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Não é fácil, eu sei. Mas, amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume? Estamos de volta.

Estamos, sim.

Importante referir que este episódio está a sair depois da Páscoa. Como é que foi a tua Páscoa, por favor?

Estamos aqui cheios de ovinhos de chocolate.

Comi tanto chocolate, ontem já estava a começar a sentir as borbulhas.

Eu fiquei mesmo triste, porque eu costumo receber meses chocolates e ovos da Páscoa e só recebi um.

A sério?

Sinto que estou a crescer.

Três ovos Kinder.

Como é que é possível?

As pessoas sabem que eu gosto de Kinder, mas eu tive uma fase em que eu estava tão de vida saudável.

Levavas a mal?

Que levava a mal quando recebia. E as pessoas tiveram ali uma fase que me deixaram de dar e agora, se calhar, já passo esse equilíbrio para as pessoas e recebi três. Fiquei mesmo contente.

Eu sinto é que na minha família, a minha geração de receber coisas já passou. Ou seja, como eu tenho os meus primos todos pequeninos e são muitos, eu e as minhas irmãs, apesar de sermos da geração deles, tem um gap muito grande, tipo de 20 anos, já deixamos de receber e agora só recebem eles.

Nós continuamos a ser os pequenos da mesa.

Eu queria, já não sou.

Porque só vamos deixar de ser os pequenos quando nós, a minha geração, tiver filhos.

Já passou.

Mas queres começar a entrar em rosa, espinho e semente? Queres começar tu?

Pode ser. E até o meu espinho, curiosamente, até posso começar por aí, porque tem a ver com família, vem um bocado da Páscoa. Eu já tenho pensado sobre isto, principalmente desde que voltei ao Porto e que estou mais tempo e mais próxima da minha família, da minha família, mãe, pai, avós e da minha família mais alargada, primos, tios e assim. E na Páscoa senti muito isso, que é tu adoras pessoas da tua família, viveste a vida toda com eles, tu gostas deles, mas quando te tornas adulto, percebes que há coisas em que não te identificas nada e que se calhar, se não fossem família, se calhar não era alguém com quem tu gostarias de estar. E isso é mesmo agridoce. Aliás, é triste, eu acho. E é difícil de lidar, porque tu não consegues deixar de gostar das pessoas, nem queres, e acho que tem que existir um equilíbrio para não se perderem essas relações, mas é difícil quando tu estás a chegar à adulta.

Mas como é que tu lidas com isso? Tu tentas educar as pessoas que estão à tua volta? Depende dos temas, não é? Se forem mesmo valores intrínsecos.

Às vezes tento ignorar para manter a relação. Mas outras vezes, por exemplo, com os meus pais, tento educar. Com as minhas irmãs, não, já são da minha geração, eu sinto que fomos educadas da mesma forma e acho que isso já não acontece. Mas com os meus pais e com os meus avós, tento um bocado educar. Às vezes, o que eu sinto muito é nas piadas.

Inofensivas.

Piadas inofensivas que são extremamente narcisistas, que têm ali muita xenofobia e esse tipo de coisas, que eles acham piada. As gerações anteriores ainda acham piada a coisas que eu sinto que as nossas gerações já acham muito estranhas.

Não é tanto de como é que eles são, do caráter, é da forma como cresceram e foram educados.

Sim.

E também eu acho que nos cabe a nós tentar mudar um bocadinho isso. Não vamos mudar a velha guarda, obviamente, mas tentar ser uma influência noutro sentido, tentar abrir um bocadinho horizontes. Eu pelo menos sinto isso, por exemplo, com a minha avó, que as pessoas assim mais próximas, que sinto que ainda têm algumas dessas ideias fixas na cabeça e nós, enquanto primos, enquanto netos, tentamos um bocadinho mudar essas ideias, tentar explicar o nosso lado. Ela até pode não aceitar e não perceber, mas vai abrir um bocadinho a mente.

Mas eu também acho que tem que haver equilíbrio, ou seja, eu não deixo que isso me afaste totalmente das pessoas. Eu acho que é mesmo difícil tu conseguires fazer essa ginástica. Eu sinto que consigo fazer, mas vejo amigos meus que se deixam de dar com familiares por esse tipo de questões, é que às vezes é tipo, aceita que esta pessoa não teve a mesma lotaria social que tu tiveste ou que não foi educada da mesma forma, teve uma vida totalmente diferente da tua e eu acho que é muito importante nós nos colocarmos no lugar do outro e tentarmos perceber um bocadinho o porquê. É pelo menos tento fazer essa ginástica para aguentar dias longos como a Páscoa.

Para mim, eu relaciono-me com isso também na ótica de, por exemplo, comentários sobre corpo ou o que estás a comer, tudo isso. Aquelas piadinhas que eu sinto que me afetavam imenso há uns anos atrás, mas que eu fui também tentando educar os meus pais, que também não tinham noção que eu passava por isso e que isso me afetava, mas eu tentei mesmo e fiz muita força para os educar e hoje em dia eles percebem totalmente. E mesmo primos meus da idade dos meus pais, que têm depois influência nos pais deles, que são os meus tios. E eu lembro-me que houve ali uma fase em que toda a gente fazia muitos comentários e hoje em dia, se esses comentários aparecem, já há alguém a dizer: "Tia, não se diz isso, não se diz essas coisas."

Isso é tão importante.

É importante é tu mostrares que te está a afetar, que pelo menos quando são comentários que te afetam a ti, mostrar que te incomoda. Não fiques calada, remoe no assunto, fale sobre isso.

E uma coisa muito engraçada que também aconteceu, os meus primos são todos pequeninos e nós estávamos no telefone a ver uns vídeos, eles queriam dançar umas músicas, K-pop, esse tipo de coisas. E tenho dois primos, sete e cinco anos, uma menina e um menino. E a menina estava a dizer ao menino: "Olha, que música queres? A de cima é de meninas, a de baixo é de meninos." Eu disse: "Não há músicas de meninos e de meninas." E gerou-se ali nos miúdos todos, resultados, tipo: "Mas não há, e os meninos podem dançar aí, podem não sei o quê." E toda uma discussão em que eu também acho importante existir esse papel ao contrário, para os miúdos mais pequenos, em que sempre que existir a oportunidade de falar sobre esse tipo de coisas, falar, porque parece queEstas conversas são inofensivas e ele se calhar está comigo duas vezes por ano, não se vai lembrar mais do que aquilo que eu estou a dizer. Não acho que faz sentido. Eles ouvem tudo. E acho que isso também é muito importante, irmos educar as gerações para cima e para baixo.

