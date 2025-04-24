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De repente, parece que se fez o clique na minha cabeça de sair de mim, ver as coisas de fora e pensar: "Mariana, o que tu queres? Não interessa o que as pessoas querem, os teus amigos querem, as pessoas à tua volta, o que tu queres, o que é melhor para ti?". E foi uma mudança de chip que aconteceu em mim na semana passada. Estou superorgulhosa de mim, de ter tomado uma postura, uma atitude, de ter conseguido agir de acordo com aquilo que o meu corpo me estava a dizer, com aquilo que eu acredito e com os limites que eu impus para mim mesma hoje em dia. E era uma coisa que eu não fazia. Eu tentava sempre agradar os outros a toda hora, nunca queria desiludir ninguém e sentia sempre que eu tinha mesmo de ser a apaziguadora da paz, que tinha sempre que deixar toda a gente feliz, às custas de eu própria ficar infeliz. Acho que é mesmo libertador sentir que estou diferente e que hoje em dia consigo bem estabelecer os meus limites e pensar naquilo que eu quero. Não é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à ordem do costume? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de check-in de amigas. Hoje estou a gravar mais uma vez em Lisboa. A minha vida é assim, é sempre de um lado para o outro e eu gosto imenso deste registo de check-in, de eu não ter vídeo, principalmente por isto, por ser superflexível e eu poder gravar. Imaginem se eu fosse com vídeo, provavelmente ia gravar com imensa antecedência para estar em casa com o cenário bonito, etc. E assim consigo só agarrar no microfone, pôr na mala e estou num quarto de hotel sentada na cama a falar às 9:00 da manhã de uma quinta-feira em Lisboa. E gosto muito desta flexibilidade, porque sinto que é muito mais real do que eu estar a gravar um episódio com imensos dias de antecedência. Assim, é quase como se fosse um voice para as minhas amigas e vocês estão a ouvir real time. Mas bem, como é que foi esta minha semana? Vamos já entrar na rosa, no espinho e na semente desta semana. A rosa. Esta semana foi reveladora a vários níveis para mim, honestamente. Eu contei um bocadinho na semana passada que instalei a Tinder e comecei a falar, a abrir-me mais neste sentido. E eu cheguei à conclusão de que todo o trabalho que eu tenho feito em terapia, mais do que aprender a parte teórica e perceber que coisas é que eu tinha de trabalhar em mim, que traumas, que memórias é que estão fixadas em mim e que eu preciso de me dissociar disso, mais do que perceber efetivamente onde é que os problemas, entre aspas, vêm, é perceber na vida real se a terapia, se tudo aquilo que eu tenho estado a fazer, está a ter impacto ou não no meu dia a dia. E ainda esta semana eu estava a ter terapia e estava a contar coisas que me foram acontecendo e ela ficou superorgulhosa, estava a dar-me os parabéns, porque ela diz que muitas vezes as pessoas ficam só focadas em ir à terapia, ler imensos livros de desenvolvimento pessoal, fazer escrita, tudo e mais alguma coisa, mas depois continuam fechados em casa sem sequer ir para o mundo e experimentar e ver se efetivamente estão diferentes ou não. E estou a falar neste caso do dating, mas não é só nesse caso. Isto aplica-se a amizades, aplica-se a sair da zona de conforto, ir a eventos, fazer coisas diferentes e só vivendo a vida é que nós percebemos se estamos diferentes, se estamos a crescer, se não estamos e somos postas à prova. Literalmente, somos postas à prova diariamente quando começamos a fazer coisas que fogem da nossa rotina, fogem do nosso normal. E eu sinto que aconteceu muito isso comigo com esta situação específica, porque eu tenho claramente um padrão, seja de pessoas que vou atrás, de comportamentos que eu própria tenho e tinha e a rosa da minha semana é completamente o quão orgulhosa eu estou por sentir que neste momento, seja a nível amoroso, seja