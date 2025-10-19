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Eu mereço porque estou a trabalhar muito para isto. E agora estou num processo de eu mereço de qualquer forma, não preciso de validar nada, nem de provar que sou capaz. Deve ter sido quando fizeste os 31, que disseste que estavas mais perdida aos 31 do que quando tinhas 18. Tinham objetivos muito específicos e também sempre me guiei por isso e acho que me procurava validar com essa parte profissional. Não sei, houve um momento em que também percebi que não estava feliz na dança e foi um momento duro para mim, porque tinha 25 anos e eu nunca tinha pensado fazer outra coisa que não dançar. Não estudei outra coisa. Então, de repente, sentir isto já não me está a fazer bem. E agora? Não sei fazer nada. Foi mesmo overwhelming. Eu tento, quando me sinto assim também mais perdida, ir falando com outras pessoas que sei que têm experiências semelhantes. Comecei a sentir que não era bom para mim, nem como criadora, nem como consumidora. Eu sinto-me sugada pelo Instagram. Acho que é muito altos e baixos. Tenho fases em que adoro o que faço, mas depois tenho fases em que fico consumida em pensar: "Se eu tivesse um trabalho normal e não tivesse de partilhar absolutamente nada da minha vida, se calhar era mais feliz, mais leve." Há muita informação e é tudo muito contraditório. E eu percebo, porque eu também passei um bocado por isso, apesar de ter tido sempre um estilo de vida saudável por ser bailarina, que passei um bocado por isso de esta pessoa diz para contar calorias e aquela diz para não sei o quê. E é assim tudo, não sabes um bocadinho por onde ir.

Hoje em dia treinas para quê?

Para me sentir bem, psicologicamente, principalmente, fisicamente. Eu adoro me sentir forte, isso dá-me muita autoestima e confiança. Olha, uma coisa que me ajudou mesmo muito foi um livro que é o "Manhãs Milagrosas". Eu comecei a fazer as rotinas que o livro sugeria, ou seja, a meditar, a ler, a escrever, a fazer exercício e afirmações. Eu sinto que quando cheguei à idade adulta, senti: "Ok, agora já posso ser eu." Senti que sempre em adolescente, não sei, senti-me sempre meia desencaixada, que enquanto adulta consegui encontrar o meu espaço, por isso, na verdade, eu adoro ser adulta.

Mas não achas que se calhar estamos todos perdidos, só que fingimos bem? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago aqui a Maria Falcão, que nas redes sociais acaba por falar muito da alimentação dela, receitas, muito à volta do veganismo, mas hoje vamos falar muito para além disso. Ela vem aqui falar sobre, primeiro, a próxima experiência que ela vai ter, porque vai largar tudo e mudar para a Austrália, e vamos falar sobre isso. E também um bocadinho de toda a reflexão entre vida pessoal e vida pública, como é que ela faz essa gestão entre estar no online e não estar, que limites é que ela consegue impor na internet para conseguir ter uma relação saudável com o telemóvel, que eu também sinto que estou a passar um bocadinho por isso. Então discutimos um bocadinho deste tema e também de ter 31 anos neste momento e achar que tem mais perguntas, mais dúvidas do que na altura quando tinha 18 anos. Falamos um bocadinho sobre estarmos perdidos, mas estarmos no caminho certo e estar tudo bem com isso. Portanto, espero muito que vocês gostem desta conversa. Não é fácil, eu sei. Mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume? Vocês sempre quiseram fazer isso?

Eu sim, eu já há uns três anos que queria mesmo ir.

Mas o que te puxa na Austrália?

Conhecer o estilo de vida, muitos deles. Eu acho que quando comecei a ver YouTube, e principalmente o healthy lifestyle, eram todas australianas, as youtubers que eu seguia. Eu acho que começou um bocadinho por aí. E ver o estilo de vida que eles têm, superchill, acordar às 06:00 para ir fazer desporto.

Vais para onde, em que zona?

Vou começar em Perth. A ideia é ficar dois, três meses e depois voar para o outro lado, para a East Coast, e comprar uma van e viver na van.

Que fixe!

E fazer um bocadinho de tudo, desde Sydney até Melbourne, toda a costa tem imensas cidades.

E que tipo de trabalhos é que vais fazer? Tens noção?

Não. No início, em Perth, vou experimentar ir para as minas. Não ser mineira, porque acho que isso, para além de-

Superexigente fisicamente.

Sim. E acho que a nível de saúde é até um bocadinho. Mas limpar ou ir para a cozinha, porque é dos sítios que se ganha melhor.

Ok.

E como é um sítio fora da cidade, conta para renovar o visto caso eu queira, porque dá para ficar até três anos.

Bem, tu vais ter é de vir aqui pós essa experiência contar como é que isso correu.