Acho que nós estamos na geração que conseguimos influenciar os dois lados. E ao influenciares os mais novos, a forma como falas para eles, os adultos também estão a ouvir como é que estás a falar para os mais novos. É verdade. Está tudo interligado.

Sem dúvida.

Então este é o teu spin.

O meu spin, que eu acho que até se pode tornar uma coisa positiva, até pode ser uma semente agora, depois do que nós estávamos a falar. Ter este propósito de também tentar educar as nossas famílias, em vez de entrar logo em conflito.

De te sentires revoltada e quereres cortar a ligação com pessoas que fizeram parte da maior parte da tua vida e que são importantes para ti.

Sim. Não concordo nada com isso. Mas também posso estar a falar de um lugar de privilégio. Isso de cortar relações com família, não concordo, mas cada um tem as suas.

Mas é como também terminar amizades. Se calhar, são fases em que até te podes afastar um bocadinho mais de alguém, mesmo da tua família, porque estás a passar por uma fase em que tu não te identificas tanto e esse tema está te a revoltar mais e dás espaço para isso e depois mais tarde voltam a dar-se mais. Portanto, acho que também tem um bocadinho dessas flutuações que as amizades também vão tendo e é normal, desde que não haja aquele corte radical, se não houve um motivo para tal.

Claro.

Acho que não há necessidade para isso. Posso começar pela minha rosa?

Começa.

Vamos falar de desporto, que eu sei que tu não queres que eu traga.

No outro episódio acho que quase não falámos.

Sim, e ainda estou sempre a dizer que não posso trazer rosa e semente, trazer desporto, porque estou sempre a tocar na mesma tecla.

Mas tivemos pausa de uma semana, por isso agora já podes.

Eu estou neste momento a treinar para uma meia maratona, que vou fazer daqui a três semanas em Aveiro, e depois vou fazer um Iron. E eu tive o meu mês de janeiro e fevereiro hiperfoco no projeto do espetáculo ao vivo e não estive focada em desporto. E tentei mesmo olhar para o desporto como: "Vou fazer isto de forma chill, vou fazer umas corridinhas aqui e ali e não quero levar isto de forma a ter um objetivo e de forma tão a sério. Vou tentar mesmo desfrutar dos treinos e do desporto." Não é para mim. Eu não sei explicar, mas eu sou tão mais feliz a treinar o que estou a treinar hoje, a ter um objetivo. Imagina, adoro sair para correr, como fui no feriado com um amigo meu, corri 5 km a conversar, muito chill, e foi só mesmo para mexer e ter um plano diferente. Mas eu adoro a sensação de ontem ter ido correr 14 km e ter sido um desafio. E eu preciso disto. E percebi que preciso mesmo de ter um desafio. E será que eu vou ser sempre assim? Será que eu vou sempre precisar de um desafio desportivo? Mas fez-me pensar que, a nível profissional, neste momento, por exemplo, naqueles dois meses eu estive focada no espetáculo, neste momento, a vida profissional está a rolar, mas sinto que não tenho um caminho bem definido para onde é que eu estou a ir. Quero criar outros projetos, quero fazer coisas, tenho várias ideias, mas neste momento da minha vida, está tudo a rolar e sinto que não tenho um caminho. Estás a perceber? E sinto que ao ter estes objetivos desportivos, parece que tenho um propósito de vida. Faz sentido, ou seja, tenho um foco, estou a atingir qualquer coisa. Pode não ser o meu trabalho, mas na minha parte vertente pessoal, estou a ter um objetivo grande e estou a lutar por ele. Se calhar, é isso que estes desafios estão a fazer para mim. E se calhar noutra fase da minha vida, mais para a frente, posso ter outras coisas e já não sinto a necessidade de ter isto.

Sim, eu acho que existem diferentes formas de estar para diferentes tipos de pessoas. Vi há pouco tempo até um vídeo teu de pessoas tipo A e tipo B.

És type B?

Eu acho que sou. Espera. Está ok? Eu sinto que sou um bocado mix, na verdade. Eu acho que não sou 100% um, nem 100% o outro.

Eu sou claramente type A.

É chocante.

Mas dá-me felicidade ter as coisas organizadas, acordar cedo, fazer a minha rotina, tudo certinho. Dá-me felicidade.

Não sei se isso existe. Será que existe? Quem inventou isso podia ver este podcast e dizer-me se existe. Mas eu sinto que eu se calhar sou tendencialmente type B, mas eu preciso, para estar bem, de ser type A.

Tu sabes por que existe type A e type B?

Por quê?

Basicamente, foi um neurocirurgião que estudou quais são as pessoas mais prováveis de ter um AVC. Existe o type A e o type B. Adivinha quem é que é mais provável ter um AVC? Obviamente, type A, porque são pessoas muito mais freak, estressadinhas e ansiosas. Portanto, a explicação é esta, não é uma explicação do TikTok. Existe uma lógica. São as pessoas que são mais prováveis de ter um ataque cardíaco.

Então não seja um type A, percebe?

Tantas pessoas são tipo "Yolo, let me live my life". Vocês são fixes. Vocês não vão ter ataques cardíacos.

Está toda a gente a pensar: "Se eu for type A é porque eu tenho tudo sob controle".

Não, só vais ter ataques cardíacos. Não sabias disso?

Então quero bué ser type B. Sorry. Não, mas por acaso, eu sinto que eu sou a pessoa que tem muito tendência a fugir para menos organização, mas eu funciono muito melhor e estou muito mais tranquila se eu tiver as coisas sob o meu controle.

E eu acho que o desporto dá-me isso, porque eu consigo controlar a minha agenda, consigo controlar como é que eu treino, consigo controlar o outcome disso, está tudo no meu controle. E se calhar na minha vida profissional, nesta fase, não está bem tudo no meu controle. Os resultados que vou ter, para onde é que vou, que projetos é que vou aceitar, meio que foge de mimE se calhar é isso que eu vejo no desporto, não sei. Ou então também tem muito a ver com a ginástica, com a forma como eu vivi o desporto no passado.

Eu acho que isso tem muito a ver, a forma como tu viveste o desporto. E eu, por exemplo, sinto imenso isso. Qualquer desporto coletivo que me ponhas a jogar, eu posso não ser melhor quando eu começo, mas eu vou ser. Acho que quem pratica o desporto de alta competição fica extremamente focado e precisa de atingir aquelas coisas. E eu acho que isso é grande dica. Eu acho que tu experimentas estar no desporto com um objetivo específico. Isso pode ser uma dica pra tu efetivamente conseguires colocar na tua vida.

