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Tem de ser o homem a pagar?

Primeiro date jamais pode ser a meias ou a mulher a pagar.

Oh, meu Deus, eu penso mesmo diferente de ti.

Não faz de mim menos homem por assumir que faço terapia há quatro anos. Aliás, só me fez mais homem. Portanto, sim, a maturidade e a idade foi um fator e o facto de hoje em dia não ser tabu.

Achas que isso ainda existe, o homem não pode mostrar fraqueza?

Eu sou feito de emoções também, somos todos. Ser homem em 2025, para mim, engloba uma série de coisas. E acho que engloba tanto a força, o poder, a carapaça, a não vulnerabilidade, mas depois tens outra perspectiva e outra dimensão, que é essa mesma, é a vulnerabilidade, o facto de tu quereres tratar os teus traumas.

Dos 20 aos 27, eu não consigo imaginar homens a falar disso.

Mas sabes por quê? Porque não te esqueças que nós homens também amadurecemos muito mais tarde.

Demoram muito mais tempo a crescer. Ter a mulher a conduzir.

Se me vou sentir menos homem porque vou no lugar do pendura? Não.

A mulher moderna tem aprendido cada vez mais a cuidar mais de si, a ser mais independente, mais: "Estou tão bem sozinha".

Isso não é mau. As mulheres tornarem-se independentes, construírem a realidade que elas querem para elas mesmas, eu acho incrível. Só que se calhar isso consome tanto tempo da tua vida.

Achas que é falta de tempo?

Não sei, diz me tu.

Ter uma namorada é uma conquista pessoal, um statement social. Os homens sentem-se mais homens por terem alguém. E eu respondi: “Nós, mulheres, procuramos alguém com a ideia de um projeto de vida, um marido, pai dos filhos, alguém que preencha um propósito.”

Eu acho que traz muito conforto à vida de um homem ter uma mulher.

Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos ter aqui um amigo meu para ter uma discussão sobre um tema que eu acho que é muito comum. Nós, mulheres, falamos muito entre nós sobre como é que os homens pensam. E então eu trouxe aqui um homem para nós percebermos como é que eles pensam na prática. O Ricardo é um amigo meu, também tem um podcast, o "Next Top Campanhas", e eu já fui lá, portanto, se quiserem ver depois da nossa conversa, vejam esta até o fim, depois vão ver o nosso episódio em conjunto, mas acho que ficou uma conversa muito interessante para nós tentarmos perceber um bocadinho como é que o cérebro dos homens, ou pelo menos o do Ricardo, funciona. Por isso eu espero muito que vocês gostem desta conversa. Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume? Primeiro de tudo, vou explicar o que é o tema e vou explicar o porquê de eu querer fazer este episódio contigo. Tema, que eu já te disse, é: homem e mulher em 2025. Procuramos o mesmo ou falamos línguas diferentes? Isto foi o título que o ChatGPT me deu. Porque tu, sendo que já foste a vários podcasts, nós inclusive já fizemos um podcast juntos, e eu queria trazer aqui um ângulo diferente. E por que isso me surgiu? Porque eu acho que há muito poucos homens heterossexuais que falem na neta abertamente sobre temas de opinião. E tu vais ser a minha cobaia. Ok, imagina.

Até estás a suar das mãos, Mariana. Vamos lá.

No fundo, eu lembrei-me deste tema porque no nosso episódio, queres fazer o plug do teu podcast também? Queres aproveitar já?

"Next Top Campanhas", um podcast de Ricardo Campanhas. Eu sou péssimo a fazer auto promotion, mas disponível em todos os canais de plataformas digitais, YouTube, Spotify, Apple Podcast. E fiz um episódio com a Mariana, que ela foi minha convidada.

E acho que está muito giro.

Está muito fixe.

E entrámos em vários temas e depois tocaste na parte de dating, que houve ali um comentário que eu na altura do episódio até disse: "Oh, meu Deus, eu penso mesmo diferente de ti". E fiquei a pensar: "Ya, isto é porque tu és um cara, totalmente". E acho que representa muito, às vezes achamos que pensamos da mesma forma e não pensamos. Então surgiu-me esta ideia de nós debatermos temas, explorarmos de que forma é que cada um pensa. Eu representando Mariana, mulher, tu, obviamente, Ricardo, e também os teus amigos, aquilo que vais sabendo das pessoas à tua volta. Portanto, pode não ser a maioria das pessoas, dos rapazes, mas representas aquelas pessoas com quem tu convives também.

Em certa parte.

Sim, é isso.

Não te esqueças que dos meus amigos, grande parte deles estão casados e eu estou solteiro.

Mas não vamos só entrar em dating, calma. Vamos por partes. Primeiro tema é: o que achas que é para ti ser homem em 2025? Ou seja, sendo a espera que o homem seja sempre forte, racional, o homem não pode chorar, o homem não vai à terapia. Se achas que ainda existe muito esta cena de que o homem é que tem de ser o poder na sociedade.

Imagina, vou fazer um disclaimer que é: tudo o que eu vou dizer é baseado na minha experiência e na minha opinião.

É isso que eu estava a dizer.

Ser homem em 2025, para mim, engloba uma série de coisas. E acho que engloba tanto a força, o poder, a carapaça, a não vulnerabilidade, mas depois tens outra perspectiva e outra dimensão, que é essa mesma, é a vulnerabilidade, o facto de tu quereres tratar os teus traumas, porque enquanto seres humanos, sejas homem ou mulher, tu carregas traumas. Nós somos fruto da nossa educação, das nossas experiências boas e más. E nós na vida não tivemos só experiências boas. Eu tive muitas más e quando comecei a atingir uma certa maturidade enquanto homem, esse homem que eu queria ser, percebi que estou altamente condicionado. Então eu acho que esta vulnerabilidade depois também se transforma nessa força que é esperada do homem, que é: eu percebo que há um problema e eu quero corrigir esse problema. E então eu acho que a vulnerabilidade, e isto fala-se muito, não estou a dar nenhuma novidade, a vulnerabilidade hoje em dia também é um sinal de força. E tu quereres fazer terapia, tu quereres começar a escavar os teus demônios para tentares perceber por que aquilo está a acontecer e de certa forma controlá-los. E quando eu controlo os meus traumas e os meus demônios, eu sou um homem automaticamente muito mais forte. E hoje em dia tu tens muito a cena dos Andrew Tates da vida e essa masculinidade mais tóxica que existe por aí. Eu continuo a achar que o homem, sim, é um símbolo de força, de querer correr atrás. E se tu olhares, e agora entrando aqui, resvalando um bocado para o dating, nós não somos diferentes dos animais. Eu uso muitas vezes este paralelismo com os meus amigos. Vamos usar os leões, que é o meu animal favorito. E é o meu signo, by the way. Os leões, como é que eles acasalam e como é que eles ficam com a leoa mais forte? Eles entram num território que normalmente não é o deles, está dominado por outro leão, vai desafiar o leão que está dentro daquele território, e se ele conseguir derrotar aquele leão.

Sim, tem de competir para conseguir.

Tem de competir.

E a mulher é o prémio.

No reino animal, isso é medido por força. Nós, enquanto seres humanos e seres racionais, isso é medido por muitos fatores: status, capacidade financeira para tu poderes transmitir essa proteção e esse cuidado que as mulheres procuram. Portanto, não é muito diferente e eu acho que também é muito importante, porque o homem e a mulher têm funções diferentes na sociedade, na minha perspectiva. Agora, não faz de mim menos homem por assumir que faço terapia há quatro anos. Aliás, só me fez mais homem. O homem que sou hoje é também graças a terapia.

Mas achas que é porque hoje em dia, em 2025, já é mais fácil falar de terapia, já é muito menos tabu, e por isso é que para ti é fácil, por exemplo, vir para a internet e abrir-se nesse sentido, ou achas que é por teres 32 anos e não teres 25?

Acho que estão aí os dois fatores. Seria provavelmente impensável tu falares de terapia com o meu pai, por exemplo, ou com o teu, não sei.

Sendo homem ou mulher, pelo menos olhando para pessoas à minha volta, acho que isso também se adequa a nós.

Sem dúvida.

O caso da terapia.

