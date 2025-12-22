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Não é fácil, eu sei. Mas, amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume. Olha, vamos começar? Qual é a tua rosa?

Eu preparei este episódio mais do que qualquer outro, jamais.

Também eu. Mas não foi tão bom sentares-te e pensar sobre o teu ano?

Sim, e eu fiquei muito sem parar de pensar, presa assim: "Este foi o meu ano. E o próximo, como é que vai ser?"

Como é que tu fazes reflexão? Eu normalmente vou fazer estas reflexões, gosto de tirar as minhas fotos e fazer tipo andar para trás, porque lembras-te mesmo dos momentos, não é?

Fiz isso, e acho que isso é que me fez ficar, porque este ano teve mesmo muitas mudanças, então acho que foi isso que me fez ficar tão... o visual, isso é a parte mais gira, e por isso é que eu sou apaixonada por trabalhar com vídeo e fotografia. Eu adoro ter as memórias. Eu tenho muito medo que um dia me falhe a memória.

E depois vês coisas que é tipo: "Oh, meu Deus, isto aconteceu, já não me lembrava. Comecei o meu ano assim, não me lembrava." É muito giro.

Adoro ver as fotografias e, por acaso, como estávamos a preparar o episódio, tu mandaste alguns tópicos para falarmos, a minha reflexão sobre o ano baseou-se naquilo que tinhas colocado lá. Então eu fui vendo fotografias e fui respondendo um bocadinho às coisas que me tinhas posto.

Mas vamos fazer primeiro a rosa, o espinho e o conhecimento da semana e depois passamos para a reflexão do ano. Portanto, o episódio hoje vai ser muito à volta de pensarmos, refletirmos sobre o nosso ano e o que queremos para o próximo. Mas antes disso, como é que está a ser as tuas duas últimas semanas?

Olha, isto vai ser um bocadinho específico, mas a minha rosa é sobre a minha cadela. Por quê? Eu mudei de casa há pouco tempo, fui viver sozinha com a minha cadela, isso nunca tinha acontecido. A minha cadela fez agora um ano e ainda é pequenina, também já mudou várias vezes de casa este ano, tal como eu. Então, rotinas alteradas e tudo. E foi a primeira vez que eu fui mesmo 100% responsável pela minha cadela. Desde habituar a ir à rua, e agora vivo num apartamento, toda essa logística, acordar mais cedo para isto e para aquilo. Tudo isso que envolve tu manteres um animal de estimação vivo e feliz, porque para mim, a minha cadela tem que ser feliz e ter qualidade de vida. Então, foi muito bom eu perceber que custou e tem custado, porque às vezes tenho que acordar às 06:00 porque ela quer ir à rua, toda a logística que envolve isso custa, mas sinto que estou a ser capaz. Isso, pode até ser mesmo ridículo, porque para quem não tem animal de estimação, é tipo...

Isto é engraçado, porque sabes que eu já quero um cão há muito tempo. E uma das mensagens que passa sempre na minha cabeça é a Inês a dizer: "Mariana, não tomes essa decisão sozinha, porque é muito difícil e vais-te arrepender." E sempre que eu penso em ter um cão, a tua vozinha entra na minha cabeça, juro-te. E agora eu estou a ter uma última semana em que me apetece tanto, Inês, e é bom estar aqui a ouvir isto.

Olha, é porque é mesmo difícil. É mesmo difícil.

Mas compensa tudo, não compensa?

Tu podes apanhar. Olha, mandei um reels esta semana sobre isso. Eu acho que sim, mas acho que as pessoas têm mesmo que estar conscientes, e eu já tinha tido cães antes e tu também, que dá trabalho, mas é totalmente diferente. Tu tens o teu cão de família, que é teu, dos teus pais, dos teus irmãos, e tens um cão teu.

Por isso é que eu ainda não tomei essa decisão. E estou aqui há meses.

E um cão bebê. Se tu adotares um cão com três ou quatro anos, eu digo: "Amiga, vai, está super na boa, vai-te dar trabalho, mas é totalmente diferente." Um cão bebê exige imensa coisa. Mas lá está, também te dá confiança em ti. Esta rotina nova com a minha cadela está me a dar confiança de que é tipo: tu consegues. Para além de tu conseguires "put your life together", tu consegues cuidar da vida ainda de outro ser humano.

Outro ser humano, não. Ser vivo.

Ser vivo, exato. Ser vivo.

Tu não és mãe, sabes.

Não, não sou. De todo. Mas dá-me confiança. Acho que estou super rosa.

Estou super nessa fase, por acaso. Olha, a minha rosa vai ser trabalho, porque eu acho que tive uma das melhores semanas do meu ano. E é bom para fechar assim o ano em bom, porque lancei o espetáculo ao vivo. Por acaso, este último episódio que nós lançamos, já tinha saído o espetáculo ao vivo, mas eu ainda não tinha falado aqui no podcast. E este episódio vai ser o último do ano. Portanto, eu espero que já não tenha bilhetes à venda. Sold out. Se ainda não tiver, vou deixar o link na descrição.

Se ainda não tiver, é porque são poucos.

Mas a sensação de lançar e de ter o feedback todo, das pessoas apoiarem, tudo isso deu-me, sabes que eu estou numa fase, como falamos no último episódio, de ser um bocadinho mais embaixo no que toca ao trabalho, e sinto que me deu um boost, uma motivação, uma vontade de trabalhar. E não só. Eu estive esta semana também em Lisboa, fui a Paris, foi uma semana muito dinâmica, foi muito cansativa, mas deu-me outra vez aquela vontade de fazer acontecer. E acho que foi mesmo das melhores semanas do meu ano porque fechou assim, é o lançar um novo projeto, é o ter muita coisa a acontecer, é o conhecer pessoas novas e essa ainda é a minha rosa, o sentir outra vez a vontade.

E achas que fechar assim o ano pode ter impacto para o início do seguinte?

Eu estou muito motivada para o próximo ano.

Que bom.

E isto aqui, por exemplo, de fazer a reflexão deste ano e de pensar em objetivos para 2026, acho que me ajudou muito também em ter vontade agora de estabelecer objetivos profissionais para o próximo ano, e não só fazer mais do mesmo e deixar andar. Porque eu acho que este, pronto, já vamos falar, mas acho que este ano foi muito mais pessoal do que profissional e eu sinto que o próximo não vai ser.

Ok.

Qual é o teu espinho?

Porque sentes que se calhar estás mais estabilizada?

Não, mas já vamos falar disso.

Ok. Meu espinho. Vou falar sobre isto no resto do episódio, porque é grande reflexão para o meu ano, mas esta semana eu senti isso Final do ano caótico em termos de trabalho, são os meses mais fortes e eu tenho dificuldade em dizer que não e acabo a prejudicar-me pessoalmente, mas também ao nível profissional, porque depois não consigo cumprir. Ou seja, eu falho. Eu para não falhar, digo que sim, mas depois falho.

Mas eu acho que isso é um problema desta profissão, desta altura do ano. E isso aí é que com o tempo também aprendes a dizer mais vezes que não. O meu espinho também tem muito a ver com isso, mas mais virado para a parte do treino, porque foi uma semana incrível em termos de trabalho, em termos profissionais, muito dinâmica. Eu estava a fazer a análise da minha semana de treinos. Eu treino muito, quase todos os dias, dias duas vezes por dia. Estou com uma rotina de treino, tipo oito, nove, 10 treinos por semana. Esta semana, que foi tão boa profissionalmente, eu corri duas vezes e fui uma vez ao ginásio, três vezes. Para mim, isto é surreal, é pouquíssimo e faz-me muita comichão, porque eu vou ter agora o Ironks também, a prova, e eu acho que me causa ansiedade o pensar que está a correr super bem profissionalmente e estás a voltar ao que eras. Dá imenso medo.

Ok, sim.

E claro que não é isso. Claro que sou uma pessoa completamente diferente e estou mais calma em não ter de treinar todos os dias, o mundo não vai acabar. Mas, por outro lado, faz tipo: "Mariana, calma."

Trigger.