Fazer parte de ti. Mas, por exemplo, eu olho pro desporto como várias vertentes e que servem para vários propósitos. Ou seja, durante a minha semana, por exemplo, tenho o momento em que eu entrei agora pro paddle e vou pro paddle com amigas. Não sabias disto?

Quantos desportos estás a fazer?

Eu estou a treinar nove, 10 vezes por semana.

Temos fazer uma-

Não vamos nada, não vamos fazer isso.

Quantos é que fazes de desportes?

Faço 10 treinos por semana. Nove, 10.

Continua.

Pronto, estava a dizer. Olho pra isto de vários prismas, que é tipo, vou pro paddle com amigas, é pra me divertir. É uma cena fora da rotina, não tenho objetivos nenhuns. Claro que quero melhorar, porque eu sou uma nódoa, mas o objetivo é estar ali a conviver com elas. Se calhar vou fazer uma corrida também assim chill com amigos, também é nesse propósito, mas depois tenho a minha vertente que é tipo, aí eu quero ser boa, eu quero melhorar, eu quero sentir aquela cena que a corrida, que correr 15 km me dá.

E achas que uma não resulta sem a outra?

Eu já experimentei isso. Pra mim não é suficiente, eu preciso de mais.

Mas e ao contrário? Quando tu estás só a treinar foco. E não metes uma aula de cycling pelo meio, não tens uma corrida leve com uma amiga só pra descontrair, em que nem sequer olhas pro tempo que estás a fazer. Resulta pra ti ou não? Porque há muita gente que fala sobre aquele fenômeno de quando estás extremamente focado em cumprir a tua primeira meia maratona, ou seja, o que for, deixas de gostar.

Desfrutar do processo. Mas eu desfruto os treinos também. Eu gosto disso e gosto da sensação, mas acho que eu olho até mais pra essa parte mais de chill, mais de convívio com pessoas, porque eu também estou a tentar trazer as pessoas um bocadinho pra esse estilo de vida. Por acaso não te contei, mas vamos criar agora, eu e a minha prima, um grupo que se chama "Bora Mãe", que é um grupo no WhatsApp, que é com as nossas mães e com amigas e mães das amigas, em que vamos fazer desportos, um desporto por mês.

Isso é tão chill.

Pra experimentarmos coisas novas. Fiz aula de cycling no React, agora a próxima vai ser uma aula de barre. A ideia é sempre experimentar desportos novos e levar as nossas mães a fazer isso. Portanto, eu gosto disto. Gosto desta parte social também, de juntar pessoas e fazer desporto. Portanto, acho que perder essa vertente não é uma coisa que eu queira, mas eu também sou feliz no processo de treinar, porque senão também não o fazia.

Claro.

Percebes? Agora, se isto me está a dar um propósito, talvez. Agora, se calhar pode ser só uma fase, não sei.

Eu acho que já não pode ser só uma fase. Depois de tantos desafios que tu tiveste e que tu já percebeste, tu precisas disso.

Sim, eu acho que depois também tu ficas um bocado viciado na sensação e depois queres mais. Se calhar tu também sentes isso de quando fazes um novo projeto profissional, é aquelas borboletas na barriga, é aquela sensação de que fui mais longe e eu estou a sentir isso no desporto, que se calhar a nível profissional já não estou a sentir tanto nesta fase.

Eu não conheço imenso a ginástica, como é que funciona, mas aquilo é muito por competições e tu, apesar de teres equipe e estares com pessoas, aquilo tem muito esse lado da competição, certo?

Sim. Mas imagina, na forma como eu olho pro desporto hoje, não é de todo pra competição, porque, por exemplo, eu fiz o HIROX e não adorei esse ambiente competitivo, mas é competição comigo mesma, de me superar todos os dias. Eu acho que me dá a estrutura, control freak que eu sou, dá-me essa orientação.

Dá-te essa paz, aqui sou eu comigo, eu controlo.

Ya.

Sabes qual acho que foi o teu problema? Tu conseguiste provar a ti própria que conseguias uma vez.

Agora vou continuar.

Está sempre pra provar.

Não, é capaz de ser isso, é capaz de estar tudo interligado, mas não sei. Tenho pensado sobre isto. E ainda bem, que também descobri aquilo que resulta.

Que bom seres ambiciosa com uma coisa que te faz tão bem.

É isso.

Acho que não há nada melhor.

E se me faz bem treinar nove, 10 vezes, não me julguem. Pronto, olhem, é assim.

Não, e também fazes isso com equilíbrio. Vais comer uma bolachinha e está tudo bem.

Por acaso estava aqui a debater-me sobre esta rosa e encontrei uma pergunta, não sei se foi no TikTok, que era assim: se tivesses que congelar esta fase da tua vida por um ano, o que é que tu querias garantir que continuava igual e em que áreas é que mudarias? Uma boa pergunta, não é?

É mesmo boa. O que é que continuava igual pra mim?

Uhum. E o que é que tu mudarias? Que áreas é que gostavas que mudasse? Se quiseres eu posso começar enquanto pensas.

Começa.

Eu acho que pra mim era duas coisas que eu mudaria. Em primeiro lugar, e é a parte que vamos falar a seguir, comprar a casa, começar a investir no mercado imobiliário e dar esse passo, mudar de casa e começar a investir. Ou seja, considerando a minha vida como está hoje em dia, daqui a um ano. E mudaria também a minha parte profissional, porque é uma coisa que eu também tenho falado aqui várias vezes, gostava de ter outras coisas e ter outros propósitos, digamos assim, e via-me também daqui a um ano a isso já estar a acontecer.

Eu acho que uma coisa que eu mantinha, sem dúvidaÉ os pequenos passos da minha rotina. Eu sinto que consegui montar uma rotina, eu e a minha cadela sozinhas na minha casa. Se calhar, daqui uns anos, quero que outras pessoas façam parte da nossa família, mas essas pequeninas coisas acho que me trazem muito conforto e gostava de manter daqui a um ano. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de mudar daqui a um ano, provavelmente, também ver a parte profissional diferente. Eu acho que nós também vimos de uma área em que não queremos as coisas iguais durante muito tempo, na parte profissional.