a nível de amizade, estamos a falar de pessoas na minha vida, e eu estou muito ciente dos meus limites, estou muito confiante daquilo que eu quero, estou segura daquilo que eu quero e do posicionamento em que eu estou neste momento e eu demorei muito tempo para chegar aqui. E na teoria, eu acreditava que tudo aquilo que eu tinha estado a fazer e vindo a trabalhar em mim iria ter impacto, mas sem testar, sem me pôr efetivamente no desconforto, eu nunca iria ter a certeza se estava a acontecer ou não, se eu efetivamente estava a conseguir bem pôr os meus limites, a ser uma pessoa muito mais segura de mim e daquilo que eu quero e expressar isso de forma clara. E eu até tive uma situação em que eu estava novamente a entrar naquele loop de coisas que eu costumava fazer no passado de: "Oh, meu Deus, o que esta pessoa está a pensar? Oh, meu Deus, o que esta pessoa quer?" E de repente, parece que se fez o clique na minha cabeça de sair de mim, ver as coisas de fora e pensar: "Não, Mariana, o que tu queres? Não interessa o que as pessoas querem, os teus amigos querem, as pessoas à tua volta, o que tu queres, o que é melhor para ti?". E foi uma mudança de chip que aconteceu em mim na semana passada, que me fez sentir que estou orgulhosa de mim, de ter tomado uma postura, uma atitude, de ter conseguido agir de acordo com aquilo que o meu corpo me estava a dizer e agir de acordo com Com aquilo que eu acredito e com os limites que eu impus para mim mesma hoje em dia. E era uma coisa que eu não fazia. Eu tentava sempre agradar os outros a toda hora, nunca queria desiludir ninguém e sentia sempre que eu tinha mesmo de ser a apaziguadora da paz, que tinha sempre que deixar toda a gente feliz, às custas de eu própria ficar infeliz. Acho que é mesmo libertador sentir que estou diferente e que hoje em dia consigo bem estabelecer os meus limites e pensar naquilo que eu quero. Por acaso eu até estava a entrar neste loop comportamental, digamos assim, na semana passada e nesse preciso dia comecei a ler o livro da Mel Robbins, que eu até vos contei aqui, e vi uma frase que para mim fez todo sentido e é precisamente isto que eu tenho vindo a trabalhar e que eu preciso aplicar agora na minha vida. Vou vos ler, diz assim: "The focus is on controlling your own thoughts and actions, not the thoughts and actions of others". Muito simples, muito óbvio, mas é isto. O foco tem de estar em tu controlares os teus pensamentos e as tuas ações. Tu não tens de controlar os pensamentos e as ações dos outros. O que tu queres para a tua vida? O que tu queres neste momento? O que para ti faz sentido? Em vez de pensares automaticamente em querer agradar o outro, em querer fazer-te passar por alguma coisa para agradar o outro, e isto aplica-se a tudo na vida, mas eu sinto que sempre fui uma pessoa que sempre se escondeu muito, sempre se pôs muito na sombra e sempre foi mesmo muito paninhos quentes em tudo para tentar sempre que o outro gostasse de mim, agradar toda a gente à minha volta. E este é um comportamento supertóxico que só me prejudica a mim. Demorei muitos anos a perceber isso, mas olhem, cá estamos, aprendemos e estamos a aprender. E é isso, eu gosto muito de me sentir desafiada e sinto que ultimamente tenho sido muito desafiada neste sentido, mas tem-me provado que tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer está efetivamente a ter resultados e deixa-me mesmo muito contente, orgulhosa. E percebi também que aprendi muito a ouvir o meu corpo e a ler os sinais que o nosso corpo nos dá, que eu deixava sempre muito escondida essa parte, não ligava muito, dizia que: "Isto são coisas da minha cabeça", mas a minha intuição e o meu corpo revelam muita coisa e conseguem dar-me sinais se estou a ir no caminho certo ou não. E às vezes basta só nós pararmos um segundo, nos obrigarmos a sair da bolha de pensamento em que estamos e olharmos mesmo para nós, para as reações que estamos a ter, para as sensações que as situações nos estão a causar, para perceber se é certo ou não, e seguir muito a minha intuição. E também percebi isto estes últimos dias e deixou-me também muito contente, porque significa que posso mesmo confiar em mim e que estou cada vez mais sintonizada comigo também, porque todo este trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é muito de autoconexão, de nós nos conectarmos melhor conosco, com o nosso corpo, estarmos muito mais presentes. E que é uma coisa que eu, nos últimos anos, sinto que estive muito desconectada de mim, seja por causa do desporto, por tudo e mais alguma coisa, do corpo, mesmo cabeça, sinto que estava muito desconectada e hoje em dia, sinto que estou num ótimo ponto e que isso me permite usar o meu gut feeling, o meu corpo, as minhas sensações a meu favor também. Mas pronto, isto é uma rosa longa, mas é uma rosa um bocadinho mais intensa. Normalmente, tenho coisas mais óbvias e mais fun, mas olhem, estou assim, estou intensa esta semana e esta foi sem dúvida a minha rosa. Estou muito contente no que toca à terapia que tenho vindo a fazer, honestamente. E a nível de espinho, eu estava a pensar o que eu poderia dizer que não correu tão bem esta semana e não é uma coisa que tenha corrido pior, mas vou ser intensa novamente. I'm sorry, estou assim hoje. Eu li a Glória Dias, uma amiga minha que foi comigo para Bali. Ela escreveu agora um livro, a segunda parte de um livro que ela já tinha escrito sobre os ex-namorados e escreveu agora a segunda parte, que vai sair entretanto no próximo mês, que é basicamente a continuação desse primeiro livro, em que conta a história da nossa viagem a Bali. E fala, obviamente, numa perspetiva de rapazes, da situação dela, mas eu, obviamente, como fiz a viagem com ela, sou personagem secundária do livro. Então conta muita coisa que aconteceu, conta também muito da energia e do mindset que eu estava nessa altura, apesar de, obviamente, isto ser totalmente a visão dela e eu sinto que não sou bem eu no livro, porque é óbvio que é ela a contar dos olhos dela da forma que ela me via, mas eu ao ler não me identifico, porque nós temos perceções muito diferentes de quem somos do que as perceções que as pessoas têm de nós. Mas o que eu queria referir como espinho nesta semana foi porque ela pediu-me para ler o livro, como é óbvio, porque ela vai lançar e conta coisas minhas e, no fundo, está a me expor um bocadinho também. E então pediu-me para eu ler antes de avançar para a venda do livro. E eu comecei a ler e causou-me muita ansiedade. Eu ainda não consegui sequer acabar o livro, só li mesmo até à parte em que ela me tinha pedido, que era obrigatório eu ler para aprovar, mas causou-me muita ansiedade. Não o livro em si, não a forma como ela me descreveu, mas eu entrar na bolha de pormenores de como é que me estava a sentir aquando dessa viagem. Portanto, para contexto, eu fui a Bali em janeiro do ano passado Foi antes de eu ter começado qualquer transformação em mim, foi antes de eu ter descoberto que estava com anemia, que estava em má forma física, má de saúde, má de cabeça, estava mesmo no meu pior. E obviamente que, apesar de eu estar aqui super contente de onde estou hoje, super orgulhosa do caminho, é difícil eu entrar novamente nos pensamentos da cabeça da Mariana do início de 2024, porque eu sinto mesmo que sou uma pessoa diferente. Sou uma versão, como a Glória costuma dizer, que é uma versão da Mariana 2.0. Eu acredito muito que é, mas ao mesmo tempo, eu não quero ter rancor, raiva para a Mariana 1.0, percebem? Porque sou eu na mesma, mas ao mesmo tempo, ao ler aquilo, foi um desconforto gigante, porque fez-me lembrar, e eu até lhe estava a contar isto, porque eu olho para fotos de Bali e consigo me lembrar como é que eu me estava a sentir, mais ou menos. Mas ao ler pormenores específicos de situações que nos aconteceram, fez-me reviver muito esses momentos e causou-me muita ansiedade. Tive mesmo de parar de