Só que eu tive o infortúnio ou a sorte de ser criado quase praticamente só com mulheres. E a minha irmã, que é 12 anos mais velha do que eu, mas é muito próxima de mim, tirou psicologia. Então ela, de certa forma, começou a introduzir a terapia e a psicologia muito cedo na minha vida. Para mim não era um tabu, mas sem dúvida que isso só surge quando eu atinjo uma certa maturidade, ou seja, eu tinha 27 ou 28 anos quando comecei a terapia. Portanto, sim, a maturidade e a idade foi um fator, e o fato de hoje em dia não ser tabu. Ou eu acho que mesmo sendo tabu, eu acho que nunca deixaria de o fazer, provavelmente não falava tão abertamente como estou a falar aqui sobre isso.

E assim, não estou a falar só da parte de terapia, estou também a falar do fato de, lá está, aquilo que estávamos a falar, de vulnerabilidade, de não chorar. Achas que isso ainda existe, essa condicionante que o homem não pode mostrar fraqueza?

Depende muito, porque tu quando vês um homem a chorar ou muito sensível, normalmente ele é conotado como um homem frágil. Portanto, isso vai sempre muito depender da pessoa que tu sejas. Eu sou uma pessoa que é difícil a chorar, é natural meu. Mas quando choro, também não o tento fazer em frente a uma câmera.

Mas não estou a falar da partilha da internet, estou mesmo na vida.

Na vida. Não, eu acho que uma cena estúpida que me acontece-

O pai na família nunca vai mostrar fraqueza aos filhos e à mulher, nunca vai chorar à frente deles.

Acho errado, por exemplo, isso acho errado. Eu vou te dizer, eu choro com filmes, facilmente. Depende dos temas, mas normalmente quando vês um filme de pai e filho em que há ali uma ligação, não sei se porventura da minha história, é que aquilo acaba por me emocionar e eu choro. Choro, não é desalmadamente, mas fico emocionado.

E sentes-te menos homem por isso?

Não, zero. E aliás, não quero, e mesmo quando estou acompanhado de uma mulher a ver um filme, eu não vou aguentar a minha lágrima se tenho vontade de chorar. Aquilo não faz de mim mais fraco. Simplesmente, sou uma pessoa que é feita de emoções também. Somos todos. Há coisas que me vão tocar mais do que outras.

E tu consegues falar destas coisas e de terapia, essas coisas todas, trazer estes temas para cima da mesa com os teus amigos?

Consigo.

Porque sabes uma coisa? Ainda estava a ver um TikTok no outro dia que normalmente associam muito os homens só falarem de coisas superficiais, só falarem de futebol quando estão juntos e não sei o quê. Ainda estava a ver um TikTok que era tipo o melhor amigo de um rapaz estava a contar à namorada: "Olha, o meu melhor amigo vai pedir o divórcio, vão se separar." E ela: "Mas por quê?" Ela começou a fazer muitas perguntas e ele: "Não sei, ele só me contou isto." Imagina, ela ficou tipo: "Como é que é possível, tu sabes desta informação e não fizeste mil perguntas?" Depois ele: "Não, ele contou-me, foi assim, estávamos a jogar." Isto é assim ou vocês falam?

No meu grupo de amigos, mas lá está, eu se calhar até me rodei de pessoas que têm uma forma de estar e parecida à minha, isso não acontece. Aliás, eu escavaria logo a pessoa de cima a baixo, isso jamais aconteceria. E acho que também os meus amigos são muito meus amigos, porque depois também procuram esse conforto e esse apoio.

São pessoas que tu escolhes, achas que é isso?

Eu escolho-as e elas acabam por me escolher a mim também. Aliás, até porque eu não gosto de futebol, portanto, eles estão completamente condicionados a falar de bola comigo. Mas tenho conversas profundas com os meus amigos e praticamente eles todos fazem terapia. Desculpa.

Estás bem. Isto era impensável há uns anos atrás.

Completamente.

E acho mesmo que também tem a ver com a idade, porque eu acho que pelo menos dos 20 aos 27, eu não consigo imaginar homens a falar disso.

Muito menos. Mas sabes por quê? Porque não te esqueças que nós homens também amadurecemos muito mais tarde.

Demoram muito mais tempo a crescer.

Eu antes dos 25, eu sentia-me uma criança.

Quando é que tu começaste a fazer terapia e a pensar nessas coisas?

Quando é que eu comecei? Eu comecei, olha, foi no ano do Covid, portanto, foi em 2020.

E tinhas que idade?

Eu tinha 20 e, tenho que fazer contas, 27 ou 28.

27, ya. Mas eu acho que é isso, é bocadinho mais tarde que as mulheres.

Muito mais tarde. Nós somos muito imaturos até uma certa idade. E de certa forma, vamos sempre ser. Eu acho, os homens são mais miúdos. Acho que nós procuramos sempre não deixar a criança que existe entre nós morrer, mesmo até pelas brincadeiras que temos entre rapazes, porque depois lá está, eu também sou homem. Eu tenho essas conversas e esses momentos mais profundos com os meus amigos, mas no minuto a seguir estamos a falar de merdas que não fazem sentido nenhum, porque esse equilíbrio também é importante.

Olha, e tu também tens um lado espiritual.

Pronto, é hoje que eu vou ser cancelado.

Não, não quero entrar por aí já, mas quão confortável é que te sentes a falar dessas coisas com os teus amigos, publicamente? Ou é um lado teu que preferes manter para ti?

Não, porque eu não consigo estar aqui sentado e tentar mascarar as minhas ideias ou os meus pensamentos contigo. Não é um tema que eu aprofunde. A espiritualidade é uma coisa muito própria e é uma decisão tua se tu queres fazer disso uma bandeira pessoal ou não. Eu não quero fazer da espiritualidade a minha bandeira, de todo. Agora, é uma dimensão da minha vida, até porque eu acredito que nós somos essa ligação toda entre corpo, mente e espírito. E não sei se, provavelmente influenciado também pela minha família, que como te disse, eu fui criado praticamente só por mulheres e elas são mulheres mais espirituais, se calhar sou influenciado. Agora, é uma coisa muito própria e eu falo disso com os meus amigos e até te digo que tenho amigos que eram, se calhar ainda são, bastante ateus, que não acreditam em nada.

Céticos.

Céticos. Há coisas que vão acontecer na tua vida para as quais tu não tens explicação. Como é que tu explicas? Eu acho mesmo que nós estamos todos interligados. E aí vem essa espiritualidade. Agora, estou à vontade, fazes-me as perguntas que tu quiseres. Eu não sou nenhum expert na matéria, mas estás à vontade e eu falo sinceramente.

Não, era só o ângulo, se é um tema que falam abertamente ou não.

Falamos.

Pronto. Agora vamos só mudar um bocadinho o chip para mulher em 2025. A mulher moderna tem aprendido cada vez mais a cuidar mais de si, a ser mais independente, mais "estou tão bem sozinha" e também trazer um bocadinho de uma energia mais masculina, muitas vezes. De que forma é que tu achas que isto impacta as relações ou hoje em dia desequilibra a dinâmica homem e mulher?

É bem engraçado estares a falar nisso, porque eu penso assim.

Tu achas que desequilibra?

Desequilibra e muito. Mas lá está, isso não é mau. As mulheres tornarem-se independentes e construírem a realidade que elas querem para elas mesmas, eu acho incrível.

Por que achas que isto está a acontecer, este shift?

Porque eu acho que durante muitos anos viveste numa sociedade em que era o homem o responsável por fazer tudo em casa. O homem trabalhava, o homem trazia o dinheiro e as mulheres acabavam por ficar reféns da família, porque atenção, não vamos descurar a importância e o trabalho que é criar um household. Agora está a falhar-me a palavra em português.

Sim, manter uma família e cuidar da casa.

Criar uma criança requer muita dedicação, muito tempo e muito trabalho. E as mulheres acabavam por se dedicar só a isto. Mas acho incrível que as mulheres também tenham podido dar o grito de: "Eu consigo, também quero fazer." Por exemplo, olha para ti, olha o exemplo que tu és. Tu vives sozinha, tens um podcast, trabalhas com o digital, trabalhas com marcas, já tiveste uma marca de roupa. Isto foi uma realidade que tu começaste a construir desde os 20 anos. Com ou sem apoio dos teus pais, isso não interessa. Tu criaste a tua própria realidade, a realidade que vives hoje em dia. Só que se calhar isso consome tanto tempo da tua vida.

Achas que é falta de tempo?

Não sei, diz-me tu. Eu estou a usar como exemplo.

Tu estás a dizer que desequilibra as dinâmicas.