Não sei quando é que vai ser o pós.

É mesmo sem ideia de voltar, para já.

Sim, o meu namorado, como ele é produtor e DJ, ele quer vir para os festivais de verão. Em junho.

E tu vais continuar a fazer todo o teu trabalho que fazes no digital, tentar manter ou não fazes ideia?

Quando chegar lá, vou fazer uma pausa na minha página. Não na página da Contigo, estou agora também à procura de uma pessoa que fique a gerir.

Mas porque acompanhando-te há dois anos, eu sinto que tens passado por uma fase em que tens uma vontade de ter um trabalho normal, não é? Tu partilhaste abertamente sobre isso.

Sim.

Por quê? Porque que seja já há muito tempo e já te consumir o digital, por que tens essa vontade de desligar?

Sim, não sei, eu acho que depende muito da personalidade das pessoas e acho que para mim o digital e as visualizações e os seguidores foi uma coisa que não foi assim muito fixe para mim. Eu nunca tive nenhum objetivo, ou seja, sempre foi no sentido de ser o suficiente para ser o meu trabalho. A parte de fama não é assim uma coisa que me entusiasma, particularmente. E comecei a sentir que não era bom para mim, nem como criadora, nem como consumidora.

Ok.

Eu sinto-me sugada pelo Instagram.

Eu estou, imagina, a passar precisamente pela mesma fase. Acho que é muito altos e baixos. Tenho fases em que adoro o que faço, mas depois tenho fases em que fico consumida e pensava: "Se eu tivesse um trabalho normal e não tivesse de partilhar absolutamente nada da minha vida, se calhar era mais feliz, mais leve."

Feliz, nunca sei.

Sim, mais leve, menos pressão. Mas, por outro lado, também gosto muito do que faço e da comunidade que construí, então é uma dualidade.

Sim, eu não sei mesmo o que vou sentir quando chegar lá.

Mas a tua ideia é mesmo desligar 100% para ter outro trabalho, outra fonte de rendimento?

Sim. Imagina, mesmo que continuasse o tipo de parcerias que eu tenho, nenhuma delas continuaria lá, porque são sempre produtos mais locais e por isso de qualquer forma não ia ser uma fonte de rendimento e por isso acho que é fixe fazer um reset. Na minha cabeça, eu vou dar uma pausa de um mês e depois vou ver o que sinto, se faz sentido voltar.

Se calhar até chegas lá e ficas com imensa vontade de partilhar tudo.

Claro, porque vai ser uma experiência incrível. Eu sei, mas acho que também obrigar-me a não fazer acho que também é um desafio interessante. Pelo menos no início, viver mesmo o que está a acontecer à minha volta, porque acaba por ser sempre por outros olhos.

Mas por acaso eu acho engraçado que eu sinto que o teu conteúdo acaba por ser também muito à volta das receitas. Não te expões assim tanto, tu consegues definir melhor os teus limites e mesmo assim sentes-te consumida? Sentes que é uma obrigação o partilhares o teu outro lado?

Não, não sinto que seja obrigação. E eu continuo a gostar imenso de fazer. Pois é que não sei muito bem o que vou sentir, mas sinto que cada vez tenho mais uma distância da minha parte pessoal para o que partilho nas redes. Acho que tenho mais essa consciência de separar as coisas. Também quando me separei do meu ex-namorado, foi uma fase em que percebi que agora não é muito fixe. Não quero em live partilhar estas coisas. Preciso do meu tempo para digerir. Então percebi que essa proximidade tão grande pode ser um bocadinho-

Suga-te também. Mas como é que tu fazes essa distinção do vulnerável que queres ser e os limites que queres impor? Porque eu acho que aquilo que conecta pessoas, e também as receitas acabam por chegar a novas pessoas, mas depois o que te conecta é mostrares a tua essência, quem é que tu és, a tua vulnerabilidade e como é que achas que fazes essa gestão para estares bem e teres o teu espaço, mas ao mesmo tempo que te conectares com as pessoas que te acompanham?

Essa linha é sempre um bocadinho difícil de definir. Acho que é também aí que eu às vezes vou tentando perceber o que é confortável para mim, mas sinto que agora, mesmo quando partilho algumas coisas, já passou algum tempo e já digeri sobre elas, e não estou a vivê-las tanto, que acho que isso pode ser assim um bocadinho-

No processo, ou seja, enquanto estás a viver as coisas.

Sim, acho que é fixe.

Teres tempo para processar primeiro.

Sim, comecei a perceber isso.

O facto de ser um trabalho também muito solitário tem impacto?