ler e tive, inclusive, nem lhe contei isto, mas tive mesmo um dia mau, um dia não, daqueles de merda, porque estava a ler o livro e porque entrei nessa espiral, por isso é que eu não consegui mesmo pegar mais no livro. E tenho ainda dificuldade, e este é que é principalmente o meu espinho, é ter dificuldade de não conseguir olhar com carinho para a minha versão passada. Que eu acho que é essencial para eu conseguir mesmo estar 100% orgulhosa daquilo que consegui e da mudança que fiz. E é o passo que falta para eu estar mesmo 100% confortável com quem eu sou, porque é uma parte de mim também. A minha versão passada, a forma como eu lidava com as coisas, a pouca confiança que eu tinha em mim, a pouca força mental que eu tinha no geral, foi uma parte de mim e eu tive de passar por tudo o que passei para chegar a este ponto que estou hoje. E eu sei isto na teoria, na prática é um bocadinho diferente e rever estas coisas causa-me ansiedade e acho que é normal, mas estou a tentar cada vez mais conseguir olhar para coisas que fiz no passado, que não me identifico agora, ou estilos de vida que eu levava no passado, e não olhar com vergonha, ou raiva, ou revolta, mas olhar com compaixão, porque tive de passar por aquilo, fiz o melhor que sabia na altura e era eu na mesma. Eu não deixei de ser eu, continuo a ser a mesma pessoa, porque não é em poucos meses que renasce uma nova pessoa, continuo a ser eu. E eu sinto que preciso mesmo de abraçar também esse meu lado para conseguir estar bem comigo como um todo. Mas pronto, eu também gravei ontem um episódio com a Glória sobre isto para o "Amiga Faz Parte", em que quase chorei. Foi um episódio intenso, gostei mesmo muito da conversa, acho que está super interessante porque tocamos em várias coisas e foi mesmo uma conversa. Mostramos muito ambos os lados, de como é que nós estávamos de cabeça, as duas, antes da viagem, durante e pós. Não sei ao certo quando é que este episódio vai sair, mas vai ser para breve e acho que está mesmo uma conversa muito interessante. E pronto, este foi o meu espinho da semana e que vou estar a trabalhar um bocadinho nisto, de ter um bocadinho mais de compaixão pela Mariana 1.0. Relativamente à semente desta semana, olhem, eu até pensei se queria falar disto aqui ou não, se pode ser um trigger para alguém ou não, mas vou falar da parte da nutrição, porque eu sinto que tenho feito imensas mudanças a nível de hábitos, portanto, estou muito mais ativa, como estão a par, treino imenso. Estou a fazer terapia, trabalho imenso em mim, journaling, leitura, trabalho muitas layers minhas. E quando eu descobri na altura que estava com anemia e tudo mais, eu mudei radicalmente a minha alimentação. Passei a priorizar isso, mas numa ótica de eu agora quero comer comida de verdade, quero comer muito melhor, quero priorizar o comer sopa, legumes verdes, todas essas coisas, e nunca foi numa ótica de quero estar em déficit calórico, perder peso, foi mesmo numa ótica de eu quero ter saúde. E na altura até comecei com uma nutricionista, depois acabei por deixar, porque senti que era demasiado controle, pelo menos para a altura em que eu estava, para a fase em que eu estava, era uma coisa que estava a ser mais um trigger do que uma ajuda, o facto de ter esse controle e de ter de pesar comida e essas coisas. No entanto, eu agora estou numa fase em que eu sinto que, lá está, como aquilo que eu estou sempre a dizer em termos de hábitos, que é passinhos um por um, não é preciso querermos mudar e vamos mudar tudo de uma vez. Imaginem, se eu tivesse chegado de Bali o ano passado, em fevereiro, e quisesse: "Ok, vou mudar. De repente vou para terapia, vou começar a seguir um plano de nutricionista, vou para o ginásio, vou correr, vou fazer isto e aquilo", eu não ia conseguir, não tinha sido uma coisa sustentável. Então para mim foi um processo muito gradual. Eu primeiro comecei a correr, depois quis experimentar outros desportos, depois entrei para