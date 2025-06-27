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Os fortes não choram, querida. Os amigos não me ligam mais. Problemas desiguais. Sobrevive o trabalho que deixo. O meu tempo e visão. Foi só coração. Condenado a ser promessa até morrer. Só uma lei na vida proíbe o esmorecer. Condenado a ser promessa até morrer. Só uma lei na vida proíbe o esmorecer. Os fortes não choram, querida. O destino não me ampara mais. Problemas de sinais. Condenado a ser promessa até morrer. Só uma lei na vida proíbe o esmorecer. Condenado a ser promessa até morrer. Só uma lei na vida proíbe o esmorecer.

"Os fortes não choram" é uma das novas canções de Estevus para o EP "Onde seria onde". Estevus, muito bem-vindo à Rádio Observador.

Olá, obrigado por me terem aqui convosco.

É um prazer. Gostei muito deste teu novo trabalho. Estevus também é conhecido por fazer parte dos Três Por Cento. Por onde andam os Três Por Cento? Há algum tempo já sem novidades musicais.

Quatro deles em Lisboa, o outro no Luxemburgo. Somos cinco.

Ok, então vão ao Luxemburgo ensaiar.

Lançámos um single há pouco tempo, que se chama "Dedicados" e em breve lançaremos o segundo. E em princípio teremos um disco cá fora até o fim do ano.

Boa. Estás então aqui a trabalhar em várias frentes.

Todas.

Fala-me um bocadinho deste teu novo EP. Ele também antevê um próximo álbum, que é de 2022, o "Alpinista", que é o teu último trabalho, certo?

Acredito que sim.

E entretanto, este trabalho é uma espécie de meio caminho para um próximo álbum ou para já são as canções que querias mostrar? E onde é que elas estavam? Sobras do último trabalho?

Eu estou sempre a escrever, estou sempre a compor. Vou tocar uma música que não estará no próximo álbum e que estará no álbum a seguir a este.

Ok.

Sendo que este ainda não saiu. Mas portanto as músicas vão surgindo e mais rápido do que as consigo gravar, porque gravar consome tempo, dinheiro e energia. Algumas vieram do álbum anterior, mas é um disco que está feito, ou praticamente feito, e decidimos estrategicamente ir lançando as coisas aos poucos, porque as pessoas dão-lhe mais atenção assim do que se sair um álbum só.

É verdade. "Onde seria onde", porquê este título para estas quatro canções?

"Onde seria onde" é o título de uma das quatro canções que lá está.

Que tens como convidado também a Catarina Falcão e o Franky Chaves, nesse tema em particular.

A Catarina Falcão e o Franky Chaves. A outra tem o Pedro Branco, que é "Os fortes não choram", que foi a música que eu toquei aqui de abertura. E depois as outras duas são a banda original com o João Capinha, que toca também sopros. Mas o nome do EP é o nome da música que lá está dentro.

Diz alguma coisa sobre o que é este EP. Há aqui alguma temática? Por que juntaste estas quatro?

As minhas músicas têm sempre a ver com histórias. Histórias que eu tenha vivido, que outros tenham vivido, coisas inventadas, mas são essencialmente histórias e muitas histórias sobre viagens, sobre lugares e "Onde seria onde" pareceu-nos um título apropriado, porque deixa isso, deixa qualquer coisa aí indefinida. Pode ser um sítio indefinido. A capa é uma fotografia de um amigo meu numa viagem, numa tundra, num país da Europa de Leste, que eu agora não sei qual é.

Parece uma paisagem mais norte-americana.

É, mas não é.

Engraçado.

É Leste.

Ok.

Ali para os lados da Rússia. Tem a ver com isso, eu acho, com a temática das viagens. Já o "Alpinista" falava muito de viagens. Estamos a seguir pelo mesmo caminho.

Também acho engraçado que tenhas escolhido para convidados deste EP a Catarina Falcão, o Franky Chaves e o Pedro Branco, que é tudo malta que é muito ligada à guitarra. As tuas canções têm essa conotação também. Normalmente nascem à guitarra, porque chamaste aqui guitarristas, o Franky Chaves mais e o Pedro Branco, mas a Catarina Falcão também toca. Por que os escolheste?

São as minhas referências, são as coisas que eu oiço, as pessoas que eu admiro. Guitarra pra mim é o instrumento de eleição, é o instrumento que eu uso pra compor as músicas, é o instrumento que eu toco. E a música que eu oiço é essencialmente música de guitarra. A Catarina não, mas que juntou a sua voz espetacular.

Mas tem uma voz também muito dada à folk e aos ambientes de guitarra.

Vem tudo um bocadinho desse mundo, e o Frankie a tocar lap steel, também voltamos pra paisagem e pra paisagem americana que é na Europa. E o Pedro Branco, que também faz coisas à Wilco. Estamos mais ou menos no mesmo sítio. Tem tudo a ver com a música que eu faço, com as referências e com a categoria que os gajos conseguem trazer a tudo que fazem.

Sem dúvida. Como é que funcionam os concertos de Esteves? Já percebi mais ou menos quem é que te acompanha, mas estava aqui a olhar, há pelo menos duas datas de apresentação deste disco. Há no próximo dia 23 de julho, concerto de Esteves na Bobadela, mas depois em novembro está agendado para o Turim, em Benfica, o Cineteatro Turim, uma apresentação deste trabalho. Como é que estão os concertos de Esteves? Também em termos de alinhamento, andamos aqui entre o "Alpinista" e estas novas canções, e se calhar em novembro já outras, como aquela que vais mostrar daqui a pouco?

Sim. Eu, sempre que posso, vamos em quarteto, levamos a banda toda, que é o João Gil no piano, o João Sousa na bateria e o David Santos no contrabaixo, esta é a estrutura, e eu. Tocamos em Cascais no ano passado, convidamos o Pedro Branco. Tocamos quarta-feira no Makam, aqui em Lisboa, que foi o primeiro concerto de apresentação deste EP, e que convidamos o Frankie Chavez, que esteve lá conosco. Não sei se alguém vai tocar conosco em Loures, mas sempre que houver a oportunidade, levaremos mais alguém, principalmente estas parcerias que existem no disco, tentamos reproduzi-las nos concertos, nem sempre é possível. Em novembro, vou estar a solo com o João, à partida. Mas sempre que podemos, e sempre que as pessoas têm e podem, levamos mais alguém pra se juntar à festa.

Consegues antever ou revelar um bocadinho do que será esse teu próximo trabalho, que dizias já estar praticamente todo feito, pelo menos todo composto? Segue também esta linha que te caracteriza muito? Estas canções são ótimas, de facto, pra fazer uma viagem ou pra fazer estrada.

Sim. Eu acho que este disco, os outros dois discos, se calhar o "Alpinista", já caminham um bocadinho pra esta paisagem mais americana e de estrada, mas o primeiro disco e parte do "Alpinista" são um disco que são um bocado mais intimistas, muito mais agarrados à guitarra fingerstyle, os dedilhados e uma coisa mais íntima e mais casa. Foi naquela altura, o "Alpinista" teve momentos de pandemia. E este é um disco mais de banda. E eu acho que Esteves, aos poucos, está a caminhar para deixar de ser um projeto a solo e ser, de facto, uma banda, porque é assim que eu vejo a música também, e aprendi isso com 3%, que a música só faz sentido se for feita em conjunto e com outras visões sobre a mesma música. Eu adoro a maneira como os outros olham pra minha música, descobrem coisas que eu não vi nela. E isso pra mim dá muito gozo. E eu acho que Esteves, este álbum já tem muitas parcerias, tem a ver com isso, de facto, com trabalhar em banda. Este disco foi gravado em ensemble também, portanto, tem essa coisa. E eu acho que caminhamos pra criar uns Wilco portugueses, quem sabe, daqui a uns anos.

Será o Esteves como banda cada vez mais, pra além dos 3%. Convidado esta semana aqui no "Ao Vivo" da Rádio Observador, também para falarmos um bocadinho de "Onde seria onde". Ouçam este trabalho pelas plataformas digitais. Estava aqui a vê-lo também no Spotify. Esteves, muito obrigado por teres vindo. Que canção é esta que vais tocar aqui pra fechar o ao vivo?

É uma canção nova que virá no próximo disco, a seguir a este disco.

Já tem nome?

Do próximo do próximo, e que se chama "Perverso".

"Perverso". Vamos a isso. Esteves na Rádio Observador. Muito obrigado por teres vindo e muito parabéns pelas novas canções.

Obrigado eu. Tentei dizer o que contavas. Para o que sinto não há palavras. Olha que sempre que te pedi. O ser perverso que suprimi. Sonhei deitado, ter-te na mão. A dura febre sem coração. Tu és o raio que acende a pele. Recebe o sol para que revele. No meio da rua, um ser leal. Por ser perverso, sou mais real. Distâncias longas, paisagens grandes. Tem mente aberta, sempre te expandes. Distâncias longas, paisagens grandes. Tem mente aberta, sempre te expandes.

Canção nova de Esteves na Rádio Observador, convidado de hoje do "Ao Vivo", aqui também com os cuidados técnicos do João Tição.

Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.