É trigger e é tipo, tu tens de conseguir pôr isso na tua agenda. Isso também é super importante para ti. Portanto, o espinho acho que foi a má gestão que eu fiz nesta semana, mas esta semana, esta que estamos agora, já estou a reverter isso, portanto, acho que é o mais importante, é dar a volta. E é uma fase, é um mês, um mês e meio, que é mesmo complicado em termos de trabalho. Então é normal haver uma recaídazinha no que toca aos treinos e não me dar tanto na cabeça.

Mas já não acontece o que se calhar te acontecia e que a mim ainda me acontece, porque não consegui estabelecer o treino como tu conseguiste. É tipo, eu chuto o balde. Percebes? Nesses momentos, chuto o balde no comer, no treinar, é tipo: "Não consegui, só consegui numa vez."

É isso, eu acho que isso mostra muito o growth.

Exatamente. Ou seja, tu se calhar, eu não sei, mas se calhar noutras fases em que ias treinando como eu, que vou treinando, consigo estar super regrada dois meses, mas depois acontece qualquer coisa, estou com mais cheia de trabalho e tu aqui podias ter três momentos, mas foste os três momentos, percebes?

Não, fui na mesma, porque tudo aquilo que tu fizeres a mais vai sempre ser melhor. E consegui os outros, tipo leitura, consegui voltar, que eu também estava com essa dificuldade. Portanto, consegui fazer algumas melhoras.

Isso mostra exatamente o crescimento.

E por acaso, em termos de alimentação, eu nas últimas duas semanas treinei muito menos. E sabes que eu senti que eu perdi muito peso estas duas últimas semanas, porque tenho muito menos fome, porque eu treino muito, então como muito. E como não treinei muito, senti muito menos fome, muito menos vontade de comer. Portanto, mostra claramente que a minha rotina está estabelecida. É um equilíbrio. Só que tenho de fazer uma melhor gestão da agenda para conseguir, nem que seja uma corrida de meia hora, faz diferença.

Pois faz. Semente.

Semente. Olha, estou muito entusiasmada por fazer a minha prova de Ironks e deixar os treinos de Ironks, pelo menos para já. E a minha semente vai ser voltar ao ginásio, porque eu tenho muitas saudades da rotina que eu tinha de antes de só correr e fazer os meus treinos de ginásio com a minha música, nas calmas. E tem sido duro estes treinos de Ironks e ter as horas marcadas e ir muito cedo para uma box. Que eu gostei dessa preparação, mas foi um desafio, mas sinto que estou preparada para voltar à rotina de antes. Portanto, acho que a semente vai ser, a partir desta semana, voltar a essa rotina de treinos de ginásio direitinho e as minhas corridas.

Também é fixe tu experimentares várias coisas para perceberes de facto quais é que tu gostas.

Sim, eu acho mesmo que este ano deu para experimentar várias coisas e concluí que a corrida é mesmo a minha cena. Já me inscrevi agora para uma meia maratona no próximo ano, a do Porto, e acho que quero fazer duas meias maratonas para o ano. Portanto, o meu objetivo vai ser treinar para meias, melhorar tempos, ir por aí e se calhar não me meter em tantas coisas novas, porque este ano já serviu para isso e já estou a perceber aquilo que eu gosto. E a tua semente?

A minha semente tem a ver com isto do dizer mais vezes que não. E uma coisa que eu percebi é que eu não digo muitas vezes que não, porque eu acho que não tenho tanto em consideração como eu deveria ter as minhas vontades. Ou seja, às vezes eu sei exatamente aquilo que eu quero e acabo a não o fazer, porque não levo tão a sério aquilo que eu quero.

Ainda ontem estava a falar disto.

A sério?

Sim, porque eu acho que sou exatamente como tu. Eu digo que acho que já sei dizer que não, mas eu não sei. Porque eu penso sempre: "A outra pessoa vai ficar triste comigo, ou vai ficar chateada, ou vai achar menos de mim." Eu tenho que sempre dizer que sim, sempre me mostrar disponível.

E eu acho que é, coisas tão simples como os teus amigos marcam um jantar ou uma amiga convida-te para uma coisa. Não é que eu não queira estar com aquela pessoa, mas na verdade não tenho vontade porque naquele dia, àquela hora, porque eu tenho uma outra coisa e sei que me vai prejudicar. Porque é que eu tenho em mais consideração a vontade daquela pessoa do que a minha?

Porque tens medo de iludir as outras pessoas.

Eu sei, mas é mesmo a minha semente, porque eu sinto que me prejudico. Porque é que eu não me tenho em consideração?

É que não sou mais egoísta. Mais self-centered, um bocadinho.

Um bocado. Acho que é: "Não, não posso. Não posso. Posso aqui." Sabes?

Mas eu acho que isto também não é uma cena tão preta e branca, acho que é uma coisa que tu vais trabalhando. Eu estou muito melhor de cá uns anos atrás e mesmo há um ano atrás, mas acho que ainda tenho muito por onde trabalhar nisso.

Sim, eu tenho muito mesmo por onde trabalhar.

E acho que é nas pequenas decisões, tu ires parando para pensar: "Não, mas o que é que eu quero?" É mesmo isto? Isto vai me prejudicar, não vai? Fazer essa reflexão e pensar. Às vezes nós criamos na nossa cabeça a ideia de que a outra pessoa vai ficar superchateada, vai ficar desiludida.

Até te dá jeito.

Por exemplo, ontem eu não tinha planos o dia todo, mas tinha ali uma coisa que surgiu de manhã pra eu fazer às 14h. Ontem era um feriado. Às 14h com a família. Não me dava jeito nenhum, porque eu tinha um almoço, mas eu de repente já comecei a mudar a minha vida toda pra aquilo acontecer. Quando me tinham avisado de manhã e eu podia perfeitamente ter dito: "Olha, tenho almoço, não dá." E andei em estresse a tentar ajustar minha agenda, e depois chegou a altura eu não consegui e liguei a dizer que não conseguia. "Tudo bem, para a semana." Era só isto? Era só dizer que não podia e as pessoas também ficavam na boa com isso. Às vezes nós criamos toda uma ideia na nossa cabeça e é só mesmo na nossa cabeça.

Pois é, por isso é que é mesmo a minha semente.

Olha, então vamos lá. Tu fizeste uma lista de objetivos para 2025?

É assim.

Eu estava a ver isto ontem, foi tão giro. Eu adorei.

Eu não sabia que eu tinha feito. Eu lembrava-me que o ano passado eu tinha feito com uma amiga um vision board, que eu perdi nas mudanças de Lisboa para o Porto. Então nem foi uma coisa que eu olhei durante o ano.

Por acaso vais ver o meu vision board? Eu tenho um.

Tens?

Tenho.

Então vamos ver live. Vamos ver live, isso era bem giro.

Não, mas diz.

Pronto. Então eu sabia que eu tinha feito esse vision board. Sei algumas coisas que eu tinha lá e que de fato aconteceram, mas eu não tinha para comparar. Então eu pensei: "Eu imensas vezes escrevo coisas nas notas. Será que eu escrevi alguma coisa?"

Eu também faço isso.

Então eu escrevi "ano novo" para pesquisar nas notas e encontrei uma nota do meu telefone que tinha os motivos pelos quais eu era grata em 2024 e objetivos. Olha, eu posso vos ler. Coisas à toa, superespecíficas e curtas. Cão, Tailândia. Eu escrevia coisas assim. Cão, Tailândia, câmera de vlogs, podcast. Isto é mesmo engraçado, porque eu tinha um projeto de um podcast para lançar, que eu nunca lancei.

Estás no podcast. Que giro!

A fazer podcast.

Que giro!

É mesmo giro. Correr, que corri, mas não muito. Nova York, ler mais. Li mais, mas não li assim tanto quanto deveria. Viajar com amigas, que aconteceu. Ser tia, que fui. Ter um estúdio. Eu nem sequer queria assim tanto ter um estúdio, não sei para que escrevi isto. Mas aconteceram várias coisas que eu tinha escrito aqui, mas foi assim uma coisa zero refletida. Então se bem que encontrei esta nota à toa, que tinha umas frases pelas quais eu era grata e tinha isto.

Que giro!

Mas é mesmo engraçado, principalmente esta do podcast. Mesmo engraçado.

Ter acontecido de outra forma. Às vezes são coisas que tu nem sequer fazes a ligação, mas que depois acontecem, mas da forma que tem que ser. Se calhar tu nem tens vida para estar a criar um podcast teu.

Este ano fez muito mais sentido investir em outras coisas do que no podcast. Se calhar para o ano faz mais sentido, tendo em conta a minha vida profissional. No início do ano ia ser um esforço gigante ao nível financeiro e logístico e tudo, que eu não podia estar centrada aí, mas tu deste-me a oportunidade de eu estar aqui contigo imensas vezes e que eu descobri que gosto imenso de fazer podcast. E se eu tivesse lançado o meu, nem sabia se eu gostava.

Já experimentaste.

Aconteceu de uma forma mesmo diferente.

Que giro!

E já o eu comprar a casa foi igual. Eu no vision board, isto é surreal. Eu, em dezembro do ano passado, não estava nos meus planos comprar uma casa. Eu vivia em Lisboa com o meu ex-namorado. Pensava em trocar de casa, mas eu não sonhava comprar uma casa em Lisboa, nós íamos ficar por Lisboa, não estava nos meus planos. Quando eu fiz o vision board com essa amiga, nós levamos algumas coisas assim recortadas e não sei o quê, estávamos a fazer. E tinha lá umas fotos de uns apartamentos. E eu não sonhava com apartamentos, mas eu colei lá um apartamento. E depois vim a comprar uma casa.

É a tua fase do início do ano, de colar coisas. Já não tenho isso.

O meu vision board foi mesmo colado, recortar e colar.

Giro.

Então eu colei lá coisas, tipo isso da casa, que não era assim tanto um sonho, mas aconteceu. Então é meio estranho, não sei. A vida dá tantas voltas e é mesmo giro fazer estas listas, porque depois as coisas acontecem de formas diferentes.

Olha, por acaso eu fiz uma lista e tinha esta lista no Notion com algumas coisas já riscadas. Vou te ler. Mas eu sou normalmente muito concreta nas coisas que quero para atingir. Então era tipo uma meia maratona, mudar-me para o Porto. Isto porque no início do ano eu já sabia que queria fazer essa mudança. Tenho que comprar uma casa, que não aconteceu. Depois tenho seguidores no Instagram, um nível de faturação. Tenho um episódio de podcast todos os domingos, que aconteceu. Tenho um cão, que ainda não aconteceu. Escrever um livro, que era uma coisa que eu queria fazer e que deixei em standby. Tenho quanto é que eu queria investir em ações e tenho sentir-me em casa, essa está riscada também. E o que eu concluí ao olhar para esta lista? É que quase tudo não foi riscado. E eu fiquei tipo: "Bem, eu não fiz nada este ano."

A sério?

Sabes? Mas depois o que eu concluí, que eu acho que este ano foi tanta transição, que é muito mais construir uma base e sentir-me em casa. E mesmo em termos de desporto, de rotinas, de hábitos, foi muito mais a base de construção. Por isso é que eu acho que para o ano é o ano de fazer acontecer.

Já viste que tu não colocaste assim grandes coisas a esse nível?

De quê?

De pequenas coisas, tipo pequenos hábitos. O sentir-se em casa englobava tudo isso?

Aqui não, porque eu já tinha começado a mudança no final de 2024. Mas, por exemplo, posso te mostrar e podemos pôr no ecrã. Tenho aqui o meu vision board.

Tem até uma foto bem parecida do cão. Era mesmo parecido

Se calhar faz mais sentido. Isto aqui acho que aconteceu imenso de estar mais com as minhas amigas, jantar com amigas. A casa, não comprei uma casa, mas a minha casa é parecida, tenho o podcast e foi o ano passado, no início do ano que eu entrei para o Observador, isto meio que parece uma rádio também. Tenho investimentos, que é uma coisa que eu investi imenso este ano, tenho a meia maratona e aqui já tenho mais a questão dos hábitos saudáveis.

Love!

Tenho namorar, que aconteceu. Depois tem aqui a parte do livro que não aconteceu, porque deixei esse projeto em standby.

Mas aconteceu o podcast ao vivo, por exemplo, que nesse caso está nos teus planos.

Mas tem aqui a parte de falar em público, eu acho que também tem a ver com isso. Eu na altura não sei porque é que eu pus isto aqui, mas pode ter a ver com isso. E depois a parte de mindfulness, mais espaço para mim. Portanto, acho que está superalinhado com o meu ano, mas a reflexão que eu fiz, eu acho que foi muito isto de acho que 2025 foi o ano de estabilizar. Comecei o ano a fechar a Flair, portanto ainda foi um ano muito de transição, mudar-me para o Porto, muitas coisas a mudar e acho que precisei primeiro de me restabelecer e de criar uma base, criar casa. E acho que para o ano vai ser esse ano de dar mais saltos, de arriscar mais e de andar para a frente.

É tão engraçado como nós temos uma perspetiva tão diferente dos anos das outras pessoas.

Tu não sentes que foi assim o meu ano?

Sinto que tu fizeste imensas coisas e mesmo ao nível profissional. Não acho nada que...

Eu acho que foi um ano muito estável a nível profissional. Tive coisas giras, viagens giras, projetos giras.

Estás mais confortável.

Estou mais confortável. Por quê? Porque a Flair era o maior desafio, era o maior peso na minha vida e comecei o ano de forma leve. Então para mim todo o ano foi muito leve nesse sentido profissional.

Agora já estou de génio, temos de ter esta conversa. O que tu acabaste de dizer foi que, como não foi pesado...

Claro, mas eu sou assim.

Não valeu.

É que eu não estou a dizer que não valeu.

Eu sei. Não é que não valeu.

Eu acho que este ano foi superimportante, podemos já entrar por aqui, que eu acho que uma das minhas maiores aprendizagens deste ano, e que eu quero levar para o próximo ano, é que eu acho que uma coisa que me prende ainda hoje em dia é o medo, que eu trago da Flair. E que, por exemplo, no que toca à parte profissional e negócios, acho que é uma coisa que eu ainda preciso desbloquear para o próximo ano.

Ok, percebo.

Então eu acho que eu identifico-me muito como aquela pessoa que está sempre a fazer imensa coisa, a lançar projetos novos e tudo mais. E este ano não foi sobre isso, mas eu não estou a dizer que foi um ano perdido por causa disso.

Sim, eu sei. Mas toda a evolução do teu podcast, tu lançar o podcast ao vivo, tu fizeste trabalhos superalinhados contigo. Eu acho que isso era uma coisa que tu sentias.

Fui a Bruxelas para o Parlamento Europeu.

Super! E era uma coisa que tu me falavas muito da transição que tu também estavas a fazer no tipo de conteúdo, de só aceitares aquilo que realmente está alinhado contigo.

Mas é isso, eu acho que estou numa transição. Acho que foi um ano de transição. É um ano de estabelecer base, tanto a nível de conteúdo, de trabalho, de casa, de amigos, de família. Foi um ano de estabelecer-me aqui no digital e aqui no Porto. E acho que para o ano vai ser um ano de saltos.

Profissionais.

Profissionais. E pessoais também.

Sim.

Acho que para o ano vai ser o ano em que eu vou comprar uma casa, em que eu vou ter o cão.

Eu percebo.

Dar saltos.

Mas é mesmo bom tu o conseguires fazer dessa forma. Eu sinto que uma das grandes dificuldades do meu ano, porque uma grande mudança no meu ano foi algo que não foi decidido por mim e que aconteceu. Então eu sinto que é mesmo difícil quando tu vais dando saltos, mas não acontece essa estabilidade antes.

Sim, mas eu acho que as coisas não acontecem aleatoriamente e acho que tinha de acontecer.

Sim.

E se calhar precisaste desse empurrão para isso acontecer.

Sim, sem dúvida. Mas é mesmo bom, porque tu consegues entrar nesses passos maiores com racionalidade, saber aquilo que estás a fazer.

Mas eu sou uma pessoa 100% racional, isso tu sabes. E claro que sendo uma pessoa 100% racional e que gosto e valorizo imenso este escrever objetivos, olho para esta lista, vejo que a maior parte não está concluída, claro que mexe um bocado comigo, como é óbvio. Mas, por outro lado, eu sinto que já estou mais madura e mais consciente de que faz parte. Amiga, faz parte.

Para melhor alinhar.

É isso.

E eu acho que também te deve ajudar, como tu estavas a dizer, de ver as fotografias e as coisas que aconteceram. Ajuda-te a, ok, estes objetivos gigantes não estão riscados, mas olha todas estas coisas que aconteceram.

Porque eu também estou mais leve, e estou mais feliz e estou mais calma. E acho que isso ajuda, ou seja, a minha rotina, tudo isto que estamos a falar de eu me sentir mais equilibrada e tudo, como já está tão restabelecido na minha vida.

Está uma diferença gigante.

Eu acho que isso tudo deixa-me muito mais calma de que as coisas vão dar certo. Lá está, aquilo que nós falamos muitas vezes de ter pressa para tudo, eu sinto que já não estou com tanta pressa.

Isso é tão bom.

Portanto, está tudo bem, eu posso ter o cão e a casa para o ano e vai acontecer, porque para o ano vai ser o ano dos saltos. Olha, e vamos falar de aprendizagens deste ano, o que este ano te ensinou?

Podes começar.

A primeira que eu escrevi logo foi a vulnerabilidade é o que nos une e eu aprendi isto logo no início do ano, porque eu estava com muito medo de anunciar o fim da Flair e eu até fui ver, foi mesmo no final do ano passado que eu lancei o vídeo e eu fechei a Flair em janeiro. E se eu não tivesse lançado esse vídeo, falado abertamente sobre o meu fracasso, fracasso da marca, eu neste momento estava a sofrer pelo estoque que eu tinha acumulado. Eu consegui vender tudo por causa de me ter aberto e as pessoas quererem apoiar. E isto só acontece ao ser vulnerável e ao abrires e a contares tudo aquilo que tu tens para contar. E percebi que, por muito que seja bonito dizer que a vulnerabilidade une e que temos de ser transparentes, acho que é nestes momentos mais difíceis que se percebe mesmo o impacto que tem. Portanto, isto sem dúvida que comecei o meu ano e marca o rumo de todo este ano.

Isso foi a maior aprendizagem que tiraste este ano? Tens mais alguma?

Não, tenho cinco. Portanto, se quiseres ir dizendo.

Boa.

Assim vamos dizendo.

Boa, eu também tenho algumas. Eu acho que, e isto também marca muito o meu início do ano e que moldou um bocadinho tudo o que aconteceu depois, é sermos muito conscientes, eu hoje em dia sou muito mais, de que as coisas mudam super rápido. E que é importante nós termos objetivos, mas que não devemos planear em demasia, nunca dizer que nunca e não tomar as coisas muito como garantidas. Aprendi mesmo muito isso. E há outros objetivos que vêm muito dessa aprendizagem também, mas o termos a consciência de que as coisas podem mudar, acho que nos faz viver muito mais no momento e cuidarmos muito mais das coisas.

Não sofreres tanto por antecipação e teres tanta ansiedade para o futuro. Acho que isso também é uma coisa que eu também tenho vindo a aprender muito, é que vive o agora e estás bem agora, estás a gostar agora de fazer isto e aquilo faz sentido. Não tens de ter já planos definidos para o futuro.

E às vezes coisas mesmo pequeninas. Quando eu estive a mobilar a minha casa de Lisboa, eu detestei o processo. Eu detestei tudo, porque eu estava ansiosa, porque eu não tinha as coisas prontas, porque eu queria a casa assim, porque não sei o quê, porque eu vivia no dia em que eu ia chegar na minha casa, ela estava super direitinha. Hoje em dia, até nisto, que agora estou a mobilar a minha casa, ela não está pronta, mas eu estou muito mais a aceitar o processo. E ok, a casa há de estar pronta, não vou estressar por causa disto, não vou impactar toda a minha vida, nem estar a fazer mil planos de quando a casa estiver pronta. Deixa-me usufruir dela agora.

Faz bué sentido. E vamos fazer uma pausa neste episódio para vos falar do patrocinador. Vamos fazer uma pausa nesta reflexão de ano novo e se uma das vossas resoluções de ano novo for remolar o vosso armário e ter um novo estilo em 2026, fica aqui a recomendação. Direto ao site da AboutYou, que tem mais de 300 mil artigos para todo o tipo de estilos, todo o tipo de ocasiões e fica aqui a minha sugestão. Tem também uma grande vantagem, principalmente nesta altura em que estamos a gastar muito dinheiro com prendas de Natal, de permitir a flexibilidade de pagamentos, que não sei se vocês conhecem o método, por exemplo, da Klarna, em que permite pagar em três prestações diferentes, portanto ajuda muito também para fazer aqui a gestão do orçamento. Eu tenho um código de desconto também de 20% na AboutYou, que eu vou deixar as condições todas na descrição, mas o código é FAZPARTE20, que vai ficar aqui escrito no ecrã, tudo em caps lock. Espero que ajude, espero que encontrem as coisas certas para começar o 2026 em grande. Olha, outra relacionada com desporto e rotina é que a consistência é muito mais importante que a motivação, porque eu acho que no que toca a este tópico de alimentação, de treino, de hábitos, eu sempre dependi muito de quando tinha tempo, quando estava motivada, quando me apetecia. E este ano eu não senti que precisasse da motivação para nada, que é um sentimento muito bom de se ter. É que faz parte de mim, faz parte da minha rotina, faz parte daquilo que eu sou e foi uma mudança que eu fiz no final do ano passado e que sinto que este ano não precisei tanto de lutar contra mim, nesse sentido. Portanto, acho que é mesmo o ser consistente, e era aquilo que estávamos a dizer no início, que se tens tempo para ir duas vezes, três vezes, vai na mesma, porque faz parte de ti, faz parte da tua rotina, tu ires treinar, tu tentares cuidar mais de ti. E este ano foi um ano de estabelecer ainda mais essa rotina e sinto que hoje em dia, apesar de ter uma semana mais paradinha, já não mexe tanto comigo. Isso acho que é uma grande aprendizagem.

Uma das minhas aprendizagens a seguir tem um bocadinho a ver com isso, mas disseste uma coisa que me lembrei do "Livro dos Hábitos Atômicos", em que uma das dicas que eles dizem para tornares algo um hábito, é isso. Tu és a pessoa que pratica exercício físico.

A tua identidade.

É, isso ajuda-te muito. E eu tinha colocado aqui: "A tua relação contigo própria é a mais importante de todas, romantiza-a." E isto vinha muito desse lugar de cuidarmos de nós. E às vezes são coisas mínimas, que é: "Por que eu não hei de fazer isto por mim, se eu sei que é isso que me faz bem?" O exercício físico sempre fez parte da minha vida e eu, hoje em dia, vou fazendo consoante a minha disponibilidade, a minha motivação, se me apetece, se não me apetece, coloco sempre tudo isso à frente, quando eu tenho a plena consciência que é das coisas que me faz melhor em todos os níveis. E eu acho que isto tem muito mais a ver com amor próprio e com tu gostares realmente de ti, do que com a preguiça de tu fazeres exercício físico. Acho mesmo isso. Então, para mim, isto foi uma aprendizagem. Uma aprendizagem também um bocadinho uma meta e um objetivo, em que é tão importante, e nos momentos mais difíceis, em que tu passas por mais mudanças, isso é mesmo importante, tu romantizares a tua relação contigo própria, porque no final do dia és tu.

Uma coisa que tu disseste aí que para mim também agora ativou o sininho que fez bué sentido, é que quando eu comecei o ano no que toca a isto de treinos, eu fazia muito de porque eu tenho de fazer. E então era muito na ótica de eu tenho de sofrer, então vou treinar muito e duas vezes por dia e tenho que estar a sofrer e tenho que estar com dores. Isto foi uma coisa que foi mudando e acho que termino o ano Priorizar mais a relação comigo e o estar bem comigo e o estou a fazer isto por mim, porque me faz bem e não porque eu tenho de cumprir e treinar duas vezes por dia para sofrer. Por isso é que eu acho que se calhar também não estou a gostar tanto do processo da Ironx, do que, por exemplo, só sair para correr uns 5 km agradáveis. Porque não é aquilo que eu sinto que faz bem ao meu corpo neste momento. Portanto, também tem aqui uma aprendizagem que é estar conectada comigo e com o meu corpo é tudo, porque para eu ser a minha melhor versão, com as pessoas à minha volta, com o meu trabalho e tudo mais, se isso não estiver alinhado, tudo o resto, eu sinto uma diferença enorme. Se eu, por exemplo, estou cinco dias sem fazer os hábitos que eu sei que me fazem bem, de escrever, de ler, de beber água, de comer bem. Se eu não faço isto, eu sinto que não sou eu e não consigo ser eu, não consigo estar com as minhas amigas e estar bem. Faz-me uma diferença enorme. Se calhar não é toda a gente assim e eu se calhar sou muito extremista no que toca a isto, mas acho que também já passei por muito nesta minha relação com o meu corpo e relação comigo, que hoje em dia, se eu sei perfeitamente aquilo que eu tenho que fazer para me sentir bem, para me sentir eu, para me sentir feliz, leve com as outras pessoas também, então eu tenho que o fazer. Acho que essa é a aprendizagem.

Isso é verdade. Tu sabes exatamente porque é que não o fazes.

Mas está tudo bem, eu não tenho de fazer todos os dias e nem todas as fases vão ser boas, mas é teres consciente isso que tu estás a te pôr em primeiro lugar, porque estás a querer cuidar de ti, porque sabes que isso vai ter impacto em todas as vertentes da tua vida.

E sabes que tu podes pensar isso, e quando tu pensas isso nos pequenos hábitos, és tão ridícula, que às vezes é, estás a fazer scroll no TikTok, nonstop. E tu sabes que tu tens que ir dormir e o que te faz bem é ires dormir, amanhã vais acordar fresca, produtiva para o dia a seguir. E eu já dei por mim a estar a andar a scroll a dizer assim, isto é bastante ridículo: "Inês, se tu fores dormir, quer dizer que tu gostas de ti. Tu estás a fazer isso por ti, vai dormir e para de estar no TikTok." Mas é ridículo.

Às vezes é mesmo preciso forçar.

Mas é verdade, são coisas mínimas que têm impacto.

Eu acho que as pessoas quando veem, por exemplo, veem-me a correr ou a treinar, têm aquela ideia de "já é fácil para ela, já não custa." Por exemplo, eu fui a Paris esta semana, tinha ali uma hora e meia de intervalo. Eu já não tinha treinado nos últimos dois dias e eu não gosto de ter dois dias, eu tenho um dia de descanso, mas não gosto de ter dois em que não faço nada. E tinha ali só uma hora e meia. Eu pensei: "Eu posso ir almoçar, porque eu não comi quase nada de jeito, posso ir tirar tempo para mim e passear e almoçar, posso ficar no quarto a trabalhar no computador, porque tenho coisas para fazer ou posso ir dar uma corrida, que me vai saber muito bem." Não me apetecia nada ir correr, estava um frio do caraças, mudar de roupa para ir correr, ser literal logísticas, ser mesmo complicado em termos de horas, mas eu pensei assim: "Quando eu acabar esta corrida, eu sei que me vou sentir muito bem, vou ter um evento a seguir, vou estar muito melhor, muito mais bem disposta, vou ser muito mais eu. Mariana, força-te e vai." Consistência, disciplina.

Tu sabes perfeitamente qual é o impacto que isso tem.

Não precisa da motivação, é tipo vai só. E juro que aquela corrida foi dos melhores momentos da minha semana. Adorei, depois gravei, romantizei super a corrida em Paris. E acho que às vezes é isso, é só pensares o que te vai fazer bem, faz por ti.

Sem dúvida. Olha, outra aprendizagem que eu tenho aqui: relativizar a vida é muito importante, rirmo-nos de nós próprios e não levarmos tudo tão a sério.

Olha, Joana Marques. Não escrevi, mas isso dá para mim também.

Mas olha, eu acho isto tão verdade.

É super.

Claro que é fixe e nós aqui falamos imenso de coisas sérias e tudo, mas também somos as primeiras a estar, e eu sou mesmo assim, e acho que isso salva.

Para tu estares na "net", tu tens de ter essa postura na vida.

Sim, eu também acho. Mas qualquer pessoa, eu acho que nós nos rirmos de nós próprios, rirmos das desgraças que nos acontecem.

Relativizar as coisas.

Eu estava a vir de carro agora para aqui e eu estou mesmo com o carro na reserva, porque fui estúpida e não fui pôr gasolina ontem. E eu estava a vir para aqui mesmo ansiosa, porque eu podia mesmo ter ficado sem gasolina a vir para aqui. E eu estava, eu tenho duas opções: ou vou quase a chorar o caminho todo nervosa, porque eu não tenho tempo para ir pôr gasolina, ou eu vou-me rir e pensar: "Olha, imagino eu aqui a ficar sem gota e rir-me."

Imagina, no final do dia, aquela frase: "It's not that deep." Se ficasse sem gasolina, era tipo o quê? Chegavas 10 minutos depois aqui.

Calma, eu ia-te seguir e a ligar.

Ninguém vai morrer.

E depois há outra que eu adoro: "Who cares?" Isto dá para outras coisas, que é tu estás com um grande problema, ninguém quer saber. Eu acho que isto é grande aprendizagem para a vida e que toda a gente devia ser mais assim, não era tão estressado no trânsito, na vida, chateados uns com os outros.

Olha, outra aprendizagem que eu tenho é não tenho de estar sempre a mil.

É.

E foi uma coisa que eu acho que estou muito bem nisto agora. Tenho muito a trabalhar, tenho, mas aprender a estar calma, a ter uma vida aborrecida às vezes, faz parte.

Faz parte.

E é isso, não tenho que salvar o mundo todos os dias, não tenho que estar sempre a correr, sempre atrás. Uma coisa que me custa, porque eu acho que estou wired para isso, para procurar isso, para procurar essa adrenalina, essa ansiedade.

Seek discomfort.

Sim, mas acho que também é preciso ter fases e dias em que isso não acontece. E eu acho que estou a conseguir ter um equilíbrio grande e é uma aprendizagem que eu quero também continuar a levar para o ano. Apesar de eu achar que o 2026 vai ser um ano de conquistas e de ir atrás e de dar saltos, vai ser um ano também de equilíbrio e de ter essa vida calma também em paralelo.

Uma das coisas que eu percebi, que eu me obriguei a compreender este ano foi, eu tinha imensos objetivos profissionais e eu comecei o ano com fome de fazer acontecer e disto e daquilo, e muito focada profissionalmente, e a minha vida pessoal deu uma volta tão grande que tudo isso passou para segundo plano Tudo. E deixou de ser a prioridade do meu ano, sem dúvida. Apesar de que foi o ano de maior faturação para mim, que eu fiz imensas coisas, eu não me senti 100% realizada a fazê-las, porque eu pessoalmente não estava 100% bem. Então as coisas foram acontecendo, mas não da forma que eu imaginei de todo, e não a usufruí da forma que eu queria. E eu aprendi muito este ano também que é importante tu aceitares que os teus planos e as fases em que tu estás vão ter impacto na tua vida profissional, na tua vida pessoal e que vai tudo ser alterado.

Mas está tudo interligado, não é?

Sim.

E tu também não tens de estar sempre a alcançar.

Isso de tu estar ligada à ficha e tu comparares, ou seja, aprender que está tudo bem em tudo aquilo que tu planeaste ou a expectativa até que os outros tinham, e que pode ser alterada e o ano não está dado como perdido por isso. Eu se for ver só a parte profissional, o medir o quanto eu me senti realizada, o quanto as coisas aconteceram profissionalmente como eu queria que tivessem acontecido, porque não foram más de todo, foram ótimas, mas não foi nada como eu previ que fosse acontecer. Se eu for medir dessa forma, eu vou sentir: "Puxa vida!"

Mas isso era o que eu estava a falar antes dos meus objetivos. Se eu for medir com base naquela lista que eu fiz, parece que não alcancei nada, mas se eu for ver, a minha vida está muito diferente de como o ano começou. Pessoalmente também. E isso também pesa imenso. E pesa, se calhar, ainda mais do que o profissional.

Eu acho que pesa muito mais.

Tem um impacto enorme na parte profissional também.

Mas a parte profissional, e não é só isso.

É aquilo que é mais "shiny", passa mais para fora.

Porque se tu tens um trabalho completamente normal, trabalhas numa consultora, és promovido, fazes "double jump" e vais ganhar mais não sei quanto. Toda a gente está a dar os parabéns e a dizer que és incrível e o teu ano foi fantástico porque isto aconteceu e tiveste um ano de merda, no fundo, e que aconteceram só coisas más.

Sinto que eu estou super calma com o meu ano.

O que as pessoas olham e aquilo que tu te lembras, e eu vou aqui uma coisa que tu me pediste para eu pensar que foi o momento deste ano e foi tão difícil para mim, porque o que toda a gente responderia no meu caso, e o que eu pensei: "Ok, eu vou responder que foi a compra da casa." Eu não senti que foi. Apesar de ser a coisa maior e mais "shiny" que toda a gente me fala: "A Inês, como é que dizes isso? O teu ano foi incrível, tu compraste uma casa sozinha." Não foi para mim, esse não foi o momento mais importante do meu ano.

Qual foi?

Foi um momento que pode parecer mesmo triste.

Terminar a relação?

Não, não foi terminar a relação. Tem a ver com isso. Nunca me vou esquecer de eu meter as minhas coisas todas no meu Opel Corsa minúsculo, o último dia em que pus as minhas coisas todas, arrumei o meu apartamento, deixei as chaves, fui embora e a viagem para o Porto, foi o momento mais importante do meu ano. Foi o que marcou toda a mudança, foi duro, mas sabes que eu imaginei, não tive muito tempo, que foi tudo muito rápido, mas eu achei: "Vou chorar imenso e vou passar mal." Eu vim calma. Custou, despedi-me do meu apartamento, mas eu vim calma e eu acho que foi mesmo o momento de viragem do meu ano e foi o menos "shiny", o menos que alguém pode dizer que foi um grande momento. Para mim foi uma coragem.

E foi uma mudança gigantesca na tua vida.

Foi o momento em que eu pensei: "Estou mesmo orgulhosa de mim." Sabes? Mais do que o dia em que eu comprei uma casa sozinha.

Ya.

E o teu?

Olha, estamos a entrar nos favoritos então do ano. O meu momento, eu estava aqui a pensar em dois, eu acho que um foi a mudança para o Porto, sem dúvida, portanto, foi logo no início do ano, em fevereiro, porque para mim foi uma decisão que me custou muito a tomar, porque eu tinha muito medo de me arrepender. Principalmente isto, custou-me muito a contar às pessoas à minha volta, principalmente às pessoas do Porto, porque eu tinha muito medo de ser um erro profissional e ser um erro de eu vir para o Porto e depois me arrepender e querer voltar, e voltar a desiludir as pessoas que eu gosto. Então para mim mudou completamente a minha vida 180°. Eu hoje em dia olho para trás e a minha vida era completamente diferente há uns meses, porque eu estava a morar noutra cidade, imaginava-me a ficar em Lisboa, a construir família em Lisboa e de repente estou noutra cidade, estou perto da minha família. Portanto, para mim a mudança para o Porto foi também um ato de coragem de dar o salto, de ir atrás daquilo que eu acreditava que fazia sentido, segui muito a minha intuição, mas com muito medo, que eu tinha mesmo muito medo de me arrepender. E o segundo momento, que também obviamente que eu tinha de dizer aqui, que foi a minha meia maratona. É um "shiny", mas eu acho que toda a preparação para a prova e o momento de cruzar a meta e sentir que fui capaz de fazer uma coisa que para mim era impensável, quando há um ano e meio atrás, quando estava com mais 10 quilos em cima, completamente no buraco, para mim é uma prova completamente de superação e não faz sentido não estar aqui.

Esquece, eu acho isso incrível.

E agora penso: "Para o próximo ano, objetivo vai ser fazer duas meias." Já falo de uma forma muito leve, mas esta primeira meia maratona, para mim, teve um impacto gigante, um significado enorme para mim.

Eu acho isso das maratonas e das meias maratonas completamente incrível. E eu sei que tu também eras como eu, que para ti não era uma coisa.

A primeira corrida que eu fiz foram três quilômetros, era uma coisa que era surreal de pensar. E quando eu me inscrevi, e eu acho que mais do que a prova em si, foi a preparação, que foi o percurso até lá. E eu lembro quando eu me comecei a preparar, estava há quatro meses da prova, e eu corri para seis, sete quilômetros e pensei: "Eu não vou ser capaz de cruzar a meta a fazer 21 quilômetros. Isto é impensável neste momento." Não conseguia mesmo visualizar isso acontecer. Portanto, ter conseguido treinar quatro meses foi uma coisa tão difícil e depois conseguir fazer os 21 quilômetros sem parar.

E sabes o que eu acho mais incrível do que acabaste de dizer? É que tu não te imaginavas a conseguir. E eu acho que isso ainda é que é mais difícil.

Por isso eu quero me lembrar desse momento, porque há tanta gente hoje em dia a fazer meias maratonas e parece que já se banaliza isso, mas pra mim, teve um significado enorme, porque eu não me imaginava. E eu achava mesmo que eu era incapaz. Portanto, é uma prova de confiança em mim.

É! Não é sobre a meia maratona.

Não é sobre os quilômetros, é sobre mostrar que és capaz de fazer coisas difíceis.

E coisas que tu jamais imaginaste que algum dia poderias fazer.

Olha, mas então, esse desafio é de tu pensares também no seu livro favorito, viagem e hábito. Vou dizer já os meus, se calhar. Livro, eu pensei em dois livros que tiveram um impacto enorme na minha vida este ano. Eu li imenso este ano. Acho que me portei bem, mais pro final do ano tive uma cadazinha, mas senti que comecei o ano a ler muito. E um dos livros que eu mais gostei, que eu já falei aqui, já falei no meu Instagram, que é o "Mude de Horário, Mude de Vida". Acho que nunca leste, estás lida?

Não.

Mas eu adoro, porque quando eu mudei pro Porto, foi o primeiro livro que eu li, ajudou-me a reorganizar a minha vida e validou muita coisa que eu sentia. Portanto, é um livro muito à volta de seguires o teu círculo circadiano, ou seja, estares alinhada com o horário do sol, mudares os teus hábitos com base nisso. E fala muito de hábitos. Hábitos e saúde. Fala muito do corpo humano, mas validou muita coisa que eu própria já andava a adaptar na minha rotina e que fazia com que eu me sentia bem, mas meio que estranho, porque a nossa geração ainda não faz estas coisas e validou muita coisa que eu sentia. Explicou muita coisa, principalmente no que toca à alimentação, no que toca a hábitos, a horários, a rotinas, a treinos, a forma como tu olhas pros treinos, de faz diferença tu treinares de manhã ou treinares à hora de almoço ou treinares à noite. Muitas coisas que eu consegui polir na minha rotina pra fazer ainda mais sentido. Acho que é um livro que toda a gente devia ler, porque passas a conhecer melhor o corpo humano e como é que tu funcionas e como é que tu deves adaptar a tua rotina pra tu conseguires ter uma melhor performance a todos os níveis.

Isso é mesmo interessante.

E outro livro é o "Ligados", "Attached".

Ah, já sei.

Foi um livro que eu li também no início do ano, que eu sempre senti que tinha um estilo de apego ansioso, e ajudou-me também, mais uma vez, a validar muito, a perceber por que eu pensava daquela forma, por que eu agia daquela forma. Não és estranha, simplesmente tens um estilo de apego e podes trabalhar sobre ele, pode ser mudado. Portanto, na fase em que eu li, estava mesmo a precisar de ouvir aquilo, de ler aquilo e de mudar a forma como eu olhava pra mim, porque eu também dava muito na cabeça por ser daquela forma. E acho que é uma coisa que pode ser trabalhada, "once again". Todas as áreas da nossa vida podem ser trabalhadas e acho que estes estilos de apego, a forma como tu olhas para a relação com outras pessoas, acho que também pode ser trabalhada. E comecei meu ano assim e acho que depois marcou um bocadinho o rumo do meu ano.

Grandes dicas.

Tu qual foi o teu livro?

Viagem. Achei que querias dizer todas seguidas.

Diz os livros primeiro.

O meu livro foi o "Let Them", porque...

Eu não acabei o "Let Them".

Pois, já me disseste isso. O "Let Them" foi o livro mais importante do meu ano, porque foi um livro que me ensinou uma coisa. Eu venho de uma família superchegada uns aos outros, que vivemos muito em comunidade, que achamos um bocado que temos todos obrigações de fazer isto e isto uns pelos outros e eu acho que isso moldou muito a forma como eu vejo as relações de amizade, românticas e tudo mais. E o "Let Them" ensinou-me a lidar muito com as ações dos outros e a permitir os outros serem como eles são, e não achar que toda gente tem que ser igual a mim ou agir da mesma forma que eu. Isso foi das coisas mais importantes que o "Let Them" me ensinou e ensinou-me a retirar peso às coisas.

Aquilo que estavas a dizer antes de relativizar, não é?

Exato. Relativizar muito. Eu sentia-me muitas vezes culpada pelas percepções que outras pessoas podiam ter de alguma atitude ou de alguma coisa que eu disse. E o "Let Them", incorporares essa teoria no teu dia a dia, permite-te retirar esse peso de ti própria. Tu teres confiança da pessoa que tu és e da atitude que tu tiveste e do motivo pelo qual tomaste. Ou seja, desses dois lados, o livro teve muito impacto pra mim. Eu conseguir ter essa consciência e ser mais tranquila em relação às atitudes dos outros e perceber que as pessoas não têm que ser todas iguais e não têm que ter as mesmas atitudes que tu e a mesma forma que estás tu.

Não crias expectativas das atitudes que os outros vão ter.

Não é tanto sobre as expectativas, é mesmo aceitar que as pessoas são diferentes de ti. E está tudo bem. E tu não tens que estar só rodeado de pessoas iguais a ti e não seres frustrado por isso e não teres que ter algum papel nisso. Não tens. Eu gostei muito de aprender isso sobre o livro, é uma coisa que não falam muito sobre esse livro. É nos últimos capítulos que falam sobre isso. Viagem.

Olha, viagem, eu estava a pensar e até viajei bastante este ano. Tive muitas viagens de trabalho. Comecei o ano a viajar sozinha, fui pra Budapeste, já nem me lembrava desta viagem, foi tipo ver as fotos, eu: "Ah, fui a Budapeste sozinha uma semana, como assim?" Tinha duas que queria falar, uma era Cardiff, mas já falei no momento, portanto tá arrumada. Foi Bali com as minhas amigas. Acho que foi uma viagem que eu estava a precisar também de descansar, desconectar. E foi ver o outro lado de Bali, que quando eu fiz aquela viagem sozinha, foi muito reflexiva. E esta viagem com amigas foi muito de aproveitar e acho que estava numa fase em que eu estava também a precisar de Só desligar um bocadinho da minha rotina e de ser tão rígida comigo, que fui o ano todo rígida: "Tens de treinar e atingir tudo." Lá está, comecei o meu ano a ler aquele livro e "tens de ter a rotina perfeita, tens de ser perfeitinha." Depois é chegar à bala e viver, e sair à noite, e beber um bocado, e divertir-te e está tudo bem. E acho que precisava um bocadinho dessa leveza e marcou assim um bocadinho uma pausa nesta minha rotina louca.

A minha viagem não é bem uma viagem, mas tem tanto a ver com aquilo que tu disseste. Para mim, um dos momentos mais importantes do ano, e viagem, porque foi no Algarve, não é viagem, tenho casa de férias lá, passo lá um mês inteiro, sempre de agosto. E esse mês mudou o meu ano. Foi a altura em que eu desliguei completamente o trabalho, já não o fazia há dois anos e tal. Aliás, desde que eu trabalho, acho que nunca tinha feito realmente, eu desliguei a 100%. Eu foquei-me 0% no trabalho. 0%. Isso foi mesmo importante para mim e foi depois de algumas mudanças difíceis no início do ano, foi nessa viagem em que eu me voltei a sentir eu e voltei a sentir-me feliz. Sabem quando olham: "Ah, ela afinal ainda está ali." Foi mesmo muito importante para mim, o mês de agosto, no Algarve, com a minha família, com amigos. Foi mesmo muito importante.

Não, então é a mesma coisa que eu, também foi agosto e foi um mês totalmente desligada do trabalho. E acho que ajudou depois para estes últimos quatro meses do ano serem fortes.

E ensinou-me muito isso. Esqueci-me de dizer isso nas aprendizagens. Nunca tinha desligado. Desliguei este ano e acho que nunca mais não vou desligar. Percebi a importância que isso tem.

Olha, e vamos passar para objetivos para 2026.

E o hábito? Colocaste os favoritos?

O meu hábito favorito foi ginásio. Comecei ginásio em janeiro deste ano. Portanto, para mim marca uma coisa que eu achei que nunca ia gostar e que ganhei o gosto pelo ginásio e por isso é que eu também digo que agora quero voltar a ter essa rotina de treino em ginásio, porque é um momento que, apesar de serem treinos mais calmos, estou ali com os meus fones e sinto que tenho um momento para mim.

Fixe. O meu hábito foi: eu voltei para o Porto, em Lisboa eu já tinha este hábito antes, quando vivi cá, fiquei quatro anos sem o ter. E agora retomei desde maio e é uma coisa mesmo importante para mim. Eu vou à praia todos os dias. Todos os dias. Quando está a chover torrencialmente, não vou, mas todos os dias em que não está a chover torrencialmente, eu vou à praia e isso tem um impacto gigante em mim.

Agora falando também de vinda para o Porto, lembrei-me que ir almoçar a casa ao domingo era das coisas que eu mais queria fazer quando me mudei para o Porto e sabe muito bem.

Sabe mesmo.

Porque é aquele dia que eu desligo também totalmente do trabalho nesse dia, 100%, e vou para a Vila do Conde, é tipo, volta a Mariana de antigamente, a Mariana mais nova, e estou de volta a casa. E era uma das coisas que eu sentia, que eu mais sentia tristeza em Lisboa, era no domingo, eu tinha que encher o meu domingo com coisas, com planos, para me esquecer que estava a ser um domingo no sofá, sem família, como costumava ter em casa.

Sim.

Olha, objetivos para 2026, eu dividi em pessoal e profissional. Portanto, vamos se calhar fazer assim por tópicos.

Ok. Tu colocaste coisas específicas?

Eu tenho algumas coisas específicas. Obviamente que eu não quero partilhar os meus objetivos todos, porque acho que não queremos jinx it. Mas já falei aqui no início do episódio que tenho o objetivo de comprar uma casa para o próximo ano e gostava de ter um cão para o próximo ano. A nível pessoal também quero fazer, acho que duas meias maratonas e quero melhorar o meu tempo nestas duas meias maratonas. Gostava de fazer uma meia maratona abaixo de duas horas, é um objetivo para este ano. Uma coisa que eu sinto que está a acontecer comigo e que eu quero mudar para o próximo ano, que eu sinto que a Mariana de estar constantemente a sair da zona de conforto e conhecer novas pessoas, está um bocadinho apagada e quero voltar a trazê-la, porque eu sinto que em Lisboa, se calhar, há mais destas coisas a acontecer, há mais eventos, mais oportunidades para tal. E aqui no Porto, a única coisa que eu tenho que me puxa para isso é o Run Club. E quero começar a explorar outras coisas no Porto, que desde que me mudei para cá sinto que não o fiz, porque estou confortável com as minhas amigas de sempre, com o meu grupinho de sempre, e sinto que preciso desse estímulo também cá no Porto. Portanto, vai ser um grande objetivo pessoal voltar a isso aqui no Porto. E depois, em termos também pessoais, continuar a minha rotina de investimento, a minha rotina de treino, a querer melhorar sempre e a trabalhar nos pequenos hábitos como tenho vindo a fazer. Portanto, eu sinto que já estou muito cimentada, já tenho uma rotina bem estruturada daquilo que faço a nível de hábitos pessoais, mas há sempre pequenas coisinhas a melhorar e é um objetivo continuar nesta jornada de mudança no próximo ano. Portanto, estes são assim a nível pessoal, os maiores.

Eu coloquei assim algumas coisas, como te tinha dito, dizer mais vezes que não e ser mais segura das minhas vontades e objetivos, que depois me vão levar provavelmente a atingir muitos dos objetivos específicos que eu pus aqui. E depois eu coloquei um que não é treinar ou comer bem, não sei o quê, mas que se alinha com tudo isso, que é: eu sei exatamente aquilo que me faz bem e quero fazê-lo consistentemente. O treinar, o comer bem, ser mais organizada. Uma coisa que eu desleixo muito e que é bem importante: a parte estética e até de saúde. Eu sou muito desleixada a marcar consultas. Esse tipo de pequenos hábitos, eu quero trazê-los com mais consciência para o próximo ano.

Tu não és nada assim.

Eu sou.

Mas isso é amor-próprio.

Eu sou tipo, chega um mês qualquer, eu: "Eu tenho mesmo que marcar dentista, esteticista" e marco tudo e faço e não sei o quê. Eu quero ser mais consciente e mais regrada nisso. Sinto que a mudança entre Porto e Lisboa prejudica um bocadinho isso, porque eu quando estava em Lisboa, era naquela altura do ano, eu vinha cá. Então sinto que estou um bocado desorganizada nisso e quero organizar de uma forma nova, nova casa, novo ano, e organizar toda essa parte Sinto que, ao nível profissional, há dois anos atrás comecei a alinhar-me mais com aquilo que fazia sentido para mim e sinto que preciso de me realinhar novamente ao nível profissional. Sinto que trabalhar numa área criativa e no digital te faz voar muito por vários sítios e eu sinto que preciso de encontrar exatamente. Não é exatamente, porque acho que quero ir mudando sempre, mas preciso de me alinhar concretamente. E depois, ser mais inteligente ao nível financeiro e começar a investir. Que é uma coisa que eu coloquei aqui, eu não quero viajar mais, mas quero viajar melhor.

Ok.

Sinto que, por vezes, acabo por convites, a fazer viagens desalinhadas com aquilo que eu quero e quero só aceitar os planos que são alinhados com aquilo que eu quero, viajar melhor.

Por acaso eu não pus aqui viagens, porque já tenho mais ou menos alinhado na minha cabeça as viagens que vou fazer. E vou ter duas grandes no próximo ano.

Boa!

Eu costumo fazer uma viagem grande por ano. Gostava de fazer sempre uma por ano e já tenho duas.

Boa!

E já estão mais ou menos alinhadas.

Já está assegurada essa parte. E uma coisa, eu quero comprar um carro este ano, mas porque preciso, não ligo muito, mas vou precisar de comprar um carro este ano. Isso ao nível de grandes investimentos que eu provavelmente irei fazer este ano, sem ser investimentos daquilo que estávamos a falar. E uma coisa que eu quero muito fazer em 2026, que estou sempre a dizer isto, mas acho que não trabalho nada para isso. Eu quero ter um hobby em 2026.

Olha que giro!

Quero muito ter um hobby. Desde o andebol que eu não encontrei um hobby. E não é treino, eu quero ter um hobby, porque o andebol não era como ir treinar, era uma coisa que invisto ali imenso tempo, tem pessoas à volta, é muito mais uma comunidade. Eu quero ter um hobby, quero muito ter um hobby.

Eu acho que a corrida é isso para mim, porque também tenho o run club, tenho provas, então é essa sensação de comunidade. Eu conheci muita gente no Porto, por causa da corrida. Acho que isso traz-me isso. Mas eu ainda não disse as minhas profissionais.

Ok.

Portanto, só falei a parte pessoal, mas a nível profissional, o mesmo que eu tinha o ano passado, que é um episódio de podcast por semana. Portanto, o podcast é dos meus projetos principais que eu quero que continue a ser em 2026. Aceitar mais projetos fora da minha zona de conforto, é um objetivo. Vou começar o ano com o podcast ao vivo, mas não só. Acho que 2026 pode ser o ano em que eu exploro outros formatos e outras coisas que me desafiem mais e quero que isso aconteça. E depois tenho um grande objetivo, que é aquilo que eu estava a falar no início, deixar que o medo seja uma prisão para mim, porque sinto que é uma coisa que também estou a trabalhar em terapia. Não é deixar o medo de lado, porque eu não quero tirar o medo que tenho associado a negócios, ou seja, a Flare em si, eu olho como um fracasso que causa em mim um medo de que outras coisas que eu lance volte a acontecer. Então sinto que tenho um medo que eu não quero tirar completamente este medo, quero usar o medo a meu favor para que seja uma coisa que me ajude a ser mais consciente no futuro, a tomar melhores decisões, mas que não limite. E um objetivo que eu tenho é lançar o negócio em 2026. Portanto, é isso. Big jumps. Predictions para 2026. Eu desafiei a Inês agora para terminarmos aqui o episódio, para pensar assim, para o próximo ano, uma coisa que tu prevejas que vai acontecer na tua vida ou no mundo, whatever. Tens alguma prediction?

Eu acho que me vou apaixonar em 2026.

Essa é a tua prediction? É uma grande prediction.

Eu acho, porque eu descobri sobre mim que eu tinha imenso, antes de ter uma relação séria e tudo mais, eu tinha muito medo de me apaixonar. O amor era todo um problema para mim. E depois tive uma relação séria, que acabou, mas que me fez ser muito mais segura sobre isso e que me fez gostar tanto de mim quando eu estou apaixonada, que me fez perceber que é superbom termos alguém de quem gostamos e de quem gosta de nós. Acho que só acrescenta na minha vida e acho que fiz todo um trabalho este ano-

Acho que estás pronta para isso.

De me preparar para isso acontecer. Então eu acho que isso vai acontecer, porque sinto. Acho que é uma coisa boa e que eu sempre tive tanto peso negativo em relação a isso, mas depois de tudo o que aconteceu este ano, é o oposto. Não sinto isso, acho que é uma coisa boa. Acho-me, depois de ter tido esta relação, ainda mais preparada para isso. Então acho que 365 dias é imenso tempo para isso acontecer.

Depois vais fazer aquele TikTok em que cortas esta parte e depois lanças.

Se calhar! Mas é verdade.

Acho uma excelente prediction. A minha, também tenho uma pessoal. Eu acho que vou viciar num desporto novo.

Maria!

Eu estou aqui a dizer, agora vai ser a corrida, mas eu acho, eu tenho esta prediction.

Vais fazer um Iron Man?

Não, não vou. Isto nunca na minha vida vou fazer um Iron Man.

Ténis.

Olha que ténis é uma boa. Pronto, e depois o que é que eu pensei? Acho que, espero eu, o YouTube vai voltar em força.

Ai, eu também acho. Eu ia dizer isso há bocado. Sim, eu sou viciada em YouTube, tu sabes. Estive a ver ontem dois vídeos teus, enquanto estava a fazer os objetivos, estava a ver vídeos teus.

Espero que sim, era uma boa prediction.

Eu amo.

E acho que os run clubs vão perder a força.

Percebo, as pessoas já estão um bocado cansadas.

Não, eu acho é que vai surgir outra forma qualquer de comunidade, juntar pessoas, que não run clubs.

Sim, concordo, mas acho que o exercício físico vai continuar.

Mas o que tu achas que vai surgir? Tens alguma ideia? Porque imagino, acho que as pessoas precisam mesmo de se conectar e estar juntas ao vivo. E eu acho é que o run club já está a cansar um bocadinho.

Eu acho que os hubs vão ganhar força e têm ganho força na Europa.

Podem ser clubes de outras coisas.

Eu acho que são clubes com mais coisas, não só com isso. Acho que isso pode acontecer. Agora, por outro lado, o run club também funciona muito bem porque é de graça, em muitas vezes. Então funciona superbem porque é rápido, prático, é de graça, as pessoas estão ali.

Tem algum motivo para juntar as pessoas.

Mas acho que vão continuar os elementos e as comunidades, e acho que o exercício físico e tudo isso vai continuar e acho ótimo.

Pronto, vamos ver depois se isto acontece. Está feito, amiga. Bom ano a todos.

Bom ano.

Nós estamos aqui no final. Isto é o último programa do ano.

É o último do ano?

Ya, nós estamos a gravar dia 2 de dezembro e este episódio sai dia 28.

Foi bom ter Natal.

Bem vivo. Até para o ano.

Até para o ano.

Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume?