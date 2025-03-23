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A produtividade é muito associada a quanto mais fizeres, melhor és, mais estás a ser bem-sucedido. E é muito romantizado também nas redes sociais tu acordares super cedo e partilhares que estás a fazer 1001 coisas num dia e associamos encher a nossa agenda e não ter um segundo para respirar, como alguém mega produtivo. Não dá para falar de produtividade sem falar de prioridades. E eu comecei a perceber isso ao longo do tempo, que muitas vezes eu tentava encher a minha agenda e não tinha tempo livre e ocupava-me a 100%, mas eu agora olhando para trás e pondo tudo em perspectiva, as minhas prioridades primeiro estavam todas trocadas e depois se calhar eu nem sequer estava a fazer coisas que estavam a levar-me a algum lado. Hoje em dia eu faço muito menos coisas, mas o que eu faço leva-me para frente. Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos um tema específico para falar que eu já queria abordar há imenso tempo, mas antes de entrarmos no tema, eu tenho uma novidade para vos contar, porque este vai ser oficialmente o último episódio a solo que vamos ter de "Amiga, Faz Parte" aos domingos. Espera lá, não vão acabar estes episódios. Eu gosto imenso de fazer os episódios a solo, mas vamos testar aqui uma nova estratégia, principalmente porque eu sinto que quero dar mais conteúdo dos meus solos, mas ao mesmo tempo também quero trazer mais convidados. Então, para não tirar de um para colocar mais no outro, vamos ter episódios bissemanais, dois episódios por semana de "Amiga, Faz Parte". Mas calma, como é que isto vai acontecer? Todos os domingos vamos ter episódios com convidado a serem gravados aqui com este cenário que estão habituados. Portanto, todos os domingos vai se manter neste registo, só que não vão ser solos. E às quartas-feiras vamos ter um episódio extra todas as semanas de "Amiga, Faz Parte", só que não vai acontecer no YouTube. Vai estar só disponível no Spotify, Apple Podcasts e o site do Observador, porque vai ser um episódio exclusivo em áudio. Não sei se vocês fazem isto no vosso grupo de amigas, mas nós começamos a incutir esta ideia já há alguns meses, quando nós descobrimos, acho que foi por aí um TikTok, que é friends check-in. Não sei se vocês conhecem este conceito, mas é todas as semanas haver um dia fixo em que as pessoas, as amigas todas, vão para o WhatsApp e mandam áudios a dar update de como é que está a vida, como é que está a correr a vida nessa semana, como é que se estão a sentir, novidades. No fundo, updates de amigas, porque normalmente em amizades em idade adulta é mais difícil de alimentar as amizades, estar constantemente a par do que é que se passa na vida uma da outra. É muito mais fácil, principalmente quando existem grupos de amigas em que depois só se combina coisas uma vez por mês, de dois em dois meses, por causa de vida caótica, trabalho, etc. É muito mais fácil de se deixar passar e perdermos o contato tão diário como tínhamos antigamente. Então o friends check-in é um conceito em que, imaginem, todas as quartas-feiras combinam com esse grupo de amigas que toda a gente tem de mandar um áudio a contar como é que está a vida e todas as quartas-feiras vocês sabem que têm de ir lá mandar o vosso e ouvir os updates semanais da vossa amiga. E eu acho este conceito incrível para alimentar amizades em idade adulta e vocês são as minhas amigas virtuais. Portanto, eu pensei: se fizesse isto, trazer isto para o podcast, eu acho que fazia todo o sentido. Então eu cheguei a esta ideia maravilhosa de se chamar check-in de amigas. Portanto, o nosso check-in de amigas vai acontecer todas as quartas-feiras no Spotify, Apple Podcast, site do Observador, em que eu vou basicamente fazer o meu check-in com vocês. Então eu vou estar a gravar na minha nova casa no Porto, o microfonezinho no meu sofá, como eu fazia quando comecei, mas vai ser só áudio, então eu vou estar também muito mais descontraída para só estar a falar sobre os updates da semana. E aí vou conseguir estar com contato muito mais perto e dar os updates de como é que me estou a sentir nessa semana, coisas que aconteceram, ter um contato um bocadinho mais direto. Eu acho que vai ser supergiro. Portanto, hoje é oficialmente o último episódio a solo que vão ver a um domingo, mas vão ter de me aturar todas as quartas-feiras também. Eu estou muito contente, acho que vai ser muito bom. E é isso, as novidades são estas. O tema do episódio de hoje é um tema específico. Acaba por estar tão intrínseco em mim que eu às vezes nem sequer me lembro de partilhar sobre estas coisas. Eu sou um bocadinho obcecada com planeamento, organização, produtividade, todos estes tópicos eu gosto imenso, mas como eu sinto que sou um bocado freak neste assunto, que sou bué obcecada, eu normalmente acabo por nem sequer partilhar sobre isso. E há uns tempos fui convidada para um podcast só sobre produtividade, que é o Produtividade Imperfeita, da Carolina, que eu gostei imenso da conversa que tive com ela e eu pensei: "Fogo, eu tive imensos inputs para dar até sobre este tema. Se calhar até podia fazer só um episódio inteiro só a falar sobre isto". Basicamente, o que é produtividade para mim e dar-vos as minhas dicas. E eu quando comecei a escrever este episódio, imaginem, não parava de sair ideias. Tenho oito dicas para partilhar com vocês sobre, não é a forma como eu acho que vocês devam lidar com a produtividade, mas é principalmente aquilo que ao longo da minha vida eu fui aprendendo, seja a trabalhar por conta própria, seja conhecendo-me melhor e percebendo o que é que funciona melhor para mim. Portanto, tudo aquilo que eu vou partilhar são experiências técnicas que resultam comigo para eu conseguir ser mais produtiva no meu dia a dia, seja em trabalho, seja na parte pessoal. Como muitas vezes me dizem assim: "Não sei como é que consegues fazer tanta coisa". Eu sou extremamente organizada e eu acho que vocês vão perceber com este episódio de que forma é que eu me organizo e como eu levo tudo ao mais pequeno detalhe para que nada falhe e para que eu consiga então fazer todas estas coisas que parece que faço muito por fora. E vamos, antes de entrar nas dicas práticas, começar mesmo pelo ponto de que A produtividade é muito associada a quanto mais fizeres, melhor és, mais estás a ser bem-sucedido. E é muito romantizado também nas redes sociais tu acordares super cedo e partilhares que estás a fazer 1001 coisas num dia e associamos encher a nossa agenda e não ter um segundo para respirar, como alguém mega produtivo. E eu, inclusive, cometi este erro. Eu quando estava muito focada em trabalho e muito naquele hustle, tenho de fazer acontecer, eu enchia toda a minha agenda ao segundo com coisas para me ocupar, para conseguir sentir que eu também estava a ser produtiva. Não que se calhar estivesse a fazer as coisas certas, mas a fazer muita coisa para me ocupar. E acho que aqui é o verdadeiro problema da questão, porque para mim não dá para falar de produtividade sem falar de prioridades. E eu comecei a perceber isso ao longo do tempo, que muitas vezes eu tentava encher a minha agenda e não tinha tempo livre e ocupava-me a 100%, mas eu agora olhando para trás e pondo tudo em perspetiva, as minhas prioridades primeiro estavam todas trocadas e depois se calhar eu nem sequer estava a fazer coisas que estavam a levar-me a algum lado. Quando estão em piloto automático e a fazer as coisas no dia a dia, porque têm de ser feitas e porque têm de encher a agenda e têm de ser produtivas, se calhar estão um bocadinho fechados numa caixa ou numa bolha e não conseguem ver tudo o que está à volta e nem sequer conseguem perceber se o comboio está a elevada velocidade, mas está a ir no sentido certo ou no sentido oposto. E acho que foi um bocadinho isso o choque que eu tive o ano passado, quando eu percebi que se calhar aquela Mariana mega dinâmica e mega produtiva que toda a gente dizia: "Meu Deus, quero ser como tu e fazer 1001 coisas como tu num dia", se calhar não me está a levar a lado nenhum, se calhar só me está a cansar e nem sequer estou a saber aproveitar melhor as minhas habilidades e tirar o máximo partido daquilo que eu sou melhor a fazer. E acho que foi mesmo com as mudanças, principalmente de prioridades, que eu consegui fazer este shift e hoje em dia eu faço muito menos coisas, mas o que eu faço leva-me para a frente. E vamos falar sobre isto. A minha primeira dica é fazer pelo menos uma coisa por dia que nos leve para a frente, que seja um passo em frente. Eu estava no outro dia a comentar com uma amiga e eu estava lhe a dizer: "Eu pelo menos uma coisa por dia eu tenho de fazer que eu sinta que avancei. E é uma coisa que eu já faço há algum tempo". E ela: "Mas como assim? Tu devias partilhar isto, isto é super interessante". Nunca pensei isto no meu dia a dia e é uma coisa que eu acho que já ouvi ou já li em algum livro há uns tempos e que eu comecei a implementar e que para mim faz muita diferença eu sentir que pelo menos uma coisa que eu fiz foi para dar um passo em frente. E o que eu quero dizer com isto? Quando estamos no dia a dia, responder e-mails, responder a mensagens, tem de ser feito? Tem. Está nos a levar a algum lado? Está nos a fazer avançar? Não. Só que quando nós pensamos em dar um passo em frente, em algo que nos permita avançar, normalmente temos muita tendência de olhar para decisões enormes, seja ter uma tarde inteira para planear um futuro plano de negócios, coisas assim gigantescas, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu, no meu dia a dia, eu tenho sempre pelo menos uma, e o objetivo é sempre ter uma coisa que me leve para a frente. Seja isto, por exemplo, uma coisa muito simples, como mandar uma mensagem a convidar alguém para o meu podcast, seja editar um bom vídeo para o meu Instagram que esteja alinhado com a estratégia que eu estou a fazer para o futuro, ou depois podem ser coisas efetivamente maiores, mas pelo menos uma coisa por dia e eu sentir que estou a fazer para avançar. E isto, obviamente, estou a falar de trabalho, se a prioridade for essa. Se a prioridade for mais a parte pessoal, pode ser, por exemplo, ir fazer uma corrida ou ir fazer uma caminhada. Isto já está a ser um passo na direção certa. Aquela teoria de todos os dias fazer 1% melhor. Eu tento integrar isso também no meu dia a dia, no trabalho, ter pelo menos 1% que me leve para cima e para a frente, porque se nós estivermos no dia a dia sempre só focados naquilo que temos de fazer, em todas as tarefas chatas que têm de ser feitas e que eu faço na mesma, mas pelo menos dar espaço para no dia isso conseguir ser uma prioridade, ter uma tarefa, uma coisa que faças que te leve para a frente. Depois, dica número dois, vamos falar de agenda, organização de agenda. Eu sou obcecada pelo meu Google Calendar. Eu tinha agenda em papel há uns anos, depois passei para agendas digitais e só quando passei para o Google Calendar é que começou a cena a sério. Eu sou muito obcecada com o meu Google Calendar, ao ponto de que cada tarefa tem uma cor, cada tarefa não, cada prioridade ou área da minha vida, digamos assim, tem uma cor específica. Tudo o que é treinos, por exemplo, está verde, tudo o que é podcast está amarelo, tudo o que é campanhas pagas está vermelho, tudo o que é conteúdo orgânico está azul. Isto o que ajuda? Ajuda também visualmente. Eu quando olho para a minha agenda, eu, por exemplo, no caso dos treinos, eu sei que quero ter movimento diário, então eu vou organizar a minha agenda, todos os dias vou pôr o bloco do treino que vou fazer e assim consigo olhar realisticamente e ver: "Ok, eu neste dia não tenho verde, o que é que vamos fazer?" E assim consigo visualmente estar a par de como é que está distribuída a minha semana. Mas o Google Calendar, para mim, é mesmo o meu segundo cérebro. Tudo vai para lá, literalmente tudo. Imaginem, tomar café com uma amiga, vai para Google Calendar. Ligar alguém numa hora específica, vai para o Google Calendar. Literalmente tudo. Eu até ponho tarefas pequenas de género, ir buscar encomenda ao CTT, vai para o Google Calendar, porque aquilo é mesmo o meu segundo cérebro e isto tira aquele cansaço que estar constantemente a tentar nos lembrar de coisas E a tentar nos organizar, a tirar tempo para nos organizarmos e pensarmos sobre as coisas, gera cansaço. E no fundo, eu tiro esse cansaço de mim e está tudo no cérebro a lidar com isso. Acaba por tirar o cansaço da decisão. Se eu não tivesse o treino agendado para uma hora, por muito que eu possa ir a qualquer hora, é muito mais provável que não aconteça. Se eu não puser lá que tenho de ir buscar aquela encomenda ou que tenho de fazer isto ou aquilo num determinado dia, provavelmente vai passar para o dia a seguir porque me vou esquecer. Então se está lá, vai acontecer. E eu quando me comprometo a alguma coisa, combino alguma coisa com alguém, a primeira coisa que eu faço imediatamente, eu nem sequer consigo sair do sítio onde estou, depois de me fazerem esse convite ou de combinar alguma coisa, sem ir imediatamente ao Google Calendar. E a vantagem é que está no meu telemóvel e está no meu computador. Estou ali e uma amiga diz-me: "Olha, sexta não sei o quê, queres ir tomar café?" Ok, eu ponho aqui. E assim descansa-me completamente. Eu sei que eu nunca vou falhar a nenhum compromisso por falta de me lembrar, porque eu ponho imediatamente lá. No fundo, eu acho que é criar os sistemas para que não seja uma preocupação no futuro. E eu faço muito isto comigo, mesmo, por exemplo, no caso de organizar as minhas finanças. Eu aponto todos os meus gastos, já há três, quatro anos que faço isto. Literalmente todos. Se eu for beber um café e pagar 60 cêntimos, vai para os meus gastos. E eu já tenho o sistema montado para isso. Meio que tiro de mim o esforço de ter de me lembrar no futuro. "Ah, ok, agora gastei isto, vou-me lembrar de logo à noite apontar." Não, isto esquece, porque no dia a dia nós não temos de nos estar a lembrar disto. O cérebro é para nós sermos criativos, é para estarmos presente nas situações. Não precisamos de armazenar toda a informação no nosso cérebro. E podemos usar as ferramentas que nos ajudam nesse sentido. Portanto, Google Calendar para mim é tipo, esqueçam, "no brainer" e eu adoro, sou obcecada por organizar aquilo. E ainda no outro dia eu estive a ver um TikTok e eu fiquei escandalizada. Uma miúda, uma rapariga da minha idade, a dizer que não usava calendário. Era all. Que se ia lembrando das coisas. Eu fiquei, até tive um mini ataque de pânico. Como assim? Eu pensar não ter agenda para mim é surreal, porque genuinamente, o meu Google Calendar ajuda-me a não ter ansiedade. E vou vos contar um episódio. Normalmente, eu antes de começar o dia, eu faço sempre, eu organizo o meu calendário no domingo e deixo a minha semana mais ou menos planeada, seja a nível de treinos, do que eu vou fazer socialmente, a nível de trabalho também já deixo tudo organizado, mas depois dia para dia, eu antes de ir dormir, normalmente vou sempre ver o que eu tenho para fazer no dia a seguir e reorganizar, ou seja, tarefas que eu não consegui fazer hoje, posso passar para o dia a seguir. Portanto, eu tento não me ir deitar com as coisas desorganizadas. Houve um dia desta semana, estamos a gravar ainda antes da minha mudança para o Porto, portanto esta semana está a ser a semana da minha mudança, e tenho dormido muito mal de ansiedade, de mudança e tudo mais, e de ser estressante, e haver muita coisa para fazer e muita coisa a não ser do meu controle. Mas houve um dia que eu não estava mesmo a conseguir adormecer, porque estava a pensar que tinha imenso para fazer no dia a seguir. Ao mesmo tempo que também tinha de trabalhar e imensas coisas para cumprir de trabalho, eu estava muito ansiosa, não conseguia dormir só a rever a lista de tarefas na minha cabeça. E depois lembrei-me, mas eu nem sequer fui rever ao Google Calendar se estava tudo organizado por horas. E o meu primeiro mecanismo para me acalmar a ansiedade quando estou ansiosa com muita coisa para fazer, é pegar no Google Calendar. Juro que me acalma, que me relaxa. Então o que eu fiz? Eu estava na cama, 1:00 a.m, não conseguia adormecer, peguei no meu computador e fui organizar o meu Google Calendar. Porque quando eu estou em modo organização do Google Calendar, tem de ser em computador, não pode ser em telemóvel. Então, sentei-me na minha cama, refiz a minha agenda do dia a seguir, tudo por horas, por minutos, tudo direitinho, para conseguir que nada falhasse. E aí já consegui dormir relaxada porque pensei: "Ok, o sistema está montado, agora é só cumprir. Não tenho de estar a tentar esticar o tempo para fazer as coisas acontecer. Portanto, está tudo organizado por horas, vai dar certo." E isto ajuda-me imenso no dia a dia a eu conseguir priorizar as minhas coisas, de eu conseguir manter-me organizada, conseguir não falhar a compromissos, mesmo em alturas que esteja caótica, conseguir manter o treino, conseguir ir treinar na mesma, mesmo que seja uma semana difícil, ajuda-me a eu conseguir fazer um Tetris com a minha agenda, digamos assim. E relativamente ainda ao Google Calendar, eu tenho outra dica, que é o time blocking. Eu faço muito isto e eu estive acompanhada por uma coach durante algum tempo e uma das dicas que ela me deu na altura, porque eu estava também num período muito mais ansiosa e não estava a conseguir priorizar. Eu tinha muita coisa para fazer, até foi na altura, não sei se acompanharam, mas eu fiz um grande evento com a minha marca, com a Flare, então eu estava muito estressada, porque tinha o lançamento do novo podcast, estava a preparar o evento, tinha também depois o meu conteúdo, tinha imensas campanhas a acontecer nessa altura, então estava muito tudo a acumular-se para uma altura específica e ao mesmo tempo eu queria continuar a fazer acontecer mais para a frente e sentia que não estava a ter mãos a medir na quantidade de coisas que tinha para fazer. Então estava superansiosa e toda uma consulta inteira falamos sobre isto da organização do calendário, porque ela percebeu que quanto mais estruturada eu sinto que a minha rotina está ou a minha agenda está, mais eu acalmo. Então ela deu-me uma dica que é, no domingo, que eu agora passei desde que ela me deu que eu comecei a fazer, no domingo sentar e organizar o calendário por prioridades, ou seja, por blocos mesmo. Por exemplo, segunda-feira de manhã é podcast, então vamos pôr lá podcast a amarelo. Depois, segunda-feira à tarde é para campanhas, portanto, vamos pôr lá campanhas a vermelho. Terça-feira de manhã é Flare, pomos a isso, por aí fora. Ou seja, dividir o tempo com base naquilo que eu tinha mais ou menos ideia que ia acontecer. E depois Como já fizemos isto por cores, agora vamos olhar de fora e vamos perceber. As coisas estão de acordo com a minha prioridade ou não? Ou seja, eu antes de estabelecer este calendário, eu disse: "Olha, a minha prioridade neste momento é a Flare para fazer o evento, são as minhas campanhas que têm de acontecer e é o meu conteúdo orgânico e podcast. Estas são as minhas três prioridades, sabendo que tenho outras coisas que quero fazer acontecer, mas estas são as três grandes prioridades". Olhando para a tua agenda e vendo todos os eventos sociais, tudo aquilo que tu tens extra e todas as outras tarefas que também alocaste tempo, está de acordo com aquilo que tu me disseste no início que serem as tuas prioridades? E eu olhava e não, realmente não. Só tenho uma manhã para a Flare e tenho um evento para acontecer. Só tenho não sei o quê para conteúdo orgânico e precisa também de acontecer. E depois comecei a reorganizar a minha agenda de acordo com as minhas prioridades. E aí percebi que eu é que tenho mesmo de desenhar a minha semana, desenhar a minha vida, para que as coisas aconteçam de acordo com as minhas prioridades. Porque eu também tinha muito aquele mindset de que compromissos com outras pessoas são sempre prioridade. E não, eu sou a prioridade primeiro e as coisas que eu sei que preciso de fazer acontecer, têm de acontecer primeiro, antes de dar prioridade àquilo que eu acho que os outros vão sentir que seja uma prioridade. Estão a perceber? Então eu comecei a olhar para as coisas de outra forma e desde que eu comecei no domingo estruturar a minha semana, sinto que consigo guardar mais tempo para as coisas que realmente eu quero que aconteçam durante a semana. Estão a ver? Então eu divido mesmo os meus dias por blocos de horas. Não é só tardes e manhãs, às vezes é três horas de manhã, duas à tarde e depois outras duas à tarde para outra coisa, percebem? Mas ajuda a estar focada num só tema, digamos assim, porque muitas vezes eu respondia a um e-mail daqui da Flare, depois ia responder mensagem do meu agente, depois já estava a fazer outra coisa qualquer e estava constantemente a rodar e a saltar de projeto em projeto e a cabeça nunca está focada em nada. Então ajudou-me a estruturar e eu hoje em dia faço isso, defino os blocos e depois dentro dos blocos é que eu ponho as tarefas que eu tenho que fazer de cada uma dessas áreas, de cada projeto. Dica número quatro é conhecer-nos muito bem e organizarmos a nossa agenda de acordo com aquilo que nós sabemos que somos melhores, em que somos mais produtivos, alturas do dia. Para mim é surreal a diferença de como eu sou de manhã para a tarde. A nível de energia, não tenho nada a ver. Eu acordo cheia de energia, depois de treino, sou cabeça fresca, cheia de ideias, criativa. Então se eu sei isto, por que eu vou pegar numa tarefa que exige muito de mim mentalmente e pôr à tarde? Não faz sentido. E isto foi uma coisa que inconscientemente eu já fui fazendo e agora percebo que foi uma técnica que eu acabei por adotar e que faz mesmo muito sentido para mim. E eu estou a dizer isto como sugestão de, há pessoas que são muito mais produtivas à tarde, então passa as tarefas que exigem mais para essa altura do dia. E agora fazemos uma pausa no episódio de hoje para vos falar do patrocinador, que é a Hiwell. Já falei aqui algumas vezes convosco sobre esta plataforma e por acaso, curiosamente, eu antes de gravar recebi uma mensagem de uma rapariga a dizer que tinha tido a primeira consulta dos primeiros 15 minutos e que agora queria o meu código de desconto, porque agora queria avançar para as consultas com a psicóloga para comprar um pack de consultas. Portanto, um feedback positivo aqui para vocês. Mas no fundo a Hiwell é uma plataforma que tem mais de 1500 psicólogos, em que vocês podem agendar consultas de terapia online, portanto, é tudo através da aplicação. E eu estava a falar destes 15 minutos iniciais, porque ela teve esta consulta com a primeira psicóloga que lhe calhou, experimentou, gostou e agora quer avançar e quer comprar um pack de consultas, porque depois, obviamente, a regularidade é definido com a própria terapeuta. Mas o meu código de desconto é 15MARIANARIBEIRO. Vocês podem fazer o download da aplicação com o link que tem na descrição e depois, se quiserem avançar para as consultas, têm os 15% de desconto com o meu código, que continua sempre ativo, portanto, podem usar em qualquer altura. Espero que ajude, espero que deem esse passo e se tiverem feedbacks positivos, também partilhem comigo, que eu gosto muito de saber se está a resultar para vocês ou não. E vamos rezar para que não caia outra vez. Está-se a desfazer tudo. Os meus quadros estão-se a partir aos poucos, podem perceber? Mas isto é realidade, é quase como se fosse mesmo uma casa, estão a ver? Eles estão colados à parede, por isso é que isto acontece às vezes, nunca tinha acontecido live. Por acaso, no episódio passado estávamos a falar disto. O convidado estava a perguntar se já tinha acontecido isso alguma vez em live e não. Desculpem, para quem está em Spotify. Opa! Pronto, oficialmente desisti. Como eu estava a dizer, para quem está em Spotify, não está a ver nada, um dos quadros caiu, por isso é que houve esta pausa e estes tronos. Peço perdão. Vamos continuar o episódio com o quadro ali no chão, está bem? Bora lá. Então eu estava a dizer a dica de aproveitarmos a altura do dia em que nós somos mais produtivos. Eu sou superprodutiva de manhã e eu já me conheço, já sei que sou assim desde a altura da faculdade. Eu lembro-me que na altura as minhas amigas preferiam ficar noite dentro a estudar. Eu era aquela que preferia, se era noite de exame, que eu tinha mesmo de estudar imenso, elas ficavam até às três, quatro da manhã. Eu preferia ser a pessoa que acordava às 5:00 para pôr o estudo em dia. E fazia isto muitas vezes, porque eu conheço-me e sei que sou mesmo muito mais produtiva de manhã. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu tenho que escrever um script para uma campanha, portanto, o roteiro para gravar uma campanha, eu vou deixar sempre para manhã, nunca vou fazer isso à tarde selecionar os cortes pro meu podcast. Eu até podia ter de fazer aquilo naquele dia, mas eu vou deixar pro dia a seguir de manhã, porque eu sei que estou com a cabeça limpa e pra eu escolher os cortes, ou seja, estou a dizer o trailer do episódio em que eu seleciono os momentos específicos, eu gosto de estar muito concentrada naquilo que estou a fazer. Então acabo por deixar sempre isso pra de manhã. Mas, por exemplo, responder e-mails, editar um vídeo, coisas assim que eu consigo estar a fazer e estar tipo noutra, mais desligada, mais na minha, aí fica tudo pra tarde. Eu acho que é muito importante nós nos conhecermos. Isto vem mesmo ao longo dos anos, perceber de que forma é que se trabalha melhor, ir analisando também. Não estar a forçar, tipo, se à tarde não está a resultar, é porque se calhar tu tens essa forma de gerir a tua concentração, portanto escolhe e aloca as coisas de acordo com isso, porque nós temos muita tendência de também começar sempre pelas coisas que são rápidas. É tipo: "Vou começar pelos e-mails que assim já fica despachado, vou começar pelas mensagens todas, ficam despachadas". Mas estás a gastar a tua energia mental melhor, pelo menos a minha, logo de manhã pra coisas que eu conseguia estar facilmente a fazer às 18h, cansadíssima, e estar só a responder sem muita cabeça no assunto. A dica número cinco é uma coisa que eu nunca tinha reparado até ter falado no podcast com a Carolina, que é: eu quando tenho coisas chatas pra fazer que não me apetece, eu junto a coisas que pra mim são divertidas. Exemplo: estou em casa a procrastinar uma tarefa superchata que não me apetece. Fazer cortes pro meu podcast ou sei lá, coisas que não me apeteça fazer. Tenho um vídeo pra editar que me vai demorar duas horas a editar, não me apetece. Editar um vídeo grande pro YouTube, não me apetece, não gosto da parte da edição, by the way. Então fico a procrastinar e às vezes passa pro dia a seguir, porque não me apetece. E normalmente quando isso acontece, eu penso: "Ok, vamos pra um sítio fora. Vamos fora de casa, vamos pra um café, vamos pro meu ginásio", que eu gosto imenso de trabalhar no meu ginásio também. Eu junto o ir pra um café, tomar um bom café, ver pessoas, estar num sítio giro, eu gosto imenso dessa atividade, junto a uma coisa que não me tá a apetecer fazer. E eu sinto que sou muito mais produtiva nestas tarefas chatas quando eu junto a uma atividade gira, e eu acho que isto é um bom truque. Mesmo, por exemplo, tarefas domésticas, eu não sei quanto a vocês, mas eu quando, por exemplo, fui secar roupa, tenho três sacos pra dobrar roupa ou tenho que limpar a casa ou lavar a louça, o meu cérebro automaticamente vira tipo podcast. E quando eu me lembro que é tipo: "Ei, não me apetece nada dobrar esta roupa", depois é tipo: "Podcast, boa". Então eu ponho um podcast a dar, parece que o meu cérebro me lembra coisas giras que tu podes juntar a atividades, ponho a dar um podcast, um podcast fun que também me apeteça ouvir e já fico toda divertida a fazer as coisas que tenho pra fazer. E parece que já me esqueço que é tão chato, como na realidade, até é mesmo chato. Parece que o meu cérebro me lembra instantaneamente formas que eu vou gostar mais do processo. Isso é giro. Dica número seis é deixar tempo na agenda pra ti e muito daquilo que estávamos a falar no início, de que produtividade não é encher a agenda com trabalho e compromissos a toda hora, é também nós termos tempo e agendarmos tempo pra nós. E eu comecei mesmo a fazer isso, seja a nível de treino, seja de fazer coisas que eu gosto, seja de tirar os meus domingos de manhã pra ir tomar café, pequeno-almoço sozinha, levar um livro, reservar mesmo o tempo. E eu ponho isto na agenda. Estas coisas entram na agenda também, porque assim não há forma de eu me lembrar que tenho outras coisas pra fazer e substituir isso. Ou seja, substituir esse espaço em branco por outras tarefas. Como está lá na agenda, já sei que é aquilo que vai acontecer e que preciso daquele tempo pra mim. Por isso eu acho que é muito importante nós também aprendermos a pôr isso como prioridade, digamos assim, na nossa agenda também. A dica número sete é que casa arrumada é igual a cabeça arrumada, completamente. Eu quando estive naquela fase mais embaixo, mais instável emocionalmente, passava por uma fase mais complicada, a minha casa estava a ser completamente o reflexo disso. A minha casa estava o caos, o meu quarto estava superdesarrumado, o meu closet era impossível encontrar alguma coisa lá, literalmente. Eu não tinha gosto em arrumar, não tinha gosto em nada, porque estava triste, estava embaixo e é normal. Mas pra nós conseguirmos ser produtivos e a nossa melhor versão no dia a dia, pelo menos eu sinto isto, que a minha casa, o meu quarto, tudo tem que estar arrumado. Eu não consigo deixar a minha cama por fazer e sair de casa e ser a minha melhor versão. Não consigo, porque deep down, cá dentro, eu sei que deixei coisas por fazer. E desde que fiz também uma reforma no meu armário, tirei tudo pra fora, fiz uma grande destralha, doei imensa coisa, vendi imensa coisa, e agora sinto que tenho as coisas todas muito arrumadinhas, muito no sítio, e parece que há menos dificuldade em encontrar coisas, e isso também ajuda a tirar o peso de decisões, onde é que estão as coisas, o que eu vou usar, e não encontro nada. É uma bola de neve, percebem? Quando está tudo desarrumado num lado, inevitavelmente a cabeça também vai ficar um bocado desarrumada por osmose. E aquilo que eu tento fazer ao máximo é manter as coisas arrumadas no dia a dia, porque se nós Eu sei que muita gente pensa: "Vou reservar um dia por semana ou de duas em duas semanas para fazer uma grande arrumação, uma grande limpeza". Mas se nós formos no dia a dia arrumando tudo aquilo que desarrumamos, limparmos tudo aquilo que sujamos, acabamos por depois ter um bolo muito maior para lidar. É aquela cena de ir deixando a roupa na cadeira, depois parar um dia, pegar naquilo e arrumar tudo. Certo, mas se todos os dias que puseste lá uma camisola, depois a arrumasses, não ias chegar ao final da semana com uma cadeira toda para arrumar e para ser aquele problema mental, aquele cansaço mental, que tipo: "Tenho muito que fazer e agora preciso alocar três horas para fazer isto". E agora a dica número oito tem mais a ver com ferramentas, porque eu era muito desorganizada no que toca a guardar informação. Eu usava muitas ferramentas diferentes. Eu escrevia muitas coisas em papel, tinha blocos de notas com imensa coisa, tinha as notas do iPhone, tinha o Notion já na altura, tinha o Trello, tinha screenshots do iPhone com imensa coisa para eu me lembrar depois. Tirava screenshot e ficava lá. Tinha uma app para finanças, tinha muitas apps e ferramentazinhas com muita informação e já o ano passado, no verão, é que eu fiz o processo de migrar tudo para uma só plataforma, uma só ferramenta, que é o Notion. Portanto, todos os meus blocos de notas deixaram de existir, notas do iPhone deixou de existir, screenshots deixa de existir. Isto porque acaba por me facilitar, porque eu agora sei que tenho tudo lá. Portanto, se o meu Google Calendar é o meu segundo cérebro em termos de agenda, o meu Notion é o meu terceiro cérebro em termos de organização de informação. E o que eu quero dizer com informação? Imaginem, tudo que é a nível de finanças pessoais, sejam os meus custos, gastos, tudo isso, está lá no Notion. Passei dessa aplicação para o Notion. Tudo o que é ideias de projetos futuros, coisas aleatórias, pensamentos que me venham à cabeça para falar em podcast ou não, vão para lá. Meu calendário de conteúdos vai para lá. Literalmente, a minha vida está toda lá. Aquilo é quase como se fosse mesmo um diário, ao abrir aquilo tinha acesso a muitas partes do meu cérebro. E no fundo, o que é que facilita? Eu também tenho o Notion no telemóvel e facilita de que muitas vezes eu estou na rua, tenho uma ideia, consigo automaticamente ir apontar e sei que se eu quiser me lembrar de qual é que é o meu calendário do podcast para o próximo mês em termos de convidados, está no Notion. Em qualquer momento que eu esteja, eu tenho sempre o meu telemóvel, portanto, eu tenho sempre toda a informação disponível na minha mão. Estou num sítio qualquer, não sei qual é o conteúdo que eu vou publicar hoje. Está no Notion, no calendário de conteúdo, é só abrir, está lá. Tive agora uma ideia para um reels mesmo giro. Onde é que está? Na lista de ideias do Notion, na página de ideias do Notion, tem lá a lista para Instagram Reels e estão lá as ideias todas, é só apontar lá. Aquilo que estávamos a falar em termos de declutter, de organização fisicamente em casa, foi uma organização que eu fiz digitalmente e que me ajudou imenso, porque assim sei que está tudo lá e que me vai facilitar no meu dia a dia, não só a chegar à informação, mas também eu poder ir apontar a informação na hora, no minuto em que ela me chega. Mais uma vez, evitar que eu tenha de guardar informação no meu cérebro e usar outras ferramentas para que o façam. Pronto, no fundo, eram estas as minhas dicas. Eu estou a ler neste momento um livro que eu estou a gostar muito, que se chama "Produtividade Lenta", é de Cal Newport, se não me engano, e ele tem vários livros sobre produtividade e todos estes temas. É o primeiro livro que eu leio dele e estou a gostar. Ainda não acabei, por isso depois também vos dou um feedback mais honesto sobre o livro também no Instagram, mas no fundo fala muito sobre entregar qualidade mais do que quantidade, como fazer menos nos ajuda a conseguir chegar mais longe, como podemos desenhar a nossa vida de acordo com aquilo que nós nos conhecemos e sabemos que vamos ser melhores e também para termos a vida que nós queremos, no fundo, termos controle da nossa vida, mas conseguir com isso chegar ainda mais longe. Portanto, acho que este livro resume super todos os tópicos que eu aqui falei. Acabei por dar algumas dicas um bocadinho mais práticas, mas isto é aquilo que eu tenho vindo a perceber que resulta comigo. Se calhar até há outras coisas que eu faço instintivamente, que nem sequer me lembro que está a ser uma técnica de produtividade. Mas isto tem resultado super bem comigo e é obviamente um processo, portanto vai estar sempre a surgir novas coisas, a ser adaptado à minha nova rotina, etc. Agora também que eu mudei-se para o Porto, vou perceber de que forma é que também me quero organizar melhor e estabelecer uma rotina que vai ser ligeiramente mais calma do que aqui em Lisboa, que eu estou muito entusiasmada para isso. E pronto, o episódio de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dica de produtividade que vocês acham que seja giro para eu testar, porque eu adoro fazer estes testes, eu vejo imenso conteúdo no YouTube sobre isto e faço testes sobre produtividade, rotinas e o que resulta melhor. Se tiverem dicas, deixem nos comentários que eu agradeço muito, porque eu adoro isto. E é isso, espero que tenham gostado. Vemo-nos quarta-feira para um solo e depois domingo com os convidados. Um beijinho. Tchau, tchau.