Sim, porque tu sentes que podes fazer tanta coisa que se calhar a mudança também te gera essa vontade de fazer mais, não é?

Sim.

E se calhar para mim, daqui a um ano, o foco já não seria tanto estes objetivos desportivos, mas mais na vertente profissional. Talvez trocar um bocadinho isso. Olha, e qual é a tua rosa?

Espera aí, vou ver. Não me lembro. A minha rosa. Já sei! Eu quero falar sobre isto.

Tão fixe.

A minha rosa. Eu esta semana fui a uma festa de hip-hop. Eu adoro hip-hop. E não tem a ver sobre a festa de hip-hop, tem a ver com quanto mais nós crescemos, eu sinto que mais nos afastamos daquilo que nós realmente gostamos, porque as pessoas deixam de fazer, porque deixamos de ter companhia, porque deixa de fazer match com a fase da nossa vida. E eu fui resgatar isso. E eu estava lá na festa e estava a sentir. Quando estás no sítio em que devias estar, eu senti isso o tempo todo. E eu acho que se calhar sentiria o mesmo se voltasse a jogar andebol. És buscar coisas que fazem parte da tua adolescência, que te moldaram tanto quando eras mais novo e que foste deixando de fazer, e isso deu-me um conforto muito grande.

Mas isso será que é tu ainda gostares disso ou é nostalgia da fase em que viveste?

Eu ainda gosto muito disso e ainda vou acompanhando.

Não estou a falar especificamente desse gosto, estou a falar de trazer gostos que tinhas antigamente, pode ser só nostalgia. E hoje em dia, se calhar, já nem faz assim tanto sentido.

Sem dúvida, acho que pode ser só nostalgia muitas vezes. Mas acho que também há muita coisa que às vezes nós gostamos e como os nossos amigos à nossa volta, ou as pessoas à nossa volta, já não gostam, deixaram de fazer ou mudamos de amigos que já não fazem esse tipo de coisas, nós nos vamos afastando também dessas coisas. E eu sinto que é o que nos recarrega. Recarregou-me.

Pode ser a tua versão criança outra vez.

Sim, e vais buscar coisas que fazem tão parte de ti. Eu sinto que nós somos sempre várias partezinhas. E irmos buscar algumas partes que estão adormecidas, eu acho que nos ajuda a orientar.

E sentes isso com mais alguma coisa, além da música?

Sinto isso com o desporto, sem dúvida, 300%. Eu na outra semana, o meu pai joga andebol como eu jogava, e ele teve um jogo tipo de antigas estrelas, só pessoal de 50, 60 anos a jogar. E eu fui para o pavilhão, estava lá, não dá para explicar. Mas sinto isso com o desporto e sinto isso com estar na natureza. Eu ia muito acampar quando era miúda, então sinto isso também.

Sim, eu sinto essa sensação, sem dúvida, com a ginástica, que foi o ambiente que mais me consumiu nessa altura. Mas também sinto essa sensação quando estou com as minhas amigas de secundário, por exemplo. Que tu consegues ser mais a tua versão de há uns anos atrás.

Eu sinto isso com as minhas amigas da faculdade. Eu sinto que as minhas amigas da faculdade, e acho que isto é meio um fenômeno, não para toda a gente, mas as amizades da faculdade, eu sinto que é uma idade em que, e eu andei numa faculdade pública, tu na faculdade pública encontras pessoas de todos os tipos, todos os estratos sociais, pessoas às vezes nada a ver contigo, e sinto que é uma idade em que tu já fazes amizades, não tanto porque as pessoas são da tua turma, tu vais mesmo escolhendo um bocadinho as tuas amizades e é por algum motivo. E eu na faculdade fiz amizades de pessoas à primeira impressão, nada a ver comigo, e que são pessoas com as quais eu recarrego e que eu sinto que posso ser mesmo a minha versão, quase como com a minha família.

Sim, eu sinto isso com as do secundário. Sinto que na faculdade já estão mais alinhadas, porque é a mesma área, ou seja, já estão mais ou menos dentro do mesmo meio que eu, enquanto que no secundário, se calhar, seguimos rumos completamente diferentes e tenho essa sensação de casa, de família, porque também me conheceram numa altura ainda mais pequena. Percebes? Conheceram outras fases, essas também, também passaram por a fase da faculdade, mas viveram outras fases ainda antes, que passei por diferentes versões. Então sinto que conhecem outro lado que as do secundário não conhecem, se calhar.

Sim, eu tenho os meus amigos de infância, mantenho até hoje, e também sinto muito isso com eles, sem dúvida. É pessoal que vai crescendo contigo. Mas eu sinto mesmo isso de recarregar. Há certas amizades na minha vida que eu recarrego e outras que me sugam.

E aí não queremos.

Aí não queremos.

Então a tua rosa foi voltar a-

Foi fazer uma coisa que eu já não fazia há muito tempo e que faz mesmo parte de mim, não quero saber se ninguém vai, eu vou.

Queres dizer a tua semente? Está ligada com isso?

Não, nada a ver.

Ok. Então eu vou entrar no meu spin, que é procura de casa. Eu não podia não trazer este tema porque é um tema que tem estado muito na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que é tipo, eu ponho uma ideia na cabeça quando foi para alugar casa, para qualquer coisa, é tipo, eu quero e eu quero para ontem.

A Laura já conseguiu.

Se eu digo que quero, eu quero para ontemEntão eu defini comigo mesma que eu vou começar a procura de casa vai ser este mês, duas, três semanas eu tenho casa comprada. Que inocente. E comecei neste processo. Imagina, foi acabar o espetáculo "A Vivi" e mudar o foco da prioridade da minha vida pra procura de casa. E de repente eu estou a direcionar a minha prioridade pra uma coisa.

Que tu não controlas.

Que eu não controlo e que não está a acontecer à velocidade que eu quero. Imagina, quando foi pra alugar casa em Lisboa, quando foi pra arrendar casa no Porto, foi assim: marquei não sei quantas visitas, fui visitar 20 casas, em duas semanas tinha a casa escolhida, já estava tudo fechado. E eu encarei a procura de casa pra comprar nessa ótica.

Não tem nada a ver.

E não está a correr muito bem.

O que estás a sentir? Frustração?

Muita frustração de saber exatamente aquilo que eu quero e não existe.