Sim, eu acho que sim. No início, eu achava uma coisa boa. Eu era bailarina e professora de dança e eu estava muito cansada da parte de lidar com as pessoas, não tanto os alunos, mas às vezes até com os pais dos alunos, e eu estava mesmo muito saturada disso e no início foi como: "Como uma pessoa introvertida, é mesmo bom estar sempre em casa a trabalhar, a fazer a minha cena." Mas sim, no último ano senti bastante estar sempre sozinha em casa, sair só para ir ao ginásio.

Sim, também para tomar decisões. Temos um trabalho que conseguimos fazer, temos tantos caminhos à frente e às vezes é difícil perceberes qual é o caminho certo a seguir. Eu pelo menos sinto isso, seja no digital ou noutros projetos. Eu posso fazer o que eu quiser. Isto é muito fixe poder fazer o que eu quiser, mas ao mesmo tempo também tenho de lidar com ser só eu a escolher, ser só eu a ter a responsabilidade. E mesmo criando a app que tu criaste, se calhar também sentiste um bocadinho isso, não?

Sim, desde que eu criei a app, basicamente eu já trabalhava todos os dias a qualquer hora, passei a ter o dobro do trabalho que tinha, a gerir duas coisas diferentes. Eu acredito muito no projeto da app e tenho estado sempre a desenvolver. Agora estamos a trabalhar uma parte de treino para que as pessoas possam usar mesmo como guia de treino, seja em casa, seja no ginásio, mas foi mesmo overwhelming de repente ter tanta coisa para gerir e partes que eu não sabia muito bem, porque eu tenho a parte mais criativa e artística, mas a parte negócio e gestão.

Tens de conhecer um bocadinho de tudo. Como é que foi esse processo? Como é que aprendeste a falar com pessoas?

Sim, mas perguntei a pessoas que têm, logo desde o início, por exemplo, a Raquel, que tem a Boost, a aplicação de treinos também, falei com ela. Eu tento, quando me sinto assim também mais perdida, ir falando com outras pessoas que sei que têm experiências semelhantes. Acho que isso também ajuda.

Mas qual foi o maior desafio até agora?

Relativamente à app, o primeiro developer que eu tive basicamente atrasou o projeto meio ano, deixou coisas por fazer. Quando eu lancei a app, estava cheia de bugs, só que imagina, nós temos um grupo teste, que eram 20, 30 pessoas, e durante várias semanas andámos a testar, só que de repente passar de 20 ou 30 a milhares, percebeu-se que havia muitos erros que nos nossos telemóveis que tínhamos estado a testar não tínhamos encontrado. Acho que esse dia de lançar a app e toda a gente me mandar mensagens: "Não consigo subscrever, não tem botão, não sei o quê." Foi dos dias mais horríveis que eu já tive. Só queria chorar. Por que eu?

Lá está, mais uma vez, as responsabilidades caem todas sobre ti.

Sim, e apesar da parte de programação não ser minha responsabilidade, é sempre a minha cara e é um projeto que eu estava a apresentar e que já estava há mais de um ano a preparar e de repente ver as pessoas desapontadas.

A não correr como estava à espera.

Sim, isso foi pesado. E depois estive ali umas semanas até que percebi que tinha que trocar de pessoa e desde que troquei, está tudo a correr incrível, mas foi um início mesmo pesado.

Acho que quem tem negócios ou cria projetos, à primeira vai-se sempre errar, vai-se sempre ter estes ups and downs e até chegar lá, até estares bem e estável num projeto novo, acho que demora muito tempo e é preciso mesmo bater com a cabeça na parede várias vezes até aprender. Eu vi que estiveste a fazer uma academia de seis meses, não é?

Sim, para mulheres empreendedoras.

Como é que isso foi?

Foi um projeto que é patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos e foi uma amiga que me recomendou. Basicamente aprendi sobre estas áreas todas que para mim não são confortáveis, de gestão, de marketing, a parte financeira. Era tudo em inglês.

Mas era online?

Sim, era tudo online. Tivemos várias fases em que eles foram selecionando também os projetos, ou seja, nós concorremos com um projeto em particular, comigo é a Contigo, e entre as mulheres também íamos partilhando os projetos, por isso também ajudava a desenvolver ideias. E foi superimportante para mim para estruturar várias coisas, para planear um bocadinho os próximos passos. Mas mais uma vez também foi bastante overwhelming, porque tinha que continuar a fazer o meu conteúdo, a fazer o conteúdo para a app e ainda estar a escrever os documentos todos e organizar. Tem sido sempre assim, tipo: "Ok, agora tenho mesmo que conseguir isto." E correu bem, porque ganhei o terceiro prêmio.

Boa!

Mas depois mal acabou, senti-me mesmo desgastada.

Mas valeu a pena para levar a app também a outro nível.

Sim, ajudou-me a desenvolver imensas ideias e a perceber também áreas que eu preciso de ajuda e que não posso ser eu a fazer.

Nós que trabalhamos neste meio, muitas vezes queremos fazer tudo sozinhas. Temos dificuldade em delegar, em pedir ajuda, literal, e acho que é mesmo o que faz diferença para um negócio escalar.

Sim, é importante, só que também até estar nesse nível...

E tu imaginas que isto seja o teu projeto de vida ou achas que é só um projeto que estás a ter em uma fase?

Eu acredito nisto mesmo como meu projeto e acho que pode ser uma ferramenta que é diferente de outras opções que há, principalmente em Portugal. É a única app plant-based que vem nestes moldes de associar a uma vida saudável e a treino, meditação. Sinto que agora ainda é um bocado a app da Maria, mas eu quero que seja a Contigo e que tenha a sua própria identidade e por isso eu quero trazer também outras pessoas que admiro o trabalho, que confio, como o nutricionista que trabalha conosco, agora o personal trainer que está a desenvolver os planos. Ou seja, eu quero agregar num só sítio pessoas que eu confio e que sei que dão informação relevante, porque eu sinto que na internet, e é isso também às vezes que me afastava um bocado, que há muita informação e é tudo muito contraditório. E eu percebo, porque eu também passei um bocado por isso, apesar de ter tido sempre um estilo de vida saudável por ser bailarina, que passei um bocado por isso de esta pessoa diz para contar calorias e aquela diz para não sei o quê. Não sabes um bocadinho por onde ir. Mesmo no que toca ao veganismo, acho que para quem nunca teve uma alimentação semelhante, pode ser assim um bocadinho... Então a ideia é ser mesmo um guia para a pessoa ir introduzindo coisas novas. A meditação é só cinco minutos, mas já é uma introdução a, se calhar, uma prática nova.

Ou seja, são todas vertentes que tu própria usas no teu dia a dia, ferramentas que tu usas.

Sim, eu acho que para mim uma vida saudável não é só comer bem ou só treinar, e por isso é que eu também quis que tivesse esta visão holística.

Mas tu tiveste fase na tua vida em que treinavas para a parte estética apenas? E a alimentação também neste sentido?

Acho que sim. Acho que houve uma altura em que comecei a seguir esta coisa saudável e a consumir muitas coisas no YouTube e no Instagram, que estava ainda meia focada nesta mensagem muito fitness, de fazer o corpo desta forma ou daquela.

Mas hoje em dia treinas para quê?

Para me sentir bem, psicologicamente, principalmente, fisicamente. Eu adoro me sentir forte, isso dá-me muita autoestima e confiança. Também é o tipo de treino que eu gosto mais de fazer agora, mas é mesmo uma coisa que não reparo ou que não penso, ou que não sinto qualquer culpa de comer alguma coisa no dia anterior. E sinto que houve uma fase que passei por isso. E de me comparar com os corpos que via online.

E achas que isto era a mediitação das redes sociais? De comparação? Achas que a sociedade em que vivemos acaba por criar-nos essa pressão de que temos de ter os corpos padrão, que temos todas de treinar para ter um certo corpo?

Acho que isso já existia sem ser com as redes sociais. Quando conhecemos alguém há sempre um pouco essa pressão, então acho que as redes sociais só intensificam isso. E pode ser um pouco perigoso. Por isso é que eu tento ter o máximo de cuidado também quando comunico essa parte, ser sempre de uma forma positiva. Eu, por acaso, gosto de treinar no ginásio e gosto de treinar força, mas pode ser outro desporto de qualquer tipo, desde que a pessoa se mexa todos os dias.

Sim, mesmo em termos de alimentação, ter aquele label saudável. Muitas vezes as pessoas associam isso a não poderes comer açúcar na tua vida. Em que posicionamento é que tu estás? Ou seja, que tipo de alimentação é que tu adotas? De ser assim extremista, de que tem de ser tudo mega?

Acho que não me posiciono em nada, tirando ser plant-based, ter uma alimentação só à base de plantas. Eu partilho de tudo, desde um smoothie proteico a um cheesecake de Oreo. Acho que tudo tem o seu momento e eu também não gosto de me pôr em caixinhas. Isso para mim faz sentido, comer uma coisa doce e menos saudável ou, por exemplo, nas minhas receitas de Natal tenho rabanadas normais fritas, porque é aquele momento e são as melhores. No forno não são tão boas.

E no teu dia a dia, que tipo de rotina é que tu tens mesmo que fazer?

Uma coisa que me ajudou mesmo muito foi um livro que é o "Manhãs Milagrosas".

Já li.

A partir desse momento, acho que foi isso talvez na primeira quarentena, por aí há uns quatro ou cinco anos, eu comecei a fazer as rotinas que o livro sugeria, ou seja, a meditar, ler, escrever, fazer exercício e afirmações.

Fazes isso tudo todas as manhãs?

Agora já não faço todos. No início fazia todos os passos, agora medito sempre e desde que te tenha contigo, porque antes usava outras aplicações para meditar e agora também é fixe ser assim em português e ser na minha app. Acho que o que eu uso mais na app, porque como as receitas sou eu a fazer.

Não precisas de ir lá ver.

O que uso mais para mim é ir ouvir as meditações. Escrevo também, às vezes escrevo coisas que estou a sentir, às vezes escrevo afirmações que preciso de interiorizar e o exercício físico. Normalmente acordo e vou treinar.

Vais lá treinar.

Sim, agora tenho mais dias de descanso. Já treinei muito mais do que treino agora.

E tu treinas para desafios? Porque eu vi que também já foste a competições.

Sim, competições de calistenia.

Tu tens de ter sempre uma competição futura para te dar aquela motivação ou boost de quereres mais, ou já é uma coisa que faz parte de ti, que não precisas disso?

Não, acho que não preciso. Surgiu há dois anos o meu coach propor e eu fiquei entusiasmada e sei que quando me proponho a uma coisa, quero mesmo fazer o melhor que conseguir. E gostei do desafio, não me sinto menos desmotivada, mas acho que quando há um objetivo específico, conseguimos evoluir muito mais rapidamente. Mas às vezes também sabe bem estar-

Mas como é que começaste com este tipo de exercício?

Comecei a treinar num sítio assim mais de treino funcional e tinha muitas elevações. Comecei a seguir muito coisas de calistenia e lembro-me num espetáculo enquanto bailarina, enquanto estávamos numa residência artística, que é o momento em que estamos a desenvolver o espetáculo e a criar. Houve um dia que fomos treinar para o parque e eu era a única que não conseguia fazer uma elevação. E nessa altura já fazia treino de ginásio específico para bailarinos, para prevenir lesões, e já estava a começar a sentir a diferença que fazia. E eu fiquei com aquilo: "Fogo, eu já sou forte e mesmo assim não faço uma elevação?" E comecei a treinar imenso e percebi que era uma coisa que também gostava de fazer e às vezes tem coisas parecidas com a ginástica e coisas assim que eu gosto.

Sim, os pinos, essas coisas.

Sim, que já era uma coisa que enquanto bailarina já explorava um bocadinho. Por isso são coisas que gosto.

E achas que vais conseguir manter essa rotina na Austrália? Estás curiosa?

Não faço ideia mesmo, mas estou também a aceitar já isso. Se quando chegar lá não der para manter e cobrar.

Não descobres?

Acho que agora muito menos mesmo. Por isso é que agora se treinar quatro ou cinco vezes por semana sinto-me ok. Já houve uma altura que treinava sete dias por semana, às vezes bidiários, sem treinar para nada específico, só porque ia fazer uma aula de cycling e depois ia ao ginásio.

Não, eu também já passei por essa fase, que eu acho que é quando tu mudas na tua vida e queres começar uma coisa nova que estás a gostar tanto, que eu pelo menos senti dificuldade em moderar. Porque é uma coisa que me está a trazer tanta felicidade, eu estou a gostar tanto, estou a sentir diferente, estou a sentir com mais power e que está a fazer muita diferença na minha vida. Eu fazia bidiários também, ia ao cycling de manhã, depois ia ao ginásio à tarde e fazia isto e cobrava-me. Se havia um dia que eu não fazia nada, para mim era um dia perdido.

Sim, eu também tinha muito isso. Por isso é que treinava mesmo ao domingo ou qualquer dia.

Mas é possível chegar a esse equilíbrio, não é? Mas achas que é preciso haver no início esse extremo?

Não, não acho que é preciso haver e até às vezes pode ser um bocadinho contraproducente, porque a pessoa pode ir tão a fundo que ficas demasiado desgastado, ou até se tiveres alguma lesão, e depois é mais difícil retomar.

Diziam aquilo, um dia de descanso é fundamental e eu não ouvia, não queria.

Porque aquele dia ia ser um dia que para mim ia ser um dia perdido. A primeira vez que comecei a treinar tão pouco, só quatro vezes por semana, foi quando me comecei a preparar para a competição de força, em que ia levantar o máximo de peso possível numa só repetição. E eu treinava quatro vezes por semana, às vezes nem uma hora o treino, e eu estava sempre toda partida. E eu dizia: "Como é que é possível treinar só quatro vezes por semana e estar assim?" Então percebi que até pode ser interessante treinar menos, porque eu ganhei imensa força e estava a treinar menos do que treinava antes.

E estivemos aqui neste episódio a falar dos malefícios do digital, mas que também tem muitas outras vantagens, que não é só conhecermos pessoas novas, fazermos novas amigas, como também facilitar a nossa vida em termos de comodismo. E um ponto muito importante, e fazendo a ponte para o patrocinador do episódio de hoje, que é a About You, é podermos fazer compras online no conforto da nossa casa e facilitar todo este processo. A About You é uma plataforma multimarca, tem mais de 1500 marcas, 3000 artigos, montes de marcas diferentes, Levi's, Adidas, até coleções únicas com celebridades, tem tudo e mais alguma coisa, roupa de esporte, roupa para casamentos, para todas as ocasiões e mais algumas. E fica aqui a minha recomendação, se estiverem à procura de roupa nova para o vosso armário, eu tenho um código de desconto no site da About You, que é AYMARI20. Eu vou deixar aqui escrito também para ser mais fácil, tudo em caps lock, que dá 20% de desconto no site da About You. Na descrição têm também as condições de utilização deste código. Portanto, eu espero que ajude se estiverem a precisar de coisas novas para o vosso armário e fica aqui a minha recomendação. E tu olhas para a alimentação como combustível para o teu treino?

Sim.

100% funcional?

Não.

Ou também tem a parte do dia a dia prazerosa da comida?

Totalmente, sim, muito. Aprendi já há um bocadinho as quantidades de proteína que tenho que consumir, como também houve alturas, mesmo para competição, em que estava a fazer uma dieta restrita para perder um bocadinho de peso para a competição, para estar no melhor da minha performance. Então esse tempo que pesava a comida e também fui aprendendo a medir. Para mim não é muito saudável ter que pesar a comida e controlar assim dessa forma. Fico muito focada no que vou comer.

Ainda por cima tu gostas de experimentar receitas novas e coisas diferentes. Mas fazes isso no teu dia a dia? Dedicar mesmo tempo à cozinha?

Sim, eu cozinho quase todas as refeições. Também como estou quase sempre em casa, mas eu adoro cozinhar o almoço, o jantar. Não gosto de cozinhar uma vez e depois andar sempre a comer o mesmo.

A marmita a semana toda.

Quase sempre. Às vezes também estou cansada, mas quase sempre é um momento quase meditativo para mim.

Como é que tu começaste a fazer receitas no Instagram? Como é que chegaste aí? Foi só porque gostavas?

Enquanto estava a estudar, fiz uma marca de cookies.

A sério?

Para ajudar a minha mãe a pagar os meus estudos. Chamava-se Estados d'Alma.

Que giro!

E era para mercadinhos aqui no Porto, vender ao fim de semana. Então sempre tive essa coisa de gostar muito de cozinhar, principalmente doces. Sempre fui muito independente, aos 15 anos já estava no Porto a viver sozinha, então também estava habituada a cozinhar para mim. E quando comecei a seguir YouTubers de vida saudável, num momento em que também percebi que não estava feliz na dança, e foi um momento duro para mim, porque tinha 25 anos e eu nunca tinha pensado fazer outra coisa que não dançar. Não estudei outra coisa. Então, de repente, sentir que isto já não me está a fazer bem. E agora? Não sei fazer nada.

Certo.

Foi um bocado assustador e comecei a partilhar, partilhava já os meus treinos e às vezes comecei a partilhar uma receita ou outra e era aquela coisa mesmo dos amigos. "Como é que fizeste?" Eu comecei a pensar: "Se calhar era uma coisa que eu tinha gosto em..." E também encontrar uma coisa que continuasse a ter algo de artístico. Eu senti que tendo o lado visual, de fotografia e de vídeo, eu conseguia encontrar também um bocadinho essa parte criativa. Rapidamente ia fazer uma receita por semana no Porto Canal, ou seja, as coisas foram assim surgindo rapidamente.

Porque se calhar também começaste sem a pretensão de que quero que isto seja meu trabalho, ou já entraste para o conteúdo nessa ótica?

Sim. Na verdade, comecei pelo YouTube, também o Instagram não é como é agora, não tinha muito vídeo. E eu disse: "Eu quero que isto seja o meu trabalho."

A sério? Foi logo assim?

Sim. Mas sabia que ia demorar. E na minha cabeça eu disse: "Ok, dois a três anos." E foi, na verdade, até eu deixar de dar aulas e precisar de outros trabalhos, foi três anos até viver só de parcerias e do meu conteúdo. Também outras coisas que vou fazendo, as aulas que vou dando online, depois ramifica para várias coisas, não é só os conteúdos em parceria.

Sim, eu acho que as pessoas que veem isto de fora acabam por associar muito à parte da publicidade, mas depois dá para fazer inúmeras outras coisas quando tens uma comunidade criada, mesmo, por exemplo, lançar a aplicação que tu lançaste. No fundo, podes criar aquilo que tu quiseres a partir daí.

Sim, eu acho que isso é o mais interessante.

Tu criaste a app na ótica de poderes desligar da tua conta Maria e teres outro projeto que te alimente.

Na altura, não conscientemente, mas o tempo em que se foi desenvolvendo, eu fui mudando um bocadinho e as minhas vontades foram mudando e acho que sim, houve um momento em que percebi que por isso é que queria criar uma identidade diferente, que não ficasse dependente de mim.

Tão associada a ti.

Mas é uma coisa que eu não sei mesmo, porque eu gosto muito do que faço, adoro

Sim, mas eu ouvi-te no outro dia, deve ter sido quando fizeste os 31, que disseste que estavas mais perdida aos 31 do que quando tinhas 18.

Totalmente. Eu aos 15 anos vim sozinha para o Porto viver para poder estudar dança. Então eu sinto que numa idade em que a maioria das pessoas não sabia bem o que iria querer fazer.

Tu sabias precisamente qual era o teu caminho.

Muitas vezes eu até tinha amigos que já estavam na faculdade e mesmo assim não sabiam bem se era aquilo que queriam. Eu aos 15 anos já sabia o que queria e já vim de propósito. Tinha objetivos muito específicos e também sempre me guiei por isso e acho que me procurava validar com essa parte profissional, mesmo ainda enquanto estudante, mas académica, profissional. E acho que agora também aprendi que o meu valor não depende disso.

Que se calhar era a Maria, a bailarina, e tinhas de ter uma label, um rótulo. E quando deixa de ser, o que agora passa a ser?

Sim, mas mesmo agora, a Maria criadora de conteúdos, acho que durante muito tempo pensei: "Ok, eu mereço, porque estou a trabalhar muito para isto." E agora estou num processo de eu mereço de qualquer forma, não preciso de validar nada, nem de provar que sou capaz. Merecemos todos, está tudo bem, não precisamos de ser melhores que ninguém. Apesar de eu não ser competitiva com os outros, ser muito comigo própria, mas acho que tenho feito mesmo essa desconstrução e por isso sentir que agora se calhar numa idade em que as pessoas já têm um objetivo muito específico ou que já estão muito mais encaminhadas, e eu senti-me assim um bocado na direção contrária.

Mas nós acho que se calhar estamos todos perdidos, só que fingimos bem?

Não sei. Acho que é assim um tempo de mudança. E acho que nisso, por acaso, é uma coisa ótima das redes sociais. Muitas das minhas melhores amigas agora são pessoas que eu encontrei no online. E também no momento em que me sentia muito isolada, foi muito útil para mim ver pessoas que estão do outro lado do mundo, na Austrália, com questões semelhantes. Ou seja, acho que tem esse lado mesmo positivo, por isso é que eu ainda não encontrei assim bem.

O equilíbrio de como gerir essa distinção entre a Maria.

Mas acho que tem coisas ótimas como isso. E cada vez que alguém me diz "comecei a comer mais vegetariano por tua causa ou a ir mais ao ginásio", é algo assim mesmo especial sentir que o que eu estou a fazer tem impacto.

Tu falas também às vezes sobre o propósito. Tu achas que tudo aquilo que nós fazemos tem de ter um propósito e achas que tens o teu bem definido?

Acho que fazer as coisas com uma intenção é mais gratificante para nós e para os outros. E acho que isso é fácil nas redes sociais, de nos perdermos disso, com esta coisa de ter que fazer. É difícil pensar "ok, ainda estou aqui centrada, é isto que eu quero ou estou só a ir atrás do ter que fazer e do que aparece agora e o que é trend e a receita que não sei o quê, que agora está na moda o ingrediente." Acho que é tentador.

Deixares-te levar.

Sim, mas eu tento que tenha sempre um propósito e que seja positivo e que acrescente de alguma maneira, mas essa parte depois já não consigo controlar.

Eu acho que na nossa idade é muito essa a questão que eu acho que todos acabamos por ter. Será que aquilo que eu estou a fazer está a ter impacto e qual é que é o impacto que eu quero que tenha? Será que é este trabalho que me vai levar a este propósito? E acho que todas estas questões se calhar acabam por chegar mais tarde, porque nós estamos primeiro a seguir um percurso normal, tal como também seguiste enquanto bailarina, e acabam por chegar mais tarde, quando temos mais liberdade de poder escolher aquilo que queremos fazer. Se calhar também sentiste isso quando saíste da parte do mundo da dança. "E agora, o que eu vou fazer? E eu posso fazer tanta coisa." E se calhar isso é bom, mas por outro lado, também tens que ter essa liberdade.

Eu gosto muito dessa liberdade. Por exemplo, agora que não sei que trabalhos vou fazer, mas que vou fazer o que alguém me disser para fazer, eu sei que vai ser um desafio interessante e que vou aprender coisas novas e vou poder desligar um bocado essa parte da responsabilidade e só executar. Mas sei que a longo prazo não é uma coisa que eu ia ser feliz. Eu sei que gosto de ser eu a pensar, a decidir. Sempre senti que tinha que fazer os meus projetos e por isso acho que não vou deixar de fazer isso. É só uma pausa.

Eu também acho que tu vais chegar lá e vais querer partilhar tudo.

Sim. E mesmo que, sei lá, eventualmente se não quiser voltar a trabalhar com redes sociais, acho que noutros projetos, seja no Contigo e perguntaste-me e eu sinto que é mesmo o meu projeto, não sei se vai tornar totalmente rentável para ser o meu único projeto ou não. Para já tem sido eu a alimentar o projeto e a ir investindo para desenvolver sempre coisas novas, mas mesmo que não se torne a principal fonte de rendimento, eu sinto que é uma coisa que não quero deixar ir.

Um objetivo indo para a Austrália é também teres tempo para pensar sobre isso?

Sim.

Ou seja, tomar decisões?

Não sei, conhecer-me também de outra forma, mas sim, acho que me vai permitir refletir sobre várias coisas. Por exemplo, estar assim offline durante algum tempo é uma coisa que eu vou experienciar pela primeira vez. Eu ano passado, em agosto, durante três semanas, apaguei a app do meu telemóvel. Aí foi a primeira vez que percebi que se calhar não é assim tão positivo. Mas não é difícil tu saberes que é uma coisa que te faz tão mal, mas que também te faz tão bem? Por isso é que eu também sinto que andei sempre aqui um cadinho e ainda não sei muito bem como fazer essa gestão. Sim, acho que preciso de refletir para perceber como é que vou fazer esse equilíbrio de uma melhor forma. Mas claro que sim, como te disse, acho que há coisas ótimas e que me trouxe imensas coisas, imensas pessoas, formas diferentes de ver as coisas. Vou experimentar um cadinho a vida offline.

Estou curiosa. Olha, estamos aqui a chegar ao final. Só duas perguntas para ti, para te deixar pensar um cadinho. Qual foi o conselho mais inútil que tu recebeste sobre ser adulto?

Não sei.

Ou forma de vida que te tentaram vender.

Não sei, eu sinto que a fase que mais gosto da minha vida é adulta. Eu sinto que quando cheguei à idade adulta, senti: "Ok, agora já posso ser eu." Senti que sempre em adolescente.

Tinhas a vida já pré-definida.

Não sei, senti-me sempre meia desencaixada, que enquanto adulta consegui encontrar o meu espaço. Por isso, na verdade, eu adoro ser adulta. Apesar das responsabilidades, eu acho que gosto também das responsabilidades de ser apenas eu que giro as minhas coisas, a minha vida, as minhas decisões.

É algo que eu corto 100% por acaso, porque eu sinto que há imensa gente que ainda está presa naquela altura da escola e "meu Deus, a melhor fase da minha vida foi a faculdade." Can't relate. Para mim é ser adulta. Eu prefiro mil vezes.

Eu acho que o que mais procuro é ser livre. Então, acho que só sendo independente é que consigo também ter esse sentimento de liberdade.

Olha, se tivesses de ouvir hoje alguém a dizer-te: "Maria, amiga, faz parte." Sobre o que é que seria?

Acho que estas questões, estas ansiedades, eu vivo assim muito dentro da minha cabeça e como uma pessoa também assim mais introvertida e filha única, mas eu acho que é assim estes altos e baixos, faz parte. E por isso é que às vezes também gosto de partilhar sobre isso, apesar de a minha mensagem tenta sempre ser positiva, mas eu às vezes acho que é importante lembrar, ok, eu pus um vídeo a treinar, mas no segundo antes estava sozinha a chorar no ginásio. E por isso é que eu te digo, tento não me expor muito, se calhar quando eu partilho isso já passou algum tempo.

Mas é um lado que faz falta, não é?

Sim, eu acho que sim. Mesmo no nosso dia a dia, às vezes não sabemos o que é que os nossos amigos estão a passar.

E vivemos cada um de nós na nossa bolha, na nossa cabeça.

Sim.

Torna tudo mais difícil.

Sim.

Portanto, amiga, faz parte.

Faz parte.

E vai correr muito bem agora.

Estamos todos à procura e está tudo bem.

E agora vais-te subir para a Austrália, espero que corra tudo bem.

Obrigada.

Grande aventura. Depois vens aqui contar-nos como é que correu.

Vamos ver daqui a quanto tempo.

Obrigada, Maria.

Obrigada eu.

Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume?