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Muito bem, Pedro Branco, na Rádio Observador, numa versão de Maravilhoso Coração, de Marco Paulo. Está aqui para nos falar precisamente deste seu novo projeto, Branco Toca Marco Paulo. É um espetáculo que acontece em formato trio de jazz, também com o João Sousa e com o Carlos Barreto. João Sousa na bateria, Carlos Barreto no contrabaixo. Pedro Branco, muito obrigado por teres vindo à Rádio Observador.

Obrigado eu pelo convite.

Bem disposto?

Sim. Posso dizer que sim.

Estás aqui em véspera de vários concertos com este projeto Branco Toca Marco Paulo. Como é que nasceu esta ideia?

Esta ideia nasceu já tem uns aninhos, nasceu na pandemia.

Não havia nada para fazer.

Não havia nada para fazer. Eu não fazia pão, não fazia nada dessas coisas.

Pois é. Já não me lembro.

Lembras-te da banca do pão?

Claro que se fazia pão na pandemia.

Será que as pessoas que começaram a fazer pão na pandemia ainda fazem pão?

Se calhar abriram algumas padarias à conta disso, não sei. Mas entretanto já devem ter fechado.

Como não fiz pão, comecei a ter ideias para música, fiz o meu disco a solo na altura, gravei todo sozinho, porque não podíamos estar com pessoas. E nessa altura tinha muito tempo para pensar e acho que até foi o Tiago Bettencourt que me mostrou o primeiro disco do Marco Paulo, que se chama Ver e Amar, que é um disco que não é muito conhecido. E aquilo intrigou-me, porque eu não estava à espera daquele tipo de músicas, daquele tipo de arranjos, coisa meio Festival da Canção, música portuguesa.

Descobriste aí um Marco Paulo.

Descobri um Marco Paulo que eu não conhecia.

Diferente.

E aquilo fascinou-me um bocadinho e eu achei que podia ser giro eu dar uma roupagem minha àquelas canções, porque muitas harmonias eram harmonias até de standard jazz. Havia uma ou duas, inclusive, que tinham a mesma harmonia de standards de jazz. E eu achei que era um bom mote para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era um trio de jazz, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. E em vez de tocar temas da Broadway, que não me dizem grande coisa, achei que era giro fazer um mashup um bocadinho menos convencional ou menos óbvio. E a partir daí fui trabalhar o repertório. E foi assim que apareceu há cinco anos.

Deixa-me ir um bocadinho atrás. Já voltamos aqui ao Marco Paulo, que estava aqui a ler um artigo que diz: "Pedro Branco, o próximo grande guitarrista da música portuguesa". Não é um artigo do Observador, vale o que vale. Estou a brincar.

E também já tem tempo, eu acho que já se provou que não.

Entretanto, pode não se ter confirmado. Mas se calhar confirma-se, porque tu de facto és dos guitarristas mais ativos. Para além de acompanhares o Tiago Bettencourt, também fazes parte de You Can't Win, Charlie Brown, e mais quantas bandas?

Já perdi.

Old Mountain.

Old Mountain é minha banda de jazz. Toco muito a solo, depois faço trabalho freelancer, gravei alguns discos nos últimos tempos. Ao vivo, estou a acompanhar, por exemplo, os Lavoisier, que tivemos agora um concerto este fim de semana, o primeiro com esta nova formação.

Há dias passou por cá o Steves, também gravaste um tema para o novo disco dele.

Gravei para o último disco dele, exatamente. Estou a tocar ao vivo com o Mazgani também. É uma catrafada de coisas.

É quem te chamar?

Mais ou menos. No contrato há outras linhas pequenas. Não é bem quem me chamar.

Acho muito engraçada esta ideia de teres virado para Marco Paulo, porque de facto parece longe do género que praticas, quer nas coisas mais pop rock, quer num formato mais jazz e principalmente nesta coisa de trio de jazz, nunca imaginaria alguém ter a audácia de pegar nas canções de Marco Paulo. É porque é engraçado ou porque ele de facto também tem uma riqueza musical que tu achaste que tinha ponta por onde se lhe pegasse neste formato trio de jazz?

Há aí várias coisas. Eu também já dei algumas entrevistas e já meti o pé na argola algumas vezes e acho que para mim é importante realçar que não é cómico. Mesmo os nossos concertos não são para rir. Basicamente pegámos num repertório e transformámo-lo. Nós só pelo menos tentamos, era um bocado isso. E na ideia original foi um bocadinho essa dualidade e essa distância, quer em termos estéticos, quer mesmo em termos de geração. Marco Paulo para a minha geração não é a mesma figura que é para a geração dos meus pais ou para a geração dos meus avós. E eu também estou a descobrir isso à medida que vamos tocando, em que as reações são... Já tivemos algumas reações um bocadinho drásticas na comunidade jazzística, o que é engraçado. A malta ficar muito ofendida, não sei bem com o quê, mas acho que nada é tão sagrado que não se possa tocar ou transformar. E portanto, a ideia vai um bocadinho ao encontro da minha primeira resposta, que é: o que me levou a fazer isso foi ver os traços em comum que tinha algum daquele repertório com a minha linguagem, ou seja, alguma riqueza harmónica, algumas melodias, mesmo em termos de estruturas, as canções parecerem quase standard jazz, algumas delas, e transpor isso para o nosso universo. E depois outras, é o desafio de facto tornar um tema como o "Joana" ou o "Eu Tenho Dois Amores", no nosso universo musical. E eu acho que o que é muito engraçado também ao vivo e que resulta muito bem é aquele clique que dá às pessoas quando as pessoas estão a levar muito a sério o concerto, do género: "Estamos a ver um concerto de jazz, isto é tudo muito sério", só que de repente estão a ouvir o Anitta e de repente dá-lhes aquele clique. Eles pensam: "Espera lá, mas eu conheço esta melodia". E então não sabem se hão de rir, se hão de dançar, se hão de cantar, se hão de ficar muito sérios a perceber o que se está a passar. E isso é muito giro. Isso não acontece muitas vezes com outros tipos de concerto em que eu dou, em que participo.

Há pouco escutamos o maravilhoso "Coração". Já vais tocar a tua versão do "Morena Morenita", que eu gosto muito. Tens uma favorita do Marco Paulo? Qual é a melhor canção do Marco Paulo?

Da versão dele ou das que nós fazemos?

As dele, para começar.

Tenho uma que eu gosto muito, mas que não a tocamos, que é uma pena minha, que é a "Mulher de 40".

Pois é.

"Mulher de 40" é uma grande malha.

A "Ninguém, Ninguém" também é muito ciclónica.

Sim, mas a "Ninguém, Ninguém" toda a gente conhece.

Toda a gente conhece.

E não temos a versão do "Ninguém, Ninguém", porque eu acho que é muito difícil. Essa é aquela que eu não consigo dar a volta para o trio de jazz, porque é muito difícil.

Mas tens uma que estejas mais orgulhoso de ter feito?

Há uma desse primeiro disco, que não é muito conhecida, que se chama "O Resto da Vida", e que eu acho que foi a mais conseguida, porque é uma música muito mexida, e nós tocamos aquilo em balada jazz, e eu acho que a música ganha outra dimensão, que à primeira vista não estava lá. Eu não sei como é que chegou a esse arranjo, mas acho que é aquele que eu gosto mais. Depois o Anitta também está muito giro.

Também gosto muito de Anitta. Isto tudo vai dar origem a um disco que deverá sair ainda este ano. Está pronto? Em que fase é que está?

Está gravado, está em processo de mistura, basicamente.

Quando é que se grave?

Se tudo correr bem, novembro.

É engraçado estares a fazer um percurso de várias apresentações há algum tempo de Branco toca Marco Paulo e só agora ir sair o disco.

Porque este projeto não é um projeto daqueles em que uma pessoa está não sei quanto tempo a preparar o disco, a fazer as canções, a fazer o PR todo e depois a ir para a estrada. Isto surgiu, e a verdade é que surgiu muito interesse logo por parte de programadores e de malta que organiza concertos. E nós já fizemos muita estrada com isto, sem ter disco.

Inclusive com vocalistas.

Exatamente, sim. Este ano, no Som nas Guitarras, propuseram-nos apresentar este trabalho, mas com alguns cantores. Tivemos o Benjamim, o Luís Severo e a Margarida Campelo. E correu superbem. Benjamim e Luís Severo vão repetir agora em Loures, este dia 22 de julho, e eu acho que o Benjamim ainda dá uma perninha no dia 26, na Marinha Grande, também.

Este fim de semana também há Branco toca Marco Paulo. Lembra-me essas datas.

19 de julho, em Alcobaça, no Sexta Música.

Amanhã em Alcobaça?

Amanhã em Alcobaça.

Em Alcobaça tem a Convenção da Iniciativa Liberal, podiam ter ido lá tocar. Vamos acompanhar aqui na Rádio Observador. Era giro.

Lembras quando disseste que bastava pedirem para eu tocar? Acho que aí é uma das linhas vermelhas.

Sim, se calhar nem todos os sítios te apetece tocar. Mas então recorda-me. Amanhã Alcobaça.

22 em Loures, 26 na Marinha Grande, Festival de Jazz, dia 1 de agosto na Praça do Giraldo em Évora e dia 15 no Festival de Jazz em Palmela E depois temos mais alguns, mas que ainda é mais para frente.

Mas ainda até meados de agosto já tens várias datas para Branco Toca Marco Paulo. Pedro Branco, guitarrista que tem este seu novo projeto. Pelo meio vai andar a tocar com metade dos novos artistas do pop rock nacional, como já se percebeu, são muitas as bandas onde participa e os projetos também a solo como Old Mountain. Pedro, muito obrigado por teres vindo à Rádio Observador. Fechamos então com "Morena Morenita". Este é um projeto trio de jazz com o João Sousa na bateria e com o Carlos Barreto no contrabaixo.

Dizer agora parabéns Carlos Barreto que faz anos.

Parabéns Carlos Barreto que faz hoje anos. Estava a ver aqui no seu Wikipedia.

Eu tenho a certeza que ele está a ouvir. Portanto, muitos parabéns.

E fiquei com pena que não tivesse cá vindo. Mas fica também o apetite aguçado para quem quiser ver este Branco Toca Marco Paulo nesse formato trio também já com concertos este fim de semana. Procurem pelo Pedro Branco nas redes sociais, que ele tem um Instagram com fotos engraçadas também. Principalmente com coisas no nariz. Pedro, muito obrigado por teres vindo à Rádio Observador. Vamos lá a essa "Morena Morenita", ainda numa versão mais despida do que o habitual. Obrigado por teres vindo e parabéns, esta ideia é boa.

Obrigado.

Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.