Há um exercício que eu fiz quando estava à procura de casa, que eu acho que é muito bom e tu se calhar já fizeste, que é numerar as tuas prioridades. Ok, as minhas prioridades são, e não ter demasiadas: localização, ter luz natural, ter mais de 60 metros quadrados e ter uma varanda. Pronto, ok, são estas quatro. Agora eu vou pô-las por ordem. Quais é que são prioridade?

Só que depois é uma decisão tão importante e tão grande que tu pensas: "Eu não tenho uma das quatro em quatro, não tenho 25% e vou comprar uma casa de não sei quantos mil euros?"

Vais.

Mas eu ainda sou uma criança, não sei tomar essas decisões.

Pois, eu também tive dificuldade. Eu no dia anterior à minha escritura estive a chorar. "Se calhar não, se calhar vai aparecer uma casa melhor."

Eu não sei se tu és aquela pessoa que vês a casa, gostas e vai tomar a decisão por ti. Eu sou aquela pessoa que eu vou pedir opinião a muita gente.

Eu não pedia a muita gente.

Não é muita gente, mas à minha mãe, ao meu pai, meu namorado, à minha melhor amiga.

Eu sempre disse aos meus pais: "Eu não consigo decidir sem vocês irem ver."

Imagina se o meu pai me disser ou a minha mãe me disser: "Não gosto dessa casa porque X", e foi a casa que eu gostei, eu já não consigo.

Mas isso aconteceu. O meu pai não queria que eu comprasse casa. Sempre, no dia da escritura, ele foi lá e estava: "As casas estão caras." A reclamar. Faz parte. Não vai toda gente concordar com a tua decisão sequer de comprar uma casa, quanto mais que casa é que tu compras. Eu acho que é muito importante fazeres essa gestão. E eu, no dia antes da minha escritura, eu lembro perfeitamente, eu estava a chorar, a ligar à minha irmã e a falar com a minha mãe, porque eu queria que eles me dissessem: "Sim, isto é a melhor decisão da tua vida, faz isso."

É que eu acho que é um medo, é um medo que tu precisas de alguém que te empurre, não é?

Tu precisas de alguém que te diga: "Faz isto, acredita em mim que vai correr bem, eu garanto-te que é isto."

Mas, por exemplo, em decisões grandes na minha vida, se eu for pensar, quando me despedi, quando decidi mudar-me para o Porto, quando eu fechei a marca, foram decisões que eu tomei sozinha.

Isso não é uma dívida de tanto dinheiro.

São decisões importantíssimas.

Pois são, mas eu acho que é muito diferente.

Na minha cabeça claramente está a ser.

Pra mim foi a decisão mais difícil de eu tomar sozinha na minha vida. Ou seja, eu tomei e consegui, mas aqueles dias antes, não foi a mais difícil, mas foi mesmo muito difícil, porque quando tu vais comprar uma casa sozinha, és tu que estás a decidir.

E parece definitivo, não é? Que não é, na prática não é.

Isso foi o que me ajudou a tomar essa decisão, senão eu não tinha tomado. Eu só dizia a mim própria e colocava muito este cenário: se tudo correr mal, o que é que acontece? E fui mesmo perceber o que é que acontece, como é que eu posso fazer, se me acontecer um desastre. Ainda por cima, nós trabalhamos por nossa conta. Se acontecer um desastre, eu posso vender a casa, não posso, como é que é o preço de mercado, eu consigo ganhar dinheiro, não consigo, se eu precisar de pôr arrendar, é possível, não é possível, quanto tempo? Eu acho que tu perceberes, encarares o pior cenário, ajuda-te a tomar a decisão com mais tranquilidade. E a minha mãe disse-me: "Filha, se tudo correr mal, não te preocupes, vens pra casa da mãe." E eu disse: "Ok, então eu consigo tomar esta decisão."

Para mim é um pesadelo.

Para mim também, mas eu acho que pensares no pior cenário possível ajuda-te a tranquilizar um bocado e pensar: "Calma, isto não é definitivo, não é a casa da minha vida."

Vendes a casa e se calhar até consegues mesmo em pouco tempo vendê-la num valor superior.

Sim, acho que também é muito importante tu perceberes efetivamente aquilo que tu queres e até onde podes ir.

Sim, eu acho que o que me tem acontecido e que me tem deixado mais frustrada é que eu, tal como fiz com o arrendamento, foi ver casas, marcar visitas e eu marquei. Nas últimas duas semanas, visitei 15, 20 casas. E tudo assim muito seguido.

Eu acho que isso vai fazendo uma ideia.

E eu fui visitar casas que à partida pra mim eram logo um não. Por exemplo, ter garagem é uma prioridade. Mas eu fui na mesma visitar casas que não tinham garagem porque pareciam muito giras. Então eu estou a perder tempo, estou a ficar frustrada, porque depois chego lá, se calhar nem adorei ou adorei e não tem garagem, continuo sem ter garagem, como não teria antes. E eu estou a ir e estou a ficar frustrada, porque não é aquilo. E acho que isto também vem na minha semente, que é a partir de agora conseguir filtrar melhor e tomar decisões mais conscientes. Ok, vais visitar, estes são os teus critérios que são fundamentais. Depois tu tens outros que são extra, mas aqueles que são fundamentais, tu não vais deixar de lado. E só vais visitar se faz sentido pra estes critérios.

Eu acho que tu, na procura de casa, tens que ser extremamente honesta contigo. E não é extremamente honesta com as vozinhas do que as pessoas dizem. Porque pra ti, se calharPara os teus pais ou para alguém. Luz natural é imprescindível, porque eu preciso disso, porque eu sou uma pessoa que precisa de luz natural e porque para o meu trabalho é mesmo preciso. Para uma pessoa que trabalha das 8:00 às 20:00 numa empresa, se calhar, não é tão importante assim ter a quantidade de luz natural que eu quero na minha casa. Por isso tu tens que ser extremamente verdadeiro contigo próprio e não porque dizem que é bom ter uma casa virada a sul ou lá o que é, se calhar para mim não precisa assim tanto e consigo fazer um melhor negócio para mim próprio, sendo honesto comigo. E depois, é uma péssima ideia visitares casas a torto e a direito. Eu acho.

É uma perda de tempo, depois já ficas cansada, depois já nem te lembras de nada. Gravas, mas depois já nem te lembras de nada.

Já não sentes a vibe das casas. Eu sempre disse: a minha prioridade é comprar uma casa em Leça. Eu já estava a ver casas em Lavra e eu comecei ao ponto de estar a justificar porque eu queria uma casa que eu não queria, porque eu só queria resolver aquele assunto. Eu só queria comprar uma casa. Eu estava farta, eu queria ir viver para a minha casa. Eu estava tipo: "Qualquer uma. Eu só quero uma que esteja dentro do meu budget."

E tenha teto.

E tenha teto, eu já estava farta. Isso é péssimo e é muito importante. Eu tive uma imobiliária que me acompanhou e eu adorei isso neles, que foi eles chamavam-me imenso à terra, diziam: "Inês, não, não vais fazer uma proposta para esta casa. Esta casa não tem nada a ver com aquilo que tu queres." E eu: "Mas até dá. Já estou farta."

Já está meio que cansada do processo. Por acaso eu tenho amigas que compraram casa recentemente e que foram visitar uma, duas casas. Fico tipo: como é que tu consegues viver sabendo que existem muitas outras opções e achas que essa é a melhor? Não me cabe na cabeça. Eu preciso de ver 30 mais.

Olha, eu não concordo com isso de ir ver as casas, porque também tu vais ver duas, três, já começas a perceber um bocado pelas fotos e assim consegues perceber. Depois outra coisa, acho que é mesmo importante tu fazeres perguntas antes de ires fazer a visita.

E pedir plantas e coisas assim. Eu não estava a fazer isso.

Pedir plantas, esse tipo de coisas, faz todo sentido. Perceberes timings, porque pode ser um timing nada a ver contigo, porque até pode estar lá alguém a viver e só quer sair no próximo ano e já está tratado isso e para ti isso pode não fazer sentido. Há muitas questões que eu acho que deves colocar antes de ires visitar, porque pode mesmo não fazer sentido nenhum para ti. E depois coisas que faz todo sentido quando tu ficas interessado na casa, que isso é outros 500.

Estas petitezas.

Já te aconteceu ficares interessada numa casa e fazeres proposta?

Não, eu nunca fiz proposta, mas por acaso na semana passada fui visitar uma que eu até gostei e passado 10 minutos liga-me ela a dizer: "Foi vendida." Eu disse que ia pensar, não pensei nem dois segundos.

Isso pode acontecer. Isso também é importante, os timings. É mesmo importante fazeres proposta rapidamente.

E depois isso também gera frustração, que é tipo, estás a ver a casa e ele já está a dizer: "Olhe, mas a casa a princípio sai do mercado esta semana ou hoje ou amanhã, porque tem muitos interessados." Estás a me pressionar. Eu já estou pressionada, não preciso de pressão deste tipo.

Mas é normal. E depois também há outra coisa que é, até uma casa que tu gostas, sonhas, fazes proposta, cai. Até há uma que tu não gostaste assim tanto. Começam te a pressionar, já começas a pensar: "Se calhar eu gosto, o negócio cai por um motivo." É mesmo muito frustrante quando os negócios caem. Tu queres, mas depois não é. A mim aconteceu-me uma casa que eu queria imenso, era um ótimo negócio e andou-me a empatar. E depois afinal decidiu não vender a casa. É muito frustrante, porque tu começas a imaginar a tua vida lá. Eu pelo menos começo.

Por acaso eu estava a ver um vídeo, a Sara, a nossa amiga Sara Vicário, também está agora no processo para comprar casa com o namorado, e ela estava a falar de coisas que ela acha imprescindível no processo e que o Francisco discorda totalmente. E um dos critérios era o sentir a casa, sentir a energia da casa. Quando entras, tipo, é esta, estás a sentir a vibe. Só que depois estás no meio deste processo todo e todas estas pressões, onde é que tu vais pensar se sentiste a energia da casa?

Olha, curioso. A casa que eu comprei, eu não senti essa energia na minha casa. Porque eu já estava numa fase muito frustrada da procura de casa.

Pois é isso.

E porque a minha casa eu fiz obras.

Quantas é que tu visitaste antes de te decidires?

Eu visitei imensas, visitei para aí seis.

Ok.

Para aí seis, sim. Porque depois eu fiz uma pausa e disse: "Só vou visitar casas que façam mesmo sentido." Eu estive a visitar algumas, visitei para aí cinco casas, depois fiquei frustrada e a minha mãe disse-me: "Vamos parar de visitar casas, só vais ver mesmo casas que estejam mesmo dentro dos critérios." E depois a última foi a que eu fiquei. Mas a casa anterior a eu ter feito proposta para esta, eu senti essa casa. Essa casa tinha uma energia. Eu adorava saber quem é que ficou com essa casa. Essa casa tinha uma energia, mas era um mau negócio para mim. Era um prédio antigo, com escadas, sem elevador, sem garagem, mais cara do que a que eu comprei, que tem elevador, garagem, tudo isso, mas era uma casa com uma energia, com uma varanda enorme, com duas frentes, com imensa luz. As pessoas que viviam lá, ainda estava habitada, eram arquitetos superartísticos. Então eu entrei naquela casa e eu senti a energia da casa.

Mas começas a arranjar na tua cabeça as desculpas pelas quais aquela é a casa, mesmo não tendo todos os outros critérios.

Eu só não comprei aquela casa, só não fiz proposta para aquela casa, porque a minha família estava a dizer: "Isto é um péssimo negócio, Inês. Não." E longe de mim tomar uma decisão dessa sem a aprovação da minha família, senão eu ia morrer com esse peso na consciência para sempre. Mas a minha casa, quando eu entrei lá, como eu estava tão frustrada, eu fui mais pela lógica. Eu gostei da casa, obviamente, vi o potencial da casa, vi o potencial do negócio, que de facto era um bom negócio, e imaginei-me a viver lá. Isso é que eu acho que é uma grande dicaMais do que sentir a energia da casa, que eu acho que é importante, tens que te imaginar. Como é que a minha rotina encaixa nesta casa? E eu percebi que aquela casa encaixava 100% na minha rotina.

Alguma vez te arrependeste?

De comprar a casa? Não me arrependi nunca, mas há fases de muita frustração, tanto no processo, ou seja, mesmo depois de fazeres a proposta e te dizerem que sim, ainda há todo um processo. Há todo um processo e se tiveres com agência imobiliária ajuda-te muito, porque eles facilitam-te imenso. Mas toda a parte do negócio, a maior parte das vezes há dramas, dinheiros pra frente, dinheiros pra trás. Eu tinha a garagem, a garagem à parte, não sei o quê, blá-blá-blá, coisas que estão estragadas na casa e que tu queres que as pessoas arranjem ou que baixem o valor, porque não faz sentido. Todo esse processo é frustrante. E depois, quando tu vais viver sozinha, é difícil, pelo menos pra mim foi.