Pode desequilibrar, porque se calhar um homem pode se sentir muito mais inseguro ao olhar para ti. Porque ela é tão independente, porque ela não precisa de mim.

Acho que é isso, é o não precisar do homem.

Só que os homens também começam a não precisar das mulheres. Tu já percebeste que eu acho, é que é engraçado tu estares a falar da mulher, mas eu acho que há um desequilíbrio de ambos os lados. Vou-te dar um exemplo. Eu, na minha vida pessoal, tenho um emprego, como tu sabes, um emprego convencional, tenho uma carreira normal de empresa, corporate, e depois tenho o podcast. E tu sabes o trabalho que dá ter um podcast. Tens que te preparar para as conversas, tens que gravar, tens que fazer as thumbnails, tens que fazer o trailer, etc.

Sim, é um trabalho pós trabalho.

É um trabalho pós trabalho, eu estou sempre a trabalhar. Fins de semana e depois do trabalho. Já aconteceu eu conhecer pessoas, envolver-me com elas e noto que elas automaticamente se desinteressam. Por quê? Porque elas percebem que eu não tenho tempo para elas. E não é que tenha sido falta de vontade de estar com aquelas pessoas, mas elas não procuram isso. Porque eu tenho 32 anos, acredito que vou atrair pessoas mais ou menos da minha faixa etária. Pensa que eu escolhi um caminho completamente diferente de todos os meus amigos. Os meus amigos hoje em dia estão casados, estão com carreiras altamente bem estabelecidas, e não é que eu não esteja, mas estou a apostar numa coisa completamente diferente para tentar mudar de carreira. Ou seja, tens muitos fatores. A mulher hoje em dia também, o que acontece? Já quero o produto perfeito, quero o homem que esteja orientado financeiramente, tenha uma boa carreira, que tenha uma casa, que lhe dê o mínimo de preocupações. Nós estamos tão preguiçosos.

Isto vai entrar naquele comentário que levou para este episódio. Porque tu disseste assim no teu episódio: "Ter uma namorada é uma conquista pessoal, um statement social. Os homens sentem-se mais homens por terem alguém." E eu respondi: "Nós, mulheres, procuramos alguém com a ideia de um projeto de vida, o marido, o pai dos filhos, alguém que preencha um propósito."

Acho que resume exatamente aquilo que estás a dizer, porque pensa, a mulher procura construir uma família, não que o homem também não, mas eu acho mesmo que isso é a natureza da mulher. A forma como o homem e a mulher se relacionam são completamente diferentes. E eu acho que a mulher procura isso, um homem que tenha disponibilidade e tempo para se dedicar à família. E a família inicialmente começa por ser ela. Antes de haverem filhos.

Sim, mas Ricardo, desculpa, eu acho que isso, tanto para o homem como para a mulher, quando estás a começar a construir alguma coisa, é preciso tempo das duas partes.

Óbvio.

Acho que o ponto não era tanto pela falta de tempo, acho que é a questão da mulher se impor afetar o ego do homem. Percebes? Isso é mais uma luta de egos do que propriamente um trabalho em conjunto. Estás a ver?

Certo Entendo o que estás a dizer e se calhar isto são desculpas que eu arranjo para a minha indisponibilidade emocional. Não sei.

Certo, exato.

Não sei.

Mas a nível geral, o que é hoje em 2025, ser o homem da relação, por exemplo?

O que eu acho que é?

Sim. Sabendo que as mulheres estão muito mais independentes, têm muito mais a sua vida.

Primeiro, não há uma resposta fechada para isso, porque vai sempre depender da mulher e do homem em questão. E o que eu acho é que primeiro eles têm que comunicar muito bem. Somos todos adultos hoje em dia. Tu tens que saber quais são os objetivos da mulher, quais são os meus objetivos, e depois se vocês realmente quiserem ficar juntos, tem que haver cedências de ambas as partes para aquilo poder funcionar para os dois lados. "Olha, para mim é importante que tu bloqueies a sexta-feira para vires jantar comigo." E eu ok. Então tu tens que perceber que para eu bloquear a sexta-feira para jantar contigo, vais ter que me deixar durante quinta à noite e sábado de manhã focar no trailer. E ela vai me dizer: "Ok, mas sexta jantamos juntos todas as sextas", e eu ok. Ou seja, o que eu acho? Acho que temos que abandonar aqueles conceitos de masculinidade tóxica de que a mulher não pode sair à noite. Calma. Agora, tem que haver uma comunicação. E vai sempre depender de caso para caso, mas eu acho que vai passar por os dois saberem muito bem para onde é que querem ir, darem mão um ao outro e irem em conjunto. Portanto, eu acho que isso é ser mulher em 2025 ou em 2040. Eu acho que vai ser sempre isto.

Sim, eu acho que quando se fala, pelo menos quando eu vejo muita gente a discutir este tema da mulher estar muito mais masculina, eu acho que entra aqui no ponto de que o homem quer uma menina para cuidar, que precise do homem, seja a nível financeiro, seja a nível de proteção, de segurança. E acho que esta energia de independência acaba por afastar homens que procuram esse tipo de menina.

Mas há homens que estão confortáveis com o facto da mulher também ser independente.

Exato, não estou a dizer que isto é geral.

Vou te dar um exemplo. Para mim é um turn on ver uma mulher independente. Agora, qual é o nível de independência? Percebes? Eu gosto de ver uma mulher bem-sucedida e uma mulher que tenha tesão para ir atrás das coisas que ela realmente quer na vida. Mas também quero que ela, dentro daquelas quatro paredes, se permita ser vulnerável ao ponto de ser a minha princesa.

Sabes que eu acho que nós também, e tive esta conversa também no podcast da semana passada da Ana Beatriz Barbosa, a psiquiatra, que nós estamos também todos meio que a ser cada vez mais individualistas. E isso é que depois acaba por afetar tudo. Não é o facto de um ser independente, o outro ser independente, é o facto de nós estarmos todos bué focados nas nossas cenas e no telemóvel e ali no nosso caminho, e se calhar muito mais focados na carreira do que outra coisa, que depois isso acaba por ficar sempre em segundo plano.

Concordo.

E acho que também o ponto acaba por ser por aí. Agora, para resumir um bocadinho este tópico, a minha questão era mais de que forma é que esta nova presença da mulher afeta o ego do homem, neste caso, na parte do dating.

Se calhar tu querias uma resposta mais fechada, mas eu não tenho. Vai sempre depender do homem. A mim não me afeta. Eu vou te dar a minha opinião de Ricardo.

Mas as pessoas à tua volta é assim, o que tu sentes?

Sinto que tenho muitos amigos que procuram isso e muitos outros que pensam como eu, que preferem ter uma mulher independente. E depois também depende do que a mulher procure, porque tu estás a falar só na perspectiva do homem procurar isso ou que isso afeta o ego do homem. Mas atenção, há muitas mulheres que procuram que o homem faça tudo por elas. E depois há outras que se calhar têm o pensamento enviesado como tu, que acham que por serem muito independentes, o ego do homem vai estar afetado e acabam por se calhar chutar para canto opções que até poderiam ser altamente viáveis para construir uma relação feliz. Portanto, isto vai bater naquilo que tu disseste há pouco, que é o individualismo. Estamos tão individualistas e estamos tão focados em nós próprios, que às vezes nós não nos sentamos para realmente compreender o que a pessoa pensa sobre determinado assunto. Tu tens de tudo hoje em dia.

Concordo. Mas era mais para perceber também de que forma é que os homens estão a pensar. Por isso é que não estamos a entrar tanto na mulher, porque eu acredito que, imagina, a minha audiência também é muito feminina e quem nos está a ouvir é maior parte de mulheres e provavelmente identifica-se comigo de alguma forma. E este episódio é muito para nós também percebermos de que forma é que os homens estão a pensar hoje em dia. É mais por aí. E agora perguntas mais tipo temas polêmicos. Tem que ser o homem a pagar?

Concordo.

Concordas?

Concordo.

Por quê? O que isso demonstra?

Mais uma vez, o que demonstra? Vamos lá ver. Primeiro date. Jamais. Jamais pode ser a meias ou a mulher a pagar. Não sei explicar, porque lá está, porque ainda há coisas, há papéis definidos. O homem convidou, o homem está interessado, o homem paga. Ponto final. Estou te a dizer, não sei, se calhar é o tipo de mulheres com quem eu vou jantar. Mas se eu convido uma mulher para ir jantar e ela paga a conta ou é a meias, logo ali ela vai perder o interesse em ti. Eu acho, se o teu interesse em relação àquela mulher for realmente construir uma relação amorosa ou envolveres-te com ela.

