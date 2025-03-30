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Mesmo low budget. Eu acho que tinha menos de €400 por mês para gastar.

E achas que aproveitas mais essas experiências por ires sozinho?

Eu acho que a minha grande arma é eu adorar estar comigo.

Será que usaste Bali na altura para fugir um bocadinho da tua realidade daqui e isso ser aquele processo de autodescoberta?

Tinha essa imagem idílica da cabaninha junto ao mar. Tu sabes, aquilo é uma party zone, aquilo de repente é Ibiza do sudeste asiático. O visto estava a acabar, porque já estavam a passar os dois meses e eu não tinha dinheiro para fazer um visa run. Não me podia dar esse luxo. Abri o mapa e vou até aqui. Foi muito exigente e questionável. Muita gente à minha volta não percebia na altura. Eu lembro-me que mandei umas mensagens a uns amigos meus: "Vou à bleia até Timor-Leste. O que é que achas da ideia?"

Se corre mal, corre mal indireto.

Na altura, eu até não tornei público, a minha mãe não sabia.

O que é que ela diria?

Pela primeira vez na vida, essa viagem à Indonésia foi aquele grito de vou fazer aquilo que eu sinto que deva fazer e vou falar mesmo e ligar as câmaras. Eu senti que toquei pessoas. É mais um na rua a caminhar, é uma coisa que faz um bocado de confusão. Temos de ter um propósito. E eu senti que através da palavra e do meu espírito meio louco, eu meio que encorajei outros a fazer pequenas coisas. Senti essa pressão um bocadinho quando voltei da Indonésia, senti imenso isso. "E agora já não sou nada. Agora sou só o Afonso que voltou a Lisboa." Numa altura de ser popular.

Quando tu voltas, te sentes um bocado deslocado da tua realidade? E o que é que significa para ti casa hoje em dia? Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramo-nos domingo à hora do costume. Mas nós vamos tocar em várias aventuras tuas hoje.

Ok.

Mas eu queria começar a desafiar-te assim uma pergunta um bocadinho mais deep. Podemos entrar por aqui?

Bora.

Se já alguma vez sentiste que todas estas aventuras que tu fazes, estás a fugir de algo, em vez de estares a ir te encontrar algo?

Essa é a pergunta sempre do viajante. Talvez numa certa altura da vida. Sim, as primeiras experiências que eu fiz de viagens por Portugal, Península Ibérica, eu acho que procurava espaço para mim, podia fugir de pequenas coisas. Esta viagem à Indonésia, à Bali, a primeira de quatro meses, não foi bem fugir algo, mas foi resultado também do episódio, de uma consequência de ter ficado sem carta. Estava inibido de conduzir durante cinco meses e meio. E toda a minha vida depende de um carro. Tenho uma empresa de aventura, o jipe se não puder conduzir, não tenho colaboradores, tinha que ser eu, e por acaso coincidiu numa altura de época baixa. Portanto, sim, estava a fugir de não ter...

De lidar com este problema.

Não ter carta em Portugal e por acaso poder conduzir sem carta na Indonésia.

Isto bateu certo, por acaso eu ia te perguntar sobre isso, sobre por que tu começaste estas aventuras, foi por esse momento específico, mas também já tinhas em ti isso do bichinho de querer explorar, de querer fazer, esse foi só o mote de "ok, agora vou mesmo". Mas por que tu tens essa cena em ti, de querer conhecer e ir sozinho também?

Eu acho que é um bocadinho o que define grande parte dos empreendedores, acho que também te define a ti, do que vou conhecendo, que é a inconformidade. Do gênero, está bom, mas podia estar melhor. Isto correu assim, mas podia ser diferente. E eu não sou uma pessoa nada derrotista e acontece qualquer coisa, por exemplo, esse episódio da carta, que se calhar é o caos e o que as pessoas vão achar, e a sociedade, e os amigos, e família, e coisas mais próximas, e o trabalho, emprego ou outras relações, eu pensei: "Não, vamos tentar tornar um episódio mau num episódio bom. Qual é o lado bom disto? O lado bom disto é que agora realmente posso ir viajar e posso ir para um destino que eu sempre quis." Indonésia e Bali, por quê? Porque era o meu destino idílico de surfista. Eu desde miúdo que via surf Portugal, que já nem há revistas de surf, mas que via as boat trips, eles a saltar e mandar mortais dos barcos, depois em vídeo, mais tarde.

E foi logo: "Vou para o Uluwatu, que é onde a malta vai surfar."

Foi um bocado à nabo, mas foi tipo, aquilo é chegar a Uluwatu e pronto. Cheguei na altura de chuva, raining season, esquece. Naquele lado da ilha não há ondas, nessa altura é no lado de Nusa Dua, e é mais a sul da ilha, esse lado da ilha não dava, eu fui completamente nabo. Mas depois fiquei lá mais uns meses e acabei por ter uns episódios giros.

Então foi Bali principalmente por causa do surf?

Estava numa altura da vida que também por outras coisas precisava de discernir, precisava de tempo pra mim, precisava definir prioridades. Também tinha essa ânsia de conhecer o mundo, inconformidade. Para mim não me cabia na cabeça aquela coisa de então e agora de repente vou ser um adulto chato? Das 9 às 5 tem que ter trabalho e não sei o quê.

Mas tu chegaste a ter um trabalho das 9 às 5?

Não, mas se a empresa Aventura continuasse a crescer e que está a crescer, eu penso-

Mas sempre foi a tua empresa, certo?

Sim. Sempre trabalhei pra mim. A sazonalidade em Portugal faz com que eu trabalhe mais no verão e faça o bolo e depois viajo no inverno, mas de certa forma, há um momento em que tu vais ter que dizer: "Ok, isso vai passar de hobby a ser mesmo a sério." Há contas pra pagar, há responsabilidades, há um momento em que se vai viver sozinho. E eu, antes disso tudo, eu queria conhecer o mundo e já era pra ter ido antes da pandemia. Depois veio a pandemia, tinha o bilhete comprado pra Bali.

Mas foi a tua primeira grande viagem fora da Europa?

Bali, quatro meses, sim, foi. Sozinho, sim. Já tinha feito expedições à neve e coisas meio semi-alpinismo também sozinho, surf trips também várias semanas na costa alentejana sozinho, acampamentos, às vezes assim meio hippies, dava comigo a olhar e eu a comer latas de atum.

E achas que aproveitas mais essas experiências por ires sozinho?

Eu acho que a minha grande arma é eu adorar estar comigo. Quando acontece alguma coisa má na minha vida Eu até no outro dia estava a comentar lá em casa com a minha mãe e estava a dizer: "A minha sorte é que eu agora pego na prancha, vou surfar e está tudo bem."

Os problemas desaparecem.

Porque tenho sorte em encostar e estar comigo. Imaginem o que é, se calhar, pessoas que não tenham essa sorte, deve ser dramático. Não chamaria um escape ou fugir, mas é a minha salvaguarda. Tirar esse tempo para mim é sempre fixe.

Tu usaste Bali, será que usaste Bali na altura para fugir um bocadinho da tua realidade daqui e estares contigo fora e ser aquele processo de autodescoberta, etc., que as pessoas fazem quando fazem estas viagens?

Sim, totalmente. Eu tinha a imagem que Bali era uma ilha idílica. Aquela coisa da cabaninha. Eu imaginava assim, uma cabana, vou lá alugar um Airbnb na praia, alta onda ali a quebrar. E nem preciso de muito. Eu fui mesmo low budget. Eu acho que tinha menos de €400 por mês para gastar.

Eia, mãe!

Foi muito complicado. Depois, entretanto, fui conseguindo gerar algum dinheiro à distância. Pus alguns guias aqui a trabalhar para mim em Portugal e amigos meus que me ajudaram. Mas tinha essa imagem idílica da cabaninha junto ao mar. Cheguei lá e tu sabes, estiveste lá, Uluwatu, aquela zona da ilha, aquilo é uma party zone, aquilo de repente é Ibiza do sudeste asiático. O que é isto? Pool parties e não sei o quê. Reggaeton no supermercado.

É muito fácil ir gastando dinheiro. Já não é aquilo que era há uns tempos atrás. Eu fui para Bali ainda a achar que ia ser isso. Aquela ideia que nos vendem que é super barato, ainda é muito mais barato que Portugal, mas não tem nada a ver.

Não, eu digo que fácil gastas lá €1.000 por mês, com tudo, alojamento, e fácil, nos mínimos, a sair e a jantar sempre, mas em sítios fancy de vez em quando.

Mas o que tu achaste de Bali? Porque eu ouvi também tu dizeres num podcast que depois acabaste por fugir um bocadinho dessa cena de centro de Uluwatu e de festa e de estar com a malta para conseguires descobrir mais como é que é Bali, a sério.

Essa viagem do sudeste asiático, da Indonésia, foi supercontraditória e exigente psicologicamente, porque eu ia à procura da cabana, cheguei lá, não encontrei. Mas ao mesmo tempo encontrei vários portugueses, o Salvador, que vive lá, um amigo meu, o Tomás.

O Salvador eu conheço também.

Conheces?

Sim.

Os tugas conhecem-se todos. Mas depois, de repente, não há cabana, mas há tugas mesmo porreiros que me integraram, mas ao mesmo tempo, eles como trabalham lá, quando têm tempo, vão se divertir à noite, normalmente. E depois ao mesmo tempo era meio que obrigado a estar lá nesses sítios, porque era onde toda a gente estava, mas não queria, porque eu vinha de uma situação em Portugal em que tinha havido uns copos e tinha ficado sem carta, a última coisa, menos que me apetecia, era ir para lá fazer a mesma coisa, quebrar copos, não era esse o objetivo. Isso faço aqui. E então foi muito exigente e questionável. Muita gente à minha volta não percebia na altura. Eu lembro-me, mandei umas mensagens a uns amigos meus, os meus melhores amigos, assim: "Vou à boleia até Timor-Leste, o que é que achas da ideia?"

Mas então tu decidiste quando estavas lá? Em Bali?

Sim, passado duas semanas de estar em Bali, eu fartei-me do Uluwatu e arranquei o percurso normal. Fui a Ubud, subi o Batur. A seguir fui para as Gili, Gili T. E depois fui para Lombok. Queria surfar Lombok, subi Lombok. Lombok é alta vibe, surfe, adorei Lombok. Aí já por acaso ia viver, em Lombok. E depois o visto estava a acabar, já estavam a passar os dois meses, e eu não tinha dinheiro, basicamente, para fazer um visa run, que é o que a malta faz, que vai àqueles aeroportos tipo Cingapura.

Volta outra vez a entrar.

Não me podia dar esse luxo. E eu pensei assim: "Não, isto é só ilhas, a Indonésia, mas tem que haver uma fronteira terrestre neste país, tem que dar para sair daqui de alguma forma." Abri o mapa e vi do lado direito, a Sonda Oriental, aquela zona ali. Claro, então Timor-Leste, claro. A parte leste é Timor, a parte ocidental continua a ser Indonésia. Vou até aqui. Eu lembro-me na altura, lá em Kuta, no sul, estiveste em Lombok?

Sim.

Aquela ruazinha, Main Street. O tipo que me alugou lá a scooter, ele tinha um mapa até na altura do Rinjani, não sei o quê, que eu acabei por fazer mais tarde. Eu disse: "Olha, para aquela ilha ali, como é que se vai?" Ele disse assim: "Olha, não sei, o ferry aqui é mais a norte, é a noroeste, nordeste, exatamente. Depois a partir daí vais andando de ilha em ilha, há de haver." E eu mandei lá estar uma mensagem para os meus amigos, o que é que acham? Na altura eles andamento andavam à boleia por todo lado e eu tipo: "Já vi mais ou menos como é que se faz. Isto é estar assim numa estrada central, bora." Eu lembro-me perfeitamente o primeiro dia em que liguei a câmera e comecei a andar, tipo: "Vou começar para o canal do YouTube a andar à boleia." Estava a pensar para mim: "Eu sou doido da cabeça, eu nunca fiz isto."

Se corre mal, corre mal em direto.

Na altura, eu até não tornei público ali durante dois ou três dias. A minha mãe não sabia que eu estava à boleia.

O que é que ela diria?

Ia-se passar da cabeça. Então eu só disse que estava quando já estava há uns dias e aquilo estava a correr bem. Houve assim uns episodiozinhos, mas depois fui escalando.

Depois chegaste a Timor. Que cena!

1.700 km em terra. Ao todo percorri cinco ou seis ilhas, vários ferries, 12 horas de ferry, ferries com baratas no chão e malta ali a dormir e comer em cima de onde dormiam e das baratas e daquilo tudo. E ilhas que não sabiam o que é uma boleia. Este sinal é está tudo fixe, eles não sabem.

Pois. Porque lá qualquer coisinha, eles arranjam forma de pedir dinheiro. Para tudo, qualquer gesto. Eu lembro que quando nós chegamos, acho que foi a Lombok, que vinham lá ter conosco para segurar nas malas.

Isto és Gili? Esse porto é um caos.

Eles vinham ter conosco a oferecer ajuda, mas aquela ajuda nunca é gratuita. Tu já sabes que eles vão te pedir dinheiro no final, mesmo levando as malas e tudo.

Isso acontece nesses spots, mas eu depois tive um choque de realidade também da Indonésia, do que poderá ser a verdadeira Indonésia daquele lado, porque essa Indonésia está muito ocidentalizada.

Mas eu achei Lombok menos.

Menos.

Menos, muito menos.

Imagina, eu, por exemplo, estive numa que é Flores, que por acaso é toda católica essa ilha, falta esse enquadramento. É maioritariamente muçulmana, depois Bali é hindu e depois há algumas ilhas católicas, algumas zonas católicas, Flores é uma delas. Eu fui lá a Komodo, fazer aquela voltinha também, mas esquece, sais dessa cidade donde é o porto para Komodo e já ninguém fala inglês.

Pois.

Então é mesmo deep Indonésia. Eu cheguei a ser acolhido por uma família e em forma de pagamento fui dar aulas. Eles fazem saudação à bandeira e cantam o hino. Aquilo até me fez transportar para os tempos do Estado Novo. Eu senti a verdadeira Indonésia ali 100 anos em relação a nós, lá no tempo. E essa questão de não falarem inglês, não saberem o que é isto. Houve boleias que eu apanhei por vibe e energia. Olhava para os olhos, tinha um sorriso.

Mas isso é surreal, porque aqui em Portugal ou na Europa tu nunca terias este tipo de experiências ou confiança nas pessoas, não sei.

Olha, eu não andaria à boleia aqui na Europa, porque para sair de Portugal eu tenho que ir logo para Espanha. Metade da minha família é espanhola, então acho que para mim não ia ser um grande desafio convencer um espanhol a dar boleia. Já apanhei algumas boleias na costa alentejana quando era miúdo, não tinha carta, de ir de uma praia a outra, fazia surf trips em parques de campismo, mas nunca me deu assim a pancada de ir pela Europa. Acho que é muito mais desafiante num país-

Claro, é isso, nem sequer percebem a tua língua.

Nada.

Nem sabem o que é um conceito de boleia.

Nada. E os que me deram: "Ah, sim, eu vi assim nesses filmes americanos." Sabiam o que era. Ou eram pessoas altamente evoluídas e instruídas, ou então também era um pobre agricultor que só percebeu que eu precisava de ajuda, não sabia falar nada, sorria. Eu só dizia o nome da cidade para onde queria ir. Tentava dizer. E eles mais ou menos percebiam, mostrava assim no mapa e eles: "Ok". E ia assim à pendura na moto. E para dizer que ia sempre com a prancha de surf. Sem capa. Essa vista.

Olha, e o que esta experiência toda, a primeira experiência na Indonésia, te fez depois querer continuar a fazer outras aventuras a seguir? Porque depois fizeste América do Sul também, agora também mais recentemente alpinismo. Vamos falar a seguir aquilo que também queres fazer no futuro, mas o que te despertou em ti quereres continuar a fazer estas aventuras?

Olha, pela primeira vez na vida, essa viagem à Indonésia foi aquele grito de "vou fazer aquilo que eu sinto que deva fazer e vou falar mesmo e ligar as câmeras", às vezes até no próprio seio da minha família.

Mas tu já foste para lá a dizer: "Eu quero partilhar."

Sim. Eu comprei um drone no dia em que ia apanhar o voo e não sabia pilotar drone. Só para veres a loucura. Eu ia com essa mesmo, já que vou lá estar, eu vou querer narrar e vou querer apostar nisto. E então, mesmo com algumas pessoas a não perceberem, eu fui, acreditei. Eu na altura, o meu YouTube era muito pequenino e depois começou a crescer e o Instagram também. E então no que isto resultou? Foi no final da viagem, eu senti que toquei pessoas e eu acho que o importante de andarmos aqui nesta vida só para sermos indiferentes, para ser mais um na rua a caminhar, é uma coisa que me faz um bocado de confusão. Então se és grande conselheira ou grande fisioterapeuta ou um bom filmmaker ou videógrafo, desde que toques as pessoas, temos que ter um propósito. E eu senti que através da palavra e do meu espírito meio louco, eu meio que encorajei outros a fazer pequenas coisas, porque eu recebia mensagens, o meu alcance era mínimo, e já recebia coisas do tipo: "Olha, inspiraste-me a fazer isso". E isso para mim é-

É fogo que te faz querer mais, não é?

Claro, tens aí a resposta, é isto que eu tenho que continuar a fazer. E eu lembro perfeitamente, eu cheguei a casa e os meus pais: "Pronto, já fizeste uma viagem, agora vais começar a trabalhar, não?" E eu disse: "Não." Eles: "Não vais? Não, o nosso filho amigo já foi, foi só quatro meses e agora vão começar a trabalhar." Eu: "Sim, mas eu não vou começar a trabalhar, eu vou continuar a fazer isso."

Sim, eles achavam que era aquele gap, gap year de loucura antes de assentar.

Eu preciso contar histórias e acredito mesmo, tal como tu, os criadores de hoje em dia é para uma câmera já, porque a informação é muito mais logo no momento.

Sim, estamos onde as pessoas estão, no fundo.

É. E eu senti que tinha que continuar. E então tinha isso, tinha a América do Sul e tinha África nos planos e tinha que escolher uma para fazer e pronto, escolhi a América do Sul.

E estavas a falar também da parte dos teus pais. Tu sentiste-te alguma vez julgado por amigos teus e assim por não seguires este caminho convencional?

Não é julgado, acho que as pessoas próximas a gente quer proteger. Da exposição, do que poderá este mundo envolver. Mas eu acho que se somos tão fortes e tão coisa para umas coisas, também não somos para lidar com isso. Então, eu acho que do outro lado ganhamos muito mais em partilhar e esse feedback é muito encorajador e dá força para continuar.

E tu não sentes que a nossa geração está muito focada em tentar encontrar o trabalho perfeito, que nos deixe mesmo felizes?

Sim, o trabalho, o relacionamento, a casa.

Tudo perfeito, não é? No fundo, também somos consumidos, lá está, nas redes sociais também muito por isto. Mas o que tu darias de conselho a alguém que está, ou seja, tu acabaste por descobrir até relativamente cedo aquilo que tu queres fazer e que te preenche. O que tu darias de conselho a alguém que está nesta busca da vida perfeita?

Acho que é aquele primeiro skill que eu já tinha construído em Portugal, que é: percam tempo com vocês, cultivem o vosso eu interior. Através de um esporte, da corrida. O surf pra mim é uma coisa superconectante, não só com a natureza, mas comigo próprio. E se encontrarmos esse amor próprio, as coisas vão se abrindo. Eu, na altura, tinha uns hobbies e fazia certas coisas que depois com a viagem também percebi. Quando investi esse tempo pra mim, esses quatro meses, eu regressei muito mais de mente aberta e já sabia pra onde é que tinha que ir, já sabia no que tinha que apostar, o que era fundamental, o que não era. Para teres a noção, passaram-se dois anos, eu ainda não tenho carro. Por quê? Achei desnecessário. As viagens que eu fazia era Lisboa, Alentejo, Marvão, que são 250 km, duas horas e meia. Por que todo português tem que ter um carro pra fazer viagens pro interior quando há outras redes de autocarros e comboios? Se andei quatro meses num ferry com baratas, a nossa rede de expressos nacional é um luxo. Antes, expresso praticamente todas as semanas, ir e vir, e aproveito, vou editar, vou trabalhar. A minha percepção do mundo mudou completamente. Então o que eu digo é esse conselho, que é: invistam em vocês. Eu vejo muitos amigos meus apresitarem-se. Casamentos, casas, juntam-se e dividem. Às vezes ainda namoram, já estão a comprar a casa e depois eu ouço do outro lado: "Rapaz, não está a correr bem, eu já nem sei se gosto dela." E eu: "Puxa, compraste casa, se calhar devias ter pensado nisso antes." Acho que não é por mal.

Há imensa gente da nossa geração a divorciar-se.

As pessoas não se conhecem ainda, elas próprias, quanto mais estar com outras. Pronto, é só isso.

E tu achas que toda gente devia ter esse tipo de experiências? Porque eu sinto que quando eu convivo com pessoas que, seja tiveram viagens longas ou viveram no estrangeiro, estudaram fora, a mentalidade é muito diferente. E nota-se um gap. Eu sinto isto.

Pois, sim.

Obviamente, nem toda gente tem as mesmas possibilidades de. Não vimos do mesmo ponto. Obviamente, somos muito privilegiados.

Sim, mas dá pra ir à boleia, dá pra aquela aplicação de working holidays, alguma coisa assim. Dá pra trocar estadia e comida por trabalho.

Arranja-se forma, se quisermos muito, arranja-se forma.

Pronto, eu juntei o dinheiro e tinha a empresa que tinha.

Lá está, mas a falar na perspectiva de tu convivendo com pessoas que nunca fizeram experiências assim, nunca foram viajar sozinhos, nunca estudaram fora, nunca tiveram estas experiências diferentes, com pessoas que já, o que tu sentes em termos de mentalidade? Não sentes esta diferença?

Sim, claramente. É a alegoria da caverna. Os que já saíram sabem o que é que está do outro lado. Os que continuam lá dentro, não sabem.

Porque é isso que estavas a comentar do carro. Acaba por pôr tudo em perspectiva, mesmo coisas que nós estamos habituados.

Roupa. Eu fui até Timor, eu tinha três t-shirts e duas calções de banho. Eu cheguei cá e olho pro meu armário, que tem um armário no Alentejo, tem um armário cá, e eu a pensar. Fiz dois sacóis grandalhões e fui dar lá. Porque em Timor fiquei a viver duas semanas num convento de umas irmãs portuguesas em Timor. Sim, que me acolheram. Lá está, porque eu já estava mesmo sem dinheiro e foi duas semanas alojamento e dormida, portanto dormida e comida. Na altura, fiz um documentário pra elas, foi o meu serviço, de certa forma, sobre os 25 anos de missão. Mas imagina, levantava-me à hora. No primeiro dia até fui logo à missa, fiz aquela coisa o dia todo com elas. Depois, a partir daí, fiz só um dia. Mas pelo menos o jantar, a irmã Maria da Luz: "Afonso, é às 19h." Eu: "Sim, às 17h já estava lá." Duas semanas no convento. Mas sim, eu não quero ensinar se existe ao ponto de dizer que toda gente tem que viajar e não os que viajam que são bons. E também acho que também há um bocado isso, nas cenas dos viajantes, que é meio que querem às vezes fazer uma elite de nós é que vimos o coiso. E acho que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu focava na questão da paixão e de explorar isso. Se a paixão for jogar todos os videojogos que existem no mundo e de ser grande geek nisso e partilhar com os teus, então que o faças, porque há pessoas que o fazem, até no YouTube, e também se descobrem assim. Eu acho que vem tudo da paixão. E se não sabes pra onde ir e não sabes qual é a tua paixão, então sim, mochila às costas e pelo menos um mês fora, como tu fizeste. Esse é o outro conselho. Viagens de uma semana ou duas, nem dá pra desligar o botão. Pelo menos assim um mês é o que eu aconselho.

Sim, porque eu acho que as viagens curtas são muito mais turismo do que as viagens longas em que tu sentes que estás meio que a viver no sítio.

O turista e o viajante, é a diferença.

É isso. Olha, alguma coisa que te assuste verdadeiramente, que tenhas feito e que queiras fazer? Porque falas de todas estas aventuras, nunca tiveste medo de ir?

Medo de ir? Sim. Eu sou um bocado inconsciente às vezes, acho. Então, o medo de ir acho que nunca existe bem. Existe aquele receio, uma ânsia. Nessa ida à boleia até Timor Leste, tive ali uns episódios de tentativas de assalto e tentarem me extorquir dinheiro também. Aí tive medo, obviamente. Houve uma, inclusive, que entrei meio em pânico. Mas lá está, eu reajo perante o pânico. Então isso não faz com que eu deixe de ir.

Mas há alguma experiência que te lembres que tu estavas já lá a meio do caminho em que pensaste: "Poxa, não devia ter vindo."?

Não. É sempre pra frente, bola pra frente.

Agora é resolução de problemas.

Isso no surf está a entrar aquele set, aquele conjunto de ondas que vêm grandes, e aquilo se faz duas opções: ou remas pra fora, ou remas pra areia, mas pra areia também vais levar com aquilo tudo. Isso é sempre à frente. Mas não largar a prancha, é siga.

Tu sentes que, como estás sempre a partilhar agora grandes experiências, que não sei se é pra quem te segue, mas pra ti também, que tu crias aquela cena de agora a próxima tem que ser melhor e tem que superar esta e tem que ser sempre mais e diferente

Sim, senti essa pressão um bocadinho quando voltei da Indonésia. Senti imenso isso, que é tipo: "E agora já não sou nada. Agora sou só o Afonso que voltou a Lisboa, numa altura de cenas populares. O que eu vou partilhar?" E na altura depois perdi um bocado o flow e a minha própria identidade enquanto criador. Todos temos as nossas referências e deves saber do que falo. Ao início começas de um jeito e até descobrires, demora. E então eu acho que fui descobrindo depois nesse ano a seguir à Indonésia e depois percebi que tudo é interessante, porque repara, as pessoas gostam da forma como tu vês o mundo. É tipo onde apontas a objetiva da câmera. Se a câmera estiver sempre ligada, é só ires dizendo isso. Um simples candeeiro, podes tirar um bom partido disso.

Sim, quem sabe contar histórias lá fora, também sabe contar cá.

É, então a minha própria vida, os meus amigos dizem: "Estás a brincar, estás sempre a fazer coisas, a tua vida é superinteressante, é só pegares nisso."

Eu acho que isso são limites que vamos criando na nossa cabeça. Só quando eu estou fora na Indonésia é que as pessoas me querem ver.

Por exemplo, agora uma viagem a mais banal de sempre, Marrocos, fiz uns vídeos mais banal de sempre também, um pequeno-almoço na rua e a malta adorou aquilo. Porque eu fui fazer um pequeno-almoço local, acordei, o hostel não tinha pequeno-almoço. "Olha, isto parece mesmo aquele tasco marroquino, é mesmo aqui." Depois estava a comentar o que estava a comer e aquilo sabia mal. Que simples, num destino óbvio. Não é preciso ir para o outro lado do mundo. Agora o meu mindset foi: eu acho que aprendi a apontar a câmera e a focar. Agora é só voltar a olhar para dentro, porque há tanta coisa aqui para explorar em Portugal e na Europa. Pelo menos este ano eu fiz questão de cá ficar e quero fazer cá coisas. Por exemplo, tinha a coisa da neve, o alpinismo. O alpinismo já é um sonho meu há três anos.

Até já queria te perguntar isso. Tu foste agora, foi a Serra dos...?

É Serra de Gredos.

Gredos é Espanha, não é?

É Espanha.

Foste num curso?

É um curso, exato. Sou molquinho, mas não tanto. Um dia, se me permitir, tanto o corpo como psicológico e a nível de patrocínios, que isso tem que ser patrocínios, gostava de ir a montanhas maiores. Os famosos 16 picos de 8 mil metros.

Como é que foi esta experiência?

Pronto, e tinha que começar pelo curso de alpinismo. E foi giro, foi como uma lenda. Eu costumo dizer que fui aprender a brincar às montanhas com o Ronaldo das montanhas, que é o nosso João Garcia, que já fez os 16 picos sem oxigênio. Aquela mítica expedição do Everest, em que teve as consequências que teve, mas é uma lenda, por um preço bastante acessível, e eu fui aprender com ele. Mais que tudo os ensinamentos, a questão de saber respeitar. Aquilo parece tudo neve, mas a neve não é toda igual, saber onde pisar, saber as cordas, os nós que se têm que fazer. Já tinha alguma base disso.

E como é que foi? Foi desafiante? Mais do que tu estavas à espera?

Sim, foi desafiante, mas vamos sempre numa vertente curso. E o João já tem os seus 60 anos e eu estava mesmo a penar, ele estava mesmo bem.

E ele ia falando muito convosco sobre as experiências que teve?

Sim, sempre a dar histórias, imensas histórias dele. Expedições que correram mal, outras correram bem, ele a explicar porquê, sempre bastante educativo, sempre a dizer: "Tenham as ideias que tiverem, atenção a quem é que manda a mensagem, porque se algo correu mal, a culpa é dessa pessoa que mandou a mensagem." Ele já viveu muito, e eu acho que depois chegas a uma altura da vida em que é impossível. Eu acho que o tempo que tens de vida, o que te sobra de vida não daria para tu mandares cá para fora tudo aquilo que sabes. Eu acho que ele está nesse nível já. Então acho que só estar ali, conviver, ir apanhando as pequenas coisas, é uma lenda e é brutal.

E em termos de experiências futuras que tu queiras ter, relacionadas com alpinismo e não só, o que é que tens em mente?

Eu tenho dois grandes objetivos. É isto. Eu não tenho medo de os dizer. Podem não se concretizar, mas eu quero que... Indonésia também era para não se concretizar, já concretizou. América do Sul também não, curso de alpinismo também não, portanto, eu acho que tudo que nós queremos, fazemos. Então, os dois meus grandes objetivos de vida, mesmo antes de eventualmente ter filhos, se tiver essa oportunidade, é atravessar a África do Norte ao Sul pela costa. Não sei se à boleia, não sei se numa moto. Numa moto não deve ser, porque se cair parte a prancha. A prancha tem que ir de lado e eu vou cair de certeza. Essa malta do Dakar cai, eu que só andava de moto em Bali. Mas sim, atravessar a África pela costa, a contar histórias, a ir pelas aldeias de pescadores, a surfar ondas onde ninguém surfou, ondas também míticas, já conhecidas. E quero fazer algo solidário também, não é só a busca da onda e olha para mim a viajar. Quero também criar um impacto qualquer em torno disso. O continente africano eu acho que é o mais aventura para a malta viajante aventurária. E a outra era, eu tenho o Everest na cabeça, mas eu acho que ainda não tenho maturidade para saber se é o Everest ou não, se querestiga. Com este curso também aprendi isso.

Se calhar vais fazer ainda outra experiência antes do alpinismo.

Não, certamente, é ir fazer. O Mont Blanc na Europa, quero fazer o Mont Blanc já para o ano, se conseguir. No máximo dois anos. Lá está, quero fazer um 8000, se é o Everest ou não, não sei. E gostava de fazer e quero fazer sem oxigênio, como o João fez. Porque fazer alpinismo com oxigênio é batata. Como ele diz, ele valoriza mais alguém que sobe o Kilimanjaro, que é já aqui em África, sem oxigênio, obviamente, do que um tipo que vai ao topo do Everest com oxigênio.

É o que custa mais? Ou fisicamente também? Aquilo que fizeste agora foi exigente fisicamente ou não?

Sim, foi exigente, mas imagina, nós estivemos num parque que a altitude máxima é 2300 metros, mas andámos muito, a descer e a subir no mesmo dia. Ancoragem aqui, nó ali. Foi exigente pela parte didática, muita aprendizagem e está-se sempre a andar o dia inteiro. Quando tu vais fazer uma expedição a um cume, tu fazes aclimatização, dormes em camp base, há um dia que atacas, sobes um bocadinho, desces, depois há o dia do cume, que é vais lá acima e voltas. Tens um objetivo. Isso tem outro tipo de exigência. Claro que é mais exigente uma expedição mesmo aos cumes. É isso. Não tenho maturidade para saber se é o Everest ou não. Também me irrita às vezes as pessoas que falam: "Sim, um dia eu virei." Sabemos lá se vamos, se somos capazes.

Sim, as coisas mudam, se calhar daqui a um ano estás a ter outras ideias em termos de objetivos.

Se quiseres mais deep ainda é: por que tem que ser o Everest? Por que tem que ser a maior montanha do mundo? É por ego?

É para dizer que fiz?

É para eu dizer que estive na maior? Para quê? Não tem que ser a maior. Não sei o que é que ainda tem que ser, sei que irá ser alguma coisa e o alpinismo é mesmo uma coisa que eu-

Queres explorar.

Às vezes custa-me, porque aquilo é difícil mostrar o que estamos a sentir e não passa muito, às vezes para as pessoas, se calhar. E gostava de ser o primeiro, porque na altura dele, o João registava, tinha um câmera no camp base, e o fotógrafo lá em cima, e era assim que se narrava uma aventura outrora. Mas eu acho que vlogar uma subida ao Everest por um português em português.

É ir contigo na experiência toda.

Nunca foi feito.

Mas deve ser exigente também, porque estás ali, é uma coisa tão exigente fisicamente, respiração e tudo, e como é que tu estás a ter cabeça para estar a gravar ao mesmo tempo?

Sim, só para teres a noção, 100 metros é uma hora e meia, uma coisa assim, a caminhar. Tu tens que respirar três vezes para dar um passo, dito pelo João Garcia em 8000 metros.

Meu Deus! E tu és capaz de fazer isso para ir pousar uma câmera e voltar a descer?

Não. A câmera até isso, nem sei as configurações, mas tem que ser uma action cam no momento em que tu ligas e falas. Estamos aqui a pensar já em vento, em microfones, é muita-

Muita logística

É muita logística.

E se não consegues também respirar muito bem, como é que tu vais gravar, falar?

Para te dizer uma coisa, acima dos 8000 metros, quem não tem oxigênio, do que eles contaram, de experiência, está única e exclusivamente só por si. Se tu não aguentas o teu próprio corpo, é impossível transportares alguém para baixo, se acontecer alguma coisa.

Mas tens que estar mesmo muito em forma física?

Tens de ter a forma física e tens de ter a noção, por exemplo, de um dia de ataque ao cume, em que é uma expedição que vai tudo sem oxigênio, se alguém ficar ali, tu tens que saber que vais passar pela pessoa e vais voltar e ela vai ficar lá.

Não é possível.

Se tu não consegues caminhar por ti, não consegues trazer uma pessoa para baixo. Tu não te consegues aguentar.

Não é possível, isso não tinha noção.

Essa é que é a realidade do alpinismo. Ou então és uma lenda, como o João escreveu nos livros dele, ele dormiu numa zona de dead zone, ficou lá uma noite, sobreviveu na dead zone, que dizem que é impossível. E depois ele regressou sem ele. A história também não é minha.

Mas não é demasiado? Pôr em risco a tua vida.

Lá está, por isso é que eu estou a dizer, para quê? Até que ponto? Não estás a ser egoísta para ti e para os teus que gostam de ti, que estão contigo, porque é que te queres pôr nesses... Isso é tudo uma coisa que eu ainda não desconstruí e não sei se é por aí, mas esses são os pensamentos que agora andam na minha cabeça.

Estão a surgir.

Agora é modo blé, vamos andando devagarinho.

Por acaso era uma coisa que te queria falar aqui sobre mais as pessoas que tens cá. Se quando tu voltas, te sentes um bocado deslocado da tua realidade e o que significa para ti casa hoje em dia?

Essa já foi uma pergunta que já sentiste. Sim, senti aquilo que toda a gente diz, que é: voltei e estava tudo igual. Eu vivi tanta coisa. Os tontinhos continuam tontinhos, os irresponsáveis continuam irresponsáveis, as pessoas continuam todas a fazer a mesma coisa. E realmente, nós voltamos com novos hábitos e totalmente diferentes. E voltamos mesmo. Também não gosto, a malta também tinha a mesma: "Sim, agora estiveste lá na Indonésia, vens em modo Buda." Sim, efetivamente vens diferente. Não tentem anular isso num viajante, porque isso não é real, vem-se diferente. E cá realmente continua tudo igual. Mas sim, continua claramente a ser casa. Os meus timings ali quatro meses em viagem. Eu consigo estar quatro meses. África, pelas minhas contas, tem que ser mínimo seis, máximo oito. Vai ser o dobro do que eu estou acostumado a estar fora. Mas casa é sempre casa. E outra coisa que eu notei em pessoas que fui conhecendo em viagem é: as pessoas que estão muito tempo em viagem, eu conheci várias pessoas que andavam fugidos de algo mesmo, a sério, no verdadeiro sentido da palavra. Eu tinha a noção, eles davam vibes que já não pertenciam mesmo a lado nenhum. Eu conheci pessoas que eu dizia: "Bro, where are you from?" "I'm from the world."

E é romantizar a ideia de que estar sempre a viajar é giro, mas depois, e a base?

Mas eu a dizer assim, depois percebi pelo accent, mas tipo quê? Espanhol. "Não, sou italiano, mas esquece, não tenho conexão com casa e já não gosto do meu país." Obviamente, também não podemos questionar ou não, porque há de haver pessoas que se identificam com isso, mas eventualmente hão de arranjar outra casa. Eles se calhar estão à procura dela, mas negar as origens, isso eu acho que é muito perigoso.

Mas como é que tu fazes a gestão? Com a família, se calhar é mais fácil, porque voltas e estás aqui, lá está, vais quatro meses e voltas, mas com amigos e assim, consegues na mesma alimentar todas as amizades que tens e manter esse contacto?

As amizades autosselecionam-se em viagem, é engraçado, porque as pessoas que realmente querem saber de ti vão querer saber E as pessoas que realmente tu queres contactar, também vais sentir necessidade, porque está acontecendo tanta coisa gira na tua vida, que repara, já não vais ligar uma pessoa só porque sim, vais ligar mesmo àquelas que tu queres partilhar. Vais fazer aquela videochamada no momento certo. Então até isso é esclarecedor. Há tanta pessoa que eu, depois da Indonésia, arquivei imensas relações que realmente eram só-

Circunstância

...ou impostas socialmente por grupos onde pertencia ou achava que tinha que pertencer ou era imposto pertencer. E de repente, não, agora posso selecionar com quem quero dar. E valorizar outras e melhoras as que já tens e mesmo a questão familiar. Por exemplo, eu sou em Portugal, eu ligo zero aos meus pais, é um bocado esquisito, eu sou um bocado independente. Em viagem era praticamente todos os dias. Isso é giro, de repente.

Está tendo companhia também.

Estava falando muito mais com os meus pais e com meu irmão em viagem, e isso é giro, porque trabalha as relações. As viagens são positivas nisso.

Sim, não só viagens, imagina, eu sou do Porto e moro cá, eu sinto que falo muito mais com os meus pais quando estou cá do que quando estou lá, que é engraçado. Quando tu estás no dia a dia, eu acho que também estás focada na tua vida, na tua rotina, e estando fora, parece que ligas mais pra contar coisas que acontecem no momento, seja em viagem, seja estás deslocado, digamos assim. Olha, e tu sentes que, porque vives também as tuas viagens a partilhar no online, tu sentes que estás a viajar pra criar uma história pra contar ou é sobre viveres o momento e aproveitar mesmo o momento que estás lá? Como é que tu fazes essa gestão?

Quando comecei nessa coisa, na vibe da Indonésia, sim, sentia que tinha que criar. Agora vou conhecer o norte, vou ter que fazer um vídeo sobre isto. Mas isso era muito no início, quando ainda não temos identidade. Agora já cheguei a um ponto que é: eu preciso ligar a câmera pra pensar, pra me obrigar a pensar, porque eu falo com a câmera. A câmera é tipo uma companhia. Em imensos vídeos, eu dizia: "Agora vamos ali." Depois eu ia editar e dizia: "Mas vamos o quê? Tu estás sozinho, vamos o quê? Vamos eu e a câmera?" Ou dizes vamos pra não sentir sozinho. Mas o que é facto é como escrever. Portanto, desenvolves a escrita, o pensamento flui e vai chegar a outras realidades, outros pensamentos. E a câmera obrigava-me a fluir. E treina o olhar, não só da objetiva, de onde é que metes o plano, mas pra onde é que tens que olhar e reparar e ver e sentir. É uma forma também de te conectares contigo. Quando estás a falar pra câmera. Por exemplo, estes quatro, cinco dias que estão a passar, tirei mesmo pra fazer conteúdos à séria e vários conteúdos, tudo aqui em Lisboa. Por exemplo, surfar a onda do Barreiro, surfar na Península de Troia, agora mandou uma de cinco metros, amanhã vou e venho à Serra da Estrela fazer um salto de snowboard. Eu hoje estava dentro d'água e comecei assim uns gritos lá no rio Tejo a dizer: "Fogo, que sortudos, é mesmo isto que eu precisava. Somos sortudos que podemos estar aqui entre amigos." Tenho um amigo meu na câmera, outro convidei dentro d'água, os três à espera de uma onda de um barco passar pra termos um frame de uma onda. Não é pelo frame em si, não sou o melhor surfista, nem nunca vou ser o melhor surfista de Portugal, toda a gente sabe isso. É pela caça da aventura, pela perseguição do sonho, da paixão, da concretização. E esta coisa de romper barreiras e "Não, nós podemos estar aqui, somos sortudos." Poder contar uma história, é libertador.

É aquele momento em que ficas tipo: "Esta é a minha vida."

Eu hoje estou aqui, acordei às 5:00 da manhã, por exemplo. Às 5:30 estava a apanhar o fato em casa, às 6:00 estava a apanhar o câmera no Montijo e vimos o nascer do sol no rio Tejo.

Quando tu fazes uma coisa que tu gostas. É muito diferente. Imagina que tinhas de acordar essa hora pra ir trabalhar pra um escritório.

Não. Por isso é que eu digo, descubram realmente o... Não há problema em trabalhar.

Sim, se gostares muito daquilo que estás a fazer.

Eu também tenho que trabalhar, mas eu quando preciso saber quem sou, sei onde é que vou buscar essa fonte. Sei o que é que tenho que fazer já. É ligar ao meu câmera, tipo: "Galhofa, bora. Este dia estás disponível? Bora. Sim, ok." E ele também faz por amor à camisola e porque adora também a aventura. E depois é ligar a câmera, pôr o lapela e ok, agora estou no-

No meu ambiente

...no meu ambiente.

Boa.

E depois ver que isso tem impacto nas outras pessoas.

Sim, isso é o retorno.

É top.

Estamos aqui a chegar ao final. Queria que tu me recomendasses um livro que acho que toda gente devia ler.

Olha, pronto, já que falamos de João.

Um livro de João. Eu achei que ias dizer isso.

Não, por acaso, não pensei em nada.

Achei.

Mas "A Mais Alta Solidão", que fala dessa expedição dele ao Everest. Acho que o livro não é sobre montanhas, nem sobre alpinismo.

Sobre superação.

Superação, humanidade, sei lá, tem ali muita coisa e é um livro relativamente acessível. Acho que até entra no plano de leitura agora dos miúdos. Mas pronto, não há livros pra adultos nem pra crianças. O Principezinho também é um grande livro, por exemplo, e não quer dizer que seja só pra crianças. Mas sim, "A Mais Alta Solidão", João Garcia.

Boa. Olha, e qual é que foi o melhor conselho que tu recebeste recentemente e que te marcou? Seja, tenhas ouvido num podcast, num livro, alguém te disse.

Olha, o melhor conselho que já me deram, ultimamente, foi minha namorada, por acaso, no verão. E ela disse-me assim, eu acho que este conselho, nos dias de hoje, senta que nem uma luva pra toda a gente. Vive tudo muito preocupado com o que os outros dizem, o que é que vai parecer, muita pressão social, ansiedade social e coisas dessas, que todos temos, uns mais que outros, mas pronto. O conselho é simples, é: as coisas têm a importância que tu lhes dás.

Isso é forte.

Simples, e às vezes estou tipo: "Ah, mas..." E ela diz-me assim: "As coisas têm a importância que tu lhes dás." Pronto. E é só isso. Se desligares, desligaste. Não acontece mais, sai do teu pensamento. Vejo cada vez mais pessoas com problemas e a não conseguir sair do buraco, mesmo amigos meus. E eu às vezes falo: "Bora", "Mas eu não sou reativo como tu, não consigo". As coisas têm a importância que tu lhes dás, então desliga. Se não consegues ser reativo, então sê inativo perante isso.

E descobre o teu caminho assim.

E deixa-te ir por outros lados.

Por acaso, a última pergunta também é um bocadinho nessa vibe, que é: se alguém te dissesse: "Eu quero ter uma vida como a tua, mas eu tenho medo de largar tudo." O que tu responderias?

Eu diria que não tenhas uma vida como a minha, procura a tua. Sê tu, não vás atrás do que outra pessoa foi e tentes replicar. Tenta ser tu ao máximo e mete umas licenças sem vencimentos, que isso legalmente dá para fazer. E vai um mês para qualquer lado.

E arrisca.

E arrisca. Ou umas férias largas. Eu já disse a um miúdo, por acaso, há tempos que mandou mensagem, acho que foi no Instagram, que: "Eu queria começar, mas eu não tenho possibilidade de já comprar um bilhete para Bali." Eu disse assim: "Tens carro?" "Sim." "Então pronto." Eu comecei a dormir, eu tinha um Golf, punha o banco para trás, ia para a Costa Alentejana e estava lá três dias numa praia deserta, a cozinhar num camping gás e a apanhar umas ondas. Isso foi o meu primeiro contacto com o meu eu real de aventureiro, de passar um dia a dormir num carro ou três dias no meio do nada, em praias desertas. Quando estou a falar Costa Alentejana, não é ali Milfontes. Explorem Sagas, praias onde não chega lá ninguém. Chega lá uma pessoa três em três dias com uma caravana e provavelmente são hippies, e provavelmente até te vão oferecer logo ali o pequeno-almoço, e fazem ioga e dão-te o filho logo para as mãos e coisas assim do gênero. Esse tipo de pequenas experiências, de fim de semana toda a gente tem.

No fundo, é sair da zona de conforto quando consegues, não é?

Até ao fim do dia, por exemplo, uma coisa que tu fazes e eu não tenho essa coragem, a cena da corrida. Se for para surfar, às 05:00 eu vou.

Eu acho que esse sentimento que tu passas do surf, eu sinto que a corrida.

Pronto. Até aí nisso.

É um desconforto, sim.

Não tens uma hora por dia para tirar. É mesmo, porque a seguir é não tens um fim de semana, a seguir é não tens uma semana, a seguir é um mês de férias ou as três semanas.

Sim, eu acho que no fundo é deixar de arranjar desculpas, porque acabamos por nos autossabotar porque queremos tudo perfeito para dar esse passo.

E vou dar até outra dica de relacionamento. "Mas às vezes não tenho, porque nas férias tenho que ir com a minha cara-metade e ela não gosta." Tenho um amigo meu que recentemente, a namorada queria viajar muito mais do que ele, e a relação estava ali comprometida. E ele achava mesmo que aquilo ia correr mal. E até que ele disse: "Olha, eu não gosto de viajar, eu não queria, eu adoro Portugal, mas vou por ela." E foi, e agora descobriu que adora viajar com ela, tem um TikTok também de viagens, faz umas coisinhas assim. Às vezes é só dar a oportunidade de um lado ou de outro.

De fazer uma coisa diferente que não estás habituado.

A companhia também não é desculpa para não ires. Sejam felizes.

Arrisquem. Muito bem. Obrigada, Afonso, gostei muito de te ter aqui.

Eu também gostei muito. Continua.