Financeiramente ou...?

Vários. Financeiramente é muito desafiante. Eu senti-me sozinha muitas vezes, ainda me sinto sozinha muitas vezes, acho que também pelo fato de eu trabalhar muitas vezes remotamente. Às vezes passo demasiado tempo sozinha. O processo de pôr a casa como tu gostas é muito frustrante. Decorar e ter tudo como tu queres.

E depois os timings e esperar pelas coisas, e obras.

Isso também é muito frustrante. Eu nunca me arrependi. E quando eu vou pra Lisboa ou estou longe de casa, quando eu chego, é quando eu tenho a certeza que fiz a decisão certa. Por isso aí esqueço-me completamente de quão difícil é teres a tua casa e viveres sozinha. Nunca me arrependi, mas já pensei por que eu fui fazer isto. Eu estava muito mais tranquila em casa dos meus pais.

Isso é uma coisa que eu também pensei. Será que esta pressão toda que eu também estou a pôr em mim não é só sobre a compra da casa ou é sentir que estou a um passo a atingir mais uma milestone?

Isso assusta-te?

Não. Mais no sentido de eu ter esta pressa pra atingir coisas. Estás a ver? Ou seja, não é tanto só pelo investimento, mas eu tenho de atingir coisas, porque eu quero comprar uma casa.

Eu não acho isso em relação a ti.

Porque eu estava até a falar agora esta semana com uma amiga minha que estava a dizer: "Fogo, eu até há uns tempos estava a pensar que este ano eu ainda não fiz nada. Eu ano passado fiz tanta coisa, mudei-me pro Porto," que ela também se mudou pro Porto, "mudei-me pro Porto, corri uma meia maratona, fiz isto e aquilo. E este ano ainda não fiz nada, se for a ver, ainda não fiz nada." Mas depois pus-me a pensar que também essas coisas todas aconteceram depois de abril, portanto, ainda falta muito tempo.

Não, esquece. Sem dúvida.

E será que isto também pode ser uma pressão de atingir uma milestone mais rápido?

Eu não acho, de todo. Até porque tu já podias ter atingido essa milestone antes e não o fizeste. Ou seja, eu acho que tu estás a ser superponderada nessa decisão, de todo que acho. E aliás, eu acho que as pessoas são superchatas pra comprar uma casa, demoram séculos. Eu acho que as pessoas têm medo de comprar uma casa.

Eu falo com gente que é tipo: "Eu estou há um ano à procura." O quê? Mas não estás, então não estás há um ano, não estás investindo nisso.

Eu pus um timing a mim própria. Isso é uma grande dica também. Eu acho que na procura de casa, tu deves também pôr um timing a ti próprio.

E tens que ter foco, porque é assim, se estás há um ano é porque tu estás a ir e ver.

Eu acho que também pode não ser isso. Eu acho que as pessoas têm dificuldade em tomar a decisão, porque, por exemplo, também já me aconteceu, ainda ontem fui à Idealista. Às vezes tu próprio ficas com a síndrome de eu vi uma placa a dizer "vende-se" mesmo à beira da minha casa e eu fui lá ver quanto é que era, não sei o quê, não sei como é. E eu estava a querer provar a mim própria que se calhar não fiz uma boa decisão, devia ter esperado mais um bocado e comprar outra que mais tarde apareceu. Ou seja, eu acho que tens que ter um timing, que não precisa de ser fixo, mas eu decidi que eu não ia ficar um ano à procura de casa, porque senão tu nunca decides por nenhuma. A casa não vai ser perfeita.

Pois, eu acho que esse é o ponto.

A casa que tu vais comprar aos 30 anos ou aos 20 anos não vai ser perfeita, nem se calhar a que tu vais comprar aos 40 ou aos 50. Tu não podes querer comprar um T1. Ou és milionário, pronto, OK, compra a tua casa de sonho, se és milionário, mas se és uma pessoa normal, para de achar que te vai aparecer a casa de sonho aos pés no minuto que tu queres. Aceita que não vai ser a tua casa de sonho, mas que tens que tomar essa decisão. E quanto mais esperares, pior.

Isso é muito aquilo que o Zóio disse no episódio, que é muito de dar o passo. Isto aqui é só a primeira casa pra depois ires subindo.

Eu estou sempre a discutir, agora armo, porque já comprei a minha casa, agora acho que posso dizer tudo o que eu quiser. Eu estou sempre a dizer aos meus amigos, tenho amigos meus que estão desde os 20 anos a poupar dinheiro pra comprar uma casa, têm créditos aprovados pros valores que precisam. E nós hoje em dia temos imensos apoios. Eles nem sequer precisam do dinheiro que têm poupado pra comprar a casa, mas têm os créditos, têm rendimentos pra o poder fazer, têm uma conta poupança que lhes dá segurança pra mobilar a casa, se precisarem de três ou quatro meses de empréstimo e não tomam essa decisão. E isso é por medo. Por isso é que eu acho que essa milestone que tu dizes é muito mais ao contrário. Eu acho que as pessoas têm muito mais medo de tomar essa decisão do que de a tomar. Eu não acho que seja isso. Acho que em muitas outras áreas pode acontecer, às vezes ter uma relação. Acho que às vezes as pessoas querem ter um namorado muito rápido e nem sequer sabem se gostam da pessoa ou se a pessoa gosta delas. E concordo, não dá tanto medo ter um namorado do que comprar uma casa, mas acho que comprar uma casa, nãoE acho que tu não estás a fazer isso.

Não sei. Acho que também coloco esta pressão em mim porque também gosto de ver as coisas resolvidas. Acho que é mais isso. É tipo: "ok, este é o hiperfoco de agora, para eu passar para o próximo, eu tenho de resolver este." Porque eu sempre acho que olho para a vida muito assim, por objetivos. É isso, e como eu tenho esse objetivo e também não gosto de arrastar os meus objetivos, acho que é mais nessa ótica que eu ponho esta pressão.

Mas coloca um timing, porque acho que isso faz sentido, até porque eu comprei a casa em setembro, o mercado já subiu. As casas iguais à minha já subiram e não passou um ano sequer. Por isso eu acho que é importante colocar um timing. Eu até fazia uma coisa, que é fazer uma lista: até este valor, eu até aceito que não tenha isto, isto e isto. Deste valor tem mesmo que ter, porque tu podes estar disposta a pagar mais.

Olha, mas uma coisa que eu também tenho gostado no processo é que eu sinto que hoje em dia já tenho muito mais conhecimento e aprendi muito desde há duas semanas para cá.

Eu aprendi imenso.

Eu fiquei frustrada, foi cansativo visitar a quantidade de casas que visitei, mas eu agora estou muito mais segura de que sei mais aquilo que quero. E portanto, estou confiante que mais dia, menos dia, vou ter o olho para descobrir a coisa certa. E acho que isso também é importante passares por este processo para ires adquirindo conhecimentos para estares mais segura da tua decisão.

Sim.

Mas em termos de semente que eu quero deixar, pode ser uma ideia isso, mas é mudar na estratégia de visitas e, portanto, só ir visitar mesmo aquelas que estiverem 100% alinhadas com aquilo que eu sei que para mim é indispensável.

Concordo 100%.

E a tua semente, o que é que vais deixar aqui?

Olha, a minha semente tem a ver com: eu tenho sentido no último ano ansiedade, mais ansiedade. Eu nunca fui, em adolescente, pessoa de ter muita ansiedade e agora tenho sentido mais. Vida adulta, mais responsabilidades, acho que também tem a ver. E eu ao longo do tempo tenho percebido exatamente como a controlar. Ou seja, eu sei que coisas é que eu tenho que fazer para diminuir, mas às vezes é difícil cumprir, porque eu quando estou ansiosa, eu paraliso.

Não te apetece fazer nada.

Sim, eu vejo o problema, parece que vês um tsunami e ficas quieta. Em vez de fugires da onda, ficas a esperar que ela bata. Isso acontece muito. Eu sei que ações é que eu tenho que tomar. Por exemplo, às vezes, isso acontece muito. Estou muito ansiosa porque estou com muito trabalho. E eu sei como eliminar o trabalho. Faço esta tarefa, esta, esta e esta. Eu fico paralisada a olhar para as tarefas e parece que não consigo fazer nada e fujo delas.

Sabes como é que eu resolvo isso? E eu sendo type A, abrir o meu Google Calendar, minha lista de tarefas e organizar tudo por prioridades.

Também faço isso.

É tipo, ok, eu estou estressada porque tenho muita coisa, calma, o que é que pode ser passado para amanhã? Deixa-me priorizar. O que é mesmo importante hoje e por que ordem? Porque eu tenho que entregar coisas até às X horas, por que ordem? E isso relaxa-me e até divido as coisas por horas, do gênero: ok, desta hora a esta hora vais tratar desta prioridade, desta a esta. E sinto que como estou sob controle na minha agenda, então fico muito mais relaxada.

Isso também me ajuda, também faço isso. E agora eu comprei um planner, to do list diária, que a folha do lado é exatamente isso. Importante e urgente, importante e não urgente, urgente e importante. Tem os quatro. E isso também me ajuda muito a perceber o que é urgente e o que não é urgente. E depois, eu acho que são pequenas coisinhas do dia a dia. Por exemplo, quando estou mais ansiosa, apetece-me comer McDonald's, mandar vir comida, que é exatamente o que prejudica. Ou seja, te apetece isso, mas eu sei que isso me vai fazer mal.

É forçares-te a sair de casa.

Se eu já me conheço.

Ou fazer desporto.

Fazer desporto. Estás ansiosa porque estás com muito trabalho. Qual a tua primeira tendência? Cancelar os treinos. Os treinos são o que te vão libertar essa ansiedade ou ajudar nesse processo. Uma coisa que eu faço imenso. Tenho muito trabalho, estou ansiosa, vou ficar a noite a ver uma série e vou ficar a fazer noitada a trabalhar. No dia a seguir, vou acordar mais tarde, ainda mais ansiosa. Ou seja, eu já conheço o que me faz bem e o que me faz mal. Implementar. E eu tenho feito cada vez mais isso, mas quero ainda mais, que eu vou ouvindo o diabinho e o anjinho de: "vá, isto vai ajudar na tua ansiedade, isto te vai prejudicar."

Uma coisa que eu faço também, que às vezes até pode parecer perder tempo, estás estressada porque tens pouco tempo. E às vezes eu ligo a uma amiga que eu sei que me vai acalmar. E isso pode parecer que estás a perder tempo porque tens muita coisa para fazer, mas por outro lado, tu sais dali mais leve e parece que relativizas as coisas.

Isso é tão importante. Eu quando estou ansiosa, deixo de atender o telefone à minha irmã. Direto. A minha irmã já sabe que se passa alguma coisa. E pode ser coisas mínimas, acumular pequenas coisas. A minha irmã é a pessoa que mais me ajuda a organizar as coisas, que mais me acalma. Mas eu quando estou ansiosa, não lhe atendo o telefone, nem lhe ligo.

Não, há essa cena de que quando estás ansiosa, parece que não consegues olhar para o telemóvel, não consegues falar com ninguém.

Sim, fujo. Fujo de falar com as pessoas que se calhar são mais o meu espelho.

Se calhar essas pessoas é que te vão mesmo abrir os olhos e ajudar a relativizar.

E é.

Olha, quando estava a preparar o espetáculo ao vivo, estava ali numa fase em que estava mesmo estressada, porque não estava a conseguir fechar convidados e estava mesmo a entrar aí num loop e às vezes era tipo, ligava à minha mãe: "olha, vamos falar, ajuda-me aqui a pensar, ajuda-me aqui a esquematizar, porque eu já não consigo mais. Já estou a bater com a cabeça na parede." Isso é uma coisa que eu não fazia em miúda, em adolescente. Eu guardava tudo. E eu sou um bocado assim, eu não peço muito as opiniões, mas eu acho que as opiniões são super importantes, em equilíbrio, mas é bom debater coisas, o problema torna-se muito mais pequeno. Sim, às vezes nem é tanto a opinião da pessoa, é mais tu falares em voz alta e fazerem-te as perguntas certas para tu perceberes.

E às vezes percebes, não é assim tão importante. Calma.

Não é tudo isso. Dentro da nossa cabeça é sempre muito pior do que cá fora.

Tão mais.

Então a tua semente é?

É esta, é tomar as decisões certas.

Já te conheces, já sabes o que é que...

Colocar na prática.

Boa.

E a tua, já disseste.

Minha semente é sobre a procura de casa.

Ah, pois.

Continuamos nessa.

Não está fácil.

Não. Mas vamos.

Já estamos?

Estamos. Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramos domingo à hora do costume?