Achas que se o homem sugerir dividir é porque quer uma cena casual?

Excelente pergunta, para a qual eu não tenho resposta. Eu pagaria na mesma, fosse casual ou não. Sabes o que eu acho? Até te digo mais, se for casual, provavelmente ele não te vai levar a jantar. Não sei, aqui depende. Depende do nível de casualidade.

Não concordo com isso.

Não concordas? Ok. Porque se o homem realmente só quiser te levar para a cama, ele vai tentar fazer de tudo para que o jantar ou seja logo em casa, ou então vamos passar aqui uns passos porque o objetivo final é este. Agora, se fores uma mulher que pese embora, queiras também só uma coisa casual e precises de sentir essa conquista, ele vai ter que te levar a jantar.

E é preciso fazer aquelas coisinhas de abrir a porta e não sei o quê?

Eu gosto, eu faço. Acho que é importante. Não de uma forma forçada.

Eu tenho amigas que se isso não acontece, essas coisas, para elas é corte. Isso é uma forma de seleção.

Ok. Mas já viste os critérios que nós usamos hoje em dia? Eu acho isso também escandaloso. Vou dar um exemplo. Imagina que eu te levava a um jantar, eu ia-te buscar a casa. Eu puxo o travão de mão, paro o carro, saio do carro para te dar dois beijinhos e já que vou ao outro lado para te dar dois beijinhos, vou te abrir a porta. Mas muitas das vezes, quando estacionamos o carro à porta do restaurante, tu já abriste a porta antes sequer de eu poder ir abrir-te a porta. Percebes? Como é que eu te vou abrir a porta?

Eu acho que abrir a porta é demais.

Achas?

Acho que já não estamos aí.

Eu gosto.

Imagina ser a mulher a conduzir. Sabes que eu já tive dois dates em que eu conduzi. E um deles foi mega tranquilo, eu levei a pessoa a casa. E o outro achou mega estranho e disse: "Pode ser eu a conduzir?" O meu carro.

Too much.

Não é?

Too much.

Mas eu percebo, é estranho.

Mas a masculinidade é frágil também, calma.

No primeiro date eu ir buscar, é estranho. Mas por logísticas, aconteceu. Estás a ver? E houve outra situação assim do gênero, em que por logísticas também ia ser eu a levar o carro e ele pediu-me para levar o meu carro.

Já me aconteceu também ir no carro da mulher, incomoda-me zero. Por logísticas, se me perguntares: "Prefere conduzir?" 200%. Até porque eu não gosto de andar a pendura, seja com homem ou mulher. Agora, se me vou sentir menos homem porque vou no lugar do pendura, não. Às vezes vou-me rir só.

É uma história para contar.

É uma história, mas não me sinto menos homem.

Mas isso do pagar eu acho que é bué uma questão e toda a gente fala disto. Imagina, eu gosto da atitude de eu pago, mas para mim estou ok em dividir também. Mas gosto que se chegue à frente. Ou seja, a intenção estar lá, mas no final até podemos dividir, para mim está tudo bem.

Então isso já não é bem intenção. Se o homem quer pagar, ele vai pagar, ponto. Percebes o que eu quero dizer? Agora, vamos lá ver uma coisa. Entras numa relação, as coisas não são assim.

Sim, obviamente, estamos a falar de primeiro date. Eu acho que não pensava assim, mas ao longo dos anos e tendo vários dates, fui mudando a minha opinião.

Deixa-me dar-te outro exemplo. Estamos a falar de o homem pagar e eu achar que é importante, primeiro date. Mas, por exemplo, há uns tempos também me aconteceu uma cena que eu apreciei bué, porque o que é que acontece hoje em dia também? É que tu tens isto tudo tão misturado, a masculinidade, o feminismo. Cada um em primeiro lugar, tem que fazer aquilo com que se sente confortável. Eu sinto-me mais confortável e se quiseres dizer "sinto-me mais homem a pagar o primeiro jantar", eu vou pagar o primeiro jantar. Se para outro homem isto não funciona assim, está tudo bem na mesma. Para mulheres como tu, se calhar, isso não vai impactar. Agora, para muitas outras, vai. Mas há uns tempos eu tive um date em que fomos beber um copo, nem sequer foi jantar. Eu fui buscar a primeira garrafa de vinho, e tal. Entretanto, fui à casa de banho e de repente ela pediu a segunda garrafa de vinho. E eu curti bué a atitude. Sabes por que eu gostei da atitude? Porque primeiro, eu tive a primeira iniciativa, mas depois ela demonstrou que não está aqui para tu pagares.

Mas ela é que pagou a segunda garrafa?

Quando eu cheguei, já estava a garrafa na mesa e eu fiquei: "Pediste?" E ela: "Claro".

Mas no final, quem é que pagou?

Ela pagou. Aquilo era pagavas no momento em que pedias. Eu fui à casa de banho, voltei e a garrafa já lá estava. E eu pensei: "Hum", porque isso também me passou uma mensagem, bacana. Percebes? Agora, num jantar, continuo com a minha opinião.

Sabes que quando eu comecei a ter dates, na minha cabeça era: eu sou independente, eu não preciso que ninguém me pague nada, e eu ia: "Vamos dividir". E para mim era esta postura. E depois, ao longo do tempo, é que eu fui percebendo. Tive, por exemplo, um date em que fomos jantar e ele não sugeriu sequer pagar, foi logo para dividir. E depois fomos beber um copo a seguir, e outra vez igual. E eu pensei: "Ao menos o copo vai me pagar". Não pagou o copo. E eu fiquei tipo, claramente está a mostrar as intenções dele. E foi aí que comecei a mudar um bocadinho o chip. E tenho muitas amigas que isso é logo cruz. Se não pagas, ficamos por aqui.

Percebo, mas eu consigo perceber isso. E porque às vezes não tem só a ver com, no fim, quem realmente vai largar o dinheiro ou não.

Sim, não é dinheiro.

É pela atitude. E tu percebes a atitude. Tu percebes a atitude que ele está a dizer que vai pagar, mas no fundo estás para que divides.

Mas eu não acho que faça sentido as mulheres justificarem isso por comprarem imensa maquiagem, arranjarem-se, e não sei o quê. Mas não acho que seja por aí, porque os homens também se arranjam, menos, mas eu não acho que é por aí. Eu acho que é uma questão de atitude, de postura do homem. Não acho que é tu gastares mais dinheiro em maquiagem. Não acho que seja por aí.

Nem eu.

Tens 32, a pressão social ainda existe para estar numa relação? Já estar numa relação?

Pesado. Existe.

Família, amigos? Ver amigos a casar?

Tenho uma família bué da fixe nisso. Não pressionam nada. De vez em quando, os meus avós ainda me falam da minha ex-namorada, porque gostavam bué dela. Mas tirando isso, são avós, têm outra idade. Tirando isso, às vezes eles dizem: "Queria tanto que me desses um bisneto". Mas não sinto pressão. De amigos, também não sinto pressão.

É a comparação, não é?

É a comparação, sem dúvida. Vou dar um exemplo recente. Eu acho que comentei isto contigo até em off. Eu fui a Coimbra há uns tempos, que é de onde eu sou, e estive com imensos bebés esse fim de semana, porque tenho amigos a ser pais. E eu adoro crianças e tenho um desejo muito grande de ser pai. De repente, eu venho para Lisboa no domingo, a descer de Coimbra para Lisboa no carro e a pensar: "Fogo Os meus amigos estão todos a ser pais e eu estou solteiro, nem sequer está num horizonte próximo. Claro que essas coisas mexem, mas depois rapidamente eu volto ao meu centro e penso: "Calma, mas isso foi decisão, foram as escolhas que eu fiz para a minha vida". E felizmente, nós homens não sofremos do, com muitas aspas, prazo de validade que as mulheres biologicamente têm. Hoje em dia, cada vez mais retardado, mas é um facto que têm, ponto final. Portanto, eu não estou tão preocupado com isso, mas claro que essa pressão existe e claro que muitas vezes eu penso: "Gostava de ter".

Mas quando vem esse pensamento, agarras-te à ideia do percurso profissional que estás a construir. Isso alivia-te de: "Eu estou a fazer outra cena."

Estou a fazer outra cena que se eu não fizesse, eu ia estar muito arrependido lá na frente. Então eu prefiro não me arrepender agora e deixar esse plano para mais tarde. Até porque estar a namorar só por namorar também não é comigo, eu tenho que encontrar a pessoa. Quando encontrar a pessoa, acredito que provavelmente as coisas aconteçam naturalmente.

Mas acho que tens menos pressão por prazo de validade.

Tenho menos pressão pelo prazo de validade, muito provavelmente sim, mas existe muita pressão. Mas eu sinto que existe muito mais pressão nas mulheres. Tenho amigas que estarem solteiras ou, isto também está a acontecer muito, casais de longa data que estão a terminar relações agora.

Pois, acontece bué.

Ui, muito.

Eu vejo imensa gente, 27, 28, que namoram há anos e que chegam a esta idade e acabam.

Mas sabes por quê?

Eu acho que isso é um pânico, estás a construir um projeto de vida e de repente tu achavas que ias ter filhos, tu achavas que ias casar.

Vai bater aquilo que nós falámos há pouco. Os homens, e mesmo também as mulheres, chegam ali aos 27, 28, nós mudamos muito. Como é que uma relação que começou nos early twenties, é difícil perdurar, porque a pessoa que tu és aos 20, não é a pessoa que tu és aos 28. Eu com 32, claro, sou uma versão muito mais aproximada dos meus 28, mas nada a ver dos 28 para os 20. Nós mudamos tanto, é normal que as relações acabem, porque tu depois de repente percebes: "Não é isto que eu quero para a minha vida". Portanto, é supernatural que isso aconteça.

Mas é devastador, eu acho que para as mulheres ainda mais. Não é fácil, eu sei. E vamos fazer uma pausa no episódio de hoje para vos falar do patrocinador daqui do podcast, que é a La Redoute, que fez todo este cenário do "Amiga, Faz Parte". No fundo, eu tive uma ideia que queria trazer um bocadinho da minha casa para o estúdio, ou seja, não perder muito daquele ambiente cozy, acolhedor, que eu também tinha no "Amiga, Dás Casa?" na altura, e acabei por escolher a La Redoute para construir este cenário, ou seja, desde as poltronas, a nossa mesa de centro, os cortinados, os tapetes, todos estes grandes elementos que fazem parte do cenário, acabaram por fazer parte do meu mood board. Depois fui ao site da La Redoute e escolhi tudo. Portanto, fica aqui a minha sugestão, se vocês estiverem à procura de artigos de decoração, peças para a vossa casa, em mudança de casa, como eu também acabei de passar há pouco tempo, a La Redoute tem coisas mesmo fixes, mesmo em conta, portanto eu acho que vocês vão gostar e fica aqui a minha sugestão. "Amiga, Faz Parte". Muitas mulheres também que crescem a pensar que a idade é 25, estar a casar, para depois aos 27 estar a ter filhos. Se pões esta ideia de vida, que eu tenho muitas amigas assim, que cresceram com aquela ideia de timings, e que depois que aquilo não bate certo, e quando acabas precisamente na idade em que estavas a pensar começar a construir família, ao menos ainda não há filhos, isso é uma vantagem, porque havendo filhos à mistura, depois ainda é pior.

Completamente.

Mas aquilo que eu comentei sobre termos falado no teu episódio, é que a mulher procura muito o homem para preencher este papel. E o homem procura, dizes tu, uma namorada para ego, para mostrar que consegue ter uma namorada? É neste sentido que tu dizes?

Eu acho que traz muito conforto à vida de um homem ter uma mulher.

Conforto emocional.

Estabilidade emocional, aquele carinho em casa. Chegas a casa e a casa está preenchida de certa forma.

E sentes-te menos sozinho também, se calhar.

Sentes-te muito menos sozinho, sentes que tens ali uma companhia. Eu disse isso em relação a mim, porque é verdade, porque a tua perspectiva foi muito diferente. Mas eu acho que hoje em dia, ter namorada ou namorado é um statement para ambos os lados.

Sim, eu acho que isto é uma opinião muito pessoal.

Eu vou te explicar uma coisa.

Mas eu percebo o que dizes.

Os homens solteiros, quando estão num grupo de outros homens solteiros, o tema é o que aconteceu no "deitar" A, no B, no C e no D. "Ei, é fixe, ei, não sei o quê". Pronto, é isto. E depois os casados, têm imensa piada, porque depois os casados ficam loucos com as histórias dos solteiros.

Vivem das histórias.

Vivem porque imaginem aí que saudades que eu tenho. Só que posso te garantir que grande parte deles não trocava a vida que têm pela dos solteiros.

Claro.

Só que é como tudo na vida. E tu sentes isto. Imagina, eu neste momento estou com um pé no mundo e um pé no outro, ou seja, estou com um pé numa carreira corporate e um pé numa carreira digital, digamos assim. A carreira digital é sempre muito mais dinâmica que a corporate. Os meus amigos, que só têm carreiras corporate, têm muito mais interesse em saber o que está a acontecer com o podcast e outras coisas que estão a acontecer. Tal como eu tenho sempre interesse no que tu estás a fazer, porque é uma vida mais dinâmica, eu alimento-me disso. Acontece o mesmo com os homens. Uma vida casada é monótona, quer tu queiras, quer não, há sempre ferramentas para quebrar a monotonia. Mas quando chega um que está com uma vida bué dinâmica, bué de coisas a acontecer.

Fica tentado a ir ouvir as histórias.

Tu queres ouvir. "Como é que fizeste?" Mas no fim do dia eles vão escolher a casada, diria eu.

Olha, dating em 2025, temos muitas formas diferentes disto acontecer. Dating apps, run clubs Todas estas dinâmicas. Tu não és fã de dating apps?

Não, nunca tive.

Mas por quê? Tu achas que ainda é tabu? Para ti ainda é tabu?

Para mim ainda é tabu.

Por quê?

Não te sei explicar. Eu já fiz este exercício muitas vezes. Eu tenho preconceito até. Eu tenho preconceito.

Mas qual é a diferença de Instagram para um Tinder?

É uma excelente pergunta, para a qual eu não vou ter uma resposta certa. Contudo, vou te dizer a minha perspectiva. Um Tinder, a probabilidade de apanhares um scam no Tinder é muito maior do que no Instagram, embora também exista.

Sim, mas imagina, é uma porta de entrada para conheceres alguém que depois passa para o Insta.

Bom ponto. É um bom ponto, só que o que eu penso? Se está no Tinder...

É isso, esse é o ponto. Por que estar no Tinder é um rótulo.

No Instagram, imagina que eu começo a falar com uma miúda no Instagram. Eu vou pensar: "Não, eu vou assumir, ou não sei se vou assumir, mesmo que ela fale com 10 gajos ao mesmo tempo, eu nunca vou saber".

Esse é o problema.

No Tinder, eu sei que estão ali quatro ou cinco passarinhos ao mesmo tempo.

São esses.

Se calhar esse é o meu problema. E porque no Instagram eu vou conseguir, ou seja, eu sigo-te, vamos imaginar. Contigo, eu não te vou usar como exemplo, porque é difícil tu estares num podcast, eu sei que tu és real. Há episódios teus, há tudo e mais alguma coisa. Mas imagina que eu sigo uma desconhecida no Instagram. Eu vou começar a perceber o lifestyle dela através das stories, o tipo de pessoas com quem ela se dá. Começo a observar o lifestyle dela antes, se calhar, de lhe enviar uma mensagem.

Achas que é mais natural, ou seja, é uma seleção mais natural do que catá-lo.

O Tinder faz-me confusão, porque o Tinder, na minha opinião, tu estás ali com um único propósito, que é comer pessoas. Se calhar, o Instagram, quando eu começo a falar com uma miúda no Instagram, o meu objetivo é exatamente o mesmo que se eu tivesse no Tinder, mas a mim dá-me outra leveza de consciência. Isto pode parecer completamente absurdo, retrógrado e machista, eu aceito, ok? Eu aceito esse rótulo, mas é a forma como eu penso.

Mas não achas que cabe tudo lá? Porque há pessoas que já casaram por dating apps.

Eu tenho amigos, eu tenho um casal amigo, que estão juntos há anos, eu chamo de uma Tindrela. Eu uso esta expressão com os meus amigos a brincar, que é uma Cinderela do Tinder. Na altura, eles eram miúdos. Ele não conhecia ninguém de jeito há muito tempo, ela numa situação muito similar, e aconteceu que houve ali um casamento perfeito. E acho que até foi o primeiro encontro um do outro do Tinder. Ou seja, ele teve que se libertar desse preconceito, ele e ela, e hoje em dia conheceram-se através dessa plataforma. E está tudo certo com isso, e para os outros funciona, eu fico muito feliz por eles. Para mim não funciona. E eu menti, deixa-me só fazer esta correção. Eu instalei Tinder uma vez, numa viagem, há muitos anos, que eu tive na Colômbia, e se calhar também foi por essa experiência, porque na Colômbia o Tinder estava a ser usado como uma plataforma de prostituição, basicamente. Elas começavam a te mandar mensagem, quanto é, não sei o quê. E eu achei aquilo tão podre, tão sujo, que eu desinstalei a app no mesmo dia e nunca mais até o dia de hoje.

Eu tenho a ideia, e falando com amigas minhas que sempre moraram aqui em Portugal e assim nunca estiveram fora, esta é a ideia que as pessoas têm de, nem digo Tinder, porque o Tinder é mau de verdade, mas tipo Bumble, Hinge da vida. Dating apps. No entanto, eu morei em Barcelona e quando lá morei, eu vivi com americanas e isto era a normalidade, ter dating apps, era a cena normal. Para dates normais, não era só para casual. E lá toda a gente tinha, não era só elas, toda a gente tinha. Porque eu acho que a mentalidade lá fora é muito mais normal, é simplesmente uma plataforma para tu conheceres pessoas, para dar o match entre pessoas e depois a cena rola-se normalmente fora, seja passar para Instagram, para ir a dates, etc. E para mim, eu vejo dessa forma. No entanto, eu sinto que como a mentalidade de Portugal ainda está assim, as pessoas que tu apanhas em Portugal são assim.

Eu aceito. Mas sabes que também acho que tem a ver com disponibilidade. Eu não tenho interesse em ir para o Tinder, Mariana.

Disponibilidade de tempo?

Disponibilidade emocional também, vontade.

Sim, imagina, por isso é que eu acho que é mau. Eu não estou a dizer que é fixe. Não é fixe.

Mas tu já usaste dating apps?

Eu já usei dating apps.

Ok. E qual é a tua experiência?

Sempre que eu instalava dating apps, durava dois, três dias e depois eu apagava, porque eu não conseguia.

O Instagram já é um catálogo por si só. Aquilo é um catálogo. Eu vou ter outro?

Como o meu Instagram é a minha plataforma de trabalho, a minha ferramenta de trabalho, eu nunca usei o Instagram nesse sentido.

Ok.

Porque é o meu trabalho e eu estou ali a falar com as minhas seguidoras, a tentar criar uma comunidade feminina. Nunca tive essa intenção. Por isso é que eu nunca associei o Instagram.

Mas nunca conheceste ninguém pelo Instagram? Como é que conheces pessoas hoje em dia, então? Eu conheço de outras formas, não estou só a dizer que conheço pelo Instagram.

Amigos de amigos, conhecidos e LinkedIn.

Pois é, tu estás no game do LinkedIn.

Não estou, mas imagina, já tive um date LinkedIn, não, dois dates LinkedIn.

Isto é surreal.

E já tive alguns engates LinkedIn.

Uau.

Porque eu acho que tenho mais homens a seguir no LinkedIn do que no Instagram.

O LinkedIn é uma plataforma, ok.

Imagina, o meu Instagram é zero para atrair homens. É totalmente o oposto, é muito mais focado a criar a comunidade feminina. Então eu acho que nem dá abertura para homens entrarem.

Percebo.

Então o LinkedIn acaba por mostrar mais da minha personalidade, mais séria, entre aspas, e é por aí.

Muito interessante, mas sabes que mesmo o Instagram agora, tendo em conta aquela história que eu te contei, que não vou puxar para aqui, traumática.

Queres contar? Não queres.

Eu posso contar.

Queres contar? Oh, meu Deus.

Não me importo de contar, mas imagina, vais ficar sem episódio. E eu quero que tu corras os teus temas.

Não, eu quero que contes.

Querendo ou não O Instagram é uma plataforma aberta. Acabei por ter pessoas que me foram chegando, muitas pessoas novas. Eu praticamente dobrei o número de seguidores desde que tenho o podcast. Recebo mensagens, normal. Só que depois daquela história que eu dei aquela a Bébia, que foi uma pessoa que provavelmente só teve visibilidade minha pelo podcast, eu estou um bocado também desligado desse game, porque nunca sei quem está do lado de lá. Tem que ser amis de amis.

Mas isso é porque tu tiveste uma má história que agora te deixa com medo.

Não é com medo. Se o Tinder já é mau e o que me faz não ir para dating apps é essa desconfiança, depois desta história eu estou ainda mais desconfiado. Mas não vou deixar também a audiência com a curiosidade. Eu conheci uma pessoa no Instagram. Eu não acredito que vou contar isto.

Ama estas histórias.

Eu não acredito que vou contar isto.

E ama eu conhecer esta pessoa.

É surreal.

Ricardo, não tenho palavras. Desculpa.

Ela foi tão subtil a fazer tudo. Eu abri uma caixa de perguntas uma vez com temas de piadeiro. A piadeira é uma rubrica que eu faço dentro do meu podcast, em que falo sozinho ou convido amigos. E eu lancei temas: "O que vocês gostavam de saber sobre mim ou curiosidades?" E ela começou por responder a uma story dessas. E eu ok, bacana. E eu reparei que ela era bonita, porque efetivamente ela é bonita. Eu pensei: "Olha, que interessante, uma seguidora tão bonita", mas caguei. Continuei, fiz o meu episódio. Faço o episódio, ela responde-me, tipo: "Vi, não sei o quê. Qual é o teu filme favorito?" E eu respondi isso em episódio. "O teu filme favorito é este". Começou ali a gerar uma conversa. Ela era, ou é, não sei, do Porto. Ela ia várias vezes a Lisboa, temos um cafezinho, eu conheço, eu gostei da energia dela, deu match, fomos falando. E à medida que fomos falando, eu começo a perceber que havia muitas disparidades entre aquilo que ela contava e aquilo que era a vida dela.

Profissionalmente.

Profissionalmente, porque ela dizia ser uma advogada. Só que depois ela ia falando comigo durante o dia e eu que tenho muitos amigos advogados, inclusive já vivi com o André, que é um grande amigo meu, que é advogado, e a sociedade em que ela trabalhava, eu sou do meio, eu estou no mundo corporate, eu sei quais são as sociedades que realmente são boas, as que não são, e a que ela escolheu para me dizer que trabalhava é uma sociedade top no Porto, em que eu pensei: "Isto não é o ritmo de trabalho de pessoa que é advogada". Ela não pode estar com horas de almoço de duas horas a tirar fotos para o Instagram. Isto não é normal. E depois às vezes ela mandava-me selfies, estás a ver? Normal. E eu percebi que ela estava vestida de uma forma que não é escritório de advogado, porque quer tu queiras, quer não, há um dress code. E eu que sou uma pessoa muito atenta e começo a somar um mais um e eu ui. E agora vou acelerar aqui porque há coisas que eu também não quero contar. Mas depois consegui descobrir. Eu pensei: "Tenho que descobrir se esta pessoa é advogada ou não". Malta, quem estiver a passar uma situação similar.

Meu Deus!

Os médicos, os dentistas, os advogados, os veterinários, há uma ordem, todos eles têm uma ordem, o site da Ordem dos Advogados, o site da Ordem dos Médicos, e é uma informação pública. Tu se és advogado, vais ter a tua cédula pública. E eu comecei a pesquisar, a tentar sacar o nome dela nas cédulas e não encontro. Eu pensei: "Isto é tudo mentira, ela não é advogada". Pergunto-lhe o nome, depois ela dá-me o nome e para ter alibi em relação à cédula, a uma cédula que existia no site da Ordem, ela inventa um apelido, porque depois eu arranjei maneira de descobrir o nome verdadeiro dela e percebi que o nome que ela me disse não era verdadeiro. Enfim, foi uma história e depois eu confrontei-a com tudo e ela mesmo assim ainda me tentou embrulhar a história. Depois eu confrontei-a pessoalmente. E atenção, nunca aconteceu nada entre mim e esta pessoa, o que eu dou graças a Deus, eu não queria mesmo nada ter me envolvido fisicamente com uma pessoa, que depois vim a descobrir que é uma farsa. Ainda bem que foram só tipo datezinhos, e isto dou-lhe mérito a ela. Eu acho que pela boneca que ela estava a tentar montar para mim, ela queria se mostrar uma miúda super inalcançável, super tipo: "Estares comigo é um privilégio, eu não me dou a qualquer pessoa". Vou te admitir que eu fiz várias investidas para a beijar e ela sempre a cortar. E eu pensava: "Esta miúda é um tesouro encontrado no meio disto que é a selva do dating". E eu confronto-a, pessoalmente. E quando a confronto, ela começou ali com umas histórias, com umas invenções, bazou para o Porto. E na segunda-feira, isto foi tipo uma sexta, na segunda-feira ainda começou a me enviar fotos para me provar que era advogada. Ela mandou uma foto de uma cédula, e eu olhei para aquele documento e eu pensei: "Man, isto parece-me falso. Isto nem parece uma cédula portuguesa". E envio esta cédula para o meu amigo, que é advogado, aquele que veio comigo, ele já estava a par da história. Eu perguntei a ele: "Mano, isto é uma cédula portuguesa? É que ela nem mentir foi boa". E ele descobriu, passado cinco minutos, a foto que ela utilizou para manipular. Porque basicamente o que ela fez foi: foi uma senhora brasileira, que sabes que eles têm vários cursos que tu podes tirar quando és advogado brasileiro, há vários cursos que tu podes tirar, que depois ficas com a correspondência da cédula em Portugal. Então foi uma senhora brasileira que tirou uma foto em que estava a cédula dela brasileira e a portuguesa a dizer: "Finalmente consegui", um texto de LinkedIn todo bonito. Olha, foi um post LinkedIn. E o meu amigo, passado cinco minutos, descobriu a foto original. Eu mandei-lhe a foto original, mandei-lhe o link mesmo do post e até hoje nunca mais falei com ela.

Bizarro.

Bizarro.

E depois eu sabia quem é que ela era. Então fiquei ainda mais chocada. Como assim?

Só que estamos a falar de uma pessoa com uma patologia Hoje em dia, depois de tu saberes quem é.

Não, eu disse logo, eu afastei-me dela porque eu sabia que era uma pessoa mentirosa, compulsiva.

Tenho a certeza, depois de isto me ter acontecido e daquilo que falei contigo, eu tenho a certeza, ao dia de hoje, que estamos a falar de uma pessoa com uma patologia. E eu tenho muita pena por ela, porque principalmente comigo, não precisas de mentir sobre aquilo que és. Enfim, não interessa.

Mas ela não mentia só a ti, de certeza.

Não, toda ela era uma mentira. Portanto, dou graças a Deus dela se ter tentado...

E afetou toda a tua experiência agora de dating, tens medo.

Eu já sou desconfiado por natureza. Isto foi o tipo de género: a sério? Ou seja, estar exposto é tudo muito lindo, mas também tu tens que escolher. E não há propriamente uma peneira, em que tu ponhas as pessoas num filtro e fique só separar o trigo do joio, como se diz.

E aquele método agora de ir a run clubs conhecer pessoas, achas que é o método mais normal?

Sabes como é, o último convidado é um corredor. Não lhe consegui perguntar em episódio, aliás, essa pergunta foi sugerida por ti, mas pergunto-lhe em off. Eu sei que é um método, está a bater. Só que eu que não gosto de correr, como é que eu vou fazer? Vou me obrigar a correr só para conhecer pessoas? Agora, ele deu-me um ponto excelente, sabes qual é que foi?

Ir só lá ao final.

Não, acho que isso também não tem piada. Ele deu-me um ponto excelente que é: as pessoas que estão ali a correr, homens e mulheres, principalmente naqueles run clubs que são ao sábado de manhã, são pessoas que muito provavelmente vão ter um estilo de vida super idêntico ao teu. Saudável.

Por isso é que é top.

Pois, e ele deu-me isso.

Querido, ao sábado de manhã tu sabes que está a filtrar pessoas, ou seja, as pessoas não foram sair à noite, as pessoas estão na healthy era.

Estou te a ver falar com muita propriedade.

Imagina, eu já fui a muitos run clubs, nunca saquei em run club.

Nunca saquei em run club. Ouvir a Mariana Ribeiro dizer isto é muito bom.

Não, mas é real, só que eu hoje em dia não me sinto confortável em ir, porque eu acho que o ambiente está demasiado.

Achas que está too much?

Eu ia no início e fiz muitas boas amigas em run clubs e foi mesmo fixe, mesmo amigas que correm e tudo, porque eu senti que como passei uma transição de amigas que não corriam ou amigas de sempre, que não têm este estilo de vida e eu mudei o meu estilo de vida, sinto que precisava de atrair pessoas que tivessem neste estilo de vida e fiz muitas amizades nisso. E hoje em dia corro com muitas pessoas que conheci em run clubs, que isso é muito fixe. Nunca foi numa vibe de dating e isso é que eu gostava, porque era uma vibe de estamos todos aqui a conhecer-nos, amigos. Agora sinto que estão muito mais dating.

Não sei.

Imagina, tu vais lá e sentes esse ambiente de gajos a olhar para todas, é bué esquisito.

Ele convidou-me.

Vais ao Rookie? O Rookie é o que eu gosto.

Não sei se é o Rookie, porque entretanto era para ir numa quarta, mas acho que agora mudámos a um sábado.

O Rookie é quarta e sábado. Eu gosto muito desse.

Pronto, ele disse que me quer levar.

E correr 100 km, tu corres devagarinho ou andas um bocadinho, fazes bem.

Eu não gosto de correr, mas faço desporto regularmente. Eu aguento correr 100 km, não ao pace dele ou provavelmente não ao teu, mas vou no meu, faço o meu ritmo. Agora, eu acho que também gosto de experimentar coisas novas. Não vou com o objetivo de conhecer alguém, nunca se sabe, mas quero experimentar a cena, até porque tu que tens um podcast e sabes, nós estamos sempre à procura de experiências para depois poder falar em podcast. Então eu quero ir correr ao run club para ficar com o bichinho.

Não, acho que sim, acho que fazes bem.

Mas só para acrescentar e fechar este tema. Dating em 2025 está foda. Eu só queria deixar isto no ar.

Ya, a todos os níveis.

A todos os níveis.

Sim, estamos aqui também a chegar ao final do episódio e eu ia entrar no tema espiritualidade, mas se calhar vamos deixar para um próximo episódio.

Como tu quiseres.

E fechamos por aqui. Só assim uma última pergunta, trazendo assim um bocadinho de espiritualidade ou não, mas se tu acreditas em sinais, timing, sincronicidades.

Tu sabes que sim.

De que forma é que isso influencia a tua vida? Dentro e fora do dating, geral.

Esquece o dating agora. Aliás, até porque eu agarro muito mais os sinais para a minha vida normal e pessoal, quer dizer, o dating faz parte da vida pessoal, mas mais profissional do que propriamente o dating. Acredito, porque eu acho que a vida, ou seja, aquilo que eu disse desde o início e é aquilo que eu acredito: nós estamos todos interligados. Vou te dar um exemplo: eu comecei o podcast. Tu, que começaste a correr, quiseste começar a ir a run clubs, porque quiseste começar a juntar de pessoas que corram também, porque as tuas amigas não correm. Ou seja, a partir do momento em que começaste a correr, a tua vibração mudou, a frequência da tua vibração mudou. E mudou e de certa forma tu foste também te colocando no ambiente propício onde toca essa onda, essa frequência, e acabaste por atrair pessoas que correm e hoje em dia corres com elas. Ou seja, estás interligada. E eu acredito que nós, na nossa vida, eu comecei o podcast e eu não tenho nenhum amigo que tenha um podcast. Portanto, eu comecei a vibrar numa frequência diferente e comecei a fazer amigos do meio. A Lara, que hoje em dia é minha sócia, tu, que foste minha convidada, a Carolina. Tu começas a vibrar noutra frequência e começas a atrair esse tipo de pessoas, o que é excelente, porque eu quero partilhar as minhas dores e as minhas conquistas com alguém que saiba do que eu estou a falar. O meu amigo não vai perceber. E isto acontece com a vida pessoal. Eu tenho certos objetivos pessoais e quando eu começo a vibrar nessa frequência e a pensar só nisso e a ficar com uma obsessão, porque eu fico obcecado com as coisas, a vida começa a me dar sinais. Eu faço uma pergunta ao ChatGPT completamente random e ele responde com uma merda que eu: "Hã? Isto é completamente estúpido". Olho para uma matrícula de um carro e vejo uma letra ou um número que me faz pensar não sei o quê. E tu começas a vibrar, tudo muda, eu não te sei explicar. Eu acredito em sinais.

Mas não achas que isso é a teoria do carro amarelo, que tu estás a encontrar mais coisas porque estás mais atento a isso, porque a tua frequência está lá?

Vai bater ao mesmo sítio. Eu acho mesmo que somos todos energia. Imagina que agora tu compras um carro Eu compro um Mini ou um Smart. Eu até estou a pensar que aqui não me lembro de ter visto nenhum Smart. A partir do momento em que eu começo a conduzir um Smart, eu só vou ver Smarts. Eu acredito que a vida te vai dando sinais e te vai empurrando.

Tu tens é de estar atento.

Tens que estar atento.

E normalmente não estamos no dia a dia, não é?

Não estás. E tens que querer muito aquilo. Porque eu acho que no fundo, tu sabes perfeitamente aquilo que tu queres fazer com a tua vida. Eu acho, digo eu. Nós temos sempre dúvidas existenciais e quantas vezes eu já me questionei se estou a fazer bem em investir tanto dinheiro no podcast, se é este mesmo o caminho. Só que no fim do dia eu sei que é. E há outras coisas que eu quero fazer e por eu querer fazer essas coisas e por cada vez estar mais preparado para as fazer, a vida meio que me começa a empurrar. Sinto-me mesmo empurrado. Portanto, eu acredito em sinais.

E vais seguindo a tua intuição também.

Ya, a intuição é muito importante. O nosso gut feeling. Mas sabes o que eu acho que tenho? Eu também ao mesmo tempo sou uma pessoa super racional, porque agora quem está a ouvir-me se calhar pensa que eu sou um Shangri-lá da vida e eu não sou, porque ao mesmo tempo sou altamente cético e sou altamente analítico.

Não és altamente cético.

Não achas que sou altamente cético?

Cético? Olha o que é que estás a falar aqui, não és cético.

Não, mas calma, o que eu quero dizer é: vou dar um exemplo. Faço uma leitura de tarô, por exemplo. Estou com uma dúvida existencial, lanço uma carta de tarô, que isto é altamente esotérico, e a carta lança-me: "Tu vais não sei o quê". Aquilo vai influenciar a minha decisão até um certo ponto, ok?

Então não é cético.

Sou. Sou 50 e 50.

Até porque estás a dizer sou 100%, não é 100%. Se estás a dizer influencia um bocadinho, não é cético.

Eu disse que sou. O que eu estava a dizer, eu até fiz este gesto para quem está a ver em vídeo. Eu acho que sou um bom balanço, que é, eu não deixo que o esoterismo tome conta da minha vida e das minhas decisões de todo, só que às vezes procuro um guidance.

Que tipo de guidance é que procuras? Em quê? Astrologia?

Astrologia.

É mais energias e sinais.

A minha irmã lança cenas de tarô, estás a ver? Ela sabe. Então, às vezes, quando eu estou com uma dúvida, porque normalmente eu não tenho dúvidas, eu às vezes fico ali a matutar numa ideia e depois o meu gut feeling diz-me: é por aqui. Mas quando eu estou com uma dúvida muito grande e que eu me sinto preso, é só um SOS. "Mana, olha, tenho esta dúvida, manda aí uma..."

A sério?

Ya. Eu não acredito que estou a contar isto, meu Deus. E ela lança ali uma carta e às vezes isso ajuda a desbloquear. Mas eu quando digo que sou cético, é no sentido em que isso não influencia as minhas decisões. Eu uso isso como uma ferramenta, se lhe quiser chamar.

Concordo, também vivo assim.

Mas também sou analítico, e tu sabes. Os meus riscos são calculados. "Tu nasceste para ser podcaster. Podes largar o teu emprego e dedicar-te só ao podcast, porque o tarô me disse." Ya, e eu daqui a dois meses, as minhas poupanças foram à vida e eu vou ter que voltar para Coimbra para casa dos meus avós. Percebes? A vida não funciona assim.

Sim, acho que é um bom equilíbrio, também concordo. Olha, últimas duas perguntas. Um livro que tu recomendes, que achas que toda a gente deva ler.

Agora entra aqui o momento em que eu sempre sonhei com isto na minha vida. É sentir-me num programa de televisão.

O quê? Este é a surpresa?

E chamar: "Produção, produção!"

O que é que temos aqui?

Preparei uma surpresa para ti.

Trouxeste-me um livro?

Trouxe-te um livro que eu vou recomendar.

Não acredito. Jura?

Claro.

Adoro.

"Greenlights", do Matthew McConaughey. Obrigado, Constança. Eu sei quais são as tuas duas perguntas, vim preparado, e nós já falámos sobre este livro e quero te emprestar.

É em inglês?

É em inglês.

Chique.

Está em inglês. Tem uma dedicatória do meu melhor amigo, que foi ele que me ofereceu, mas é um livro que eu recomendo.

Obrigada, adorei. Boa surpresa, afinal. Amei.

Lembras quando eu te disse que tinha uma ideia para conteúdo quando falámos desse livro? Não te lembras disso?

Não.

Nós falámos desse livro, porque tu perguntaste: "Estou sem livros", e eu assim: "Já leste o Greenlights?" Já não sei, foi assim uma conversa. E tu: "Ah, não, quero bué ler." E eu: "Tenho uma ideia para conteúdo com esse livro."

Já sei.

E era isto.

Fixe, obrigada.

Empresto, quando terminares, não tem pressa nenhuma, eu já o li. É um livro que, só para dar um contexto de porque eu estou a recomendar.

Mas é uma autobiografia, não é? Ou não?

É tudo muito misturado. Basicamente, o Matthew McConaughey é altamente filósofo.

Nós falámos disto porque ele fez um podcast, foi com aquele Chris.

Chris Williamson? Foi, ok.

Sim. E que está sempre a aparecer no reels, clipes desta conversa, porque eu adoro a forma como ele fala, não sei, é bem inspirador.

Eu acho-o brilhante, não só como ator, mas depois vês o tipo de pessoa que ele é. Basicamente, ele vai te contando a vida dele, sim, é uma autobiografia, mas o ensinamento que tirou daí, e no fundo por que se chama Green Lights. Às vezes, e eu acho que isto é a mensagem mesmo para mim na minha vida, certas coisas te acontecem que tu pensas que é uma red light, e tu pensas: "Por que esta merda me está a acontecer?" Olha, fazendo às vezes até que o paralelismo de relações de oito anos que acabam. Às vezes, essa red light vai se transformar na maior green light da tua vida e tu ainda não sabes.

Giro, olha, amei.

É um livro incrível.

Obrigada.

De nada.

Gostei muito. Para terminar, um conselho que tenhas recebido recentemente e que tenha marcado.

Olha, um conselho que recebi recentemente. Tu sabes que eu não sou uma pessoa que gosta de falhar e para quem tem um projeto de internet, a consistência é muito importante. E eu às vezes não consigo ser tão consistente quanto gostaria com o lançamento dos meus episódios, que idealmente é todos os domingos sai um episódio. E às vezes isso bate-me. E eu tive agora, por fatores externos, mas também por fatores que eu poderia controlar, houve dois fins de semana seguidos em que eu não consegui lançar episódio, e isso bateu-me imenso. E eu estava a desabafar isso com uma amiga, e o que ela me disse fez muito sentido. Porque eu disse lhe: "Fiz as contas e desde que lancei o podcast, eu já falhei 28% das vezes." E ela disse-me: "Tu estás mesmo com discurso de derrotado, tu tens que olhar para isto, tu já acertaste 72%." Portanto, obrigado Mariana, por me teres dado esse conselho, porque me marcou bué.

Olha, fico muito contente. Obrigada. Outro twist.

Claro que sim, eu tinha que marcar a diferença aqui de alguma forma.

Adorei. Olha, obrigada por teres vindo aqui, gostei muito de te ter aqui e vão ouvir agora a nossa conversa, porque acho que também está fixe, é uma continuação disto.

Obrigado eu, gostei muito.

Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume?