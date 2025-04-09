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Que é basicamente uma rapariga que quando é mais nova escreve uma lista de desejos, de sonhos que quer cumprir. E são 13, é uma lista que tem 13 coisas e acho que é preciso ter uma cabeça de criança para se conseguir fazer este tipo de sonhos. Eu sinto que hoje em dia, uma cabeça racional de 27 anos, eu posso pôr ambições e planos para futuro, mas não consigo entrar na cabeça de uma criança e só pôr sonhos, coisas mais leves e sonhar, literalmente sonhar. Acho que é difícil sonhar sendo adulta, que é: "vou pensar na faturação que eu quero ter, no tipo de casa que eu quero ter". Não foi nada disto que ela deixou na lista. Uma das coisas que ela deixou na lista e que me deixou também a pensar foi, obviamente, que ela tinha na lista o encontrar o amor verdadeiro. Pronto, obviamente, que isto aqui também está na minha lista e esta é óbvia. Fala da forma como tu deves avaliar a pessoa que tens ao teu lado para saber se é a pessoa certa ou não. E eu apontei isto. Eu tenho uma nota com isto apontado para eu usar este barómetro. Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de check-in de amigas, a mais uma semana. Estou a gravar isto num quarto de hotel em Lisboa. Decidi pegar no microfone, pôr na minha mala e já que vinha para Lisboa, pensei: vou gravar no novo cenário. Ninguém me está a ver, mas eu estou num quarto de hotel. Vão ver depois no vlog do YouTube que eu estou a gravar, obviamente, a minha semana. Mas vamos lá então começar com o episódio desta semana. O que é que temos como rosa, espinho e semente? Para quem não está a par desta dinâmica, todas as semanas eu tento explicar um bocadinho do que é que foi a minha rosa, o momento mais alto da semana, o meu espinho da semana, que é o momento mais baixo, mais low, e que semente é que eu deixo para a minha próxima semana. Então, quanto ao momento mais alto da minha semana, a minha rosa. Esta minha última semana foi uma semana um bocadinho intensa de trabalho, mas ao mesmo tempo foi uma semana muito boa, porque neste momento estou a fazer o fecho da marca, da Flare, que eu falei um bocadinho no último episódio e já vamos passar para esse tema depois também. Mas ao mesmo tempo foi uma semana muito boa e eu acho que quero destacar o meu sábado, porque para além de ter sido um dia muito dinâmico, foi um dia em que eu me arranjei e que me senti muito bonita. E isto para mim é uma grande rosa, porque com todo este processo de trabalhar em mim e de me focar nos treinos e na minha rotina e na saúde, advém depois o resultado de consequentemente também perder peso e também me sentir melhor comigo. E ao mesmo tempo que isso acontece, apetece-me mais me arranjar. E é uma coisa que parece que esteve meio adormecida em mim nos últimos tempos e nos últimos meses, até anos, de eu não sentir vontade de me arranjar, nem querer escolher roupa, nem nada do gênero. Então para mim, o sábado eu fui sair com as minhas amigas e tínhamos todos planos dinâmicos ao final da tarde e eu já tinha comprado um top novo que gostava muito. Então foi uma desculpa para eu me arranjar um bocadinho mais a sério e eu me sentir tão bem comigo e sentir-me bonita, foi uma coisa que para mim fez-me o dia, porque não estava à espera de me sentir tão bem. Já não tenho este tipo de, como é que se diz? Amor por mim? Não, isto é muito forte, mas como é que se diz? Já não gostava de mim da forma como estou a gostar neste momento há muito tempo. E isto eu acho que é uma grande razão para celebrar. Um grande fator que acabou por ser resultado de muitos passinhos pequeninos que fui fazendo ao longo do tempo e que ainda está a ser, mas ao mesmo tempo, como nunca foi o objetivo e vem por acréscimo, ainda sabe melhor. Então, sem dúvida que isso foi a minha rosa, foi esse dia eu sentir-me bem, sentir-me bonita, sentir que estava a gostar de mim. E faz uma diferença muito grande na forma como vivo o meu dia a dia, na forma como lido com pessoas, como apareço, como faço o meu trabalho, como tudo na vida. E se calhar nem foi uma diferença assim tão grande de últimos tempos para cá, para outras pessoas, mas para mim basta nós ganharmos confiança em nós, que toda essa energia passa para o outro lado, passa para as pessoas à nossa volta, por muito que a diferença nem seja assim tão aparente à primeira vista, o facto de termos confiança e de gostarmos de nós, essa energia passa muito mais do que as diferenças físicas lá para fora. Por isso essa é a minha rosa da semana. O meu espinho da semana. Eu acho que vou dizer o de hoje, porque foi assim um pico um bocadinho maior de estresse e é uma irritação que eu tenho, porque eu até pensei se devia falar disto aqui ou não, mas irrita-me muito quando me falham com compromissos, porque isto se calhar é um erro da minha parte, de eu estar à espera, criar expectativas das outras pessoas de acordo com aquilo que eu faria, porque eu era incapaz de falhar compromissos desta forma, porque sei o que está do outro lado. Imaginem, já é a segunda vez que eu tenho os meus episódios de podcast, eu planeio com muita antecedência, convido as pessoas com muita antecedência, porque eu gosto que façam isso comigo. Não gosto que me venham convidar para eu vir daqui a dois dias Fazer parte de um trabalho ou o que seja na vida. Eu gosto de me organizar, principalmente no que toca a trabalho. Quando é a parte pessoal e convites, etc, eu até acho giro e acho muita piada à parte mais espontânea da coisa, de surgirem convites de última hora, etc. Agora, quando estamos a falar de trabalho, como eu sou tão metódica, tão organizada e não gosto nada que as coisas falhem, principalmente quando eu posso ter o controle sobre isso, eu gosto de planear com muita antecedência. Isto falando do caso, por exemplo, do meu podcast. Acaba por ser os episódios em que eu tenho convidado, acaba por eu estar um bocadinho na mão de quem eu vou receber. Porque eu faço o convite, agendamos uma data e se for em cima da hora, há desculpa de haver imprevistos. Agora, como eu faço convites e organizo tudo com muita antecedência para que nada falhe, eu fico mesmo muito frustrada e muito irritada por isto fugir ao meu controle. E, no fundo, hoje foi isso que aconteceu. Eu vou gravar amanhã o meu podcast, por isso é que eu estou em Lisboa neste momento. Passei o meu dia de ontem, a minha tarde, muitas horas a planear, a preparar um dos episódios, porque eu perco muitas horas a fazer a pesquisa, a ver todos os conteúdos das pessoas, analisar tudo ao pormenor e depois a fazer todo o guião, porque até pode parecer, e é isso que eu quero, que sejam conversas muito fluídas, mas por outro lado, há muito trabalho, porque eu não quero parecer que não estou preparada. Eu sei todos os pormenores da vida da pessoa, tudo aquilo que ela publicou na internet, que haja para consumir, e eu consumi. E passei a minha tarde de ontem a fazer isso, a consumir o conteúdo desta pessoa que ia ao meu podcast amanhã, e hoje, há pouco, cancelou-me. Surgiu um imprevisto, imprevistos acontecem, mas já é a segunda vez que isto me acontece, não com a mesma pessoa, mas é a segunda vez que isto me acontece com poucas horas de antecedência. E no fundo, por muito que imprevistos aconteçam, não deixa de eu ficar na mão e de eu ter de arranjar outra solução em cima da hora e de eu ter perdido horas de trabalho e agora, amanhã, ter efetivamente o estúdio marcado e pago e tenho de ir gravar, portanto, ter de arranjar outros convidados em cima do joelho e não ter tanto tempo de preparação, nem para mim nem para os convidados. Isso era uma situação chata para toda a gente. E isto deixa-me frustrada, porque eu sinto que por muito que também possam acontecer imprevistos, e se calhar o carma até me vai lixar neste ponto, mas como eu sei que eu não era capaz de falhar desta forma, ou pelo menos tentaria que não acontecesse de forma deliberada, fico um bocado chateada, fico frustrada, porque eu gosto de controlar tudo e faço os possíveis para que as outras pessoas também tenham as condições certas para se organizarem, para que as coisas não falhem. E como isto para mim, o que eu faço é um trabalho, é uma coisa muito séria, envolve muita gente, muita equipa, e eu não gosto de falhar com os outros e também não quero que os outros falhem comigo. No fundo, é isso e é o meu espinho da semana, porque está muito fresco, foi há pouquíssimo tempo e durante a minha viagem Porto-Lisboa foi passada um bocadinho a tentar resolver esta situação e a tentar fazer aquilo que eu faço melhor, que é resolver problemas, que eu tento não entrar em pânico, tento não stressar, tento pensar sempre pela forma positiva e foi uma das coisas que a Flare mais me ensinou, o ter tido a marca. Eu geria muita gente e muitas vezes em produções de campanhas, havia muito estresse a acontecer ao mesmo tempo e isso eu sei que foi das minhas maiores aprendizagens com a marca e que eu levo para agora, para a minha vida profissional, é não ser tão estressada, é levar as coisas com calma, porque eu acredito muito que no final do dia as coisas dão sempre certo. E já deu certo, arranjei outra pessoa espetacular, uma amiga minha, vai ser uma conversa incrível, estou muito contente e acho mesmo que vai acrescentar imenso, tanto quanto a convidada que eu iria gravar. Portanto, está tudo certo e as coisas resolvem-se, mas não deixa de ser um espinho, porque fica aquentado. Eu tento mesmo viver a minha vida de não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. E como eu vivo a minha vida desta forma, eu espero sempre que toda a gente com quem eu vou lidar, também lide desta forma. Muito respeito, muito profissionalismo. E eu sei que sou assim porque também já passei por várias experiências profissionais e por ter tido a marca, e eu sei que sou muito profissional e é uma coisa que eu me orgulho. Mas também não posso estar à espera que toda a gente lide com os compromissos da mesma forma que eu lido. Eu já não me lembro que semente é que eu deixei na semana passada. Será que foi a escrita? Será que foi? Não me lembro, mas a semente que eu vou deixar esta semana vai ser, sem dúvida, eu conseguir organizar melhor a minha agenda e priorizar a escrita. E para quem está a cair neste episódio do zero, eu vou passar a dar o update semanal do meu processo de escrita, porque quem não sabe, eu estou a escrever um livro. Contei isto na semana passada, que estou a escrever um livro com a Porto Editora, que by the way, fui lá a semana passada, fui lá ver a equipa, a minha editora, falar com eles, explicar um bocadinho como é que está o processo, perceber melhor como é todo o processo da escrita, que tipo de apoio é que vou ter. E foi supergiro porque eu nunca tinha ido ao próprio edifício da Porto Editora e aquilo é gigantesco. E tiveram a me mostrar algumas partes, tivemos a tirar umas fotografias e de repente tudo ficou real. Percebem? Cai mesmo a ficha, estamos ali com o contrato à frente, a falar sobre coisas sérias, a definir datas para lançamento do livro e ó meu Deus, isto é real e cai-me a ficha totalmente naquele dia. A semana passada, em termos de escrita, porque eu fiquei também de vos dar este update, porque estava difícil de eu começar E a semana passada eu escrevi um dia. Consegui um dia, já não foi mal, mas fui para um café e o que eu percebi com esta obrigação de escrever? Porque eu até então já tinha escrito algumas coisas, mas era muito quando de repente me vinha uma ideia e tinha uma vontade súbita. E desta vez, a semana passada, foi um dos dias que eu tirei uma manhã e defini: "Vou escrever". E quando isto aconteceu, e o facto de eu ter definido comigo que aquela manhã era para escrita, obrigou-me a mesmo me sentar, fazer um plano e começar efetivamente a escrever sem sentir aquela vontade súbita de escrever, aquela inspiração divina. E eu percebi que eu sou supercapaz de escrever se me sentar e decidir: "Escreve". Supercapaz. Agora, preciso é de priorizar isto na minha vida. O que eu senti? Que a maior dificuldade que tive e que vou ter, é desligar completamente de tudo o que está à minha volta, porque há muitos estímulos a toda hora. Se eu não ponho o telemóvel em modo voo, por exemplo, se eu não tiro as notificações do meu computador, é muito difícil eu estar concentrada naquilo que estou a fazer no processo de escrita. Mas a partir do momento em que eu entrei naquela bolha de escrita, nesse dia que eu consegui escrever, eu pus tudo em modo voo, foquei ali. Estava num café com imensos estímulos à minha volta, mas ao mesmo tempo eu sinto que me consigo concentrar melhor quando tenho barulho à minha volta, tipo em cafés e assim, do que em casa. E ao mesmo tempo que eu tinha esses estímulos, não tinha os estímulos do meu telemóvel e de pessoas a ligar-me. Então eu consegui entrar numa bolha e eu fiquei três ou quatro horas a escrever. Escrevi 10 páginas seguidas e saiu-me facilmente. Então eu percebi que a minha maior dificuldade vai ser eu priorizar isto na minha rotina, porque eu estou aqui a dizer que escrevi facilmente 10 páginas, mas eu só escrevi uma manhã na semana passada, quando eu quero que isto seja uma prioridade na minha vida. Claramente, esta vai ser a semente e está a falhar aqui qualquer coisa a nível de organização da agenda, porque tudo parece mais prioritário do que esta tarefa gigantesca. E era o que me estavam a dizer outro dia, alguém comentou, não sei se foi aqui no Spotify que deixaram este comentário ou que me mandaram mensagem, tipo: "Parte o avião aos pedacinhos", qualquer coisa assim. E eu acredito muito nisto, que é não olhar para o livro como aquela tarefa gigantesca, mas olhar para pequenas tarefas que eu tenho de fazer diariamente ou semanalmente. E eu quero muito fazer isto, tal como eu defino comigo objetivos de que tenho de treinar X vezes, tenho de andar a pé, tenho de beber não sei quantos litros, etc. Eu tenho de definir comigo que tenho de escrever X páginas por dia, independentemente do tema que seja, do que eu queira escrever, do que eu esteja a sentir, eu tenho de escrever alguma coisa, X número de páginas por dia. E vai ser a partir daqui que eu vou começar a criar uma rotina. Portanto, esta é a minha semente para a próxima semana. Eu agora estou em Lisboa, amanhã também vou gravar podcast, mas a partir daí, vai ser obrigatório na minha vida eu começar a ter um número de páginas que eu tenha de escrever por dia, porque isto vai me obrigar a que eu comece a criar essa rotina de escrita e essa rotina de, principalmente, me desligar e entrar nesse mundo da escrita, que eu adorei. Eu amei o momento. Foi um dos momentos altos da minha semana, foi essa manhã que eu consegui estar concentrada a escrever num café, um café super giro, fofo, com boas vibes à minha volta. Eu estava ali mesmo concentrada no meu computador, só a deixar ir e começaram a surgir imensas ideias. A dificuldade é entrar nesse mundo, é desligar do que está à minha volta, porque tenho muita coisa a acontecer sempre e eu reparo muitas vezes que eu estou a fazer uma tarefa, posso estar a editar um reels, por exemplo. De repente, vem-me uma ideia à cabeça de uma mensagem que eu não respondi. Eu já estou a fazer isso, a meio que estou a editar e paro o que estou a fazer para ir responder a isso e de repente já estou completamente noutra, já me esqueci totalmente daquilo que estava a fazer. Será que eu tenho déficit de atenção? Eu acho que não, por tudo aquilo que eu já li sobre o assunto e vidas que eu vi, eu acho que não. Acho que simplesmente é a nossa sociedade e estamos constantemente com imensos estímulos a acontecer e eu ter sempre esta tendência de ser muito ansiosa e estar sempre a pensar mais à frente. Acho que é mais por aí do que déficit de atenção, porque acho que nunca tive isso na escola. Mas é uma coisa que eu começo a reparar, que às vezes desfoco muito facilmente, principalmente por muitos estímulos à minha volta. E se eu estou a focar numa tarefa, eu tenho que pôr o telemóvel em modo "work mode" ou modo voo, o que seja, para conseguir estar concentrada e não desviar a minha atenção, e a escrita ainda mais. Obviamente que eu vou agora criar toda esta rotina, etc., que estou aqui a fazer o compromisso convosco que a próxima semana vai ser diferente e já vou ter muitos mais updates para vos dar sobre esta situação, espero eu. Mas marquei para o próximo mês um mini retiro no Douro, em que vou completamente sozinha durante três, quatro dias só para escrever. E este foi o meu compromisso também comigo. Até recebi um convite de uma casa de férias no Douro, que era para eu levar amigas minhas ou quem eu quisesse para fazer três dias no Douro, na calma, na natureza, e eu pensei: isto é perfeito para eu ir completamente sozinha e ser o meu retiro de escrita. Vão ser assim quatro dias em que eu vou estar só locked in a escrever e até quero fazer o compromisso comigo de nesses dias nem sequer partilhar nada, nem estar no Instagram, nem nada, e estar mesmo focada. Acho que vai ser um grande desafio, mas um bom desafio para mim. Portanto, isto é o update da escrita, como é que está a correr esta semana E acho que a maior dificuldade é trabalhando por conta própria, como criar uma rotina e como definir prioridades. Às vezes, perco-me um bocadinho e tenho de me trazer à terra e acho que estes episódios semanais também me ajudam a desconstruir um bocadinho isso e eu sentir se estou a seguir no caminho certo ou não, se estou a fazer bem as minhas prioridades, a definir bem as minhas prioridades e como é que estão as coisas a evoluir. Mas é um trabalho, uma construção, todas as semanas tentamos reformular e rever aquilo que podemos mexer, o que podemos ser sempre 1% melhor enquanto profissional. Eu também sinto isso, sinto que posso sempre organizar melhor o meu tempo, sempre ser um bocadinho mais produtiva e um bocadinho melhor a organizar a minha agenda. Mas lá está, esta última semana, e era este ponto que também queria chegar há pouco, foi uma semana também muito intensa em termos de trabalho, porque como eu falei na semana passada, eu lancei o fim da Flare, do stock-off, eu vou fechar a minha marca, que está mesmo quase. Hoje é terça, que eu estou a gravar, para vocês é quarta, e vai terminar a marca dia 13, que é no domingo. Portanto, nós estamos mesmo na fase final. E a semana passada nós tivemos quase 500 encomendas, então eu estive todos os dias a ir para Vila do Conde a preparar encomendas e muito focada nesse projeto. Portanto, quando isto fechar também no domingo, vai ser o final da marca e aí sim, acho que me liberta ainda mais, também muito mentalmente, para estar focada noutras coisas e noutros projetos. E by the way, nós já praticamente não temos stock, mas ainda temos algumas coisas e eu queria aproveitar também para deixar aqui a pub à minha própria marca. Se ainda não foram ver o stock-off e os saldos que estamos a fazer na Flare, podem ver no nosso site que é flarebymr.com. Temos já muito pouca coisa, graças a Deus, que foi um grande peso que me saiu dos ombros, mas ainda temos algumas coisas e vamos continuar, obviamente, a fazer envios até domingo, porque domingo é oficial o último dia em que vamos completamente fechar o site e aí acabou de vez. A nível de treinos e de como é que foi esta minha última semana, foi uma semana muito produtiva, muito boa. Corri imenso, eu estou numa boa fase de corrida e deixa-me tão feliz, porque estou a correr sem dores, estou a gostar do processo e fui correr todos os dias com pessoas. Não houve uma única vez que eu tivesse ido correr sozinha, que por um lado é muito fun, porque estou a fazer atividades com amigas ao mesmo tempo que estou a ser ativa e a correr. Por outro lado, também sinto que ainda preciso de fazer assim de vez em quando uma sozinha para puxar ainda mais por mim e me desafiar ainda mais. Mas uma coisa que eu nunca achei que fosse capaz, é uma coisa ridícula, mas eu nunca achei, quando comecei a correr, que fosse capaz de correr sem fones. E mesmo quando eu ia para run clubs e tudo, sempre que ia com amigas, levava sempre fones, porque eu sentia que eu só conseguia, que é uma coisa mesmo estúpida, mas eu sentia que só conseguia correr porque tinha a música a puxar por mim, porque se eu não tivesse música, eu não ia conseguir, não ia ser capaz de correr. Olhem só a crença que eu tinha em mim. Entretanto, esta semana corri quatro vezes, quatro vezes sem fones, sem música, porque também estava com amigas e consegui correr, a falar e gostar. Parece que passa muito mais rápido. Portanto, olhem, fica a minha recomendação, se já correm, se não correm, se nunca correram com amigas, assim num pace mais lentinho e a conversar, é dos melhores planos que eu tenho feito nos últimos tempos. E já que estamos aqui numa onda de recomendações, tenho aqui duas. Tenho estado a ouvir imenso, não sei se é um podcast recente ou não, mas o podcast da Inês Lopes Gonçalves, que é "Não Mandas Em Mim". Estou a gostar muito, porque tem convidados mais na vertente do humor e são conversas superleves, mas que ao mesmo tempo toca em pontos que te deixa a pensar, mas de forma muito leve. Porque são convidados tipo Joana Marques, Manzarra, Geirinhas, Ricardo Araújo Pereira, é nesta ótica. Mas estou a gostar muito das conversas, porque leva para o outro lado deles. E estava agora na viagem a ouvir o do Manzarra, que me deixou a pensar imenso e identifiquei-me mesmo muito, porque ele fala de forma também muito leve de quanto ele gosta de estar sozinho, de quanto ele gosta do espaço dele e precisa disso muitas vezes por mês para repor energias. E às vezes eu ponho-me a pensar, eu sempre fui uma pessoa muito de estar constantemente rodeada de pessoas. Desde que me mudei para Lisboa, por exemplo, que eu contava pelos dedos das mãos o número de vezes que eu ficava em casa à noite. Era muito raro, mesmo muito raro eu estar sozinha. E eu não sei se agora é uma fase minha, pode ser uma nova fase e que depois volte a equilibrar, mas eu estou numa fase em que eu sinto que talvez precise de mais demasiado do meu espaço, precise demasiado me afastar de pessoas para ter energia. Eu não sei, eu estou cada vez mais, e isto é bom, a gostar muito da minha companhia. Isto obviamente é muito positivo, mas por outro lado, eu tenho pensado muito sobre isto porque, se calhar, estou a entrar demasiado na minha bolha, na minha zona de conforto, a ficar demasiado em casa. Nem é de ficar em casa, porque eu faço coisas também sozinha fora de casa, mas se calhar às vezes fecho-me um bocadinho demais. E fico a pensar: será que é uma fase? Será que depois mais para frente é só porque eu agora estou nesta fase mais healing era e preciso mais desse espaço e de me sentir mais no controle e estar mais sozinha por causa disso? Ou será que a minha nova versão é assim e agora vou cada vez menos sentir a vontade de estar rodeada de pessoas ou de precisar cada vez mais de mais tempo sozinha para equilibrar o tempo que fico socialmente com pessoas? Não sei. Será que isto é porque eu agora estou a viver sozinha e estou a gostar tanto disso que estou a valorizar muito essas noites sozinha e ter o meu espaço? Não sei. Este podcast fez-me pensar nesse assunto, porque é uma coisa que eu também tenho reparado ultimamente, que eu acho que também vem com a mudança do Porto, ter sido uma mudança muito dinâmica e que dá abertura a novas amizades, porque acabei de mudar para uma nova cidade e mais pessoas vêm ter comigo e recebo mais convites de coisas mais diferentes e de novas pessoas que querem entrar na minha vida. Como também já tenho mais amizades no Porto, será que é por aí que eu sinto que como tenho mais convites, que acabo por me reservar um bocadinho mais? Não sei. Mas olhem, fiquei a pensar nisto e genuinamente acho que é uma fase e acho que o segredo vai ser cada vez mais encontrar o meu equilíbrio, porque eu tenho, e sinto muito isto, muitos dias em que são muito dinâmicos, em que eu começo o dia a combinar um treino de manhã com alguém, depois vou almoçar com alguém, depois à tarde faço isto, depois à noite vou jantar com amigas. E de repente foi um dia em que eu tive quatro planos sociais e isto deixa-me desgastada, porque ao mesmo tempo sinto que não consigo bem controlar a minha rotina, nem controlar o que faço a nível de trabalho e que enche demasiado a minha agenda, muitas vezes com planos sociais, e isso é que me causa esta ansiedade de eu querer cada vez mais o meu espaço. Portanto, eu acho que o resultado disto e a resposta para isto, a solução, é eu cada vez mais equilibrar os dois lados. E se eu já tenho um plano ao final do dia, então o resto do dia vai ser para mim, para eu poder focar nas minhas coisas e priorizar as minhas coisas. E se eu já tenho um almoço com alguém, o resto do dia e a noite precisam de ser para mim. E é este equilíbrio, este balanço, que eu sinto que não estou a saber fazer muito bem e que preciso trabalhar um bocadinho sobre. Mas pronto, fica aqui a minha recomendação deste podcast, que eu estou a gostar muito. E já que estamos em recomendações também, eu amo filmes da Netflix tão maus que são bons. Aqueles filmes de comédias românticas más, eu amo, mas tem aqui uma comédia romântica que saiu recentemente, que provavelmente já devem ter visto, que estava top Netflix, que eu não acho que seja má, eu acho que é excelente. E eu adorei este filme, porque me fez pensar em duas coisas. Primeiro, o filme chama-se "Life List", acho que é assim, que é basicamente uma rapariga que quando é mais nova escreve uma lista de desejos, de sonhos que quer cumprir. E são 13, é uma lista que tem 13 coisas e que depois ela ao longo do filme vai concretizando estas coisas para receber uma herança, etc. Não quero dar muito spoiler, mas o filme é todo à volta dela tentar cumprir as coisas desta lista. E fez-me pensar por dois motivos. Primeiro, porque eu tento fazer uma lista de coisas que eu quero e tentei forçar-me a isto por causa deste filme, tentar fazer esta lista destes grandes sonhos, e acho que é preciso ter uma cabeça de criança para se conseguir fazer este tipo de sonhos, pelo menos o tipo de sonhos que ela fez no filme. Ou seja, eu sinto que hoje em dia, uma cabeça racional de 27 anos, eu posso pôr ambições e planos para futuro, mas não consigo entrar na cabeça de uma criança e só pôr sonhos, coisas mais leves e sonhar, literalmente sonhar. Acho que é difícil sonhar sendo adulta. Não sei, tenho esta dificuldade. E comecei a tentar fazer esta lista e não consegui. E deixou-me a pensar o porquê de eu não estar a conseguir, porque é que eu tenho uma cabeça tão racional hoje em dia que não me deixa sequer fazer uma lista de sonhos. Vou pensar na faturação que eu quero ter, no tipo de casa que eu quero ter? Não foi nada disto que ela deixou na lista. Uma das coisas que ela deixou na lista e que me deixou também a pensar foi, obviamente, que ela tinha na lista o encontrar o amor verdadeiro. Obviamente que isto aqui também está na minha lista e esta é óbvia. E o filme fala, até já nem sei quem é que lhe disse isto, se foi uma irmã, se foi uma amiga, mas basicamente fala da forma como tu deves avaliar a pessoa que tens ao teu lado para saber se é a pessoa certa ou não. E eu apontei isto. Eu tenho uma nota com isto apontado para que, no futuro, quando eu precise de fazer esta avaliação e não esteja sã, e não esteja a ter ideias claras na minha cabeça, para eu usar este barómetro nas minhas relações amorosas. Basicamente, são quatro perguntas que lhe fizeram e que dizem que é o barómetro para se saber se é a pessoa certa ou não. A primeira delas é: ele é querido contigo? É uma pessoa querida? Is he kind? É uma pessoa querida no geral? Esta é óbvia e é fácil de avaliar se a pessoa é uma pessoa querida ou não. Depois: tu estás confortável em contar-lhe tudo? Literalmente tudo? Que é um ponto muito importante, a comunicação e de sentires que essa pessoa, mais do que teu namorado ou parceiro romântico, é também o teu melhor amigo. Does it help you become the best version of yourself? Esta pessoa ajuda-te a tu te tornares a tua melhor versão de ti? Em todos os sentidos. Eu acho que esta aqui é forte e para mim, estando nesta fase, faz-me muito sentido esta aqui ser uma resposta óbvia. Ainda no outro dia estava a correr com uma amiga e estávamos a ter esta conversa. E esta minha amiga namora e eu e ele estávamos nos a conhecer, então também não estou muito a par da relação dela, e estava-lhe a perguntar se o namorado dela fazia exercício físico. E ela: "Claro que sim, faz imenso", porque esta minha amiga faz imenso exercício. A vida dela é muito à volta do desporto, ela: "Claro que sim, eu era incapaz de estar com alguém que não fizesse exercício". E já por duas vezes tive esta conversa com amigas e eu concordo 100%. Eu acho que hoje em dia, estando na fase em que estou e eu saber que o exercício físico é bom a todos os níveis e que para mim é um não negotiable, estão a ver? É não inegociável completamente na minha vida o exercício físico. Eu era incapaz de estar com alguém Obviamente posso morder a língua, mas eu acho que era incapaz de estar com alguém que não fizesse exercício físico. Porque também não ia perceber o meu lado, que eu acho que isto é um ponto importante, não ia perceber o meu lado, quando isso para mim fosse uma prioridade. É tipo, eu ainda não treinei hoje, nós não vamos ter date nenhum, nós não vamos fazer nada, porque a prioridade é eu fazer o meu treino, porque senão eu não vou estar boa da cabeça. E uma pessoa que não tenha esta relação com o exercício físico, que não perceba isso e que não ponha isso como prioridade, não vai perceber. E para além de que, eu acho que quem faz exercício físico, liberta uma hormona da felicidade e uma energia e uma luz cá para fora, que as pessoas que não fazem exercício, não libertam. E deixo esta aqui. Isto é só a minha opinião. E é uma forma de viver a vida, um lifestyle, e para mim é uma prioridade. Portanto, esta pergunta de "does he help you become the best version of yourself?", se ele te ajuda a tu te tornares a tua melhor versão, a todos os níveis, obviamente, se te encoraja a tu tornares também uma prioridade, a teres o teu tempo para ti, a teres o teu espaço, a alimentares as tuas amizades, tudo isto são prioridades, que têm de continuar a ser uma prioridade quando se está numa relação. E acho que isto é resposta a esta pergunta, se te ajuda a tornar a tua melhor versão ou não. E a última pergunta que ela deixou lá é: "do you see him becoming the father of your children?" E esta aqui, óbvia, se tu vês ele a tornar-se os pais dos teus filhos, e acho que é um ótimo critério, que olhando para trás e pensando em casos de situationships péssimas que eu tive, claramente, se eu olhasse para estas quatro perguntas, imaginem, pensando só em duas, três pessoas que me vêm à cabeça, nos últimos tempos, eu era capaz de responder que não a todas estas perguntas. E isto diz muito das pessoas que eu estava a escolher, dos meus critérios. Isto agora fez-me lembrar, por acaso, uma conversa que eu tive há uns tempos, diria há uns dois anos, com uma amiga minha, em que estávamos a fazer uma lista daquilo que procurávamos as duas em pessoas, em rapazes. E eu tenho esta lista no meu journal, é literalmente só características físicas e de gostos. Era tipo, não pode adorar futebol, porque eu não gosto de futebol, cenas assim. Ou é moreno e tem olhos castanhos. Cenas super superficiais. E se eu pensasse nas pessoas quem eu estava a escolher na altura e nestas quatro perguntas, a resposta era a todas não. É querido? Não. Estás confortável em contar-lhe tudo? Não. Ele ajuda-te a tornares-te a tua melhor versão? Não, se calhar ainda o oposto. E vês ele a tornar-se o pai dos teus filhos? Claramente não, tóxico. E acho que isto diz muito. Pronto, eu adorei estas perguntas. Não sei porque é que eu vim agora para este tema. Não tinha essa intenção, de todo, mas este filme fez-me pensar nisso. Guardei com carinho estas perguntas e quis partilhar com vocês para o caso de vocês estarem a duvidar as vossas situações do momento, ou não, ou só quiserem guardar para futuro como eu. E vejam este filme porque é muito leve, é muito divertido e eu gostei porque fala muito de ambições e sonhos e estas coisas todas que eu adoro. E pensarmos em nós em primeiro lugar antes de procurarmos outra pessoa para nos completar. Acho que é muito esta mensagem também do filme. E é isso, acho que vou terminar o meu rant desta semana por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio, que estejam a gostar de acompanhar, que tenham ouvido o último episódio de "Os Caro ou Coroa", que eu amei, acho que está mesmo muito giro. E o episódio de domingo é um episódio também muito especial, com uma rapariga que eu gosto muito, que é uma grande inspiração para mim no digital e que está agora a passar por uma fase também muito bonita. Eu acho que vocês vão amar esta conversa, estou ansiosa para que vocês me digam, me passem feedback, espero que vocês estejam a gostar e é isso. Nós vemo-nos na próxima semana. Prometo que me vou esforçar para a minha semente ser cumprida esta semana, para pôr a escrita como prioridade e para a semana dou-vos updates. E é isso, estamos aqui com o nosso check-in feito. Espero que tenham uma excelente semana e nós vemo-nos para a semana. Beijo!