é não ter vergonha de, até conheces ou no contexto profissional ou em grupos de amigos, tu convidas para irmos jantar e convidas várias amigas. E eu até simpatizei bastante com uma amiga que tu trouxeste. Vou interagir mais. Olha, tu gostas disso, por que não marcamos? E o deixar marcado também acho que pode ser uma boa dica.

Olha, eu tenho feito contactos estranhíssimos no LinkedIn.

Olha a Mariana.

Ela está a meter a perna.

Estranhas pessoas.

Eu estou a dar um exemplo que é parvo, mas que imaginem, comecei a marcar cafés virtuais no LinkedIn.

Virtuais?

Sim.

O que é um café virtual, com caraças? O que é um café virtual?

Então imaginem.

É uma meeting?

Não, inicialmente foi mais a nível de negócios, mas no outro dia até conheci uma rapariga que nos demos superbem, que ela é do Porto, depois vamos agora combinar um café, e foi porque ela gostou de alguma coisa que eu disse no LinkedIn e conectamos.

Ela é pragmática.

Eu acho que nós temos é de estar abertos a só dar espaço para isso.

Às vezes dizemos: "Eu quero amizades novas", ou outra coisa qualquer na vida. "Eu quero amizades novas", mas não estás atenta, não estás a olhar à tua volta.

E por vezes tu não queres.

Também. Tu podes fechar, sim.

Ou experimentar, estás a dizer, run clubs, ou ir a clubes, hobbies diferentes, experimentar.

Eu acho que hobbies conheces muitas pessoas. Para não estar sempre a dizer desporto, mas eu sinceramente acho que sim. Pilates, etc. Urban é um exemplo, exato, porque pode treinar em vários sítios.

E vocês já conseguiram a partir daí, ok, falas ali no balneário, mas já conseguiram avançar mais do que isso para uma amizade?

Olha, sim. Já conheço das redes sociais, mas a Carolina é uma das minhas amigas mais próximas neste momento e foi porque nos cruzamos no cycling. Eu já a seguia há anos no digital, ela também, mas cruzamos no cycling, depois foi mandar mensagem. A Catarina, que foi ao meu jantar, da semana passada. A Catarina, que é do Porto, nós cruzamos, nós estudamos na FEPC juntas, nunca falamos, não éramos amigas de todo. Ela mudou-se para cá, estava se a sentir sozinha, tinha se acabado de mudar, não tinha amigas nenhumas. Cruzamos no Studio Rise. Ela: "Mariana, posso mandar mensagem para irmos andar?" E eu: "Bora." Somos superamigas.

Eu acho que é estares aberta.

E vocês não se sentem mais empáticos agora, por exemplo, sempre que vem alguém que eu conheço viver para Lisboa, eu fico super tipo: "Olha, bora combinar alguma coisa, se calhar sentes-te um bocado sozinha."

Eu senti isso com ela, porque senti, ela está sozinha.

Quero ser a pessoa que eu não tive.

Exato, a pessoa que eu não tive, é mesmo isso.

Mas acho que é mesmo estar aberta a isso. E também, principalmente, não ter medo de tomar a iniciativa, porque muitas vezes temos medo, mesmo em amizades, de levar um não ou e se a pessoa não mostrar tanto interesse.

E estás no teu canto, estás confortável.

Olha, tenho mais amigas.

Até isso. Mas, por exemplo, encontras alguém que te identificas na internet ou assim, que achas que se iam dar superbem. Por que não? Aconteceu com a Mariana, por exemplo. A Mariana dos restaurantes, que eu também já trouxe aqui ao podcast.

Sim.

E eu convidei ela para vir a um evento comigo, porque eu achei que a personalidade dela ia dar match com a minha. Foi isto. E somos superamigas agora.

Pois é, a Mariana está sempre à frente.

Não, mas é verdade. Eu acho que às vezes olharmos de uma forma mais racional para uma coisa que é zero racional.

Mas isto não é ser irracional.

Não é, isso é ser racional.

Sim, estás. Porque estás a ser analítica, tu analizas a personalidade da outra pessoa mais ou menos em traços gerais e dizes: "Ok, eu acho que vai bater certo com a minha." É super racional, portanto vou me aproximar dela.

Mas ser racional não significa que a relação deixe de ser real e emocional. É tipo, deixa-me olhar para este tema, tal como tu olhas para a tristeza. Eu estou triste, eu sei que coisas é que me fazem feliz, vou fazer as coisas que me fazem feliz. Eu sei que me sinto sozinha, o que eu posso fazer para ter amigos? Racionalizar isso e aplicares. Eu não acho que seja negativo.

Boa. Olhem, eu acho que estamos aqui a chegar ao final.

Já?

Sim, já estamos a terminar.

Já?

Estamos a falar há 50 minutos.

Já?

Hoje para as recomendações eu pensei fazer uma coisa diferente, porque já que estamos aqui a falar de amizades, eu pensei em pedir-vos uma série ou um filme que vocês gostem da relação de amizade delas ou que acham que possa ser um bom exemplo para este tema.

Ok. Começas tu, começo eu?

Como quiseres.

Olha, é uma série que eu adoro, estava ansiosa que saísse nova temporada e que saiu agora, por isso estou a meio. Chama-se "Valeria", é uma série espanhola e elas são um grupo de amigas, são quatro amigas. Exato, elas são quatro. E é engraçado, porque nesta temporada elas são superamigas, estão sempre lá umas para as outras, cada uma de áreas totalmente diferentes, que crescem em sentidos também diferentes, mas que mantêm sempre a amizade. São aquelas amigas mesmo de sempre E para sempre. Dá essa ideia. E nesta temporada, elas estão em fases realmente diferentes da vida e ainda assim encontram espaço. Uma já é mãe, portanto é mais difícil ela ter tempo. Ou seja, é muito atual, é muito relatable em muitos momentos. Depois há um rapaz que é tóxico. É muito relatable em muitos momentos e é uma série que representa uma fase de amizade adulta.

Já não é tanto "Sex and the City", é já depois um bocadinho.

É.

E é difícil encontrarmos, agora que estava a pensar o que eu haveria de dizer, é difícil encontrarmos exemplos na música, no cinema, nas séries, desta fase. Pelo menos eu sinto dificuldade. Há muito high school e essa parte.

Mas a "Valeria" é muito fixe. Aquilo é muito fixe. Mais erótico, mas muito fixe. É super giro. É super relatable, é super amizades de adultas. E cada uma tem a sua vida, só que depois cruzam-se. É muito giro.

Vou ver. E eu estava aqui a pensar e não me lembrava de nenhuma, só me lembrava "Gossip Girl", "Sex and the City", esse tipo de séries e de filmes, mas que eu não identifico como a amizade que eu sinto atualmente ou a forma como eu vejo a amizade. E o que me veio à cabeça foi filmes de animação, tipo "Winnie the Pooh", esse tipo de filmes, porque eu sinto muito que quando tu és pequenino e as amizades que tu criaste com quatro, cinco, seis anos, tu crias aquelas amizades, porque eu gosto de ti, eu vou ser tua amiga, eu gosto de jogar a bola e tu também, vamos ser amigos. E eu sinto que há toda a adolescência e toda essa fase em que as amizades, tu ser social começa a impactar, como toda a gente é amigo de toda a gente, tu também queres ser amigo de toda a gente, porque aquelas são as fixes, tu inconscientemente vais ser amiga daquelas pessoas, pode haver, de facto, até sem tu quereres, interesses associados. E eu sinto que essa fase passou e que agora as amizades voltam a ser como quando tu eras mais novo, em que eu identifico-me contigo, eu quero ser tua amiga e vou ser e vou investir nisso e vou passar tempo contigo, porque não há mais nada que interesse para eu ter uma amizade contigo.

Isso é super bonito.

Isso é muito bonito.

É super bonito, que é, nós complicamos tanto as amizades ao longo da vida, que chega a uma fase que estamos tão bem resolvidas, que as amizades voltam a ser fáceis outra vez. Gostas da pessoa, estás com ela e passas tempo com ela. Pronto, a pessoa não te acrescenta, não. Isso também tem a ver com a seleção.

Mas é assim que eu começo a ver as amizades outra vez, descomplicadas.

Como o "Winnie the Pooh".

Nunca estamos tão crescidas.

Mas continua a haver draminha, eu acho.

Claro, é normal e vai sempre existir.

Mas eu vejo mesmo que a vida é mais simples, não veem? As amizades, eu acho mais simples. É assim, se aquela pessoa não me acrescenta, eu já não tenho problema nenhum em não lhe responder mais, sei lá, me afastar naturalmente.

Mas eu acho que é importante também isso. E temos que tomar vodka. Nós estivemos aqui a dizer de nos afastarmos e dessa parte toda, mas também não tens que te afastar a ter uma conversa com a pessoa e dizer: "Já não quero ser mais tua amiga."

É seleção natural com o tempo.

Exato.

Vão-se afastando. Não precisa de haver um corte.

Eu às vezes sentia isso, que é, ok, dizem para eu selecionar, mas vou ligar à pessoa ou vou ser bruta?

Começar a arriscar.

"Não quero ser tua amiga."

Mas eu sou a pessoa que precisa de closure. Então é tipo, o que eu faço em relação a esta amizade? Deixar estar. Eu agora tenho aprendido mais isso.

Eu também acho, deixar ir.

Boa, terminamos. Gostei muito de ter aqui. Obrigada por terem salvado.

Sempre que quiseres.

Acabou a sessão de terapia, estou mais leve.

Estás?