o ginásio, depois comecei a andar mais a pé, depois a beber mais água, depois a comer melhor como um todo, ler mais, só depois, mais tarde, terapia. Portanto, foi um processo muito gradual de eu me ir sentindo pronta para trabalhar várias layers, várias camadas deste processo de desenvolvimento pessoal ou de crescimento, digamos assim. E agora estou num ponto em que eu sinto que já estou muito estabelecida em todas estas layers que eu falei. Sinto-me muito Calma em relação a tudo. Sinto-me muito disciplinada no que toca a treinos, por exemplo, não preciso de motivação para treinar, já é uma coisa que eu faço sem pensar. Já faz parte da minha rotina e da minha personalidade, honestamente, faz parte daquilo que eu sou hoje, o ir treinar. E sinto que há uma coisa que falha neste momento, que é a alimentação. Não porque eu coma mal, eu não como mal no sentido de comer muita porcaria, não, de todo. Lá está, como eu disse, eu fiz muito aquela mudança de priorizar o comer comida de verdade, sopa, essas coisas, mas eu sinto que para eu conseguir agora alcançar outros resultados, principalmente no desporto, eu preciso de priorizar, pelo menos ter uma ideia dos macros que estou a comer, tipo proteína. E é uma coisa que eu sinto que tem falhado muito, ou seja, eu estou a me alimentar melhor, mas acho que não me estou a alimentar bem o suficiente pro tipo de treinos que eu faço, pra quantidade de exercícios que eu faço e que poderia estar a ter muitos melhores resultados, mesmo de performance e tudo mais, se eu tivesse um bocadinho mais cuidado com isto. Só que eu sinto que se eu tivesse feito este esforço, literalmente há dois, três meses, quando ainda estava a iniciar ginásio, ia ser uma mudança muito grande de uma vez. E eu agora sinto que estou numa fase que estou pronta para me focar um bocadinho na alimentação. E com isto eu quero dizer, até mais, passar a fazer meal prep, que é uma coisa que eu quero muito experimentar, portanto vai ser a minha semente desta semana, sem dúvida. Eu na semana passada estava a jantar com os meus primos em minha casa e eu tenho primo que é superfocado em ginásio e comida e tudo mais. Ele é supercertinho e ele estava a me dizer: "Mariana, a solução mais fácil e que resulta super bem é meal prep. Ao domingo, tiras umas horas, cozinhas e deixas as coisas prontas." E eu acho que estou pronta para dar este passo de começar a ser mais organizada na comida, porque eu acabo por, lá está, o que eu digo, priorizo comida saudável, mas de repente estou sempre a encomendar, como muito Honest Greens, que é bom, mas era melhor se eu fizesse em casa. Melhor pra carteira, melhor para mim, porque sei exatamente aquilo que estou a comer, a quantidade que estou a comer. Portanto, é mais nesse sentido que eu digo que isto é a minha semente, é passar a fazer meal prep, a ter refeições, não arranjar desculpas de chegar a hora de almoço, que é o que eu faço sempre, chega a hora de almoço, eu já estou cheia de fome e desenrasco qualquer coisa, que normalmente não está a correr assim tão mal, mas podia correr melhor. E é este 1% que eu agora quero trabalhar em termos de alimentação, é eu ter mais cuidado com a quantidade que estou a comer de proteína, de estar a comer o suficiente pra me alimentar, porque eu sei que isto faz muita diferença em evitar também picos futuros de binges. Porque se nós estivermos a alimentar-nos bem e a comer a proteína suficiente, vai me deixar saciada pra que eu não tenha vontade de depois descontar na comida quando estou pior emocionalmente. Isto está tudo relacionado e como eu já tenho vindo também a trabalhar nas outras leis todas, mesmo, por exemplo, o caso do sono, que é uma coisa que mudou completamente a minha vida, focar-me no sono, que vem muito também por eu ter a Whoop, aquela pulseira da saúde que eu também falo muitas vezes. A Whoop, basicamente eu comecei a usar desde setembro, já estou a usar há muito tempo. Cada vez que partilho, as pessoas ficam sempre mega curiosas, porque perguntam sempre: "Ah, mas por que que tens isso e também tens um Garmin? E por que que não usas só um Apple Watch?" Olhem, quanto a um Apple Watch, não posso tecer comentários, porque nunca tive. Eu tenho um Garmin pra correr, só. Só ponho o relógio mesmo pra correr, pra contar distâncias e tudo, e pace. O Whoop não é um smartwatch, o Whoop é uma pulseira de saúde, apenas. E o Whoop, eu escolhi esta opção e acabei por experimentar na altura o primeiro mês grátis e adorei e comprei a anualidade, foi 200 e tal euros. E eu gosto muito, porque sinto que como eu estou numa fase também de trabalhar os meus hábitos e perceber o que é que funciona melhor pra mim, em termos de sono, de alimentação, de treino, de descanso, de recuperação, é supercompleto. E eu sou uma pessoa muito de analytics, eu adoro analytics, adoro ver números, adoro essas coisas e analisar isso, mas não é uma coisa que me prenda. Eu sei que há muita gente que tem a Whoop e que depois isto influencia tanto que acaba por até condicionar o dia. Há muita gente que, por exemplo, o Whoop, se tu acordares e fores à pulseira, à aplicação ver, diz-te logo como é que foi a tua análise, o teu sono. E depois dá-te uma recuperação também, que pode ser entre o verde, o amarelo e o vermelho, dá-te uma porcentagem, sei lá, por exemplo, hoje estás recuperada 75%, porque ontem foste treinar, dormiste bem, mas o treino de ontem foi demasiado intenso, então não subiste dos 75. Pronto, e acaba por ajudar a perceber que tipo de fatores é que está a influenciar a tua recuperação, que é a métrica mais importante do Whoop, é mesmo este valor de recuperação. Por exemplo, se eu for no dia anterior correr, fazer uma corrida longa e fazer um treino e depois dormir menos horas do que aquele que ele me recomenda, no dia a seguir vou acordar com uma recuperação um bocadinho mais baixa. Se eu estiver, por exemplo, com a menstruação, minha recuperação também baixa. Isto ajuda-me, e eu estava a dizer que há muita gente que se prende no sentido de que até teve uma boa noite de sono, acorda fresquinho, vai ao Whoop e tem uma recuperação de 50% e fica tipo: "A sério? Eu sinto-me mesmo bem e a Whoop está a dizer que não e agora vou ter um dia de merda porque me está a dizer que eu não estou recuperada". Então eu acho que isto entra muito na cabeça das pessoas. Por acaso, eu sinto que eu não tenho de todo esta abordagem com estas estatísticas, nunca condicionam o meu dia. Eu uso mesmo como análise e muitas vezes vou ao Whoop antes de me deitar pra ver que número de horas é que me recomenda dormir. É quase como ter um coach, um treinador no pulso e que nos vai dando algumas dicas. E nota-se claramente, e é isto que eu gosto Estou numa fase de mudança, vou mudando várias coisas na minha vida, consigo claramente ver que fatores é que influenciam a minha rotina. E eu sei, por exemplo, hoje em dia, que das piores coisas que me traz piores resultados na Whoop, é o álcool. Se eu bebo no dia anterior, no dia seguinte, por muito que eu durma muitas horas, que descanse bem, a minha recuperação vai ser muito má. E isto tem uma relação super direta, nota-se logo na Whoop. Ou seja, acabamos por conseguir perceber de onde é que vem o teu sentimento de menos descanso. E acho que ajuda a ter mais uma ideia clara daquilo que está a acontecer connosco, com o nosso corpo. E eu também, treinando muito, ajuda-me a perceber que tipo de treinos é que faz sentido fazer nesse dia. Se estou num dia que estou com uma recuperação muito baixa, porque ainda estou a recuperar de um dia anterior ou não dormi muito bem, se calhar nesse dia não vou correr, porque é o tipo de exercício que mais puxa por mim. Se calhar já vou fazer uma aula mais calma ou só ginásio. Portanto, fazer um bocadinho deste jogo ajuda, pelo menos para mim. Não sei se é para toda a gente, acho que não é uma coisa que faça sentido para quem não treina, por exemplo, que me perguntam muitas vezes. Acho que faz sentido se quiserem, por exemplo, analisar o sono, mas é uma pulseira tão virada para a parte desportiva, que eu acho que não faz assim tanto sentido se não treinarem. No entanto, se quiserem experimentar e fazer aquele mês gratuito, eu também tenho um link, que também posso deixar aqui na descrição, que assim também conseguem ver como é que isto funciona, em que dá para experimentar aquele mês, eles basicamente enviam a pulseira gratuita para casa, experimentam e depois se quiserem continuar, têm que comprar mensalidade ou anuidade, ou então podem devolver a pulseira se não quiserem e não tem custo nenhum. Eu na altura gostei logo ao fim de um mês e comprei logo. Foi 200 e poucos euros, porque estava com uma promoção na altura, portanto fiz logo isso e tenho gostado mesmo muito. E tem-me ajudado mesmo a conhecer-me melhor, a perceber a importância, voltando agora ao tópico, a importância do sono, que era uma coisa que eu sinto que descurava muito antigamente. Descurava tudo, não fazia desporto, descurava a alimentação, mas a parte do sono acho que ainda tem mais impacto, porque por muito que tu até comas bem, até vais treinar, se tu não dormires, as tuas decisões no dia a seguir não vão ser as decisões conscientes que deveriam ser. E tendo esta pulseira comigo ajuda-me também a fazer melhores escolhas nesse sentido. E já que estamos aqui neste tema de saúde, exercício e tudo mais, noutro dia fizeram-me uma pergunta, eu acho que foi no Instagram, exato, que me fizeram esta pergunta: "Mariana, não treinas demasiado?" Porque eu estava a partilhar uns stories e estava a partilhar a minha divisão de treinos da semana. E eu sei que se calhar, às vezes pode ser um trigger estar a par do que as outras pessoas treinam e se calhar desnecessário. Não sei se quero continuar a fazer esse tipo de partilhas. Por outro lado, eu adoro ver isso, adoro ver quando as pessoas partilham o que fazem para também perceber será que aquilo que eu estou a fazer é demasiado. Não é para me comparar, mas sentir-me menos sozinha no processo e nas minhas decisões. Porque apesar de eu ter um PT, eu tenho um PT que me faz os meus planos de treino para os treinos que faço em ginásio. O resto das decisões são feitas por mim, eu é que decido quantas vezes vou correr, o que é que corro, se vou ao cycling, se não vou, se faço pilates, se não faço. Portanto, tenho vindo a experimentar. Quando eu comecei e decidi: "Vou ser mais ativa", comecei pela corrida, depois comecei a experimentar todos os esportes e mais alguns, fiz paddle tennis, box, crossfit, fiz imensa coisa. E só depois mais tarde é que percebi: "Ok, eu preciso de reforço muscular", e passei para o ginásio. E agora neste momento que eu faço ginásio, faço corridas e faço outras aulas, de cycling, pilates, ioga, o que me apetecer. Mas acabo por eu própria tomar as minhas decisões nesta área. E quando me fazem esta pergunta: "Não treinas demasiado?" Eu percebo de onde vem, porque se calhar, à partida, visto de fora, parece que estou a exagerar um bocado. Até pode reforçar o descontrole de passar de um oito a 80. Só que eu vou-vos explicar o que se passa comigo com o desporto neste momento. Eu sinto que estou numa fase da minha vida em que antes eu tinha muitos picos, emocionalmente, eu estava muito instável, mas instável de ter muitos picos altos e muitos picos baixos também. Ou seja, se eu pensar na minha versão 1.0, eu tinha imensos picos em que eu estava muito em baixo emocionalmente, mas depois também tinha muitos highs. Estava muito mesmo tipo montanha-russa, rollercoaster de emoções. Hoje em dia, eu estou numa linha reta, constantemente. Eu sinto isto. Sinto que não tenho coisas que me tragam para picos de êxtase, porque estou bem, nem tenho coisas que me tragam muito para baixo. Isto é bom, é uma boa sensação, uma sensação de paz, de alívio, de tudo. Por outro lado, eu tenho uma coisa na minha vida que neste momento me traz picos, não picos elevadíssimos, mas picozinhos ao longo da minha semana, que é o desporto. Então imaginem, se vocês estão numa linha reta e sentem que há uma coisa que vos traz adrenalina e que vos puxa para cima diariamente, vocês não vão querer fazer isso em dobro, em triplo, em quantidade? É literalmente isto. Eu noutro dia acordei com muita vontade de ir correr. Foi um dos dias mais felizes do meu último mês, foi ter ido sair de casa e correr 10 km na chuva sozinha. Obviamente que eu pensando nisto há uns meses atrás, há um ano atrás, nunca diria, mas eu encontrei no desporto pequenos picos de felicidade, de adrenalina, de me desafiar, de me sentir capaz, de me sentir melhor, de trabalhar a minha confiança e de ser o meu safe space, entrar numa bolha, de conseguir distrair-me de tudo e estar ali só na minha, a trabalhar em mim. Não sei, encontrei ali um refúgio que me traz felicidade, honestamente. E é por isso que eu sinto que hoje em dia À partida pode parecer que eu treino muito, porque é uma coisa que eu quero mesmo e faço questão que seja diário. Ontem, por exemplo, estive o dia todo em Lisboa a gravar podcast. Decidi logo que não ia ter tempo de treinar e foi um dia inteiro em que não fiz nada, mas como eu decidi comigo que não iria dar, não fiquei a sentir-me mal por isso. Foi mesmo uma decisão de que não ia haver tempo, portanto está tudo bem, amanhã fazes mais. Mas, por outro lado, eu sinto que há sempre uma parte de mim que fica a faltar se eu não for treinar. Eu sinto que o treino, o exercício físico, traz ao de cima a minha melhor versão. A nível emocional, traz ao de cima uma vertente minha muito mais feliz e por isso é que eu quero fazer exercício diariamente e faço questão disso. Nunca é, e de todo, para perda de peso e calorias. Eu ligo zero a isso. Eu ouço dar essas análises, eu ligo zero, eu não quero saber quantas calorias perdi numa corrida, quantas calorias perdi num treino. Ligo zero a isso. É mesmo eu saber que emocionalmente vai me trazer um pico e eu vou ser uma versão mais feliz, mais animada, mais eu do que sem o desporto. Por isso é que eu tenho feito muito. No entanto, eu sinto que também tenho feito muito, mas também tenho feito um equilíbrio e tenho conseguido gerir isso, que era uma coisa que eu antes, quando eu comecei, estava meio louca, nunca tinha dias, por exemplo, de descanso. Eu hoje em dia faço mesmo obrigatório ter pelo menos um dia em que não faço nada e sinto que já estou muito mais tranquila neste aspecto, estou muito mais equilibrada. Portanto, se calhar, para quem não treina e não faz desporto de todo, ver a quantidade de coisas que eu faço pode parecer demasiado, mas honestamente, para mim, eu estou fixe e estou a gostar. E enquanto assim for, eu vou manter. Acho que não há melhor barómetro que este. Sinto-me bem, não me sinto cansada, sinto o oposto disso. E enquanto assim for e me deixar feliz a rotina que eu estou a fazer, eu vou continuar. E pronto, acho que vamos terminar o rambling desta semana com esta reflexão. Sinto que este episódio já passei por muitos lados e foi um bocadinho mais intenso, principalmente no início, mas é assim, temos estes momentos, estamos assim sentados num quarto de hotel em Lisboa só a refletir sobre a vida, a olhar para a parede e a falar para o microfone. And this is my life. Pronto, vou agora viver a minha vida fora deste quarto. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham o resto de uma boa semana. Se quiserem, deixem a vossa sementezinha para esta semana nos comentários. O Spotify deixa que vocês façam comentários diretamente na aplicação, por isso temos esse espaço de discussão sempre disponível. E não se esqueçam também de seguir o podcast, seguir no Spotify, dar o followzinho, as estrelinhas, todas essas coisas que ajudam imenso o "Amiga Faz Parte" a ir subindo e a chegar a mais gente. Por isso, é isto. Espero muito que vocês tenham gostado e nós vemos num próximo "Check-in de Amigas".